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Все про:взрыв (4213) Запорожье (1493) Нацполиция (9045) банкомат (72)

 В Запорожье с целью кражи денег пытались взорвать банкомат, - Нацполиция

10 марта в Запорожье неизвестные пытались ограбить банкомат на проспекте Соборном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Информация о повреждении банкомата поступила в полицию в 5-39 утра.

"На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключены электропровода", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ночью трое неизвестных взорвали два банкомата в Харькове и похитили деньги, - полиция. ФОТОрепортаж

В настоящее время по факту повреждения имущества банка ведется проверка и проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3115756
 
 
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Любители вот порошенко свинарчуки профи
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Нет! Это не Грязнова. Это на кинотеатре им. Довженко (один перекресток от универмага Украина).
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Во тебя прёт.Ты способна даже в попе у ослика Пороха найти.)
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Я думав, що зрадоботи не встигнуть притягнути сюди Порошенка🙄
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Можливо, бо вони працюють не покладаючи рук😔
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от этот милицейский полицейский сленг...
с целью кражи...
да??? или просто посмотреть?
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предлагаете переквалифицировать на: «применение действий насильственного характера к банкомату, без на то его согласия.»?
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А чомусь прочиталось: «В Запорожье с целью кражи денег Нацполиция пыталась взорвать банкомат».
Чєркасскіє собитія мабуть навєялі...

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Рыбаки опять сверепствуют...Решили вместо рыбы банкоматы глушить.У нас теперь этих рыбаков развелось,ух!
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Щоб красти грощі,треба народитися Свинарчуком))А це лохи))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожье с целью кражи денег пытались взорвать банкомат, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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