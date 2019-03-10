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 В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС. ФОТОрепортаж

В сети появилось фото террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС, ликвидированного на Донбассе 7 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующиет фотографии опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц на своей странице в Facebook.

"07.03.19 "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, Грищенко "ЗАС" Андрей из Первомайска", – написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Есть! Братан, красавчик!", - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС 01
В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС 02
В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС 03
В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС 04

Фото: Штефан/Facebook


В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС 05

Источник: https://censor.net.ua/n3115754
 
   
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ну... и пусть не последний...туда же и к тем же...
гори в аду...вечно!
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не ображай рашистів ,Це кондоми використані У мережі з'явилося фото ліквідованого на Донбасі терориста Андрія Грищенка з позивним ЗАС - Цензор.НЕТ 9286
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Шакалы,по сравнению с этими мразями-эталон благополучия
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Ну что за привычка собак сюда приписывать?Он даже не собака.Собака не способна предать,а этот легко!Поэтому не трогайте собачек плиз...
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А с виду вроде нормальный мужик...Вот что русский мир делает с людьми,а в конце закономерный итог.
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та ну? рожа алкаша с одной лишней хромосомой
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нормальный на вид мужик, но пошел не той дорогой
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«Не влезай, убьёт, мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет *****-мот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Ну и ***утый народ-
русофашик-идиот!!!
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как меня всегда забавляет бараны с бараньей шкурои на голове, летом или зимой, барашка на голове.
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то надо ещё увыдеть те ихние козы, которые им те рога ставят.
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ой, ну хоть беременные не становится? хотя говорят что бабай ......
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А шо?Не помните сказочку про сестрицу Алёнушка и братца Иванушку,любящего из луж воду хлебать и в козла превращатся.А Алёнушка по ходу уже на себе ранее эфект хлебания воды из копытц животных испытала,поэтому и не пила.Наверное до этого и овцой,и козой,и свиньёй,и коровой побывала!Не зря братца уговаривала,не пей,не пей...
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Люто плюсую,это из разряда-жуть,как красиво... пойдёт.
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Дурак в землі, а москалям як соловью. Вони просто допомагають братнім народам Лугандону.
І вини на них немає.
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Захищав Первомайськ? Жопа тепер Первомайську! В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС - Цензор.НЕТ 4395 Вата, на вихід!
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ну... и пусть не последний...туда же и к тем же...
гори в аду...вечно!
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Зрадив свою батьківщину - здох як пес.
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Не трогайте собак!Они не способны предавать!
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Собачки бывают разные. Вам не приходилось встретиться со стаей одичавших собачек темным ночером в безлюдном месте? Мне как-то пришлось по молодости....
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Приходилось.Есть одна мулька,чтобы они вас не трогали,но вы не поверите и воспользоватся им не сможете,поэтому рассказывать не буду.Но срабатывает всегда.
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не ЗАЗ, а ЗАС. Скорочено - Закшкваренный Апалченец Сдох
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ЗАС. Помню такое- Засекреченная Аппаратура Связи. Связист-секретчик, что ли? У нас, на тральщике, был один человек, допущенный к ней. Его должность называлась СПС- связист повышенной секретности. Мы это расшифровывали иначе: Спи Пока Спится. А этот ЗАСовец решил не спать... Бывает.
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Мій колега в кінці 70-х служив при шафках якоїсь секретної апаратури. На початку 2000-х він по роботі був відряджений на телекомівський об'їкт Харкова (суто цивільний), бачить - явно не цивільні хлопці в робах тягуть коридорами знайомі йому шафки. Старший команди гавкнув на мого колегу - "проходите, смотреть не положено!" Колега розсміявся і видав тому (сбушнику) офіційну назву, тип, модифікацію, партнамбер, жаргонну назву і номер в/ч де служив. Сбушник нервово озирався чи не почув все це хтось із випадкових людей.
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Да я служил там.В/ч 33171.В 1989 году.Аппаратура была еще 60-х годов.Самое прикольное,когда видел фотки захваченной украинской военной части в Балаклаве-там была Т-208-древняя,как говно мамонта))Правда,парни молодцы-аппаратуру разбили,ключевые документы сожгли В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС - Цензор.НЕТ 9723Все по уставу)
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ЗАС и СПС это разные вещи. Погоняло зас, засовец давали людям с невнятной речью
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Прилетіла кулька. Русскій мір вам? Дулька.
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Собаке достойная смерть. Земля ему наждаком.
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Уже усталость уже у нас от этой войны. Уже нервная система не так реагирует на такие вести, как она реагировала в 14-17 годах.
По-моему, нас шоколадники пытаются убедить, шо эта война вечна для нас. Мы будем за нее платить, на ней гибнуть еще бесконечно долго...
Другого понимания их риторики я не нахожу.
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Так зерошники и засрюльки скоро на колени упадут перед х-лом и войну прекратят. Чего переживаешь?
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Вижу, шо ты за это абсолютно не переживаешь, бо сам не сидишь в окопе и по тебе не стреляют...
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Не сижу. Но если кацапы явятся, не одного на тот свет отправлю.
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у нормальных людей по нормальному реагирут....зраду не любят точно
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Кизяк однако) Кизяком был, в кизяк и ушёл.
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ЗАС??Засекреченая связь,штоле?Мужик явно служил там же,где я.Жаль,не ту сторону выбрал..
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значит он не разскажэт как трофеии добывал, а ту пример диды ваевали - в трофеи, бумажныи руллон (стесняюсь спросить какой)

https://www.youtube.com/watch?v=n6dOwU7ewx8
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"Сомненья прочь
Уходит в ПЕЧЬ
Отдельный
"Двухсотый" наш
Десантный
Батальон"
(Строевая песня заблудившихся десантников)
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Ещё одним ЗАСранцем стало меньше.Молодцы наши воины.Побольше "тушёнки" из ГОВядины-сепаров и залётных "солдатиков удачи"
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чем больше дохлой сепарни-тем лучше будут урожаи в Украине:

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что то к этой прекрасной весте нет мнении от ринатушки, джамаля и ко.
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В нього Хвамілія була ГріщінкА (вони так самі на себе кажуть). Як би було прізвище Грищенко то проти України не воював би....
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