 Начались тренировочные полеты на французских вертолетах, закупленных для нужд МВД. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке руководитель Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
Он отметил: "МВД Украины развивает систему гражданской авиабезопасности в сотрудничестве с Францией (Airbus Helicopters). Начались тренировочные полеты на вертолетах Н-225 Super Puma пилотов ГСЧС Украины и Национальной гвардии Украины.
Объявлен набор пилотов Государственной пограничной службы Украины. Они будут летать на легких однодвигательный Н-125, которые поступят в следующем уже году".
П.С. КРЕАТИФ - ГАВНО, АФФТАР - МУДАГ
Зеклрун уже никого не разгоняет и никого не сажает...все...влажные мечты зебилов остаются влажными мечтами зебилов...
ну в вертольотах то треба ж міняти