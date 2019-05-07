 Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации" – говорится в сообщении.

Согласно опубликованному указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, председателем соответствующей межведомственной рабочей группы назначен заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

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"Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления", – отмечается в сообщении.

В состав межведомственной рабочей группы вошли заместители министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В состав межведомственной рабочей группы также могут быть включены представители комитета вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, администрации президента Украины, Национального института стратегических исследований.

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