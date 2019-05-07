 Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации" – говорится в сообщении.
Согласно опубликованному указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, председателем соответствующей межведомственной рабочей группы назначен заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
"Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления", – отмечается в сообщении.
В состав межведомственной рабочей группы вошли заместители министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В состав межведомственной рабочей группы также могут быть включены представители комитета вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, администрации президента Украины, Национального института стратегических исследований.
И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезетв горло,
И компот не льется в рот!
Но лучше позже чем никогда, сказал один умный человек и аоложил голову на рельсы, вслед за уходящим поездом. Так и наш Великий трудяга за Украину - послал подкрепление таки в Иловайск перед днем Победы 2019 года. Хотя, будем поточнее - подписал приказ послать танки, которые не ездят...
Помните третий закон тайги? А теперь я вам расскажу про второй закон тайги!
"Прошел вперед и придержи рукой ветку - может она ударит по лицу товарища, который идет вслед за тобой.
Так и здесь и про него - последним указом, теперь уже почти Президента Рошэна, будет указ о введении в Украине коммунизма, всеобщей амнистии и отмене денег, кроме шоколадных копий гривны и леденцов в роли заменителей бус в товарных отношениях. И пусть уже Зеленский решает. сколько конфет Шалена бджилка нужно будет отдать за килограмм мяса и сколько будет стоить украинскому пенсионеру отопительный сезон в тортах Вечерний Киев.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Евгений Середа
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.
Хочет доказать свою состоятельность?- почему же 5 лет лишь пускал сопли, жижу и слюни?
Хочет в ВР?- так зачем лез в президенты, загаживая все вокруг себя в стране?
Стало модным всякую никчемность, позор и срамоту отдельных вывалянных в дерьме и перьях особей обьяснять некими политическими соображениями и резонами, якобы недоступными пониманию обычных людей, но если некто вызывает при взгляде со стороны чувство гадливости и омерзения - никакая политика тут ничего не оправдает, перед нами - мерзавец и подонок. Так что, петр алексеич, в добрый путь, в скотомогильник истории! И возможный всплеск нечистот и повторное ваше явление в сияющих одеждах пусть никого не введут в заблуждение, работу над ошибками к тому времени люди уже проведут.