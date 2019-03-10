 Для участия в ВНО-2019 уже зарегистрировались 185 тыс. человек, - Минобразования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Это около половины от ожидаемого количества участников из числа выпускников школ, студентов и учащихся (слушателей) учреждений высшего и профессионального образования.
Как отметили в министерстве, наиболее активно сейчас регистрируются в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях и Киеве. Среди предметов традиционно больше всего выбирают украинский язык и литературу, историю Украины и математику. Также в ТОП-5 входят английский язык и география.
Напоминаем, что регистрация на ВНО-2019 началась 5 февраля и продлится до 25 марта.