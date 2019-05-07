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 Политика Украины
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 Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба  президента Украины.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации" – говорится в сообщении.

Согласно опубликованному указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, председателем соответствующей межведомственной рабочей группы назначен заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

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"Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления", – отмечается в сообщении.

В состав межведомственной рабочей группы вошли заместители министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В состав межведомственной рабочей группы также могут быть включены представители комитета вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, администрации президента Украины, Национального института стратегических исследований.

Также читайте: Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных санкциях в отношении юридических и физических лиц, причастных к агрессии РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3125858
 
   
 Топ комментарии
 
Він ще раз показує який він нєпрівзойдьонний прохіндєй.В усіх цивілізованних країнах світу,після оголошення результатів виборів,програвша сторона,хоч і залишається поки виконувати свої функції,але вже ніяких рішень не приймає,тим паче кадрових,хіба що амністією займається і все.А цей нездоровий індівідум,все робить навпаки,хоцця йому побільше насолити та нагадити.хоча на словах,він страшенно любить країну і народ
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Активность показывает ,хочет на зоне поваром быть ... Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства - Цензор.НЕТ 7349
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Петя напоследок решил все рекорды попередников побить по издаванию указов, он наверное в жизни так тяжко не трудился никогда подписывая указ за указом! А че 5 лет дурня валял? Или нееет мы же все видели как херант и его лепшие друзяки укреплял обороноспособность страны свинарчуки, кузня и т.д....Эх на нулевой бы всех этих укрепителей на месячишко другой... может тогда бы поняли как действительно нужно укреплять.!?
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Долго он еще кучки по стране будет откладывать?
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Евгений Середа: Похоже, пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен
И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
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Порошенко - брехливе, олігархичне, номенклатурно-кримінальне, створіння. Порошенко - СУТЬ цієї системи, яку побудували червоні директори в голові з Кучмою у нас в країні, і побудували за копією такої ж системи в московії. Єдина різниця в тому, що українці, орійці по генетичному коду, НІКОЛИ не ставили на царя, як це роблять московські орки, генетичні андрофаги. Система ця повинна бути в Україні ЗНИЩЕНА. Без цього Україна ніколи не стане розвинутою і цтвілізованою країною.
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Ой, какой у нас Петр Соевич трудяга - день и ночь думает про свой украинский нарид! Прям как в былинах:
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезетв горло,
И компот не льется в рот!

Но лучше позже чем никогда, сказал один умный человек и аоложил голову на рельсы, вслед за уходящим поездом. Так и наш Великий трудяга за Украину - послал подкрепление таки в Иловайск перед днем Победы 2019 года. Хотя, будем поточнее - подписал приказ послать танки, которые не ездят...
Помните третий закон тайги? А теперь я вам расскажу про второй закон тайги!
"Прошел вперед и придержи рукой ветку - может она ударит по лицу товарища, который идет вслед за тобой.
Так и здесь и про него - последним указом, теперь уже почти Президента Рошэна, будет указ о введении в Украине коммунизма, всеобщей амнистии и отмене денег, кроме шоколадных копий гривны и леденцов в роли заменителей бус в товарных отношениях. И пусть уже Зеленский решает. сколько конфет Шалена бджилка нужно будет отдать за килограмм мяса и сколько будет стоить украинскому пенсионеру отопительный сезон в тортах Вечерний Киев.
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когда будут писать новую историю Украины, то в разделе о парашенке напишут, что это был самый паршивый человек, избранный народом Украины на пост президента... человек, который разворовал страну.. и даже уже будучи переизбранным, после оглашения новоизбранного Президента Украины Зеленского - парашенко продолжал гадить... и вмешались верхние силы... парашенко был арестован, предан суду и за коррупцию был осужден навечно... где и подох...
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Гораздо приятнее, чем "навечно" и "подох" - было бы оставить это курчавое чучело на свободё в одних семейных трусах и с ложкой и вилкой в руках из лично ему принадлежащего имущества, без права занимать какие-либо должности в государстве и политике. Кое-чего он достигнет, конечно, на лекарства и попку прикрыть хватит, но пусть почувствует реальное единение с так горячо любимым народом. 5 лет президентства из пенсионного стажа, естественно, исключить.
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Может так и напишут. Но это будет раздел расейскай истории об Украине. А читать такую историю будут тупоголовые маньяки ватники, некоторые из оных ошиваются на Цензоре.
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именно о диабетике так и напишут - парашенко самый наихудший в истории... вор, брехун, с низчайшими человеческими качествами...
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А на прощанье я создам ... Порошенко ввів в дію рішення РНБО про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави - Цензор.НЕТ 6150 ПАП так рьяно создавал всякие комиссии, советы, рабочие группы, которые потом не работали и не собирались, что сам не знает зачем их создавал.
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Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Евгений Середа
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Не-не, сажать можно и нужно, и не для запугивания остальных самородков из говноэлиты, а в первую очередь идя навстречу пожеланиям трудящихся, которых последние 5 лет держали за бесправную быдломассовку.
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шо та льоша порошенко законы не задвигает, или ещё не осень ?
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на свержение кровавого мародера
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.
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Вы Трампушку из казаков выгнали уже? Или до сих пор празнуете его избрание, победобесный?
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Историкам и психиатрам еще предстоит изучить феномен порошенка-любящего власть до безумия и себя во власти-до усрачки, но взявшегося работать президентом уже в свинячий голос, будучи вытолканным на обочину.
Хочет доказать свою состоятельность?- почему же 5 лет лишь пускал сопли, жижу и слюни?
Хочет в ВР?- так зачем лез в президенты, загаживая все вокруг себя в стране?
Стало модным всякую никчемность, позор и срамоту отдельных вывалянных в дерьме и перьях особей обьяснять некими политическими соображениями и резонами, якобы недоступными пониманию обычных людей, но если некто вызывает при взгляде со стороны чувство гадливости и омерзения - никакая политика тут ничего не оправдает, перед нами - мерзавец и подонок. Так что, петр алексеич, в добрый путь, в скотомогильник истории! И возможный всплеск нечистот и повторное ваше явление в сияющих одеждах пусть никого не введут в заблуждение, работу над ошибками к тому времени люди уже проведут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства
 
 
 
 
 
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