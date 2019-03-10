 В 2018 году полиция изъяла в Украине наркотиков на 23 миллиарда гривен

Об этом сообщилы в департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъялы более 4,3 т наркотических средств и психотропных веществ. Также ликвидированы 30 международных каналов поставки наркотиков.
По данным Минздрав, в прошлом году было зафиксировано 26 260 случаев передозировки наркотическими веществами. В результате передозировок алкоголя и наркотиков умерли 3,5 тысячи украинцев.
Сьогодні.
Дарниця.
Київ.
Наша 58-ма бригада, яку везуть локомотиви РФ... !!!!
І хай мені СБУшники тепер щось крякнуть про таємницю передислокації сил та засобів ЗСУ!
Ви можете собі уявити, коли б десь в 1943 році німці допомагали совєтам війська в тилу передислоковувати?!! Ні? І я не уявляю!
А в Україні все може бути, бо у когось «а какая разніца»!
Дякую керівництву Укрзалізниці! Ну і звісно владі та спецслужбам!https://www.facebook.com/SemenihinUA/videos/1266517730163967/
А страна бы могла заработать 23 лярда гривен, если бы была умной и расчетливой, если бы дала право и возможность убиться в смерть всем маргинальным индивидумам, которые и так капли пользы не приносят в общество...
А так!..
На этой бадяге кормятся только барыги и мусара. Всем остальным - как было - так и осталось.
У нас есть алкашня, которая вполне легально себя травит и дохнет, то хай еще будет и легальная наркотня, которая повздыхает еще быстрее!
Я понимаю, шо ментам станет меньше кушать, но зато наша страна быстро очистится естественным образом.
-- ...сумма однако! -- а на фотках и баянов явно не хватает...*)