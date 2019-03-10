 В сети появилось фото ликвидированного на Донбассе террориста Андрея Грищенко с позывным ЗАС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующиет фотографии опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц на своей странице в Facebook.
"07.03.19 "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, Грищенко "ЗАС" Андрей из Первомайска", – написал он.
Фото: Штефан/Facebook
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет *****-мот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Ну и ***утый народ-
русофашик-идиот!!!
І вини на них немає.
гори в аду...вечно!
По-моему, нас шоколадники пытаются убедить, шо эта война вечна для нас. Мы будем за нее платить, на ней гибнуть еще бесконечно долго...
Другого понимания их риторики я не нахожу.
https://www.youtube.com/watch?v=n6dOwU7ewx8
https://youtu.be/n6dOwU7ewx8?t=186
Уходит в ПЕЧЬ
Отдельный
"Двухсотый" наш
Десантный
Батальон"
(Строевая песня заблудившихся десантников)