 В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующиет фотографии опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц на своей странице в Facebook.

"07.03.19 "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, Грищенко "ЗАС" Андрей из Первомайска", – написал он.

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Фото: Штефан/Facebook







