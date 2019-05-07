 У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские получили оперативную информацию, что житель Краматорска 1979 года рождения хранит дома взрывоопасные предметы. При этом в квартире проживает несовершеннолетний ребенок.
Во время обыска был обнаружен склад оружия, который хозяин прятал в сейфе и шкафу. Мужчина отказывается от объяснений, сообщив лишь, что заказал пулемет и другое вооружение через интернет.
Оперативники устанавливают происхождение оружия и проверяют информацию о его поставке. Все изъятое направлено на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
На фото охотничье ружьё и всякие ржавые железяки , эхо войны .
А вот у Пашинского по Глоку в карманах , и он чуть что по людям стреляет .
И что ?