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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:депутат (2642) Одесская область (1746) ранение (2084) Урбанский (2)

 Нардеп от БПП Урбанский ранен в отеле под Одессой

Народный депутат от фракции БПП Александр Урбанский ранен во время конфликта в отеле в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

7 мая, в 21.20, в селе Леонидовка Овидиопольского района в помещении гостиницы "Хуторок у Зины" во время внезапно возникшего конфликта владелец отеля - местный житель гражданин З., выстрелом из травматического оружия ранил в нижнюю конечность народного депутата Украины Александра Урбанского, члена политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

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Источник: https://censor.net.ua/n3125860
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по комментам народ прям пылает любовью и сочувствием к бывшему представителю сильного пола, депутату от БудкиПутинаПорошенка урбанскому. Слезы аж прямо текут по страницам цензора.
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...конфликт произошел в гостинице «Хуторок у Зины», которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко. (Он возглавлял РГА в 2010 году и был уволен с должности после коррупционного скандала)...(с) ДумскаяНет
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На фронт отправить хулигана, чтобы научился метко стрелять
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У свиней вообще-то не нижняя, а задняя конечность. Зине с бугорком зачёт! Нардепа від БПП Урбанського поранено в готелі під Одесою - Цензор.НЕТ 9078 Нардепа від БПП Урбанського поранено в готелі під Одесою - Цензор.НЕТ 1610

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ну а гепа кричал что его аваков заказал, всем *****, а подождем какие подъедут от зе, да не вопрос микроскоп то поболе будет
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может за проживание в отеле не заплатил?
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"ранил в нижнюю конечность народного депутата Украины Александра Урбанского, члена политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".



Судя по фото, задолго перед этим его ранили в верхнюю конечность
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Просто он сказал случайно, что из бпп))
Это любовь народная)
Пэте лучше ещё пару лет как минимум не высовываться)))
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Какая вы умная, события на растоянии видите
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Брат подстреленного председатель одесского обл совета, а папа был зам министра транспорта при ющенко. Но, главное, что именно ему приписывают совместное с альпериным владение Фаиной, на которой ющ перевозил оружие, которое поймали пираты . Ці руки нічого не крали просто продавал оружие в горячие точки. В Украине, кстати, так и не было проведено расследование по этому эпизоду. Ющенко моральный урод ещё тот. А пэтины кадры - это антиукраинский клуб по интересам
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То есть кацапам можно поставлять оружие террористам начиная с ДНР-ЛНР и заканчивая Хезболлой, а Украине легально в рамках межгосударственных соглашений торговать зась?
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В том - то и дело, что не было в том конкретном случае никаких легальных соглашений. Как и не было тогда дыры. А нам нужно ориентироваться на те же Штаты, например, а не рашку, где нет законов , в таких вопросах как торговля оружием. Вы привели неудачный пример ввиде нарассеи.
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Потрібно трошки вище і по центру.
Зіна точно знала куди й за що.
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Отель не в Леонидовке, а в Санжейке, там у урбанских дача
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Был в Санжейке года три назад. Крым был лучше в разы, но пока там ху#ло-ноги моей там не будет.
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Детинка морду отьела на депутатских хлебах - не жалко !
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"Хуторок у Зины", Санжейка, Овидиопольский р-н, Одесская область.

Нардепа від БПП Урбанського поранено в готелі під Одесою - Цензор.НЕТ 4844
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Какое у нас побережье по протяженности! Это ж какое богатство!
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У нас страна - прекрасная!
И земля, и леса, и горы, и моря...
А самое главное - наши люди.
С политиками нам не везет, но это обусловлено нашей сложной историей.
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Да,эти "наши люди" уже выбрали, бл.., недомерка в президенты. Люди - давно уже не богатство Украины. В основной массе - это тупое быдло, которое думает только о жратве и готово сдать страну, лишь бы их жопа осталась цела.
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Тупое быдло, это, конечно же, не ты?
Это другие - быдло, а ты - элита?
До тех пор, пока у нас будут считать виноватыми людей, а не политиков, 75% быдлом будут считать одних, а 25% - других.
И что дальше?
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О "недомерке", конечно же, случайно вырвалось, больше волнует "жратва" и "жопа".
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Мало того, у нас ещё и ровный ландшафт ! Когда едешь по той же Европе, тоттаммпрактически везде горы, которые они усердно сверлят , прокладывая тоннели.
У нас приезжал один партнёр мужа из Бельгии в Борисполь. Откуда муж его вёз уже в Одессу машиной. Так он был сражён тем, что трасса у нас ровная линия без поворотов. Такого в ЕС уже и не встретишь. То есть у нас есть подаренные нам Богом несметные богатства в виде двух морей, рек, гор, полей, черноземов, полезных ископаемых и минеральных вод, наших равнинных ландшафтов. Это как стол , на котором масса блюд, каждое из которых поодиночке могло бы стать уже центром стола. Примитивно, конечно( я на диете) , но ещё есть грязи Куяльника, есть бурштын, литий и многое многое другое. Есть мы- люди, которые трудолюбивые и умные.
Осталось только одно, все мы знаем что, и мы к этому прийдем. Пока не найдём- будем менять. Потому как Украина не рассея.
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Полностью согласен.
Но я и горы очень люблю! Занимался в юности альпинизмом.
Мы с супругой автотуристы - не сидим в отеле или на базе, а колесим.
У нас есть и БЫЛИ (в Крыму) любимые места, где мы были уже завсегдатаями, но ищем новое.
В планах освоение Западной Украины - горы, реки и леса.
Я люблю нашу Украину. Она - прекрасна!
А дружить, желательно, со всеми соседями, как в реальной жизни.
Увы, так выходит не всегда.
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Тормозите Вы с освоением западной Украины. А куда пять последних лет ездили?
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А без "запэной" так Украины нет? Запэдная вся с $$$$$$$ отаким огоньком в глазах..... Слепит аж!
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Вороватый свинарчук пытался угнать телегу?
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Пришел за дивидендами, а на Хуторке уже власть поменялась.
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Ага! Відстріл вже почався...Це радує! Нардепа від БПП Урбанського поранено в готелі під Одесою - Цензор.НЕТ 9130 Нардепа від БПП Урбанського поранено в готелі під Одесою - Цензор.НЕТ 8629Ну шо,пальмомаслові,їдемо в Хуторок? Чи будемо здихати дома?Заповіти написали,мразі соєві? Нардепа від БПП Урбанського поранено в готелі під Одесою - Цензор.НЕТ 2297
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помечтай, быдло. Срали на вас и срать будем.
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До депутаНской хрюшки из бпп наконец-то дошло, что депутатская неприкосновенность не спасает от реального люля и что настоящая кровь оказывается из «ылиты» тоже бежит.
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Та шо ж такое!?
Перестаньте пользоваться травматами! Разве для этого трудился Сэмюэль Кольт и другие!?
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Можно подумать, у нас законом разрешено боевое коротком вольное оружие.
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"в нижнюю конечность"________________в жопу что ли????????
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Забагато депутан половину треба відстрілювати.
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Половину---- это в ДВА раза меньше чем нужно....
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ранили члена... тем более из блока парашенки... скоро их ранить не будут, их будут вешать...
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Когда? Я слышу эту песню лет двадцать минимум.
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И уважают депутатскую неприкосновенность )))
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Прежде всего надо быть человеком. А то если депутат, то думает что все можно. Оказывается - нет!!!
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яка краса таке читати. Ще було б краще щоб йому відстрелили плоть що залишилась від обрізання або взагалі ноги та руки які нічого не крали. Я бачу ми так любимо депутатів що кожна звістка про їх поранення або смерть нам як бальзам на душу.
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Таня Кайф - тролль на зарплате фс. Но это он пишет правду: совместное с альпериным владение Фаиной
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"...у нижню кінцівку...". Прелестно, о ногах речь не идет.
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Это отдельный случай или по всей Украине началось?
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на Думской в комментах пишут,что скорее жена урбанского начала бурить,вот и нарвались.
А семейка у них такая.....Анатолий урбанский(брат) являясь председателем одесского облсовета,подарил брату своей жены - пляжь.Не жадный))
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Тот который 100 м от берега, по закону принадлежит народу?
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Приехал к Зине а встретил отзывчивого Колю .
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Чому таке огидне рило в цього У.банського?
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как-то не по челоечески радосно на душе!!! аж самому стыдно....
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