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 Задержаны двое организаторов столкновений с полицией в Черкассах, - МВД

По фактам вчерашних событий в центре Черкасс задержаны двое организаторов столкновений с полицией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня, 10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, - задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После столкновений в Черкассах в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы, - МВД. ВИДЕО

Указанные лица задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3115755
 
   
 Топ комментарии
 
Коли затримають хоть одного хто вбивав Українців на Майдані п"ять років тому?
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...решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении уголовных преступлений...

А шо тот мусорёнок, который "Ложись, Бендера !" орал и ногами пинал? На работу ходит? Зарплату получает? Почувствуйте разницу, как говорится..
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а на соседней ветке про грабунок в запорожье ни одного видуивуча.....шось пороблено?
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От рассвета до заката
Всюду Юля виновата ,
Ну если её след
Не найдет и интернет
Сценарист Петра за рубль
Нарисует - "винен Дубиль" !
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масковский контролируемый хаос в действии.
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масковский контролируемый хаос в действии.
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Зашкварились Аваков и Юлька по полной.

а рейтинг у Пороха еще больше вырос.после вчерашней беготни титушек.
народ не глупый.
пусть еще побегают.и в первом туре ПП победит Затримано двох організаторів сутичок із поліцією в Черкасах, - МВС - Цензор.НЕТ 2318 Затримано двох організаторів сутичок із поліцією в Черкасах, - МВС - Цензор.НЕТ 3150
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны двое организаторов столкновений с полицией в Черкассах, - МВД
 
 
 
 
 
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