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 Два украинских курсанта проходят стажировку на учебном корабле ВМС Румынии MIRCEA. ФОТО

С 5 мая курсанты Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" участвуют в морской практике на борту учебного корабля ВМС Румынии MIRCEA.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Флот Украины.

Два украинских курсанта проходят стажировку на учебном корабле ВМС Румынии MIRCEA 01

Главной целью учебной практики на борту корабля ВМС Румынии является практическое совершенствование морской подготовки и ознакомление с организацией корабельной службы по стандартам НАТО. Традиционно, для участия в этом мероприятии были отобраны лучшие  из курсантов, а именно курсант 2 курса старшина 2 статьи Роман Буяр и курсант 3 курса старшина 2 статьи Михаил Бричкарь.

Два украинских курсанта проходят стажировку на учебном корабле ВМС Румынии MIRCEA 02

Во время морской практики украинские курсанты-моряки будут отрабатывать вопросы несения вахтенной службы на главном командном пункте корабля, навигации, организации службы в море и в пункте базирования, с ними будут проводиться тренировки в составе корабельных боевых расчетов, борьбе за живучесть корабля, и т.п.. Кроме этого, курсанты усовершенствуют свои знания по теории и практике судовождения, а также английскому языку и морской терминологии НАТО.

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Стажировка продлится по 7 августа 2019 года. Она проходит в соответствии с программой НАТО по совершенствованию военного образования (DEEP) и при поддержке Министерства обороны Румынии.

Справка:

Учебное парусное судно Mircea типа барк был построен на гамбургской верфи Blohm und Voss в 1938 году для военно-морских сил Румынии. 22 сентября 1938 было введен в эксплуатацию. Имеет следующие характеристики: водоизмещение 1844 тонн, длина 73,7 метра, длина с бушпритом 82,1 метра, ширина 12 метров, осадка 5,2 метра, высота 42 метра. Имеет 23 паруса общей площадью 1800 м2. Скорость 10 узлов. На борту установлен дизельный двигатель мощностью 809 кВт. Экипаж 210 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3125851
 
   
 Топ комментарии
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сказки мародёра и его карманных шавок не актуальны
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Канешно, это же не буем по роялю водить. Токо там всьо правда и всерьез...
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Скорее деньги перевели на счета Рошен, а ПВО как было времен СССР, так и осталось.
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Это типа "Ленинская кузня" начнет строить парусники ?
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Неа! Она станет строить зюленкоры.
Ну или вообще нифига строить не станет.
Злочинна влада!

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Да пусть хоть колесницы строит, это их дело. Главное чтоб как при пэте, за этот ненужный и бесполезный хлам государство не платило миллиарды.
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Ну эт самое,построили же нечто за 30 лимонов баксов.В смысле нового ни чего и стоило оно,это ни чего ранее не более миллиона баксов.А теперь его бирюльками обвесили,железками типа забронировали и продали государству Украина за 30 лямов.И назвали как-то по модному.Лень искать,что и на базе чего,эти деятели наляпали,якобы выпустив принципиально новое совершенное военное судно.Но там ржака!Типа как свинорылые гладковские говняные или тыреные на украинских складах детальки в тридорога продавали.Дык и тут,на базе какого-то тихохода,типа конфетку слепили,херней протюнинговав,по их мнению очччень дорогостоящей.Тигипко,теперь там от ********** рулит.Ну якобы выкупил,эту кузню.Мля,как посмотришь,что это Порошенко тут начудило,дЫк кроме мата слов нет.Мало того,оно и по государственным банкам сейчас своих чебурашек на очередные 5 лет на контракты подписывает,пока суть да дело.Тоесть,это падло так и будет украинскими бабками дальше ворочать и кредиты трехсот миллионные в баксах под 0,01% годовых брать.Пипец шо оно творит,падло.Тем более уже опыт подобных кредитов имеется.
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По прибытию домой ВБ пусть проведет профилактическую беседу (можно на полиграфе) на предмет выяснения осуществлялись ли к нашим парням вербовочные подходы со стороны спецслужб Румынии/других государств.
А то потом через 10 лет мы удивляемся почему тот или иной наш полковник или генерал оказывается агентом фсб или спецслужбы другого государства.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажДва украинских курсанта проходят стажировку на учебном корабле ВМС Румынии MIRCEA. ФОТО
 
 
 
 
 
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