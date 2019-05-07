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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Краматорск (1847) оружие (3698) Нацполиция (9387)

 У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция. ФОТО

Полиция обнаружила в квартире у жителя Краматорска ручной пулемет МГ- 42, пистолет ТТ, револьвер типа "наган", глушитель, гранату Ф-1 и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция 01

Полицейские получили оперативную информацию, что житель Краматорска 1979 года рождения хранит дома взрывоопасные предметы. При этом в квартире проживает несовершеннолетний ребенок.

Во время обыска был обнаружен склад оружия, который хозяин прятал в сейфе и шкафу. Мужчина отказывается от объяснений, сообщив лишь, что заказал пулемет и другое вооружение через интернет.

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У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция 02

Оперативники устанавливают происхождение оружия и проверяют информацию о его поставке. Все изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3125857
 
   
 Топ комментарии
 
Дійсно так.Я наприклад,досі відпрацьованим мастилом в селі одну ділянку весною та осінню поливаю.Так робив мій дід і мені наказав так робити. У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3968
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Нужно чтобы в каждом многоэтажном доме хранился такой арсенал на случай если ватники прорвутся и если будут предатели среди нас У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1662
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Где , собственно , пулемёт ?
На фото охотничье ружьё и всякие ржавые железяки , эхо войны .
А вот у Пашинского по Глоку в карманах , и он чуть что по людям стреляет .
И что ?
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Влад, не скажи, прифронтовая зона, мало ли чего.
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С чем, с этим металлоломом? Там нормальных рабочих стволов, как дерьма за русской баней. Зачем с этими раритетами копанными связываться?
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Уважаемый, ты очень серьезен. Не, ну арсенал, конечно, никакой, не спорю. У меня и то сейф поинтереснее. Легальный, если что. Но важна идея.
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Так а где на фото арсенал? Двустволка и возможно, подчеркиваю возможно ТТ ? Все остальное явно не рабочий копанный хлам. Так что идея у мужика явно другая. У жителя Краматорська вилучено ручний кулемет, який він зберігав удома, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5176
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Какой то коллекционер подвеяный. "Пулемет" явно не рабочий, там одно название Наган тоже из земли. Так что скорее всего какие то мены-обмены.
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пулемет - ШКАС, авиационный пулетемет времен второй мировой
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Вот и я голову ломаю - написали - "МГ-42", а я его в разобранном виде не видел, и думаю - кто дурак? Я? или меня пытаются "мылом накормить" и "валенок на голову одеть"?
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чуваку тре було з того добра ММГ зробити тоді проблем не мав би. І класний музейний куточок вдома зробити! У жителя Краматорська вилучено ручний кулемет, який він зберігав удома, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9547 Або продати реконструкторам.Вони за таке залізяччя шаленні гроші платять.Головне що все оригінальне. А тепер поліцаї усе знищать і чуваку нерви потріпають і умовно в кращому випадку...
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Нужно чтобы в каждом многоэтажном доме хранился такой арсенал на случай если ватники прорвутся и если будут предатели среди нас
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Да всего-то "черный копатель", все в земле принадлежит народу, вот только непонятно какому???
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Народу ,Украины. А не того сброда чьих дидов после Голодомора позавозили на восток Украины для строительства шахт и меткомбинатов.
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Да каким назовется,таким и будет.Вспоминаем"Свадьбу в Малиновке"!
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Давайте будем справедливы ко всем жителям Украины.Пройдитесь с миноискателями по огородам и сараям у жителей западной Украины.И шмайстеры покажутся вам новогодними хлопушками!Про пулемёты тактично промолчу.
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Дійсно так.Я наприклад,досі відпрацьованим мастилом в селі одну ділянку весною та осінню поливаю.Так робив мій дід і мені наказав так робити. У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3968
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Ага, в курсе. Дiду, нащо ви квiтник мастилом поливаэте, квiти пропадуть. Квiти то пусте, аби кулемет не заiржавiв.о, то ви маэте рацiю. Нi, рацiя в Миколи, в мене лише кулемет.
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Где , собственно , пулемёт ?
На фото охотничье ружьё и всякие ржавые железяки , эхо войны .
А вот у Пашинского по Глоку в карманах , и он чуть что по людям стреляет .
И что ?
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Дед возле дома нашел пулемет - больше в том доме никто не живет
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Дед с чердака пулемета достал...Сепар-сосед уже год как пропал...
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Скорее всего, оружие - ММГ. За Ф-1(если она рабочая) и патроны приехал.
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Ну а где-же его хранить если не дома? Вы же не будете его у соседей хранить?
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Просто меньше трепаться надо на улице повіпимши и по форумах всяких... У жителя Краматорська вилучено ручний кулемет, який він зберігав удома, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9412
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)) улыбнул в этой каллекции самотык олины кобаевой. видать от евы браун унаследовала, подарок ***** от нимецких кумпанов.
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Мля... Это дары земли все. Пулемет... Нет, не так. ПУЛЕМЕТИЩЕ - это старый ржавый некомплектный ШКАС. Авиационный, между прочим, не ручной.
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сабаков сказал - ручной, значит - ручной
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Менты падлюки,вам что заняться нечем?Особенно порадовала бронебойная болванка.
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Лучше бы менты отобрали стволы которые сами сепарам раздали а не рубили палки на антикварах.. У жителя Краматорська вилучено ручний кулемет, який він зберігав удома, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8657
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На фото нет ручного пулемета, а авиационный есть
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мне РГД-33 на Пасху подарили..пока незнаю,как покрасить,наверное в золото. У жителя Краматорська вилучено ручний кулемет, який він зберігав удома, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3270
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1200 вистрілів за хвилину-циркулярка гітлера.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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