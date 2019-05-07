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Все про:Киев (17479) Порошенко (17435) театр (158)

 Порошенко присвоил статус "национальный" Киевскому Молодому театру

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Киевскому академическому Молодому театру статуса национального.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №199/2019 глава государства подписал во вторник. передает Цензор.НЕТ.

"С целью поддержки и развития украинского театрального искусства и учитывая весомый вклад театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический Молодой театр" в дело национального и культурного возрождения, постановляю: предоставить театрально-зрелищному учреждению культуры "Киевский академический Молодой театр" статус национального и в дальнейшем именовать его - театрально-зрелищное учреждение культуры "Киевский национальный академический Молодой театр", - говорится в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер худрук киевского театра на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий

Источник: https://censor.net.ua/n3125854
 
   
 Топ комментарии
 
Может он перед уходом стол разбирает? А там куча пылящихся годами документов на подпись
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Заберите у него казенную ручку! Хай свою достанет, тогда из жадности ни одного указа не подпишет
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И это...Киевскую оперу нафига выдавать за потужный национальный театр?
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Заберите у него казенную ручку! Хай свою достанет, тогда из жадности ни одного указа не подпишет
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И это...Киевскую оперу нафига выдавать за потужный национальный театр?
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Да уж, "Комсомолец Украины" чуток по-другому выглядит.
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Я точно не знаю, надо у кареных уточнять.
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скоро будет 95 квартал и+ народными е волнуйся ты так! зеклоун подпишет
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Мля,я грешным делом подумала,что Порошенко опять присвоил себе,чужи заслуги!Ан нет,этим повезло...
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Может он перед уходом стол разбирает? А там куча пылящихся годами документов на подпись
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Если честно вообще не понимаю почему эти статусы театрам президент раздаёт
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В смысле что есть же министерство культуры а при нёс всякие ведомства
Присвоить звания театру по определённым критериям (которые должны быть расписаны в нормативных актах) - обычная рутина
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Восени 1978 року на ХХІІІ з'їзді ЛКСМУ (Ленінський комуністичний союз молоді) Володимир Щербицький виступає з промовою, в якій зазначає, що Києву необхідний молодіжний театр. У 1979 році вийшов наказ Міністерства культури УРСР про створення Молодіжного театру. Отже, феномен київського Молодого театру полягає в тому, що його було організовано за директивою згори.
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Покупать статусами людей ему же ничего не стоит, особенно когда экономика в заднице. А народ больше оценивает экономические достижения делая это по скорости опустошения собственного кошелька. Правда властям это никак не доходит.
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А началось усьо с лєнточєк-чік-чік...
Счас другоє хоббі-прісваівать, назначать,
увольнять... У пацієнта гіперактівность...
Обостренійо, нє??
🤔
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статус национального и в дальнейшем именовать его - театрально-зрелищное учреждение культуры "Киевский национальный академический Молодой театр Источник: https://censor.net.ua/n3125854

Никуда совок не ушёл
Вот он, руками можно потрогать
И статусы эти и театрально-зрелищное учреждение
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Шото харант разошелся в последние деньки своего царюваня, раздает звания направо и налево.... к чему бы енто!?
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ТаДа, Всё чудесатее и чудесатее...
🤔
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спати сьогодні не ляжу, щоб не проспати не менш ніж 100 нових реформ.
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Интересно, думаю не выдержишь его стахановского напора...)))
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о петя заработал! А чего, бабки попрятал, самолёт ждёт. Пора и на благо страны потрудиться.
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вы там бени два лярда приготовите и по скорей ! а то беня уже идёт за ними
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Енто рехформа!!Воот нам , блд, чего не хватало!!
🤣🤣
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напоследок трудится на износ, не покладая ручки ...

а тем временем:
«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом» ©
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Свинья, узревши на дворе мангал, начала ловить мышей и гавкать на чужих....
Похоже на то...
🤣🤣🤣
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Евгений Середа: Похоже, пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен
И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
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Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Евгений Середа
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на свержение кровавого мародера
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко присвоил статус "национальный" Киевскому Молодому театру
 
 
 
 
 
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