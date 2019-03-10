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Все про:русский язык (366) Вятрович (178) Национальный корпус (145)

 Меня напрягают русскоязычные националисты, - Вятрович

Директор института Нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что его напрягают русскоязычные националисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Спокойно отношусь к русскоязычным украинцам. Но меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские", - написал Вятрович.

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Меня напрягают русскоязычные националисты, - Вятрович 01

Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.

Источник: https://censor.net.ua/n3115752
 
   
 Топ комментарии
 
А російськомовні ветерани АТО його , часом , не напружують ?!
Або російськомовні , які загинули чи отримали поранення захищаючи Україну його не напружують ?!
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А русскоязычные АТОшники тебя не напрягают?
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А Пеця воровитый тебя, мразь продажная не напрягает?
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а ты без 8 марта не проживешь? сразу видно что ты уже все проблемы решил и осталась только 8 марта)))
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Да кстати, про розыск братьев-уродов, которые шили в оплот но попали в диванный азов, и которые били людей в Черкасах, уже Миротворец обьявил)
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...странное заявление...может с психикой что не так уже? весна же...могу дохтура знакомого порекомендовать. хороший дохтур...сходи, может попустит... Меня напрягают русскоязычные националисты, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7613
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Український націоналіст дійсно не може бути російськомовним.

Хоча це не значить, що в АТО та й загалом по Україні чимало російськомовних патріотів. Підкреслюю, ПАТРІОТІВ, а не націоналістів.
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Ху из националист в нынешних реалиах, плиз?
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Той, хто притримується націоналістичних поглядів та ідеології.
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Филологические тонкости.
Наследие совка от которого Вятрович еще не избавился.

Националити это гражданство.
Поэтому не может быть разницы между национализмом и патриотизмом.
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В школі по праву двійка була?

Патріотизм - любов до Батьківщини.
Націоналізм - політична ідеологія правого толку.
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Гражданский национализм утверждает, что легитимность государства определяется активным участием его граждан в процессе принятия политических решений, то есть степенью, в которой государство представляет «волю нации». Основным инструментом для определения воли нации является плебисцит, который может иметь форму выборов, референдума, опроса, открытой общественной дискуссии и т. д.

При этом принадлежность человека нации определяется на основе добровольного личного выбора и отождествляется с гражданством. Людей объединяет их равный политический статус как граждан, равный правовой статус перед законом, личное желание участвовать в политической жизни нации[2], приверженность общим политическим ценностям и общей гражданской культуре[4].
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У тебя двойка была?
Ну никогда не поздно учиться.
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Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[1].
У своїй основі проповідує вірність і відданість своїй нації, політичну незалежність, наявність національної ідеї задля практичного захисту умов життя нації, її території проживання, економічних ресурсів та духовних цінностей.
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Нація (від лат.(латинський) natio - плем'я, народ), історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру
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т.е. патриот может быть русскоязычным.. а националист нет..?
Или (по логике) националист любит украинское.. а патриот нет..?
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Саме так: патриот может быть русскоязычным.. а националист нет..
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Бо патріот може бути як націоналістом, так і соціалістом, соціал-демократом, націонал-демократом і тд
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А испаноязычные или из Эфипопии националисты не напрягают? Меня так вообще все националисты напрягают....язык тут не причем...
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А меня напрягают дэржслужбовные воры, напялившие вышиванки и говорящие на мове.
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Да шо ты говоришь!Открою тебе секрет,среди прекрасно говорящих по украински националистов,агентов ФСБ,больше,чем среди говорящих на русском украинских националистов.Достал этот индивидуум своими умозаключениями.Только и делает,что создает провокационные моменты,где надо и где не надо!Может и самого давно пора проверить на детекторе,какого хрена он под Фарион косит?Хотя та в большинстве своем и по делу говорила,но тоже та ещё.
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А немецкомовные Розенблат или англомовные Порошенко его не напрягают ?
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а може одна логіка
якби всі на сході і в криму були україномовними то нічого б і не було?
тобто після 2014 все шо російське спонукає до версії 2014-2 ?
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ви на 100% праві - без внутрішньої підтримки, не було б зовнішньої агресії......
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Andriy Kalnyshevsky
Читай уважно що думає народ про нацжон.
КОД
cьогодні в 22:31
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Фінікс. Ти тупа бичара. Я свідок безпосередньо на місці цих подій сьогодні в Черкасах (там на відео десь і моє бличча є) констатую, що в Черкасах сьогодні відбулочь фактичне поховання нац.корпусу в Черкаському регіоні, а також нанесено непоправима шкода всьому націоналістичному руху. Я не перебільшую. Ба навіть трохи заменьшую ту подальшу відповідальність яку нестиме за дії цих тупих тварин, що лупцбвали дівчат, жінок і стариків, справжніх ПАТРІОТІВ. Будьте ви суки продажні за московські гроші прокляті за те що ви натворили. Горіти вам в аду. Україна (принаймні черкащани) вам цього не простять. Плач і переляк дітей що прийшли авіть не на Порошенка, а послухати гурт Мандри,дітей які жахалися цієї свори оскаженілих собак з наклейками нац.корпус. Мені до болю соромно за те що я ще вчора цю наволоч підьримував і навіть грошима. Аваков вже не відбрешетьм своїми чуйними мурликаннями.»
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Украинское зазеркалье: Только в Украине бывают националисты с языком страны с которой воюют. Украинские националисты которые презирают все украинское это нонсенс.
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"Спокойно отношусь к русскоязычным украинцам. Но меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские", - написал Вятрович.

То же самое можно сказать о Вятровиче. То, что он не украинский, так это точно, потому что служит кому угодно, только не Украине и украинцам.
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та ты не пались так кацап. "пруф" - любимое слово "ольгинских" когда им по сути ответить нечего
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а ще в ольгінців пердаки рве від Вятровича
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Думаешь оно знает что такое этот "пруф" ?Все спрашивают, ну и оно туда же...
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Кабздец... Рядовые мокши не знают такого слова? А знают только ольгинские...
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А что такое пруф?Звыняйтэ за необразованность...
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У таких людей є конкретна назва - провокатор.
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А потом окажется, что этого хмыря, как и тягнибока финансирует янукович.
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Вообще-то, исходя из того, что наворованные деньги Овоща сейчас здесь, то выходит, что Янык финансирует всех провладных хмырей...
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***
Иловайская дуга...
фото с видом на ДАП руину:
жил - на языке врага,
умирал - за Украину
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Вьятрович, как и все прочие идеологи, занимается делением людей на сорта. сам себя назначив одним из верховных жрецов культа украинства, понятно, что других самозванцев, диктующих лохам, что есть нация, национализм, каковы их признаки и прочую лабуду, он не терпит. как и любой поп священников другой конфессии.
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...в тот четверг -- поехал в русский магазин -- польскую заливную индейку брать! -- бо, в пятницу, уже ж расхватают, русские гады! ...*)
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Почитайте что пишут свинарчуки....почти все согласны, что умереть за Украину русскоговорящий может, а быть националистом нет....гнида вятрович, пока ты шептунов ртом пускаешь, на передке процентов 60-70 русскоговорящих под снайперами бегают...паскуда!
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Понять его не сложно - надел вышиванку, крикнул слава украiне, и пошел воровать - если конечно тебя допустили к корыту
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А если не допустили к корыту одели кокошники.
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Слава Богу, что у нас умная Армия..
Не буду скрин давать -забанят, т к с матом) но во что превратятся авакян с нацженами после выборов сказано точно...)))))
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Мене також напружують російські російськомовні націоналісти..
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Рюсскае бідло может ПОВТОРИТЬ..60 МИЛЛИОНОВ трупов..не вопрос..бабі говна еще нарожають....
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а меня украиноязычные дыбилоиды!!!
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На́ція (лат. natio - плем'я, народ) - історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.

Всі з чогось починають і чим то жертвують за для досягнення загальної мети
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А меня напрягают воры и мародеры, рядящиеся в вышиванку и сталкивающие народ лбами на почве мовного вопроса, чтобы расколоть и занять разборками, пока они красть будут.
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Російськомовні українці,повинні стати україномовними.Це стосується молодих людей,бо старші вже не стануть.
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Ага, ось так просто "зайці, станьте їжаками"... Для цього лише для початку потрібно повністю змінити державну політику і привести до влади українських націоналістів. А далі видавати україномовну і дуже ******* і цікаву літературу. Російська мова має стати мовою дурості, застою і відриву від **********. Заборонити розповсюдження російською мовою всього що вже перекладено українською и відразу звільняти будь якого бюджетника з будь якої посади за одне "кацапорильне" висловлювання. 100% українізація усіх ЗМІ. Вся імперська література з бібліотек має бути вилучена і знищена, а ввіз в країну книжок та фільмів кацапською заборонено.Тоді лише 6 років! і російська повністю зникне з теренів України. Залишиться лише на маргінесі підворітень, пролєтарських кухонь і в тюрмах.
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Тю. Его напрягают, оказывается. Шо, пристают? Странно, вот меня, русскоязычного, реально спасло знание украинского языка. Я как-то хреново стал усваивать языки, наверное- возрастное, а при работе с поляками, лучше таки усваивать. Но! Я пошел иным путем: я стал говорить с ними только на украинском! Они меня стали понимать! Признаюсь, продолжаю не улавливать их ответы, на все 100%, но они как-то приноровились и употребляют украинские слова! Потому, Вятрович наверное, перебухал, потом к компу и вот это нафигачил, от нечего делать. Не знаю я националистов русских, том же Мариуполе. Как-то никто никого не напрягает.
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Тошнит меня уже 60 лет от вас КРЫС Мавзолейных.......
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Показовою є однотипність і тупість закидів до В'ятровича від форумних клоунів, котрі навіть не потрудились повністю прочитати його цитату.
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Т В А Р И..................Шариковские.................
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...Меня напрягают русскоязычные националисты, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1965app-facebookВікторія Микитюку четверЗа три вкрадених банки ікри в АТБ В'ячеславу з Вінниччини,який не має родини і виховувався в інтернаті, суд дав 4 з половиною років тюрми.Натомість прокурор подав апеляційну скаргу та вимагає вирок збільшити до 5 років,бо у минулому чоловік мав вже мав судимості за аналогічні злочини...Меня напрягают русскоязычные националисты, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7687Меня напрягают русскоязычные националисты, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1165...
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ну воровать не хорошо в любом случае. тем более он не хлеб украл
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Ребят, самое главное, что это прикацапленное чмо напугало обывателей, и так напугало, что у Пороха процентов десять добавилось)
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Українцi можуть бути виключно україномовними, решта кацапомовних хто вони не є i ким себе не вважають - мимовільні посібники окупантів. "ти зі своєю мовою найкращий трофей для Путіна. Бідне і убоге. До таких ні розуміння, ні співчуття." © Ірина Фаріон.
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Сказал правильно с подтекстом не для среднего ума
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Еще пару поколений и любимая Украина станет украиноязычной.Просто дайте нам умереть.
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Вспоминается как Петя, в ответ на вопрос о корупции, начал критиковать задавшего вопрос за русский язык.
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То был -Беркут - под видом полиции .охраняли соевого Мародера , не проходного !
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Вятрович все правильно делает .то что и должен . Отстаивает все украинское и против всего совкового. Но всему свое время ! 9 мая . 23 февраля . 8 марта - праздники для пи.аров !
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крыса , ты ЭТО скажи свинарчукам , медвечуку , шуфричу , бойко !!!!
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Дайте мне его жопу.Хочу проиграть пару раз.
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На заході - угорськомовні, на сході - російськомовні...
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Я лично восхищаюсь русскоязычными украинскими националистами. В 2014 году путин предполагал что люди говорящие по-русски сдадут ему Украину на блюдечке. Выяснилось что можно говорить по-русски, но любить Украину и героически отстаивать её. Примеров - тьма. Спрашивается, кто этот дятел который поднимает подобные вопросы? На чьи интересы он работает?
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