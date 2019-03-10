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 Происшествия, Здоровье
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Все про:наркотики (1470) Нацполиция (9045)

 В 2018 году полиция изъяла в Украине наркотиков на 23 миллиарда гривен

В 2018 году в Украине полиция изъяла наркотиков почти на 23 млрд гривен.

Об этом сообщилы в департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъялы более 4,3 т наркотических средств и психотропных веществ. Также ликвидированы 30 международных каналов поставки наркотиков.

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По данным Минздрав, в прошлом году было зафиксировано 26 260 случаев передозировки наркотическими веществами. В результате передозировок алкоголя и наркотиков умерли 3,5 тысячи украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3115749
 
   
 Топ комментарии
 
і це тільки в добкіна молодшого.... В 2018 году полиция изъяла в Украине наркотиков на 23 миллиарда гривен - Цензор.НЕТ 8970
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Продайте рАссЕянам хотя бы с половины бабок,хай усугубляют.Или скиньте Ордловской орде,в качестве гуманитарки.Не переводите на ветер тайное оружие проти врага!Тем более и у тех,и у других шалэный спрос на данную гидоту.Сделайте доброе дело,помогите нелюдям быстрее оставить сей бренный мир.
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Мер Конотопа:
Сьогодні.
Дарниця.
Київ.
Наша 58-ма бригада, яку везуть локомотиви РФ... !!!!
І хай мені СБУшники тепер щось крякнуть про таємницю передислокації сил та засобів ЗСУ!
Ви можете собі уявити, коли б десь в 1943 році німці допомагали совєтам війська в тилу передислоковувати?!! Ні? І я не уявляю!
А в Україні все може бути, бо у когось «а какая разніца»!
Дякую керівництву Укрзалізниці! Ну і звісно владі та спецслужбам!https://www.facebook.com/SemenihinUA/videos/1266517730163967/
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і це тільки в добкіна молодшого.... В 2018 году полиция изъяла в Украине наркотиков на 23 миллиарда гривен - Цензор.НЕТ 8970
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так еще только выставили на продажу 10 минут тому В 2018 году полиция изъяла в Украине наркотиков на 23 миллиарда гривен - Цензор.НЕТ 6383
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Продайте рАссЕянам хотя бы с половины бабок,хай усугубляют.Или скиньте Ордловской орде,в качестве гуманитарки.Не переводите на ветер тайное оружие проти врага!Тем более и у тех,и у других шалэный спрос на данную гидоту.Сделайте доброе дело,помогите нелюдям быстрее оставить сей бренный мир.
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а также все спиртное и курево туда же.. В 2018 году полиция изъяла в Украине наркотиков на 23 миллиарда гривен - Цензор.НЕТ 9977
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Ну не всё.А только палёную херню из метанола,самэ то,нехай хлещут.
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Мер Конотопа:
Сьогодні.
Дарниця.
Київ.
Наша 58-ма бригада, яку везуть локомотиви РФ... !!!!
І хай мені СБУшники тепер щось крякнуть про таємницю передислокації сил та засобів ЗСУ!
Ви можете собі уявити, коли б десь в 1943 році німці допомагали совєтам війська в тилу передислоковувати?!! Ні? І я не уявляю!
А в Україні все може бути, бо у когось «а какая разніца»!
Дякую керівництву Укрзалізниці! Ну і звісно владі та спецслужбам!https://www.facebook.com/SemenihinUA/videos/1266517730163967/
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Во!..
А страна бы могла заработать 23 лярда гривен, если бы была умной и расчетливой, если бы дала право и возможность убиться в смерть всем маргинальным индивидумам, которые и так капли пользы не приносят в общество...
А так!..
На этой бадяге кормятся только барыги и мусара. Всем остальным - как было - так и осталось.
У нас есть алкашня, которая вполне легально себя травит и дохнет, то хай еще будет и легальная наркотня, которая повздыхает еще быстрее!
Я понимаю, шо ментам станет меньше кушать, но зато наша страна быстро очистится естественным образом.
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В 2018 году в Украине полиция изъяла наркотиков почти на 23 млрд гривен

-- ...сумма однако! -- а на фотках и баянов явно не хватает...*)
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наркоту продать в роиссю, деньги положить в бюджет.
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И куда дальше? В Европу? Вчерашний случай красноречивый
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 2018 году полиция изъяла в Украине наркотиков на 23 миллиарда гривен
 
 
 
 
 
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