 Для участия в ВНО-2019 уже зарегистрировались 185 тыс. человек, - Минобразования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Это около половины от ожидаемого количества участников из числа выпускников школ, студентов и учащихся (слушателей) учреждений высшего и профессионального образования.

Как отметили в министерстве, наиболее активно сейчас регистрируются в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях и Киеве. Среди предметов традиционно больше всего выбирают украинский язык и литературу, историю Украины и математику. Также в ТОП-5 входят английский язык и география.

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Напоминаем, что регистрация на ВНО-2019 началась 5 февраля и продлится до 25 марта.