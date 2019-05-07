 Нардеп от БПП Урбанский ранен в отеле под Одессой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
7 мая, в 21.20, в селе Леонидовка Овидиопольского района в помещении гостиницы "Хуторок у Зины" во время внезапно возникшего конфликта владелец отеля - местный житель гражданин З., выстрелом из травматического оружия ранил в нижнюю конечность народного депутата Украины Александра Урбанского, члена политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
Судя по фото, задолго перед этим его ранили в верхнюю конечность
Это любовь народная)
Пэте лучше ещё пару лет как минимум не высовываться)))
Зіна точно знала куди й за що.
И земля, и леса, и горы, и моря...
А самое главное - наши люди.
С политиками нам не везет, но это обусловлено нашей сложной историей.
Это другие - быдло, а ты - элита?
До тех пор, пока у нас будут считать виноватыми людей, а не политиков, 75% быдлом будут считать одних, а 25% - других.
И что дальше?
У нас приезжал один партнёр мужа из Бельгии в Борисполь. Откуда муж его вёз уже в Одессу машиной. Так он был сражён тем, что трасса у нас ровная линия без поворотов. Такого в ЕС уже и не встретишь. То есть у нас есть подаренные нам Богом несметные богатства в виде двух морей, рек, гор, полей, черноземов, полезных ископаемых и минеральных вод, наших равнинных ландшафтов. Это как стол , на котором масса блюд, каждое из которых поодиночке могло бы стать уже центром стола. Примитивно, конечно( я на диете) , но ещё есть грязи Куяльника, есть бурштын, литий и многое многое другое. Есть мы- люди, которые трудолюбивые и умные.
Осталось только одно, все мы знаем что, и мы к этому прийдем. Пока не найдём- будем менять. Потому как Украина не рассея.
Но я и горы очень люблю! Занимался в юности альпинизмом.
Мы с супругой автотуристы - не сидим в отеле или на базе, а колесим.
У нас есть и БЫЛИ (в Крыму) любимые места, где мы были уже завсегдатаями, но ищем новое.
В планах освоение Западной Украины - горы, реки и леса.
Я люблю нашу Украину. Она - прекрасна!
А дружить, желательно, со всеми соседями, как в реальной жизни.
Увы, так выходит не всегда.
Перестаньте пользоваться травматами! Разве для этого трудился Сэмюэль Кольт и другие!?
А семейка у них такая.....Анатолий урбанский(брат) являясь председателем одесского облсовета,подарил брату своей жены - пляжь.Не жадный))