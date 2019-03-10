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Все про:Минобразования (1055) ВНО (203)

 Для участия в ВНО-2019 уже зарегистрировались 185 тыс. человек, - Минобразования

По состоянию на 6 марта на внешнее независимое оценивание уже зарегистрировались 185 535 участников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Это около половины от ожидаемого количества участников из числа выпускников школ, студентов и учащихся (слушателей) учреждений высшего и профессионального образования.

Как отметили в министерстве, наиболее активно сейчас регистрируются в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях и Киеве. Среди предметов традиционно больше всего выбирают украинский язык и литературу, историю Украины и математику. Также в ТОП-5 входят английский язык и география.

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Напоминаем, что регистрация на ВНО-2019 началась 5 февраля и продлится до 25 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3115757
 
 
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Це добре, бо частина випускників піде далі вчитися.
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Думаю, писати про майбутню затребуваність марно. Як і про перспективи достойного по оплаті працевлаштування. У всякому разі на даний час.
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Зараз з вищою освітою хоч греблю гати, а професійних робітників катма.
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Польша ждет выпускников ,ибо получить знания в наших вузах практически нереально
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля участия в ВНО-2019 уже зарегистрировались 185 тыс. человек, - Минобразования
 
 
 
 
 
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