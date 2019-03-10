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 "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского

Бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вряд ли знал о махинациях с поставками деталей для нужд "Укроборонпрома", однако Президент Петр Порошенко принял правильное решение в отношении чиновника.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не ставлю Президента в известность о материалах следствия. После обнародованной Бигусом информации Президент, вернувшись из какой-то там очередной предвыборной поездки, пригласил руководство Совета нацбезопасности, меня и других людей для обсуждения этого, теперь уже политического скандала. Ключевой вопрос был один: это реальные данные в программе? Я и вам, и ему сказал одно и то же. Ответить точно на этот вопрос я могу только после экспертизы КНИИСЭ. Но по моим материалами мы видим, что Гладковский-младший точно был в контакте с Рогозой и Жуковым. На мой взгляд, это моя личная, и не юридическая, а моральная оценка - дети руководителей не должны на километр подходить к финансам, входящих в круг служебных обязанностей родителей. Это не первое дело в Украине. Возможно, и не последнее. Но моя позиция очень проста: это морально недопустимо. Президент далее принял то решение, которое он принял", - сказал Генпрокурор.

Отвечая на вопрос, мог ли сам Президент Порошенко быть причастным к действиям Гладковского, Луценко сообщил, что по его мнению, ни то что глава государства, но даже и сам Гладковский-старший об этом не знал.

"У меня произошло устойчивое впечатление, что даже Гладковский-старший об этом не знал. Это мое чисто субъективное впечатление от общения с ним. Поэтому я думаю, что Президент принял очень правильное решение - он дал моральную и политическую оценку. А юридическую оценку должен дать НАБУ. Если будет доказано, что и Гладковский-младший, и Гладковский-старший каким-то образом причастны к вероятным коррупции и преступлениям, то очевидно это станет фактом. У нас в стране все под законом ходят. Моя личная точка зрения - Президент об этом не знал, видел его реакцию. Это для него серьезный политический удар и, на мой взгляд, он сделал так, как сделал бы любой руководитель в любой нормальной стране. Он фигуранта этого скандала сначала отстранил по его заявлению - кстати Гладковский также сделал правильный шаг - написал заявление об отстранении. Президент провел совещание с теми, кто имеет объективную информацию следствия и принял абсолютно правильное политическое решение об отставке Гладковского. Одновременно он призвал САП и НАБУ дать объективную оценку действий этого должностного лица", - сообщил глава ГПУ.

Луценко также напомнил, что Порошенко призвал антикоррупционные органы (САП и НАБУ) дать объективную оценку действиям этого должностного лица.

"Мы когда встретились после фильма, Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - рассказал Генпрокурор, уточнив, что сажает не Президент, а суд по обвинению уполномоченного антикоррупционного органа.

"Именно для таких случаев в свое время Порошенко и инициировал создание НАБУ и САП", - резюмировал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людей, "сливших" журналистам информацию о хищениях в "оборонке", ищут с помощью полиграфа, - Луценко

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Можно назвать меня долларовым миллионером, - сотрудничавший со следствием НАБУ Шевченко рассказал об источниках доходов. ВИДЕО

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Читайте полное интервью: "Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"

Источник: https://censor.net.ua/n3115744
 
 
 Топ комментарии
 
Генпрокурор спрашивал разрешение у президента сажать ВОРОВ? "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 3184
Он сказал - сажайте! "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 6560
А нахрена, в таком случае, мне ТАКОЙ генпрокурор который не в состоянии спросить ЗАКОН и спрашивает президента? "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 2222
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оце вилизав - так вилизав ... вистачить на останні 3 тижні ? "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 6918
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@Liza Bogutskaya
Всем сыновьям сволочей, обкрадывающих нашу
Армию...
Всем отцам и матерям этих мажоров- выродков...
И...
Татьяне Черновол, артиллеристке- пулеметчице,
раненой в голову при рождении и награжденной
орденом "За мужество" на Колчаковских фронтах...
ПОСВЯЩАЕТСЯ.
...
Алла Квач, мэр Залищикив:
"ЗА ЩО ЗАГИНУЛА МОЯ ДИТИНА???"
...
Мерзавец и мародер Порошенко! Это и для тебя и
твоих детей тоже: Смотри до тех пор, пока начнешь
рыдать кровавыми слезами!
...
В то время, когда пани Алла обращается к людям, все
перечисленные мною сволочи знали о
масштабнейшей коррупции в Укроборонпроме. Знал
Луценко. Знал Сытник. Знал Матиос. Знали депутаты.
И молчали.
Своим молчанием позволяли воровать сытым мразям
и набивать свои карманы еще полтора года. Пока
Денис Бигус не...
...
Алла Квач:
"Ви всі будете схилятись не над нами. Над своїми
дітьми. До дванадцятого коліна!"
https://www.youtube.com/watch…"Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 2283
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..Молодший Свинарчук здається .. ще і похресник Поросенка !?
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Я шо-то никак не могу понять --- у нас "правовое государство" или шо или как... У нас "главенство закона" или "телефонное право Президента"? Ген-прокурор шо, нажравшись по-утру? "Понятия" забыл? Шо значит "сажать"?... шо пол-страны пересажать? А хто у нас "не виновен" или не дай Боже "хто не берёт если дают"? Хто??? "Систему надо менять", а не людей...
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Луценко: «Только тем и занимаюсь, что каждый день сажаю виновных. Судя по количеству явок с повинной - самый виновный субъект для сажания - моя печень».
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Слушать этого алкаша себя не увожать!
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Сегодня он просто водой запил, вот и разнесло..
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" Олег Гладковский не знал об оборудках". "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 9374
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Убегут. Дадут убежать всем. Схема отработана и одобрена Виктором Федоровичем.
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А ты чего саботируешь "указания" президента? "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 6808 Может, первого посадить надо тебя и на твою должность назначить Сакварелидзе, чтоб дела пошли быстрее? "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 7206 Точнее, просто сдвинулись с места?

Кароч, президент "готов" посадить, свинохряк "готов" сесть. Но дела почему-то "не идут", а виноват в этом- Бигус! "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 7570
Завтра 4-я серия. Посвящена тебе, Юга. Готовься. "Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского - Цензор.НЕТ 5184
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ПРОСТІМ ЙЄГО! ВОСКРЄСЄНЬЙЄ ТО КАКОЙЄ!!!
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Юга - ты имбицил, твоя жена после первого расследования Бигуса верещала что в суд о защите чести подадут!
Тебе не верят даже последние порохоботы... у вас - АГОНИЯ!
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а ты хто? "Президент сказав:"Винен? Так садіть!"- Луценко про скандал навколо Гладковського - Цензор.НЕТ 182он хотя бы принимает решения и несет за них отетственность.а ты?прокукарекал и в кусты?
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про принимает решения поподробнее пожалуста.. и после какой именно принимает "Президент сказав:"Винен? Так садіть!"- Луценко про скандал навколо Гладковського - Цензор.НЕТ 2377
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А какие он принял решения и за какие из них он понёс отвественность? "Президент сказав:"Винен? Так садіть!"- Луценко про скандал навколо Гладковського - Цензор.НЕТ 9225
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я бы про "несет ответственность " послушал...
ну....
уважно "Президент сказав:"Винен? Так садіть!"- Луценко про скандал навколо Гладковського - Цензор.НЕТ 1648
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Почти всех избивавших вчера полицейских, идентифицировали и сделал это народ Украины. Среди провокаторов, идентифицированы сепаратисты из организации Оплот, которые воевали против Украины и которые давно были занесены на сайт Миротворца. Как и почему сепаратисты, оказались приближенными к Билецкому?
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Не распространяй соевую брехню-народ Украины в гробу видел твоего недогидранта и его свору шакалья.Мало мусорам вломили,за Майдан с этой швалью еще не рассчитались.Допросятся.А то что миротворец из хорошей задумки превратился в средство для борьбы с теми,кто против дерибана и коррупции в Украине-так это временно.Через 21 день это исправят и на миротворце будут красоваться соевые мародеры
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то твои проблемы,шо ты видишь в гробу...не навязывай остальным свое марення "Президент сказав:"Винен? Так садіть!"- Луценко про скандал навколо Гладковського - Цензор.НЕТ 8417
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свинарчук старший не знал откуда у свинарчука младшего деньги на дворец,дорогую машину,дорогой отдых и т.д.?????*****-много слышал смешных анекдотов,но у генплокулола лучше всех получается
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а у тебя твой сынишка 40 летнего возраста каждый вечер отчитывается,как он провел день? "Президент сказав:"Винен? Так садіть!"- Луценко про скандал навколо Гладковського - Цензор.НЕТ 6982так у кого проблемы,дорогой?
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порошенко - брехло охметова
луценко - трепло брехла охметова
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Интересно сколько же всего данное мероприятие обошлось если только аренда помещения 1,8 ляма.
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странная постановка вапроса - віну нада доказать
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такі новини треба друкувати в розділі "*************"
у чувака замість профільної освіти і стажу роботи - майбутня відсидка і кружка лумінєва
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.яку він забрав з зони ! Пригодиться !?
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Партия Жуликов и Воров всегда защищала и будет защищать своих "Слуг Народа"-людишек с анти-рейтингом,,таких,что неизвестно с кем они с Народом или с олигархом и коррупционером!?
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Это к вопросу о независимом ген прокуроре((
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Уже предлагал отца Гандзюк на этот пост, из самых смешных аргументов было - у него нет опыта и соответствующего образования
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Дивись як гарно щебече "....пригласил руководство Совета нацбезопасности, меня и других людей для обсуждения этого, теперь уже политического скандала." Нікого ця влада сажати не буде бо у всіх морда в пуху
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Таки сливают свинорчука... Потрох своего сливает.
Вангую, завтра крысы начнут срочно с****ть с корабля БПП. Сольешь одного, все остальные забеспокоятся - закон джунглей.
Всю эту компанию нужно отлавливать и судить. Иначе, еще век нам нормальной жизни не видать...
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А закон де??
Забавки Тупого и еще Тупішого
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_1

Украина это "страна," в которой государственные правоохранительные органы ищут не воров, а тех, кто слил журналистам информацию об этих самых ворах. В морг, нхй.
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1)8.02 во Львове Зе вышел отвечать на неудобные вопросы к своим противникам ветеранам АТО
2)9.03 ПП сбежал от неудобных вопросов от таких же ветеранов
3)Вопрос:
Может ли Главнокомандующий быть трусом?
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Если Барыга не хочет потерять оставшиеся 5% своих выборцев
-должен закрыть рот Тупому Югику
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"У нас в стране все под законом ходят..." -Луценко "Президент сказав:"Винен? Так садіть!"- Луценко про скандал навколо Гладковського - Цензор.НЕТ 7345
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Главное было сказать не то, что будут найдены и наказаны виновные в мародерстве. Главное было сообщить, что "а президент-то и вовсе не против, чтобы посадили преступников..." Угу, а то мы 5 лет не видели, как именно он был "не против".
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В 14 году со всей Украины слетались вертолеты с задержанными регионалами...
В 19 году мы вторую неделю слушаем и читаем весь этот бред про закон, сложность системы и прочую ересь.
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Перед выборами Потрох готов слить и посадить даже свою семью , а потом все равно выпустит . Со Свинарчуком он уже обо всем договорился . что сейчас топит , а потом реабилитирует . У Пепы ни совести, ни чести нет с рождения .
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петя любить гроші как мама любит папу.. от така-то малята дідпанас
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Рожденный барыгой - барыгой и сдохнет.......
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Все сделали правильные шаги. Но денюжки тю-тю "Президент сказав:"Винен? Так садіть!"- Луценко про скандал навколо Гладковського - Цензор.НЕТ 5419
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после расследования- заёрзали как блохи! ибо понимают, по ком звонит колокол!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского
 
 
 
 
 
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