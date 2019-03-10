 Благодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.
"В 2014 году "Укроборонпрому" была дана задача любой ценой дать технику. И ее давали. Были ли при этом нечистые на руку чиновники? Да. Я это говорю не только политически, но и юридически - имеем уже десятки осужденных. Наживались ли на этом дельцы, которые до этого распилили армию по цене металлолома, а потом хотят это продать "Укроборонпрому"? Да. Что с этим делать? Сначала, как в каждой критической ситуации - ручное управление. Завтра надо все, что возможно на фронт, и поэтому в ручном режиме пытались управлять "Укроборонпромом". Это имеет свои плюсы, потому что это быстрее, но и минусы - возникают коррупционные риски. Решения об изменениях в "Укроборонпроме" состоялись вчера, и здесь заслуга Бигуса, как бы кто к нему не относился", - сказал он.
Луценко назвал изменения, которые, по его мнению, произошли после опубликованного расследования.
"Во-первых, СНБО по инициативе Президента приняла решение уменьшить секретную часть государственного оборонного заказа, а значит увеличить возможность людям на открытых конкурсах, даже через систему Прозорро, например продавать автомобили армии. Вот почему автомобили для армии идут под грифом "секретно"? Никто этого не знает. Продавать продукты, палатки надо без "секретно".
Пункт второй. После пяти лет надо отходить от ручного управления, ведь мы укрепили уже собственную промышленность. Например, лопасти для вертолетов, которые всегда были монополией РФ, сейчас выпускаются в Украине. Я даже немножко участвовал в многомесячных боях за то, чтобы это произошло. Или новые ракеты, снаряды начали выпускать сами, без российской контрабанды. Я также немного участвовал и видел, как президент пробивал, чтобы у нас было производство. То есть это было ручное управление. Вопрос хорошо ли, когда президент едет к президенту соседней страны и покупает ударные беспилотники? Наверное это правильно в тот момент", - сообщил Генпрокурор.
По мнению Луценко, спустя пять лет, сейчас на первый план выходит вопрос конкурентности.
"Это снимет вопрос коррупции, возможно, снизит цены. В результате вчера было принято решение - часть продукции для военных государство рассекречивает и пускает на прямые процедуры конкурса через систему Прозорро. При этом должна усилиться ответственность. Принято также решение об усилении ответственности исполнителей - предложить парламенту закон, по которому руководители фирмы, которая не выполнила контракт с военными, будут отвечать не штрафом, а тюрьмой. Потому что сегодня, например, люди, которые взялись построить общежития для армии, их просто не строят. Более того, ходят в суды, пытаясь изменить договор. Надо, конечно, проводить закон, по которому контрагенты именно военного ведомства должны отвечать не штрафами, а не разрывом договора, а тюремным сроком, потому что мы в состоянии войны", - подчеркнул Генпрокурор.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".
7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.
Никто не задается вопросом: КАК БИГУСЯТА ПОЛУЧИЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕПИСКЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ? НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ОПЕРАТОР МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ДАЛ ИМ ЭТУ ПЕРЕПИСКУ? Это чистый криминал.
Всё, что раскручено по этой теме-больше видится как пиаркомпания против Порошенко в предвыборный период.
1. ГОРДОН: … из-за действий коррупционеров Украина чуть не сорвала подписанный в 2016 году контракт по ремонту самолетов Ан-26 для Казахстана. ..А соглашалась ли Россия поставлять эти приборы ? - России выгодно НЕ ДАТЬ их, чтобы представить Украину как ненадежного партнера и поэтому были задействованы эти шустрые хлопчики.
2. Каким образом квалифициованы «убытки» и оценен вред, нанесенный Украине - всё оплатил Казахстан, а не бюджет Украины.
3. Кому известно во что вылилось получение контракта Украиной? Ведь известно, но все об этом молчат, что контракты так просто не дают.
4. Никто не пишет во что обошлась покупка и доставка приборов окольными путями-знают ли этом бигусята?
Во всей этой истории видится один прокол Оборонпрома: НЕ ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР НА НЕЛЕГАЛЬНУЮ (КОНТРАБАНДНУЮ) ДОСТАВКУ ПРИБОРОВ ИЗ РОССИИ.
Никто не задается вопросом: КАК БИГУСЯТА ПОЛУЧИЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕПИСКЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ? НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ОПЕРАТОР МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ДАЛ ИМ ЭТУ ПЕРЕПИСКУ? Это чистый криминал.
The Independent - владельцем это издания является россиянин Лебедев, это, наверное, то, что владел одним из крупных банков России.Просто оно для зарегистрировано в Британии для ведения информациооной войны.
этим должны заниматься соответствующие органы и специалисты
но так как наша страна - страна парадоксов...
где расследованием занимаются журналисты, а с экранов и первых полос не слазят следователи и прокуроры...
где растут "закрома" но не Родины, а отдельных родын-кланов,
где войска вооружают всем миром а генералитет прихватывает по несколько квартир-дилянок-авто и себе и в семью...
где миллионам пенсионерам добавляют 162 грн а некоторым особо одаренным платят миллионы из пустого бюджета...
где свой газ, добытый в соседнем районе считают как Роттердамский...
где одним - Законы...а другим - блага...
я люблю тебя... Украина! наша - с голубым небом и ароматным хлебом, ибо другой - нет!
Поддерживаю Луценко.
На ошибках учатся. Журналистское расследование выявило слабые места, где возможна коррупция.
Нужно учесть этот опыт, чтобы не пропал зря и перенести не только на Укроборонпром, но и на весь госсектор.
Например прозрачность, введение автоматизированных систем в конкурсах, торгах, уменьшающих участие человека, посредников, возможность журналистских расследований, увеличение наказания за преступные действия и т.д.
И все это нужно закрепить законодательно.
Оказывается врал не Бигус, а *******. Впрочем, как всегда.
Проклятый Т9
Свині на криси !
Шило на мило !
Штирлиц порол чушь. Чушь тихонько повизгивала.