 В Запорожье с целью кражи денег пытались взорвать банкомат, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Информация о повреждении банкомата поступила в полицию в 5-39 утра.
"На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключены электропровода", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту повреждения имущества банка ведется проверка и проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
милицейскийполицейский сленг...
с целью кражи...
да??? или просто посмотреть?
Чєркасскіє собитія мабуть навєялі...