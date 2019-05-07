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 У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик

У международных экспертов и Общественного совета доброчестности не было претензий к вновь избранным главе Высшего антикоррупционного суда Елене Танасевич и ее заместителю Евгению Круку.

Об этом в эфире Громадського заявила член Общественного совета добродетели Галина Чижик, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела провести параллель с Верховным Судом, конкурс в который проводили два года назад. Тогда судьи Верховного Суда тоже выбрали председателем суда Валентину Данишевскую. Она имела до этого судейский опыт, потом работала экспертом на различных проектах. То есть выбрали кандидатуру, которой также не было претензий общественности... На самом деле, мы тоже должны понимать, что председатель или Верховного то Антикоррупционного суда - это лицо этого суда. Поэтому понятно, что если на эту должность избирается человек, к которому есть вопросы, то страдает репутация всего органа", - отметила Чижик.

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По ее словам, правильность решения об избрании руководства Антикорсуда можно будет оценить после первых нескольких месяцев работы органа.

"Перед Еленой Танасевич сейчас очень большие вызовы стоят. Я даже не знаю, радоваться за нее или нет, потому что сейчас на нее очень много задач организационных и по настройке работы суда будет возложено", - добавила Чижик.

Напомним, 7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.

Также читайте: Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября

Источник: https://censor.net.ua/n3125848
 
   
 Топ комментарии
 
Та разве то квартира ? Так себе ,, небольшая хибарка в этой коммуналке .
То всё - нажито непосильным трудом У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик - Цензор.НЕТ 1215 .. За все 25 лет жизни на этом свете . Включая юность и ясельный возраст .

У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик - Цензор.НЕТ 9566 .
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А за квартирку свою новую этот чижик-пыжик рассказать нам не хочет..??
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Кто знает, этот Крук не родственник одесских Круков? Если да, то расстрелять без суда и следствия. Однозначно вор и коррупционер. У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик - Цензор.НЕТ 3736 А ещё надо проверить его на связь с Пидрахуем и тоже расстрелять если таковая обнаружится. У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик - Цензор.НЕТ 8761
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А за квартирку свою новую этот чижик-пыжик рассказать нам не хочет..??
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Boris Borisenko‏ @BorisBorisenko5Танасевич-совладелица комп "Энергетическая альтернатива"
Муж бизнесмен,Харьков
З\плата судьи-220 тыс грн в год,а ее мужа-МЛН
На упрек журналистов,что на брифинге нужно отвечать на вопросы,сказала:
"Я ответила так,как считала нужным"
СМИ поинтересовались ее 20 земельными участкамиУ международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик - Цензор.НЕТ 7399
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Та разве то квартира ? Так себе ,, небольшая хибарка в этой коммуналке .
То всё - нажито непосильным трудом У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик - Цензор.НЕТ 1215 .. За все 25 лет жизни на этом свете . Включая юность и ясельный возраст .

У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик - Цензор.НЕТ 9566 .
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Кто знает, этот Крук не родственник одесских Круков? Если да, то расстрелять без суда и следствия. Однозначно вор и коррупционер. А ещё надо проверить его на связь с ********* и тоже расстрелять если таковая обнаружится. У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик - Цензор.НЕТ 8761
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Сергій Могила,племінник ківалова призначенній барбарисом у ВСУ,там до нього питань ціла купа,але все путьом,все проплачено
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Ты и тут "плюёшься"? Ты мне на мой вопрос не ответил...Или, "не в дугу"? Задашь вопрос:"Какой?! - ищи сам... Ты же, у нас - "интеллектуал"...
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Да кому ты нужен, "криминалист-авиатор-эксперд-лингвист", время на тебя тратить. У міжнародних експертів і ради доброчесності не було претензій до новообраного керівництва ВАС, - член ГРД Чижик - Цензор.НЕТ 8787 Я уже понял с кем имею дело. Ты обычный никчемный старый маразматик, никому не нужный и ничего не знающий. Так что иди на .......
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Ясно... доводов нет - осталось прикрыться матерщиной...
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""Дерьмо" макнули рожей в его же, дерьмо, и оно "обиделось"... Шо робить... Только жалеть...
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Ну у международных экспертов тоже реформы не вызывали сомнения. Только страна оказалась почему то на краю гибели. Почему то и на холода и на сытого тоже на конкурсе выбирали, ну про корчак ягу уже и говорить не прилично. А результат в районе плинтуса.....
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"Общественного совета доброчестности.."

Збіговисько компрадорської та кримінальної наволочі.
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Геннадий Корбан:
Хочу обратить ваше внимание - у Зеленского нет волшебной палочки. Он вовсе не Гарри Поттер. Он не знает волшебных заклинаний от которых снижаются тарифы и выростают пенсии и зарплаты...
Shlomo Nagel:
В связи с постом Геннадия у меня возник вполне закономерный вопрос: если, по утверждению Корбана, Зеленский совсем не Гарри Попер и чудес творить не умеет, а для благоприятных изменений в нашей стране нужно работать и долго ждать, то зачем 73% нужно было менять президента, который предлагал абсолютно то же самое? Была произведена замена профессионала на любителя в надежде, что любитель знает некий секрет, как, например, превращать мусор в чистое золото.
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так тот предлагал,т.е. врал. а этот может хоть что-то сделает
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Тот делал, но медленно. А этот уже сделал - наполнил сладкими обещалками пустые головы 73%. Но самое ******** в 73% то, что это стадо состоит из 6 равных частей с противоположенными взглядами. Это те, кто нарика на вилы будут поднимать, причем наперегонки. Уже сейчас у многих глазки открылись на то, что их клоун ****** как лохов.
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А тот напомнил пустие бошки сладкими обещалками еще в 2014 и находятся 24 процента ******** лохов которие за него голосуют
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вот тут лучше написано :
"Есть связь с образованием. Среди людей, которые имеют образование не выше среднего специального - около 75,82% поддержали Зеленского. Так же и среди людей с незаконченным высшим образованием. А вот среди лиц с высшим образованием его рейтинг снижается до 67%. То есть он несколько меньше среди лиц с высшим образованием. Зато среди лиц с высшим образованием - 31% поддержали Петра Порошенко, за которого голосовали не более четверти тех, кто имеет образование незаконченное высшее, или низшее. То есть, опять-таки, чем выше образование, тем его наличие больше связано с голосованием за Петра Порошенко.

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Чем меньше образование, тем больше пустоты в голове
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Карфаген должен быть разрушен до основания !
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Не понимаю, чего так порохоботы обеспокоены созданным при непосредственным участии ПАПы антикоррупционным судом?🤔
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Почему то, читая вот это - "У международных экспертов и совета доброчестности..." вспоминаю советское - "Всё прогрессивное человечество..." ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУ международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик
 
 
 
 
 
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