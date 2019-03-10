 Людей, "сливших" журналистам информацию о хищениях в "оборонке", ищут с помощью полиграфа, - Луценко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генпрокурор Юрий Луценко.
"Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи. В ГПУ был доступ только у военных прокуроров. Даже у меня на столе тех материалов, которые обнародовал Бигус, не было. Они были только у военных. Хотя изымали переписку с телефона Жукова техникой МВД", - сказал Генпрокурор, отвечая на вопрос, кто действительно "слил" информацию в СМИ.
Также он добавил, что служебную проверку проводит Генинспекция.
"Проходят полиграф все, кого они считают нужным проверить", - сообщил Луценко.
Как сообщалось ранее, сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко (которого журналисты-расследователи в своем видеосюжете назвали финансовым "инвестором" фигурантов коррупционной схемы) заявил, что источником, который предоставил журналистам громкую информацию из материалов уголовного производства о коррупции в концерне "Укроборонпром", является главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".
7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.
В каком звании?
Ой рже не могу с диб-лов!
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есть только одна причина покинуть организацию - смерть;
обидчик одного члена организации обижает всю организацию;
правосудие вершит только организация;
члены организации подчиняются главе организации беспрекословно;
предательство карается убийством предателя и всех его родственников;
под предательством подразумевается даже произнесение любых слов в стенах тюрьмы во время следствия.
Так что луцика надо в камере недельку перед ним подержать.
Танцы с животными - его слабость!
Порвали... На клапті...
Он вел дело об изнасиловании и присудил обвиняемого к выплате штрафа потерпевшей. Когда довольная потерпевшая ушла он сказал осужденному, "а теперь пойди и отбери у неё кошелек". Спустя некоторое время потерпевшая с криками "мало того что изнасиловал так и пытался ограбить" приволокла преступника обратно в суд. На что Санчо заметил "что если бы женщина берегла свою честь так же как кошелек...".
Мораль?
Впрочем, не уверен что в данном случае мой Т9 изменил слово не правильно.
А можна Авакова поліграфом перевірити?
Итак, недавно Авакова завербовал кремль, а теперь еще и Матиоса... жуть
И тока Юрий Луценко по-прежнему верен Украине и украинцам, борется с кремлядями не жалея живота своего
У зрадоботов он был агентом кремля,а как перебежал к люле ,о чем они кричат на каждом углу ,стал борцом с коррупцией за народное счастье.
Вот чего стоят вопли зрадноботов о том что сколько то тысяч атошников сидят в тюрьме ни за что.
Всего лишь место люли у корыта и сидеть в тюрьме будут все атошники.
Это вы всегда бродите стадом.
Коли проспишся, дурнику, включи тепловізора і з матіосом подивіться, що він показує. Дізнаєтесь багато нового та цікавого.
Мое отношение к Матиосу всегда было одинаковым.
Потому что я сужу по делам.
У меня нет никакого интереса говорить на черное белое и наоборот ,как это делают зрадноботы.
Не скули.
Ваша зрадоботная мразь славит не только Матиоса.
ну и дебил...
Взамен не сохранение его должности.
милион обещанный Онищенка и орден от нового президнта И эти люди нами правят чего мы
и накого надеемся
Как же палится соевая команда, хоть бы молчал уже(((
Украина это "страна," в которой государственные правоохранительные органы ищут не воров, а тех, кто слил журналистам информацию об этих самых ворах. В морг, нхй.
ВСЕ ПОЛИГРАФЫ ЗАНЯТЫ. В СПЕШНОМ ПОРЯДКЕ ИЩУТ ,,КРЫСУ" В ДРУЖНЫХ И СПЛОЧЁННЫХ РЯДАХ ..... 😂😅😂