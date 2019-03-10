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Все про:дороги (1768) Закарпатье (1542) Мининфраструктуры (610) Довгань Виктор (1)

 На Закарпатье машина замминистра инфраструктуры Довганя из-за ям на дороге вылетела в кювет и осталась без колеса

Во время поездки по Закарпатью машина заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя из-за ям на дороге вылетела в кювет и осталась без колеса.

Об этом Довгань сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогами солнечного Закарпатья - 12 часов в машине Львов - Рахов - Солотвино - Мукачево - Ужгород - Свалява - Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09, дорога вдоль государственной границы с Румынией и соединяет несколько районов. Наша машина из-за ямы вылетела в кювет, хорошо что скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо", - написал чиновник.

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Довгань также сообщил о достигнутой договоренности с румынской стороной о финансировании строительства мостового перехода через Тису в с Белая Церковь возле Солотвина.

На Закарпатье машина замминистра инфраструктуры Довганя из-за ям на дороге вылетела в кювет и осталась без колеса 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3115742
 
   
 Топ комментарии
 
Пускай передаст привет Гройсману за евродороги. На Закарпатье машина замминистра инфраструктуры Довганя из-за ям на дороге вылетела в кювет и осталась без колеса - Цензор.НЕТ 7404
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Бог стерву єєєє...еее..метит!!!
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Як шкода що не вбився... Лише бюджетну машину пошкодив. Для нього це лише "весела пригода" без фінансових наслідків. "Ах Сенька, мы одна семья - мы тоже пострадавшие"... На Закарпатье машина замминистра инфраструктуры Довганя из-за ям на дороге вылетела в кювет и осталась без колеса - Цензор.НЕТ 6428
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Говорил вам дедушка Ленин,....Жить в обществе, и быть свободным от общества Нельзя😃
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Дедушка членин все свои "умные" мысли п#здил в умных зарубежных журналах. Когда он от себя начинал гнать - получалась редкая шиза.
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а по отчетности - это уже отремонтированная...или европейского качества?
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Как говорится,сказка-песня!Прям читала бы и читала.
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скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо...

Может для начала нужно уволить мудака-водителя?
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Які мінісири і підміністри інфроструктури , такі і дороги. Чем больше министров, тем убогее инфраструктура
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......хреновая у тебя машина если при 20км ОТОРВАЛО колесо !!! купи 099 и не ПАРСЯ !!! танк !!! может лететь по такой дороге 60км !!! уже ПРОВЕРЕННО , бэхи и мерсы СОСУТ !!!
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.....порой мне КАЖЕТСЯ , что 099 сделана для ТЕПЕРЕШНЕЙ Украины !!! инжектор , мотор 1.6 , пружины и штоки АМОРТИЗАТОРОВ от т-34 !!!! уже все ТАКСИСТЫ на 099 -- НЕУБИВАЕМАЯ !!!! дорога Подильск - Балта просто ШЕДЕВР , танкодром КУРИТ в припадке !!!
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....на этой фотке дорога просто ПРОСПЭКТ по сравнению с нашей !!!
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...про эту дорогу (Балта-Подильск ) уже упоминал нар. депутат Алексей Гончаренко (((( посмотрим когда начнут делать (((( зам министра если б он там ПРОЕХАЛ , не колесо потерял , а ЖИЗНЬ !!!
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В этой новости замечательно все. Кроме, собственно, инфраструктуры.
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Вот так бывает когда выходишь из своего красивого розового мирка в настоящую реальность.
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.....колесо потерял ))))) а слабо ПЛАЗМУ повесить в лёхе у какой нибуть бабы ШУРЫ ???? или чтоб заехал во двор к какому нибуть ОЛИГАРХУ во двор трактор т-74 и пару раз РАЗВЕРНУЛСЯ ???!! СТРАНА у обочины истекает КРОВЬЮ , а они колеса теряют , бабки из ОБОРОНКИ тырят !!! ВЕРТУХИ французкие поди НАКУПИЛИ , чтоб быстее было сдрыснуть ????
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Хорошее начинание, однако. У министров традицией стало в эти весенние дни выпускать своих заместителей непосредственно на поле битвы своего министерства. Пошли первые потери. Замминистра инфраструктуры отбил себе задницу на колдобинах стратегического направления Н09, замминистра ВД вечером в переулке был избит какими-то хулиганами, замглавы нацбанка после того, как пересчитал среднюю зарплату по Украине в доллары впал в состояние мозгового помутнения и попал в реанимацию, где его залечил до полусмерти посланный на передовую замминистра здравоохранения. Замминистра соцполитики ушел в партизаны и пропал с концами. Сообщения по остальным министерствам крайне туманные. Все-же, несмотря ни на что, премьер Гройсман убежден, что победа будет за нами.
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це так якби в відреформованій лікарні супрун клізму не туди поставили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Закарпатье машина замминистра инфраструктуры Довганя из-за ям на дороге вылетела в кювет и осталась без колеса
 
 
 
 
 
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