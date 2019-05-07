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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2786) Кабмин (10944) Коломойский (1024) реформы (3300)

 Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за все последние пять лет, - Коломойский об Авакове

Игорь Коломойский считает министра внутренних дел Арсена Авакова "самым удачным и профессиональным министром за последние пять лет".

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

"И наименее скандальный, практически не скандальный. И который сделал реформу, которая худо-бедно работает. Полиция у нас появилась, патрульная полиция", - уточнил Коломойский.

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Кроме этого, уверен бизнесмен, раскрываемость преступлений высокая. "Уличная преступность, всех криминальных дел - я считаю, что одна из высоких, сопоставима с европейскими раскрытиями", - сказал Коломойский, отметив, что из нынешнего Кабмина больше никто не "молодец".

При этом он видит положительное в реформах Минюста: "с НДС нет проблемы сейчас". Коломойский сыронизировал о гиперлупе и откомментировал шаги Минздрава: "По здравоохранению - это ужас. Ну, что это, как это? Вакцинация, корь".

В то же время он уточнил, что судит "по количеству скандалов и высказываниям политиков и неполитиков".

Он также отметил, что Аваков остаться в должности. "Я считаю, Аваков должен остаться. Он стабилизирующий фактор. В стране что бы ни происходило, он - как фундамент какой-то. То, что я видел на протяжении 2017-2018 годов, я считаю он - фактор стабильности в стране. Он - государственник. И Турчинов такой же, кстати говоря", - отметил Коломойский, указав, что Аваков даже может занять позицию премьер-министра: "Надо у него спросить. По образованию - он подготовлен".

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Источник: https://censor.net.ua/n3125861
 
   
 Топ комментарии
 
Вот, Аваков, оказывается, не Рюкзаков, а очень даже профессиональный.
Проглотили, зеботы?
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Новоє ліцо в маладой нєзапятнаной зекамандє.
Ось вам і відповідь про ціну підтримки Авакова та нацжон.
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Он сначала юлины каблуки надел, но пришлось быстро в кеды 39-го размера переобуваться.
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У всех бизнеса отжимал, а каламойского нет. И поэтому он хороший.
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у бени когнитивный диссонанс. то всё менять как в17 году, то начальник охранки самый лучший.
менять так менять. что-то много бени стало. проплатил?
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Правда ли, что у нас теперь есть хорошая коррупция и плохая. Когда рюкзаки это хорошо, потому что свои, а высотомеры это плохо, потому что чужие? И бороться мы теперь будет только с плохой коррупцией?
Правда ли, что у нас гражданский конфликт на востоке?
ЗЕБЕнины телепузики так кто у нас будет президентом Украины?
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пока президент кровавый мародёр. про зе говорить рано.
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Евгений Середа
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Аваков - ПОЦ, получающий регулярно бабло от нелегальной добычи янтаря, вырубки леса, крышевания наркопритонов, игровых салонов/казино, борделей, транзита нелегалов.

Кроме этого Аваков имеет интересы в газодобывающем бизнесе и в альтернативной энергетике (солнечные панели, ветрогенераторы и т.д.)
На сегодня Аваков - не Министр МВД, а мини-олигарх, полностью отбивший все, что потерял при Януковиче и регулярно наращивающий свои доходы.
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Абсолютно верно!И не за честные выборы он боролся,а за свое добро.
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На жаль українці не захотіли змінити країну з куланово олігархічної на нормальну ,був Петя тепер головним буде Беня ,який ще хоче з бідної України здерти два мільярда дрларів компенсації ,за те що розікрав Приват,Що нова ,що стара це все влада олігархату ,за якої народ біднішає ,а олігархи багатіють ,а країна не розвиваєтся і деградує .
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Бред.Ворон ворону глаз не выклюет.Мусора(патрульные) взятки гребут лопатой.Чмошники.
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Я писал еще до выборов, что Авакова Зеля оставит, но не думал, что его еще и в Премьеры будут рассматривать. Удивляет одно, как Порох мог пригреть у себя на шее столько врагов.
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Элементарно, Ватсон.
Этот народ не способен избрать 226 вменяемых людей в Раду.
Максимум 150.
А надо было двигаться вперёд и принимать законы.
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Лучше расскажи как 7млрд вкладов украл у людей
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Очень плохое решение оставить министра за заслуги перед президентом (по проведению выборов), а не за заслуги перед народом.
Всё-таки надеюсь, что кабмин будет полностью обновлён после парламентских выборов, новые фракции будут определять новых министров
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Вот он, мучительный выбор Зебулонов!

Беня за Авакова, но Аваков против Михо!

Как быть с Аваковым???
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Аваков не без греха,и далеко не белый и пушистый! Но Беня имел ввиду не это. Подчеркну "Игорь Коломойский считает министра внутренних дел Арсена Авакова "самым удачным и профессиональным министром за последние пять лет". А я скажу больше: предлагаю назвать более лучшего министра, чем Аваков, за последние 15-20 лет!
Посему, нехрен на Беню бочку катить за эти слова! Не было у нас лучшего. И в этом Беня прав Я вважаю, що це найвдаліший і найпрофесійніший міністр за всі останні п'ять років, - Коломойський про Авакова - Цензор.НЕТ 5379
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Ну Аваков может и хороший министр, для бени. н сидит в Израиле, а мы живем в Украине. И видим ежедневно нарушения на улицах и на дорогах. И види расследования Шеремета, Ганзюк...
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нет специального образования; ранее не служил в МВД и не имеет опыта работы. Личная преданность это еще не показатель для всего народа. Позор в Княжичах. Именно тогда он должен был уйти в отставку. МВД должен возглавить профессионал с большим опытом работы на разных должностях и имевшим спецобразование. Позор неучам! Это что то типа Луценка.
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РУКА РУКУ МИЄ! ЗЛОДІЙ ЗЛОДІЯ ПОКРИВАЄ.НІЧОГО В НАС НЕ ЗМІНИЛОСЬ,ЯКЩО НАЙСТРАШНІШИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ ЗЛОДІЙ-ОЛІГАРХ БЕНЯ ТАК ОЦІНЮЄ НЕ МЕНШ СТРАШНОГО ЗЛОДІЯ САБАКОВА. ЗЛОДІЙ НА ЗЛОДІЮ СИДИТЬ І ЗЛОДІЄМ ПОГАНЯЄ! ПРИЇХАЛИ!
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Теперича все назначения подвластны Гаранту будут зависеть от решения"серого кардинала"..Дожили... Я вважаю, що це найвдаліший і найпрофесійніший міністр за всі останні п'ять років, - Коломойський про Авакова - Цензор.НЕТ 7982
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С каких пор соя против Авакова, когда гнали Михо - они пели оды Авакову. А вообще, его сажать надо. Посмотрим, что сделает Зе.
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Відмив бабосів на поліцейських авто по 30-40 тис баксів, а селфі-поліцейські їх перебили, в злиденній країні їм і ланосів хватило б для патрулювання
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за все последние пять лет, - Коломойский об Авакове
 
 
 
 
 
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