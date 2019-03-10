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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Винница (454) дети (3473) смерть (5764) ГСЧС (1974)

 Дерево упало на 11-летнюю девочку в Виннице, ребенок погиб, - ГСЧС. ФОТО

10 марта, в Виннице, из-за падения дерева возле остановки общественного транспорта погибла 11-летняя девочка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Дерево упало на 11-летнюю девочку в Виннице, ребенок погиб, - ГСЧС 01

"10 марта в 10:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта на ул. Ватутина в Виннице дерево упало на ребенка. Прибыв на место вызова, бойцы Государственной пожарно-спасательной части №5 установили, что дерево упало на 11-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Дерево упало на 11-летнюю девочку в Виннице, ребенок погиб, - ГСЧС 02

Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены Нацполицией в рамках расследования уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

Также смотрите: Две девочки провалились под лед на озере в Киеве: их чудом удалось спасти. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3115745
 
 
 Топ комментарии
 
25 років тому , в Україні , було 60 000 чиновників , зараз - 400 000 ... можливо тому дерева на дітей падають , а ліфти вбивають своїх пасажирів - і ніхто не в чому не винний ...
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Порывы ветра ураганные у нас, а в США ураганы один за другим-сносят крыши с домов...!!
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Вот судьба.....
А ведь есть кто-то конкретный, кто виноват. Тот кто зарплату получает за то, что обязан следить за состоянием деревьев.
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Объявляли же штормовое предупреждение и просили без нужды из дома НЕ ВЫХОДИТЬ. В Киеве, к примеру, сейчас такой ветер, что даже здоровые деревья вполне может завалить! Считаю, что виноваты беспечные родители, выпустившие ребенка на улицу.
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Срезать старое больное дерево проблема в школах и садиках,чиновники без акта и кучи волокиты не дают резать,да и срезка 50-100 летнего дерева с вывозкой оценивается в 10 - 11 тысяч....!!
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Не знаю. У нас в Киеве одни пеньки двухметровые стоят. Причем часто в ряд. Не думаю, что такое было бы возможно, если бы нужны были особые "разрешения". И да, если бы это произошло с безветренную погоду, а не сегодня, когда ветер, без преувеличения, ураганный, то да, вероятнее всего, что дерево было старое/трухлявое и вина чиновников налицо.
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Около того места, где я прохожу несколько лет назад завалило две сосны диаметром сантиметров 30 и на распиле они были здоровыми...
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25 років тому , в Україні , було 60 000 чиновників , зараз - 400 000 ... можливо тому дерева на дітей падають , а ліфти вбивають своїх пасажирів - і ніхто не в чому не винний ...
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Порывы ветра ураганные у нас, а в США ураганы один за другим-сносят крыши с домов...!!
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Дерево было выпущено за примерное поведение по "закону Савченко"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДерево упало на 11-летнюю девочку в Виннице, ребенок погиб, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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