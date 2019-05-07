EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  7401  46
Все про:вертолет (568) МВД (7844)

 Начались тренировочные полеты на французских вертолетах, закупленных для нужд МВД. ВИДЕО

Начались тренировочные полеты на французских фертолетах, закупленных для МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке руководитель Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он отметил: "МВД Украины развивает систему гражданской авиабезопасности в сотрудничестве с Францией (Airbus Helicopters). Начались тренировочные полеты на вертолетах Н-225 Super Puma пилотов ГСЧС Украины и Национальной гвардии Украины.

Объявлен набор пилотов Государственной пограничной службы Украины. Они будут летать на легких однодвигательный Н-125, которые поступят в следующем уже году".

Также читайте: В этом году ожидаются закупки 24 патрульных вертолетов и строительство 22 современных кораблей, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3125850
 
 
 Топ комментарии
 
Вот клован инагурируется схватит булаву сбацает на пианине писькой 7.40. И сразу наладит производство украинских гелекоптеров.🐴
 показать весь комментарий
 
Зеленский держит офшорки что бы не платить налоги в Украине но двуличный 73% видят офшорки Пети который платит налоги в Украине и финансирует армию за свои деньги.
 показать весь комментарий
 
После приусов это звучит как угроза
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
После приусов это звучит как угроза
 показать весь комментарий
 
 
Вот только не надо! Пилоты с опытом, а не новые патрульные.
 показать весь комментарий
 
Гелікоптери Супер пума Н225 заборонені в ЄС через те що в них відвалюється гвинт в польоті і через це в авіакатастрофах загинула купа людей! До того ж ці закуплені Н225 старі машини, які вже були у використанні! Ця закупка це злочин за який Аваков сяде!
 показать весь комментарий
 
Порох со свинарчуками и тут все разворовали
 показать весь комментарий
 
 
Надо вместе с вертолетами и летчиков покупать,а то быть беде .
 показать весь комментарий
 
 
Вот клован инагурируется схватит булаву сбацает на пианине писькой 7.40. И сразу наладит производство украинских гелекоптеров.🐴
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Во больной порохосос появился,а говорили что вы все убились
 показать весь комментарий
 
 
Можно будет как людям на охоту летать.
 показать весь комментарий
 
 
Нелюди юдські за людьми полюватимуть, для цього і "покупка".
 показать весь комментарий
 
А вы выбрали Петра Алексеича вадинтур? Начались тренировочные полеты на французских вертолетах, закупленных для нужд МВД - Цензор.НЕТ 92 Вот фигвам вам, а не апачи Начались тренировочные полеты на французских вертолетах, закупленных для нужд МВД - Цензор.НЕТ 4557
 показать весь комментарий
 
 
Авакову будет на чем на рыбалку летать
 показать весь комментарий
 
 
НЕ ВИЖУ В ТЕКСТЕ НИЧЕГО О ЛОПАТЕ, ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОРЖАТЬ...... Почалися тренувальні польоти на французьких вертольотах, закуплених для потреб МВС - Цензор.НЕТ 802
П.С. КРЕАТИФ - ГАВНО, АФФТАР - МУДАГ
 показать весь комментарий
 
Зеленский держит офшорки что бы не платить налоги в Украине но двуличный 73% видят офшорки Пети который платит налоги в Украине и финансирует армию за свои деньги.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Пепе приватна армія?
 показать весь комментарий
 
 
можна перекласти, можна навіть вивчити мову, але "запорєбрік" завжди буде видно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скоро з свиней хамон зроблять...
 показать весь комментарий
 
Ви вже попсовану дівєрсієй нафту з труби висмоктали?
 показать весь комментарий
 
 
а Пете зачем офшорки, чтобы платить налоги?
 показать весь комментарий
 
 
Для передачи бизнеса в управление...
 показать весь комментарий
 
 
"Ви у безпеці поки ми у небі", согласен, пока они где-то летают, то на Украине покой
 показать весь комментарий
 
Надеюсь, что это будут полеты, с определенной целью: срочная эвакуация больных и раненых, а не "образцово-показательные дежурства".
 показать весь комментарий
 
При презЕденте зеленеском это могут быть и полеты на плятки...
 показать весь комментарий
 
Хто цей ролік знімав? Жодного слова, лише музика і не факт, що воно взагалі літає. Лише в кінці один полетів, здається.
 показать весь комментарий
 
Соя специально закупила, чтобы смытся на них.
 показать весь комментарий
 
 
Ты все проспал...сматывание уже отменяется...
Зеклрун уже никого не разгоняет и никого не сажает...все...влажные мечты зебилов остаются влажными мечтами зебилов...
 показать весь комментарий
 
 
Армии они бы больше пригодились, чем МВД.
 показать весь комментарий
 
 
Четыре года назад новая патрульная полиция светилась мигалками на улицах Киева каждую минуту, теперь - каждый час, тренировочные поездки добром не кончились, а УАЗы им покупать западло.
 показать весь комментарий
 
хоч мастило там міняйте...бо в нещасних Пріусах не міняли - їм не повезло.
ну в вертольотах то треба ж міняти
 показать весь комментарий
 
 
Ну приусы ладно , побили ... , но хоть эту технику научите ловить бегущих свинарчуков !!
 показать весь комментарий
 
 
Если вертолётчикам не выдавать парашюты, то они будут летаь аккуратно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНачались тренировочные полеты на французских вертолетах, закупленных для нужд МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх