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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1175) Коломойский (1024) компромат (103)

 "Он из другой оперы", - Коломойский уверен, что на Зеленского нет компромата

Новоизбранный президент Владимир Зеленский "из другой оперы", поэтому на него не может быть компромата.

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.

"На него нет компромата вообще никакого. Он из другой оперы. На него не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата", - сказал бизнесмен.

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На вопрос, есть ли у него что-то компрометирующее Зеленского, Коломойский ответил, что не собирает компромат ни на кого.

Источник: https://censor.net.ua/n3125855
 
   
 Топ комментарии
 
Нет, ну кроме офшоров, сотридничества с РФ во время войны, бюджетных денег рашки на киношки Зебени, пособничество в разворовывании денег Привата, и всего другого по мелочи "Он из другой оперы", - Коломойский уверен, что на Зеленского нет компромата - Цензор.НЕТ 2828
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Петя встречается с солдатами на передовой, ЗЕ встречается с равинами. Петя отнял банк у олигарха и отдал его народу, Зе отнял банк у народа и отдал его олигарху. У Пети фабрика в россии под арестом, фильмы ЗЕ крутят в россии по всем каналам без всяких запретов.
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Хотелось бы с вами поржать, но истина дороже.

ЕСВ за приостановленную предпринимательскую деятельность платят ФОПы. А учредители разных ООО ЕСВ не платят вообще никогда. Зеленский именно учредитель.
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Ой, а кто эьо у нас голенький? ПреЗЕдент? Простите, не узнал его в гриме.
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Советник по вопросам налоговой и финансовой политики новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского - Даниил Гетманцев - связан с одиозным народным депутатом от группы "Відродження" Виталием Хомутынником.
У них есть совместный бизнес, который долгое время находился под санкциями, однако продолжал успешно работать в том числе благодаря юридическим усилиям нынешнего члена команды Зе. Судя по всему, с помощью партнера Хомутынник планирует сохранить влияние на налоговую политику в стране.
Несмотря на то, что у Зеленского обещали привести к власти "новые лица", при более детальном изучении сонма советников, всплывает все больше сомнительных фактов и связей. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.
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Та зрозуміло. Народ цікавить, чи буде з нього толк, а не компромат на нього.
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і в армії не служив, і на майдані не був, і віла в Італії, і 3-кімнатна квартира в Криму, і на сцені дурачився - такого компромату чи на кожного президента нарити можна.
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и во время войны деньги из бюджета рашки получал, и приват на 41 лям на туже виллу опустил, и в окупированном Крыму фильмы снимал, и ярых украинофобов покрывал, и через офшоры уходил от налогообложения - да как любой встречный на улице, ничем не выделяющийся чел, в Украине каждый первый такой "Він з іншої опери", - Коломойський впевнений, що на Зеленського немає компромату - Цензор.НЕТ 3980
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ублюдочное хамство нового нувориша, офшоры, уклонение от налогов, бизнес в стране агрессоре, ведение бизнеса за счет госбюджета страны агрессора, поддержка коллаборационизма в своей воюющей, истекающей кровью, стране... еще перечислять?...пипец...(
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Пока нет!
но совсем скоро будет!
с ног до головы зальют!
драпать на ростов будет аж бегом "Він з іншої опери", - Коломойський впевнений, що на Зеленського немає компромату - Цензор.НЕТ 248
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А может из «Увертюры»?
Других не бывает, Увертюра всегда одна.
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Як це немає? А Зе-патрон беня коломойша і по сумісництву вор-олігарх, хіба це не компромат? А "смотрящий" від бені -Богдан в Зе-команді хіба це не компромат?
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Он из другой оперы", - Коломойский уверен, что на Зеленского нет компромата. Беня наивный лошара, порохоботы из Христа баньдюка сделают, типа : "Та он баньдюк, наехал на торговцев, конкретно." Еще и пруфы предоставят, "И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей." .
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Компро на Зеленского точно нет, а мата хоть отбавляй... "Він з іншої опери", - Коломойський впевнений, що на Зеленського немає компромату - Цензор.НЕТ 3686
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Критерієм діяльності є результат.
Результат діяльності Порошенка і його команди (банди по суті) - НЕГАТИВНИЙ, що очевидно показали вибори.

Про діяльність Зеленського і його команди будемо судити по результатам.
Зараз увесь срач - порожні дзвони.
Що до Коломойського, то варто звернути увагу, що у цього міліардера 78% його статків і активу знаходиться в США, і він ВИКОНУЄ ВСІ ВИМОГИ ЗАКОНУ цієї країни. На відміну від Порошенка, у якого переважна частина капіталу в Україні і в московській імперії (тобто кремлю контролювати Порошенка "сам брг велів").

Україна поки-що не може мати власну позицію в міжнародному політикумі, бо слабка, як в економічному, а також в морально-етичному, сенсі, так і в військовому, силовому. Всі політичні сили на протязі всієї проголошеної незалежності так і не досягли цієї незалежності від московського імперського шовінізму.
Може бути Зеленський шансом? Може. Якщо в СОЮЗНИКАХ буде не московська імперія, а Сполучені Штати. Що треба для такого союзництва? ПОВНА зміна СИСТЕМИ, повна зміна працівників системи, повна зміна ДОКТРИНИ політики країни.
Будемо спостерігати, і приймати участь в змінах. Результат діяльності покаже наскільки сподівання українців будуть виправдані. Головне не морозитись, а реально допомогати вийти з під впливу московії і будувати справжню ПРОУКРАЇНСЬКУ політику.
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У мене знайомий працює в продакшн 95 квартал. Так от із впевнінністю заявляю, що співробітникам 90 відсотків зарплати платять в конвертах. А близько 2-х років тому не платили три місяці зовсім. От такий він безкомпроматний през.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Он из другой оперы", - Коломойский уверен, что на Зеленского нет компромата
 
 
 
 
 
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