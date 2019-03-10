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Все про:авиакатастрофа (1030) МИД (4917) Эфиопия (9)

 Граждан Украины среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было, - МИД

На борту потерпевшего крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби в воскресенье пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines граждан Украины среди пассажиров, по предварительной информации, не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Граждан Украины среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было, - МИД 01

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Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.

По данным авиакомпании, на борту потерпевшего крушения самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. 

Источник: https://censor.net.ua/n3115747
 
 
 Топ комментарии
 
..в Анголе в 80-е набирали призывников.... Сажали за колючку. Утром дыра в ограждении... разбежались... Нагнали снова... Кубинцы у дыры на тропинке поставили растяжку. Грохнуло ночью. Трое на тропинке....остальные Все на месте ...никуда и не пытались уйти!!! )))))))
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Когда эта дивизия отправлялась назад, на Кубу, то наши вояки провожали их с откровенной грустью, было заметно. На нашем пассажирском лайнере, странно, но я напрочь забыл название, Так вот, один из наших военных советников сказал тогда: "Ну всё, ребята, спокойная житуха закончилась, щас снова сомалийцы нападут". И сомалийцы реально напали!
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«На борту самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, который упал утром 10 марта в Эфиопии, находились трое россиян. Об этом на пресс-конференции в Аддис-Абебе сообщили представители перевозчика, передает ТАСС.
Вместе с тем в российском посольстве в Эфиопии агентству рассказали, что, по неподтвержденной информации, граждане России не покупали билеты на этот рейс. «По крайней мере, в московском офисе их не продавали», - уточнил заведующий консульским отделом дипмиссии Рашид Умяров.»
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А причем тут московский офис к рейсу Аддис-Абеба-Найроби???
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Непременно задам! При попытке слетать из Аддис-Абебы да в Найроби.
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Да зачем ?
Проще позвонить. Адрес спросите или у Лексуса, или у Вована.

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Так тогда у меня куража не будет. Наехать качественно не смогу.
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Ну слетайте...Хотя видите, что такое самолетьі...совсем не то, что корабли...

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Да, это верно. Я всегда отчаянно бздю, при каждой посадке, если честно. Взлет как-то спокойней. А вот посадка...
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Трое улетели в страну вечного стекломоя. Граждан Украины среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было, - МИД - Цензор.НЕТ 6968
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Видел я как-то передачку о том, в каком состоянии самолеты тех "авиалиний"...... Каждый удачный рейс- ЧУДО..... Жаль людей.....
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«Катастрофа произошла утром 10 марта спустя шесть минут после того, как лайнер вылетел из аэропорта Аддис-Абебы и направился в Найроби. Перед падением самолет, НОВЕЙШИЙ Boeing 737 MAX 8, поднялся чуть выше 2,6 километра и набрал скорость около 700 километров в час.»
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как Вы думаете...ответ от *видевшего передачку**)))) будет? И самое главное...ОНО ..не знает что Эфиопские авиалинии имеют одни из самых современных и новейших самолётов... плюс очень строго следят за состоянием самолётов. Но ОНО видело передачку....)))))))))))
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Наша Ян Эйр летает на их бывших самолетах. Это к слову
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Янукович Эйр или Янович(азирив) Эйр?
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Трасса Асэб- Аддис-Абеба, 1984 год. Я, наш матросик, двое вояк-офицеров советских... Мне показали тогда, как воевали кубинцы, точнее одна кубинская дивизия, которой командовал один из 10 приемных сыновей Фиделя. Итак: километров 8 от порта Асэб. Совершенно выжженая до тла земля, где угадываются признаки строений. Тут был один из опорных пунктов сепаратистов. Дивизия растянулась тогда по обе стороны трассы, в каждую сторону километров на 4-5, точно я не помню и шерстила всё! Одновременно шел призыв в Армию Эфиопии. Мужиков призывного возраста выстраивали и приглашали вступить в ряды. При отказе- расстреливали каждого десятого. После этого- вступали все. Если со стороны какой-то деревухи звучал выстрел- она уничтожалась полностью! Никакой жалости. Так эта дивизия прошла до Аддис-Абебы... И на этой, жизненно важной трассе стало тихо-тихо.

За каждое слово- отвечаю.
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..в Анголе в 80-е набирали призывников.... Сажали за колючку. Утром дыра в ограждении... разбежались... Нагнали снова... Кубинцы у дыры на тропинке поставили растяжку. Грохнуло ночью. Трое на тропинке....остальные Все на месте ...никуда и не пытались уйти!!! )))))))
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Когда эта дивизия отправлялась назад, на Кубу, то наши вояки провожали их с откровенной грустью, было заметно. На нашем пассажирском лайнере, странно, но я напрочь забыл название, Так вот, один из наших военных советников сказал тогда: "Ну всё, ребята, спокойная житуха закончилась, щас снова сомалийцы нападут". И сомалийцы реально напали!
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Да никто и не сомневается.
Ето вьі еще мяконько описали...
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Наши граждане! - в Эфиопию не летают.
У нас с ими нет безвиза, щедро подаренного украинцам президентом, шобы все с****сь в Польшу и Чехию от его покращень.
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Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила, что среди 157 жертв авиакатастрофы новейшего Boeing 737-800 MAX, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, есть граждане 33 стран. В настоящее время официально подтверждена гибель 32 кенийцев, 17 эфиопов, семерых британцев, троих россиян, двоих израильтян.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГраждан Украины среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было, - МИД
 
 
 
 
 
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