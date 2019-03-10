 Меня напрягают русскоязычные националисты, - Вятрович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Спокойно отношусь к русскоязычным украинцам. Но меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские", - написал Вятрович.
Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.
Хоча це не значить, що в АТО та й загалом по Україні чимало російськомовних патріотів. Підкреслюю, ПАТРІОТІВ, а не націоналістів.
Наследие совка от которого Вятрович еще не избавился.
Националити это гражданство.
Поэтому не может быть разницы между национализмом и патриотизмом.
Патріотизм - любов до Батьківщини.
Націоналізм - політична ідеологія правого толку.
При этом принадлежность человека нации определяется на основе добровольного личного выбора и отождествляется с гражданством. Людей объединяет их равный политический статус как граждан, равный правовой статус перед законом, личное желание участвовать в политической жизни нации[2], приверженность общим политическим ценностям и общей гражданской культуре[4].
Ну никогда не поздно учиться.
У своїй основі проповідує вірність і відданість своїй нації, політичну незалежність, наявність національної ідеї задля практичного захисту умов життя нації, її території проживання, економічних ресурсів та духовних цінностей.
Или (по логике) националист любит украинское.. а патриот нет..?
якби всі на сході і в криму були україномовними то нічого б і не було?
тобто після 2014 все шо російське спонукає до версії 2014-2 ?
Andriy Kalnyshevsky
Читай уважно що думає народ про нацжон.
КОД
cьогодні в 22:31
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Фінікс. Ти тупа бичара. Я свідок безпосередньо на місці цих подій сьогодні в Черкасах (там на відео десь і моє бличча є) констатую, що в Черкасах сьогодні відбулочь фактичне поховання нац.корпусу в Черкаському регіоні, а також нанесено непоправима шкода всьому націоналістичному руху. Я не перебільшую. Ба навіть трохи заменьшую ту подальшу відповідальність яку нестиме за дії цих тупих тварин, що лупцбвали дівчат, жінок і стариків, справжніх ПАТРІОТІВ. Будьте ви суки продажні за московські гроші прокляті за те що ви натворили. Горіти вам в аду. Україна (принаймні черкащани) вам цього не простять. Плач і переляк дітей що прийшли авіть не на Порошенка, а послухати гурт Мандри,дітей які жахалися цієї свори оскаженілих собак з наклейками нац.корпус. Мені до болю соромно за те що я ще вчора цю наволоч підьримував і навіть грошима. Аваков вже не відбрешетьм своїми чуйними мурликаннями.»
То же самое можно сказать о Вятровиче. То, что он не украинский, так это точно, потому что служит кому угодно, только не Украине и украинцам.
Иловайская дуга...
фото с видом на ДАП руину:
жил - на языке врага,
умирал - за Украину
Не буду скрин давать -забанят, т к с матом) но во что превратятся авакян с нацженами после выборов сказано точно...)))))
Всі з чогось починають і чим то жертвують за для досягнення загальної мети