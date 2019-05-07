 "Он из другой оперы", - Коломойский уверен, что на Зеленского нет компромата

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.

"На него нет компромата вообще никакого. Он из другой оперы. На него не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата", - сказал бизнесмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новоизбранный президент Зеленский провел встречу с бизнесменом Пинчуком

На вопрос, есть ли у него что-то компрометирующее Зеленского, Коломойский ответил, что не собирает компромат ни на кого.