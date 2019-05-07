 Два украинских курсанта проходят стажировку на учебном корабле ВМС Румынии MIRCEA. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Флот Украины.

Главной целью учебной практики на борту корабля ВМС Румынии является практическое совершенствование морской подготовки и ознакомление с организацией корабельной службы по стандартам НАТО. Традиционно, для участия в этом мероприятии были отобраны лучшие из курсантов, а именно курсант 2 курса старшина 2 статьи Роман Буяр и курсант 3 курса старшина 2 статьи Михаил Бричкарь.

Во время морской практики украинские курсанты-моряки будут отрабатывать вопросы несения вахтенной службы на главном командном пункте корабля, навигации, организации службы в море и в пункте базирования, с ними будут проводиться тренировки в составе корабельных боевых расчетов, борьбе за живучесть корабля, и т.п.. Кроме этого, курсанты усовершенствуют свои знания по теории и практике судовождения, а также английскому языку и морской терминологии НАТО.

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Стажировка продлится по 7 августа 2019 года. Она проходит в соответствии с программой НАТО по совершенствованию военного образования (DEEP) и при поддержке Министерства обороны Румынии.

Справка:

Учебное парусное судно Mircea типа барк был построен на гамбургской верфи Blohm und Voss в 1938 году для военно-морских сил Румынии. 22 сентября 1938 было введен в эксплуатацию. Имеет следующие характеристики: водоизмещение 1844 тонн, длина 73,7 метра, длина с бушпритом 82,1 метра, ширина 12 метров, осадка 5,2 метра, высота 42 метра. Имеет 23 паруса общей площадью 1800 м2. Скорость 10 узлов. На борту установлен дизельный двигатель мощностью 809 кВт. Экипаж 210 человек.

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