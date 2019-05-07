 Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за все последние пять лет, - Коломойский об Авакове

Об этом он заявил в интервью Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.
"И наименее скандальный, практически не скандальный. И который сделал реформу, которая худо-бедно работает. Полиция у нас появилась, патрульная полиция", - уточнил Коломойский.
Кроме этого, уверен бизнесмен, раскрываемость преступлений высокая. "Уличная преступность, всех криминальных дел - я считаю, что одна из высоких, сопоставима с европейскими раскрытиями", - сказал Коломойский, отметив, что из нынешнего Кабмина больше никто не "молодец".
При этом он видит положительное в реформах Минюста: "с НДС нет проблемы сейчас". Коломойский сыронизировал о гиперлупе и откомментировал шаги Минздрава: "По здравоохранению - это ужас. Ну, что это, как это? Вакцинация, корь".
В то же время он уточнил, что судит "по количеству скандалов и высказываниям политиков и неполитиков".
Он также отметил, что Аваков остаться в должности. "Я считаю, Аваков должен остаться. Он стабилизирующий фактор. В стране что бы ни происходило, он - как фундамент какой-то. То, что я видел на протяжении 2017-2018 годов, я считаю он - фактор стабильности в стране. Он - государственник. И Турчинов такой же, кстати говоря", - отметил Коломойский, указав, что Аваков даже может занять позицию премьер-министра: "Надо у него спросить. По образованию - он подготовлен".
менять так менять. что-то много бени стало. проплатил?
Правда ли, что у нас гражданский конфликт на востоке?
ЗЕБЕнины телепузики так кто у нас будет президентом Украины?
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Евгений Середа
Кроме этого Аваков имеет интересы в газодобывающем бизнесе и в альтернативной энергетике (солнечные панели, ветрогенераторы и т.д.)
На сегодня Аваков - не Министр МВД, а мини-олигарх, полностью отбивший все, что потерял при Януковиче и регулярно наращивающий свои доходы.
Этот народ не способен избрать 226 вменяемых людей в Раду.
Максимум 150.
А надо было двигаться вперёд и принимать законы.
Всё-таки надеюсь, что кабмин будет полностью обновлён после парламентских выборов, новые фракции будут определять новых министров
Беня за Авакова, но Аваков против Михо!
Как быть с Аваковым???
Посему, нехрен на Беню бочку катить за эти слова! Не было у нас лучшего. И в этом Беня прав
Про мусорів.........