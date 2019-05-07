 "Он из другой оперы", - Коломойский уверен, что на Зеленского нет компромата

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.
"На него нет компромата вообще никакого. Он из другой оперы. На него не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата", - сказал бизнесмен.
На вопрос, есть ли у него что-то компрометирующее Зеленского, Коломойский ответил, что не собирает компромат ни на кого.
ЕСВ за приостановленную предпринимательскую деятельность платят ФОПы. А учредители разных ООО ЕСВ не платят вообще никогда. Зеленский именно учредитель.
У них есть совместный бизнес, который долгое время находился под санкциями, однако продолжал успешно работать в том числе благодаря юридическим усилиям нынешнего члена команды Зе. Судя по всему, с помощью партнера Хомутынник планирует сохранить влияние на налоговую политику в стране.
Несмотря на то, что у Зеленского обещали привести к власти "новые лица", при более детальном изучении сонма советников, всплывает все больше сомнительных фактов и связей. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.
но совсем скоро будет!
с ног до головы зальют!
драпать на ростов будет аж бегом
Других не бывает, Увертюра всегда одна.
Результат діяльності Порошенка і його команди (банди по суті) - НЕГАТИВНИЙ, що очевидно показали вибори.
Про діяльність Зеленського і його команди будемо судити по результатам.
Зараз увесь срач - порожні дзвони.
Що до Коломойського, то варто звернути увагу, що у цього міліардера 78% його статків і активу знаходиться в США, і він ВИКОНУЄ ВСІ ВИМОГИ ЗАКОНУ цієї країни. На відміну від Порошенка, у якого переважна частина капіталу в Україні і в московській імперії (тобто кремлю контролювати Порошенка "сам брг велів").
Україна поки-що не може мати власну позицію в міжнародному політикумі, бо слабка, як в економічному, а також в морально-етичному, сенсі, так і в військовому, силовому. Всі політичні сили на протязі всієї проголошеної незалежності так і не досягли цієї незалежності від московського імперського шовінізму.
Може бути Зеленський шансом? Може. Якщо в СОЮЗНИКАХ буде не московська імперія, а Сполучені Штати. Що треба для такого союзництва? ПОВНА зміна СИСТЕМИ, повна зміна працівників системи, повна зміна ДОКТРИНИ політики країни.
Будемо спостерігати, і приймати участь в змінах. Результат діяльності покаже наскільки сподівання українців будуть виправдані. Головне не морозитись, а реально допомогати вийти з під впливу московії і будувати справжню ПРОУКРАЇНСЬКУ політику.