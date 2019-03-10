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Все про:Львовщина (1618) пожар (3475) свалка (151) ГСЧС (1974)

 На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС. ФОТО

Во Львовской области спасатели занимаются тушением пожара на мусорной свалке возле города Новояворивск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС 01

Сообщение о возгорании свалки вблизи г. Новояворивск поступило в ГСЧС 10 марта в 07:14.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара.

На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС 02

Смотрите: Во время движения загорелся поезд Сарны-Здолбунов, все пассажиры были немедленно эвакуированы, - ГСЧС. ФОТО

Процесс ликвидации осложняется трудностями с пополнением запасов воды, поскольку ближайшее источник воды находится на расстоянии около 1 км.

На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС 03

К ликвидации пожара привлечено 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115741
 
 
 Топ комментарии
 
Єта все злачінна влада!
Це помста Садовому за передачу 0% свого рейтингу Гриценку...
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потім гуняве , вечноизвеняющееся# ваЗЕлінове чмо скаже нам , що пора мириться з кацапами на будь яких умовах ...
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Львовская область - это сфера ответственности не мэра Львова Садового, а президентского главы администрации Львовской области Синютки. Это так, для тупоголовых порохоботов разъяснение.
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Єта все злачінна влада!
Це помста Садовому за передачу 0% свого рейтингу Гриценку...
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потім гуняве , вечноизвеняющееся# ваЗЕлінове чмо скаже нам , що пора мириться з кацапами на будь яких умовах ...
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зубАжіння, пані Тетяно, зубАжіння!
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0 + 0=0
0 - 0=0
0 х 0=0
Але 0,0000001 у ступені 0 буде ОДИНИЦЯ!
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Саме той випадок, коли є нагода вивчити математику "безкінечно малих"
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Я вмію "на пальцях" вираховувати децибели, інше мені не потрібно.
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Якщо рейтинг цих двох та перевести в децибели... На Львівщині горить сміттєзвалище, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7635
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Буде менше -180 дБ, тобто нижче рівня шумів.
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Та і я про те саме...Що тихіше "повної тиші"
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В деяких областях України плюс на Кубані здається слово "шум" є синонімом сміття. Тож і рейтинг згаданих "лідерів" є сміттєвим.
Коли вже згадав "лідерів", то потяглася інша асоціація: на ідиш "лідер" = типу "співун" (не кантор, а так, аматор). Нехай оті співають дуетом.
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Це Порох підпалив, Садовий у сміттєвому скандалі звинуватив Порошенка, то може Порох йому саме так помстився
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100%. Прямо з Черкас туди і поїхав підпалювати.

Злачінец!
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Ага,он всегда так делает!Чуть шо у него не так,айда во Львов мусорку палить,чтоб Сдового подставить.Сила привычки,знаетели.А там по дороге шапочек с девочек понасбивает,по щекам всем прохожим надает и носы пооткручивает,перед этим набухавшись в хлам! Всё правильно написала,ни чего не забыла из бытовых"привычек"действующего гаранта?
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Не все!

Ще, проїздом, у Лвові та Житомирі на бронетанкових заводах пару танків та БТРів поцупить. Марині на гостинці...
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У неё самолет есть наверное,нахрена ей те бэтээры?Разве что на сафари в Ордло съездить,дЫк там особо не поохотишся...Не знаю шо вам сказать по этому поводу.Шапочки посбивать,ещё понять можно,чиста своим детям в качестве гостинца,ну девкам по щекам похлестать,чтоб Марина не комплексовала из-за отсутствия внимания,носы мужикам пооткручивать ради куража"по пьяни"...А бэтэры тырить прям и не знаю зачем.Разве только,чтоб потом ни кто не помешал прошвырнутся во Львов мусорку подпалить?А так даже предположить не могу,для чего они ему.
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так ! а чому саме тількі "на Львовщіні " ? Уся країна у є тим самим смитником ...ще й як горить !
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это Садовый ещё идет в пЕрзиденты, или он ужэ дошел?!
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А можно спросить какое отношение имеет Садовый к Новояворовску?
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Краще спитати куди вивозять сміття зі Львова.

Але тоді "зради" не вийде...
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Відповіді на запитання не буде? Ну то до побачення.
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Не було бажання Вас бачити, і навряд чи буде.

Отже не "До побачення", а "на все добре"...
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Тепер львіським сміттям буде опікуватися Гриценко!
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Вот чем должен заниматься министр инфраструктуры Омелян, а не пенсии на 8 марта разносить. Полигоны закрывать, мусороперерабатывающие заводы открывать.
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А сколько лет мусорский мэр Львова? И сколько из этих лет он обещал львовянам построить именно такой завод? Ждет что дядя Омелян или Петро придет и сделает все за него? А про децентрализацию это чмо забыло?
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Садовый вместе с маленьким Исусиком пьют каву с филижаночки, и закусывают галяретками..
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А почему не полезно иногда палить свалки? Может, каким-то контролируемым процессом? Ведь молния все равно может ударить. Метан загорится.
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Крым надо было заранее отдать, ведь Россия все равно могла забрать.
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Она об этом не говорила. Говорила, что признает Крым украинским и вопрос закрыт.
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Зато крысчане, падлы, говорили, что хотят в срашу.
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Значит логичнее было крысчан отправить туда, чемодан, вокзал.
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А как там в раше? Отдельные регионы могут свободно волеизъявляться о присоединении к более зажиточным странам?
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рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше.... На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5619
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Ой, не ищите логики в некоторых комментариях. Это, наверно, еще 8 марта не выветрилось.
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САМЕ ТАК! а ЩО БУДЕ П е Р ш о г о к в іт н я ! бачу І я що тут забагато мокшеротих юлеботів-смоктунів...Але ж наша країна у при Петрі живе потужно тай заможно!
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путин это росия, росия это путин, значит все равно.
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И в Чернобыле, несмотря на всю охраняемость, пожары. Природа так самоочищается. Ну а то что людям воняет, издержки богатой жизни с большим мусоровыбросом.
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Львовская область - это сфера ответственности не мэра Львова Садового, а президентского главы администрации Львовской области Синютки. Это так, для тупоголовых порохоботов разъяснение.
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На 100% верно. И про ответственность и про тупоголовых.
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А мусор там чей - с окрестных сел, Львов не при чем?
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И с окрестных сел тоже, и с окрестных райцентров тоже. И даже если Львов при чем, то это не область ответственности Садового.
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Логично - мусор подбросили, а теперь сами разбирайтесь и вообще, зачем Вы свалку у себя устроили, раньше думать надо было!
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Ну да конечно. Когда про Киев пишут, виноват мэр Кличко, а про Львов виноват Порошенко.
Идите нахер тупые кремлеботы и занимайтесь своей засраной и нищей россией.
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ничего этим пороходимцам не пояснишь... Работа у ботов такая.
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Відповідно Закону "Про поводження з побутовими відходами", полігон повинен утримуватися відповідно з нормами протипожежної безпеки. Щоб не було самозапалення потрібно укладати шарами, сміття - глина. Причому потрібно трамбувати важким трактором.
Взагалі, там ціла технологія.
Але самий кращий шлях - роздільне збирання починаючи з домогосподарств.
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Мародер в бешанстве,он со злости так и Украину спалит.
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ВСЁ! садовой не идёт в президенты. Єдиний шанс на зміни шёл шёл в НАСТУП и прошёл мимо. На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9524
Кстати, товарисчь Садовой, вас в детстве не учили смывать за собой? Потрудитесь освободить Киев от своего "гордого" профиля и бредовых лозунгов. Ведь вы уже не идёте в НАСТУП. Помоги киевлянам - УБЕРИ ЗА СОБОЙ. На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9611
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Через месяц после победы тандема "Грицацуев-Садовый": горят мусорные свалки на всех полигонах страны.
Через месяц после победы Зеленского: в книгу рекордов Гиннеса занесён новый рекорд по самому многочисленному Комик-шоу - 42 млн актеров.
Через месяц после победы Тимошенко: в международном классификаторе МКБ занесена новая неизлечимая болезнь, приводящая к полной утрате когнитивной функции - популизм. И названа страна, охваченная пандемией этого заболевания.
Через месяц после победы Порошенко: из украинского языка изымается слово "коррупция". Вместо него вводится "плюс-плюс-томосность".
Оруэлл торжествует.
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Подайте срочно мусоровоза Садового. Алле где Садовый где мусорный мерзавец. ***** в президенты он пошел. Быстро снялся и пошел на свалку
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А диверсионистских дронов на свалке, случаем, замечено не было?
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Разве сою что удержит от преступлений. Особенно перед выборами.
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Разве кремлядей что удержит от провокаций? Особенно перед выборами?
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Раньше удивлялся тому, что порохоботы пишут в стиле пригожинских троллей. А теперь, должен признать, что частенько это одни и те же персонажи.
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тока порохоботы могут ржать и бесноваться когда в Украине пожар
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Только кремлеботы могут ржать, когда в Украине пожар.
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Бывает и самовозгорания.Но тут по ходу,возможен и другой вариант.Наверное все именно так подумали и откомментировали,ща почитаю.
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У нас навіть сміття грає політичну роль у державній політиці.
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...про городские мусорки и свалки -- я, ещё в 1984 году, всё разведал и узнал! -- когда перешёл из Киевского Института Культуры, с должности студената, на должность водителя мусоровоза, в том же Киеве. (Министерство тоже, наверное ? поменялось* )
Тогда, Государственная Академическая Городская Киевская Свалка -- была на Пироговке. ...тудой и возили...

...так там -- все кругом миллионеры были! -- водила-мусорщик -- просто бабло людЯм привозил -- бункерами, кузовами, бачками, ящиками...!

Киев ничем не хуже Нью Йорка -- , когда там Мафия, за вывоз мусора из Города дралась!
-- но, сегодня мусор жечь? -- это просто пошло и не выгодно...
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ЛЬВОВЯНЕ --- НЮХАЙТЕ !!!! пока ДЫМ , потом будете писю !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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