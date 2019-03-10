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 Людей, "сливших" журналистам информацию о хищениях в "оборонке", ищут с помощью полиграфа, - Луценко

"Сливших" журналистам информацию о злоупотреблениях в оборонной сфере Украины людей ищут с помощью полиграфа.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи. В ГПУ был доступ только у военных прокуроров. Даже у меня на столе тех материалов, которые обнародовал Бигус, не было. Они были только у военных. Хотя изымали переписку с телефона Жукова техникой МВД", - сказал Генпрокурор, отвечая на вопрос, кто действительно "слил" информацию в СМИ.

Также он добавил, что служебную проверку проводит Генинспекция.

"Проходят полиграф все, кого они считают нужным проверить", - сообщил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудничавший с НАБУ Шевченко обвинил военного прокурора Матиоса в сливе дела Гладковского журналисту Бигусу

Как сообщалось ранее, сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко (которого журналисты-расследователи в своем видеосюжете назвали финансовым "инвестором" фигурантов коррупционной схемы) заявил, что источником, который предоставил журналистам громкую информацию из материалов уголовного производства о коррупции в концерне "Укроборонпром", является главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Можно назвать меня долларовым миллионером, - сотрудничавший со следствием НАБУ Шевченко рассказал об источниках доходов. ВИДЕО

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Читайте полное интервью: "Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"

Источник: https://censor.net.ua/n3115740
 
 
 Топ комментарии
 
пипец!!!
Алкаш не свынарчуков с паршивскими ищет, а людей кто "слил" свыногейт!!! Это как вообще?
Ох, чует мое сердце ждать алкашу с ягой нацкорпус... в гости)
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Що за дурня.... замість того, щоб розслідувати факти розкрадання, це чмо шукає людину, яка розголосила самі факти розкрадання..... з якою метою?
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Ты идиот утверждаешь что мать полкана - рашенский силовик?
В каком звании?
Ой рже не могу с диб-лов!
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Да кому тот старый металлолом нужен? Он нужен только барыгам и перекупщикам! Те потом и продавали его здесь без лицензий и после третьего ремонта...
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Совершенно понятно, что не обошлось без собакова и срулькиса.
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Які можуть бути секрети, якщо живеш за скляною стіною? Ради чого Юга кинувся честь свою в гівні полоскати?
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Благодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко - якщо розслідування пішло на користь - тож мабуть , за допомогою поліграфа , шукають людей аби їх просто нагородити ?
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"західні партнери" чітко дали зрозуміти Банковій , що якщо з Бігусом щось трапиться - тікати вони зможуть лише в Ростов - зіхідний шлях для них буде перекрито назавжди !
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То виходить "щось трапиться" зараз потрібно тільки ***** та його поплічникам в Україні Людей, що "злили" журналістам інформацію про розкрадання в "оборонці", шукають за допомогою поліграфа, - Луценко - Цензор.НЕТ 1224 .
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Я не фанат Луценка, но если кремлеботы его вместе с Порошенком "мочат", то я его поддерживаю. Обратный эффект.
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О как, ищут не бандитов, а ищут тех кто здал бандитов. Это уже не гос структура, это мафия. 😷
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Нарешті хоч хтось здогадався про це. Людей, що "злили" журналістам інформацію про розкрадання в "оборонці", шукають за допомогою поліграфа, - Луценко - Цензор.НЕТ 9282
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Та невже для цього головний прокурор зробив таку гучну заяву? Щось у вас не стикується))
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То есть ищут не виновных в коррупции, а виновных в раскрытии факта коррупции? Людей, що "злили" журналістам інформацію про розкрадання в "оборонці", шукають за допомогою поліграфа, - Луценко - Цензор.НЕТ 8206 Митинги против воровства на оборонке не просто так проходят.
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расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.Источник:https://censor.net.ua/n3115740
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А когда найдут?) У них там закон омерты?)
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есть только одна причина покинуть организацию - смерть;

обидчик одного члена организации обижает всю организацию;

правосудие вершит только организация;

члены организации подчиняются главе организации беспрекословно;

предательство карается убийством предателя и всех его родственников;

под предательством подразумевается даже произнесение любых слов в стенах тюрьмы во время следствия.
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Извините за не скромный вопрос - а зачем их ищут - чтобы наградить или за то, чтобы им предъявить измену родине за то, что они вынесли на свет божий махровую уголовщину, в которой погрязли "верхние" эшелоны власти? Или ещё хуже - убрать совсем с экрана, чтобы дальше не выносили "запасы своих познаний" в публичную плоскость? Те же во власти, которые к этому причастны, изначально знали, что шила в мешке не утаишь, что там "наверху" все про всех всё знают. Но раж, в который входят при виде больших бабок, затмевает очи и притупляет бдительность. Или там "наверху" все настолько уверены в своей безнаказанности, которую им кто-то гарантирует? Тогда кто этот "кто-то"? Тем более, что в предвыборный период как раз крамолы и пытаются достать и вывернуть их на публику. Кто гарант этого государственного бедлама?
Людей, що "злили" журналістам інформацію про розкрадання в "оборонці", шукають за допомогою поліграфа, - Луценко - Цензор.НЕТ 3682
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Журналисты просто на шаг опередили расследование и тем самым перехватили инициативу: "расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ." Источник:https://censor.net.ua/n3115740
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Если бы информация о "свинарях" не попала в СМИ до сегодняшнего дня все было под большим секретом ... а так ищут на детекторах.Тупица! Людей, що "злили" журналістам інформацію про розкрадання в "оборонці", шукають за допомогою поліграфа, - Луценко - Цензор.НЕТ 2501
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Полная деградация прокуратур всех уровней при ручном генеральном прокуроре. Если они так "профессионально" борются за самих себя, то что уже говорить про внешнюю безопасность, где им противостоит кацапстан? Уверен, что там полная задница.
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Юга,ти за своїм язиком слідкував би?Завдяки твоїм "зливам",вже не один корупціонер був попереджений і спокійнісєнько втік за кордон.Може тебе самого на поліграф?
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Для полиграфа надо быть трезвым!
Так что луцика надо в камере недельку перед ним подержать.
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Тоді є імовірність, що до Югика завітає "білочка". Уявляєте, чого він напатякає?
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Он пригласит её на танго!
Танцы с животными - его слабость!
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А не простіше перевірити на поліграфі саміх фігурантів цієї справи?
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в БПП и на хлебные места набор то же по полиграфу ?
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мдааа.. нет чтоб заняться хищеними, занимаются поиском рассказавших про эти хищения. На воре и шапка горит, ведь только вору и выгодно узнать кто его задал. Юга, беги. так еще прямо никто не палился.
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Нет чтобы этим людям дать ГЕРОЯ Украины которые Украинскую армию от этих УПЫРЕЙ избавили
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Луценко уже отработанный материал. Все берёт на себя и выгораживает подельников.Уверен в своей безнаказанности ?
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Санчо назначили судьей.
Он вел дело об изнасиловании и присудил обвиняемого к выплате штрафа потерпевшей. Когда довольная потерпевшая ушла он сказал осужденному, "а теперь пойди и отбери у неё кошелек". Спустя некоторое время потерпевшая с криками "мало того что изнасиловал так и пытался ограбить" приволокла преступника обратно в суд. На что Санчо заметил "что если бы женщина берегла свою честь так же как кошелек...".
Мораль?
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Это неполный перечень фактов фальсификаций и манипуляций, совершенных военной прокуратурой под руководством Анатолия Матиоса, с которыми пришлось столкнуться Медийной инициативе за права человека.
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Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"
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вы же тут хором доказывали, что Матиас- душка, а теперь вон оно как...
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Вовремя продать это не продать, а предвидеть! (с) - девиз всей кацапско-рыгосоевой шоблы включая матиоса и ********.
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* продать - предать.
Впрочем, не уверен что в данном случае мой Т9 изменил слово не правильно.
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юга, а гєпу, за якого в тебе борг перед харків'янами (за твоїми ж словами з Лук'янівки), на поліграфі коли перевірятимеш? а труханова? А... та хоть цих для початку перевірив би.
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З цими персонажами соображати краще. Якраз на трьох .
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"Хоча виймали переписку з телефону Жукова технікою МВС Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115740"
А можна Авакова поліграфом перевірити?
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Вот в этом истинное лицо соевой власти. Они не преступников ищут, а того, кто предал огласке покрывательство преступных действий. Это точно так же, как они потребовали декларации с тех, кто борется с коррупцией но, не с коррупционеров.
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Интересно наблюдать за методичками порохоботов.
Итак, недавно Авакова завербовал кремль, а теперь еще и Матиоса... жуть
И тока Юрий Луценко по-прежнему верен Украине и украинцам, борется с кремлядями не жалея живота своего
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Матиоса который плакал на свободе слова шустера ,вернее разглашал материалы расследования,а потом попросил сделать процесс закрытым,что бы никто не знал что изнасилованного не существует.
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не понял, так матиос агент кремля или нет?
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всё зависит от услужливости поросьонку Поце.
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Матиос?
У зрадоботов он был агентом кремля,а как перебежал к люле ,о чем они кричат на каждом углу ,стал борцом с коррупцией за народное счастье.
Вот чего стоят вопли зрадноботов о том что сколько то тысяч атошников сидят в тюрьме ни за что.
Всего лишь место люли у корыта и сидеть в тюрьме будут все атошники.
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у украинцев он просто подонок. я спрашиваю - кто он в методичке порохобота, ибо до недавнего времени барыгоботы его неистово защищали
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Вы его тогда защищали и обзывали нас ольгинцами. Помню.
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именно так и было, вы молились на матиоса и проклинали Торнадовцев
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Кто это "мы"?
Это вы всегда бродите стадом.
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Алкаш Югик Луценко, с циррозом печени, ищет не Свинарчуков и Пашинского, он ищет тех кто слил весь свиногейт. Картавый хочет обратно в тюрьму и кружка тюремная уже при нем. Нацкорпус уже в пути - шатать будку алкашей третьего тящалетия
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а зачем? уже слили все, они что на детекторе другое покажут?... юрке пора правде в глаза глянуть - смесь журналиста-мечтателя и политика (про силовика молчу) ему не подходит, жиденький. Порох... да просрал все порох за пять лет, просрал не потому что не хотел менять, а потому что из той же системы что и Кучма. То что сейчас творится -это неоэпоха Данилыча - грядка типа своих при кормухе, а остальные типа челяди. Пардон, я еще забыл уникальный месседж от этих типа хозяев жизни новых - "вы завидуете более успешным", ну или как там эти молокососы типа свинарчука маленького тявкают? Оказывается, я 40-летний мужик, проживший развал советского союза (в маленьком возрасте), бандитские 90-е (уже в нормально подростковом), оранжевую революцию, революцию достоинства и, самое главное - войну с ненавистной мне с самых 80-х годов красной воровской росией, не оказался"успешным". Да я имел в зад таких успешных, как это отродье свинарчуковское. И если у демократии не хватит аргументов, то я легко реанимирую наработанные в 90-х годах методы дознания - например, электрический вспоминатель - отличная штука - вставляешь в жопу кипятильник, включаешь в сеть и через 10 секунд этот щенок свинарчук не то что сдаст все свои счета, он говнюк продаст всю свою сраную семейку с потрохами
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Югик "сутра принял и весь день свободен" Людей, що "злили" журналістам інформацію про розкрадання в "оборонці", шукають за допомогою поліграфа, - Луценко - Цензор.НЕТ 4916.
Коли проспишся, дурнику, включи тепловізора і з матіосом подивіться, що він показує. Дізнаєтесь багато нового та цікавого.

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Вот как меняется отношение сои к человеку. Вчера Матиас был сладкосоэвим и всё было классно, а сегодня он уже изменник и огент *******. Дёшёвый народец.
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Видишь как ты самокритичен.
Мое отношение к Матиосу всегда было одинаковым.
Потому что я сужу по делам.
У меня нет никакого интереса говорить на черное белое и наоборот ,как это делают зрадноботы.
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брешешь, Никого не волнует тво' отношение, все помнят как вся ваша соевая мразь в єкстазе славила Матиаса.
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Зрадоботное.
Не скули.
Ваша зрадоботная мразь славит не только Матиоса.
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Обратите на югину рожу. Он точно невменяем.
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По сути, все дела Юрик ковыряет как всегда, а нормальные люди как надо!


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странно что не с помощью тепловизора как покушантов на пшокина
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уже б молчало - а оно ещё и кукарекает...

ну и дебил...
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Инфу слил хитрожопый гуцул Матиос.Инфа 100%
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Не продал,а поставил на люлю.
Взамен не сохранение его должности.
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во дает..вместо того,что бы искать воров,оно ищет тех,кто на них указал....абзац...
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Югик чудит Нашли и... то что было слито только верхушка айсберга Вот тогда и начнется веселье.Международный скандал, НАБУ забирает дело Или герой выкрыватель получает
милион обещанный Онищенка и орден от нового президнта И эти люди нами правят чего мы
и накого надеемся
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Слов нет от цинизма этой бппшной ОПГ! Югику нужно напомнить, что еще существует статья за злочынну бездиялнисть!
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Краще не нагадуйте за ту статтю. Бо і її скасують. Або щоб не мучитись із біганиною в кс, скасують цілим кримінальний кодекс. З них станеться.
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Сказав Кравчук ..про Югіка ...Нех виступать ..Кинь посаду і виступай. як політик ! Людей, що "злили" журналістам інформацію про розкрадання в "оборонці", шукають за допомогою поліграфа, - Луценко - Цензор.НЕТ 2788
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Невероятно, что ищут не преступников от оборонки, а тех, кто слил преступников за незаконную деятельность!!! ЖУТЬ! Это что за государство такое? Где правосудие? Или в правосудии такие такие же самые, как и в оборонке сидят?
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Дык по-другому и быть не может... Думаешь почему они так нагло и цинично грабят бюджет? Потому, что абсолютно уверены в своей безнаказанности! Круговая порука! Потому и нет ни одного посаженного коррупционера!
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Если уволил , значит есть основания . Если есть основания , почему не начато уголовное производство ? Ждем-с результатов выборов ?
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Зачем их ищет Луценко? Явно не чтобы наградить. Они хотят пресечь не воровство. Хотят, чтоб была круговая порука и информация не выходила за рамки погрязшего в коррупции ведомства
Как же палится соевая команда, хоть бы молчал уже(((
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Украинскому Пеньковскому.....Держись мужик！Нужно продержаться меньше месяца. После станешь Героем Украины.
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ПыСы. Ким филби был большой мастер в обмане полиграфов. Нужно погуглить может где~то есть его мумуары. ...
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ 2 ч.2 часа назад

Украина это "страна," в которой государственные правоохранительные органы ищут не воров, а тех, кто слил журналистам информацию об этих самых ворах. В морг, нхй.
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Напомню, что в 2016, бывший конгрессмен и муж соратницы Клинтон Хумы Абедин, Виннер был уличен в сексуальной переписке с подростком.в инернете причем свои порно фото высылал со своим сыном. Винер прошел курс реабилитации в клинике, а искали именно того, кто слил инфу
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Вот теперь становится ПОНЯТНО ПОЧЕМУ ,,ПОДОЗРЕВАЕМОМУ" МАНГЕРУ ОТКАЗАЛИ В ЕГО ЗАКОННОЙ ПРОСЬБЕ ПРОЙТИ ПОЛИГРАФ И ДОКАЗАТЬ СВОЮ НЕПРИЧАСТНОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ. 😂😅😂
ВСЕ ПОЛИГРАФЫ ЗАНЯТЫ. В СПЕШНОМ ПОРЯДКЕ ИЩУТ ,,КРЫСУ" В ДРУЖНЫХ И СПЛОЧЁННЫХ РЯДАХ ..... 😂😅😂
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Для соевых сейчас важно привязать сливших инфу до Юльки, мол, это Юлькавсёврёт. Потому и роют как свиньи под дубом
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То есть к тем, кто "непосильным трудом" пилил деньги на "оборонке", вопросов нет. И у Генинспекции сейчас самая насущная и архиважная задача - найти тех, кто слил информацию о схемах этих "заробитчан".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛюдей, "сливших" журналистам информацию о хищениях в "оборонке", ищут с помощью полиграфа, - Луценко
 
 
 
 
 
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