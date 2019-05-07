 У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик

Об этом в эфире Громадського заявила член Общественного совета добродетели Галина Чижик, информирует Цензор.НЕТ.
"Я бы хотела провести параллель с Верховным Судом, конкурс в который проводили два года назад. Тогда судьи Верховного Суда тоже выбрали председателем суда Валентину Данишевскую. Она имела до этого судейский опыт, потом работала экспертом на различных проектах. То есть выбрали кандидатуру, которой также не было претензий общественности... На самом деле, мы тоже должны понимать, что председатель или Верховного то Антикоррупционного суда - это лицо этого суда. Поэтому понятно, что если на эту должность избирается человек, к которому есть вопросы, то страдает репутация всего органа", - отметила Чижик.
По ее словам, правильность решения об избрании руководства Антикорсуда можно будет оценить после первых нескольких месяцев работы органа.
"Перед Еленой Танасевич сейчас очень большие вызовы стоят. Я даже не знаю, радоваться за нее или нет, потому что сейчас на нее очень много задач организационных и по настройке работы суда будет возложено", - добавила Чижик.
Напомним, 7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.
Муж бизнесмен,Харьков
З\плата судьи-220 тыс грн в год,а ее мужа-МЛН
На упрек журналистов,что на брифинге нужно отвечать на вопросы,сказала:
"Я ответила так,как считала нужным"
СМИ поинтересовались ее 20 земельными участками
То всё - нажито непосильным трудом .. За все 25 лет жизни на этом свете . Включая юность и ясельный возраст .
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Збіговисько компрадорської та кримінальної наволочі.
Хочу обратить ваше внимание - у Зеленского нет волшебной палочки. Он вовсе не Гарри Поттер. Он не знает волшебных заклинаний от которых снижаются тарифы и выростают пенсии и зарплаты...
Shlomo Nagel:
В связи с постом Геннадия у меня возник вполне закономерный вопрос: если, по утверждению Корбана, Зеленский совсем не Гарри Попер и чудес творить не умеет, а для благоприятных изменений в нашей стране нужно работать и долго ждать, то зачем 73% нужно было менять президента, который предлагал абсолютно то же самое? Была произведена замена профессионала на любителя в надежде, что любитель знает некий секрет, как, например, превращать мусор в чистое золото.
"Есть связь с образованием. Среди людей, которые имеют образование не выше среднего специального - около 75,82% поддержали Зеленского. Так же и среди людей с незаконченным высшим образованием. А вот среди лиц с высшим образованием его рейтинг снижается до 67%. То есть он несколько меньше среди лиц с высшим образованием. Зато среди лиц с высшим образованием - 31% поддержали Петра Порошенко, за которого голосовали не более четверти тех, кто имеет образование незаконченное высшее, или низшее. То есть, опять-таки, чем выше образование, тем его наличие больше связано с голосованием за Петра Порошенко.
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Чем меньше образование, тем больше пустоты в голове