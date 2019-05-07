 Порошенко присвоил статус "национальный" Киевскому Молодому театру

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №199/2019 глава государства подписал во вторник. передает Цензор.НЕТ.
"С целью поддержки и развития украинского театрального искусства и учитывая весомый вклад театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический Молодой театр" в дело национального и культурного возрождения, постановляю: предоставить театрально-зрелищному учреждению культуры "Киевский академический Молодой театр" статус национального и в дальнейшем именовать его - театрально-зрелищное учреждение культуры "Киевский национальный академический Молодой театр", - говорится в тексте документа.
49 иностранцев-нелегалов задержаны на рынке "Троещина" в Киеве
Присвоить звания театру по определённым критериям (которые должны быть расписаны в нормативных актах) - обычная рутина
Счас другоє хоббі-прісваівать, назначать,
увольнять... У пацієнта гіперактівность...
Обостренійо, нє??
🤔
Никуда совок не ушёл
Вот он, руками можно потрогать
И статусы эти и театрально-зрелищное учреждение
🤔
🤣🤣
а тем временем:
«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом» ©
Похоже на то...
🤣🤣🤣
И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Евгений Середа
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.