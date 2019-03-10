 Граждан Украины среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Консульской службы МИД Украины в Twitter.
"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.
По данным авиакомпании, на борту потерпевшего крушения самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
Вместе с тем в российском посольстве в Эфиопии агентству рассказали, что, по неподтвержденной информации, граждане России не покупали билеты на этот рейс. «По крайней мере, в московском офисе их не продавали», - уточнил заведующий консульским отделом дипмиссии Рашид Умяров.»
Проще позвонить. Адрес спросите или у Лексуса, или у Вована.
За каждое слово- отвечаю.
Ето вьі еще мяконько описали...
У нас с ими нет безвиза, щедро подаренного украинцам президентом, шобы все с****сь в Польшу и Чехию от его покращень.