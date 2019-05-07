 Нардеп от БПП Урбанский ранен в отеле под Одессой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

7 мая, в 21.20, в селе Леонидовка Овидиопольского района в помещении гостиницы "Хуторок у Зины" во время внезапно возникшего конфликта владелец отеля - местный житель гражданин З., выстрелом из травматического оружия ранил в нижнюю конечность народного депутата Украины Александра Урбанского, члена политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Читайте также: Первая "тушка" БПП на Житомирщине: Арешонков объявил о самовыдвижении на парламентских выборах