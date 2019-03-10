 На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о возгорании свалки вблизи г. Новояворивск поступило в ГСЧС 10 марта в 07:14.
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара.
Процесс ликвидации осложняется трудностями с пополнением запасов воды, поскольку ближайшее источник воды находится на расстоянии около 1 км.
К ликвидации пожара привлечено 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.
Це помста Садовому за передачу 0% свого рейтингу Гриценку...
0 - 0=0
0 х 0=0
Але 0,0000001 у ступені 0 буде ОДИНИЦЯ!
Коли вже згадав "лідерів", то потяглася інша асоціація: на ідиш "лідер" = типу "співун" (не кантор, а так, аматор). Нехай оті співають дуетом.
Злачінец!
Ще, проїздом, у Лвові та Житомирі на бронетанкових заводах пару танків та БТРів поцупить. Марині на гостинці...
Але тоді "зради" не вийде...
Отже не "До побачення", а "на все добре"...
Идите нахер тупые кремлеботы и занимайтесь своей засраной и нищей россией.
Взагалі, там ціла технологія.
Але самий кращий шлях - роздільне збирання починаючи з домогосподарств.
Кстати, товарисчь Садовой, вас в детстве не учили смывать за собой? Потрудитесь освободить Киев от своего "гордого" профиля и бредовых лозунгов. Ведь вы уже не идёте в НАСТУП. Помоги киевлянам - УБЕРИ ЗА СОБОЙ.
Через месяц после победы Зеленского: в книгу рекордов Гиннеса занесён новый рекорд по самому многочисленному Комик-шоу - 42 млн актеров.
Через месяц после победы Тимошенко: в международном классификаторе МКБ занесена новая неизлечимая болезнь, приводящая к полной утрате когнитивной функции - популизм. И названа страна, охваченная пандемией этого заболевания.
Через месяц после победы Порошенко: из украинского языка изымается слово "коррупция". Вместо него вводится "плюс-плюс-томосность".
Оруэлл торжествует.
Тогда, Государственная Академическая Городская Киевская Свалка -- была на Пироговке. ...тудой и возили...
...так там -- все кругом миллионеры были! -- водила-мусорщик -- просто бабло людЯм привозил -- бункерами, кузовами, бачками, ящиками...!
Киев ничем не хуже Нью Йорка -- , когда там Мафия, за вывоз мусора из Города дралась!
-- но, сегодня мусор жечь? -- это просто пошло и не выгодно...