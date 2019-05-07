 Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за все последние пять лет, - Коломойский об Авакове

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

"И наименее скандальный, практически не скандальный. И который сделал реформу, которая худо-бедно работает. Полиция у нас появилась, патрульная полиция", - уточнил Коломойский.

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Кроме этого, уверен бизнесмен, раскрываемость преступлений высокая. "Уличная преступность, всех криминальных дел - я считаю, что одна из высоких, сопоставима с европейскими раскрытиями", - сказал Коломойский, отметив, что из нынешнего Кабмина больше никто не "молодец".

При этом он видит положительное в реформах Минюста: "с НДС нет проблемы сейчас". Коломойский сыронизировал о гиперлупе и откомментировал шаги Минздрава: "По здравоохранению - это ужас. Ну, что это, как это? Вакцинация, корь".

В то же время он уточнил, что судит "по количеству скандалов и высказываниям политиков и неполитиков".

Он также отметил, что Аваков остаться в должности. "Я считаю, Аваков должен остаться. Он стабилизирующий фактор. В стране что бы ни происходило, он - как фундамент какой-то. То, что я видел на протяжении 2017-2018 годов, я считаю он - фактор стабильности в стране. Он - государственник. И Турчинов такой же, кстати говоря", - отметил Коломойский, указав, что Аваков даже может занять позицию премьер-министра: "Надо у него спросить. По образованию - он подготовлен".

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