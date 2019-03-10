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 Благодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко

Благодаря журналистскому расследованию о хищениях в оборонной отрасли Украины были приняты решения об изменениях в деятельности госконцерна "Укроборонпром".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.

"В 2014 году "Укроборонпрому" была дана задача любой ценой дать технику. И ее давали. Были ли при этом нечистые на руку чиновники? Да. Я это говорю не только политически, но и юридически - имеем уже десятки осужденных. Наживались ли на этом дельцы, которые до этого распилили армию по цене металлолома, а потом хотят это продать "Укроборонпрому"? Да. Что с этим делать? Сначала, как в каждой критической ситуации - ручное управление. Завтра надо все, что возможно на фронт, и поэтому в ручном режиме пытались управлять "Укроборонпромом". Это имеет свои плюсы, потому что это быстрее, но и минусы - возникают коррупционные риски. Решения об изменениях в "Укроборонпроме" состоялись вчера, и здесь заслуга Бигуса, как бы кто к нему не относился", - сказал он.

Луценко назвал изменения, которые, по его мнению, произошли после опубликованного расследования. 

"Во-первых, СНБО по инициативе Президента приняла решение уменьшить секретную часть государственного оборонного заказа, а значит увеличить возможность людям на открытых конкурсах, даже через систему Прозорро, например продавать автомобили армии. Вот почему автомобили для армии идут под грифом "секретно"? Никто этого не знает. Продавать продукты, палатки надо без "секретно".

Пункт второй. После пяти лет надо отходить от ручного управления, ведь мы укрепили уже собственную промышленность. Например, лопасти для вертолетов, которые всегда были монополией РФ, сейчас выпускаются в Украине. Я даже немножко участвовал в многомесячных боях за то, чтобы это произошло. Или новые ракеты, снаряды начали выпускать сами, без российской контрабанды. Я также немного участвовал и видел, как президент пробивал, чтобы у нас было производство. То есть это было ручное управление. Вопрос хорошо ли, когда президент едет к президенту соседней страны и покупает ударные беспилотники? Наверное это правильно в тот момент", - сообщил Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В схемах с оборонными заказами участвовали сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ, - Луценко

По мнению Луценко, спустя пять лет, сейчас на первый план выходит вопрос конкурентности.

"Это снимет вопрос коррупции, возможно, снизит цены. В результате вчера было принято решение - часть продукции для военных государство рассекречивает и пускает на прямые процедуры конкурса через систему Прозорро. При этом должна усилиться ответственность. Принято также решение об усилении ответственности исполнителей - предложить парламенту закон, по которому руководители фирмы, которая не выполнила контракт с военными, будут отвечать не штрафом, а тюрьмой. Потому что сегодня, например, люди, которые взялись построить общежития для армии, их просто не строят. Более того, ходят в суды, пытаясь изменить договор. Надо, конечно, проводить закон, по которому контрагенты именно военного ведомства должны отвечать не штрафами, а не разрывом договора, а тюремным сроком, потому что мы в состоянии войны", - подчеркнул Генпрокурор.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Читайте полное интервью: "Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"

Источник: https://censor.net.ua/n3115739
 
 
 Топ комментарии
 
Так петя ж очередной раз в говне вывалялся - кто-то же должен его вылизывать.
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Благодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко

Порошенко принял решение больше не красть?
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Еще пару дней назад он луценко кричал что никакого "расследования Бигуса "нет, просто кто-то из прокуратуры слил журналистам материалы дела, которое они ведут с 2016-го года и находятся почти уже на финише . Теперь он нам рассказывает что благодаря "расследованию Бигуса" они что-то там изменили в "Укроборонпроме". Забрехался уже "прокурор третьего тысячелетия" конкретно .
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Укроборонпром ліквідувати. МО повинно визначати потреби в бойовій техніці і озброєнню, оголошувати конкурси і закуповувати. Прокладки ліквідувати.
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блин, скорее бы уже не видеть и не слышать эти мерзкие рожы...
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Прозоро полностью в коррупции, по секрету, но там пол Украины замешано)))
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Во всей этой истории видится один прокол Оборонпрома: НЕ ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР НА НЕЛЕГАЛЬНУЮ (КОНТРАБАНДНУЮ) ДОСТАВКУ ПРИБОРОВ ИЗ РОССИИ.
Никто не задается вопросом: КАК БИГУСЯТА ПОЛУЧИЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕПИСКЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ? НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ОПЕРАТОР МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ДАЛ ИМ ЭТУ ПЕРЕПИСКУ? Это чистый криминал.
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Единственный прокол это вообще ошибка налаживать подобные схемы потому, что это спонсорство рф в ее агрессии против Украины тчк
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Сначала на Бигуса жена черноротая гнала что в суд подаст. А тут луцик на лету, мразь, "переобулась"
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Каким боком ген. прокурор до лопастей? Управлять Укроборонпромом в ручном режиме))) осилил только первый абзац
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Благодаря расследованию Бигуса свинарчуков нужно в тюрьму посадить,а он нам про какие то изменения втирает хитрец.
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На основании расследований бигусят оснований сажать нет: из бюджета Украины никто ничего не украл, всё оплатил Казахстан. Но о незаметном криминале все молчат: как оператор связи дал частным лицам информацию по переписке? Так можно поступить с каждым.

Всё, что раскручено по этой теме-больше видится как пиаркомпания против Порошенко в предвыборный период.
1. ГОРДОН: … из-за действий коррупционеров Украина чуть не сорвала подписанный в 2016 году контракт по ремонту самолетов Ан-26 для Казахстана. ..А соглашалась ли Россия поставлять эти приборы ? - России выгодно НЕ ДАТЬ их, чтобы представить Украину как ненадежного партнера и поэтому были задействованы эти шустрые хлопчики.
2. Каким образом квалифициованы «убытки» и оценен вред, нанесенный Украине - всё оплатил Казахстан, а не бюджет Украины.
3. Кому известно во что вылилось получение контракта Украиной? Ведь известно, но все об этом молчат, что контракты так просто не дают.
4. Никто не пишет во что обошлась покупка и доставка приборов окольными путями-знают ли этом бигусята?
Во всей этой истории видится один прокол Оборонпрома: НЕ ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР НА НЕЛЕГАЛЬНУЮ (КОНТРАБАНДНУЮ) ДОСТАВКУ ПРИБОРОВ ИЗ РОССИИ.
Никто не задается вопросом: КАК БИГУСЯТА ПОЛУЧИЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕПИСКЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ? НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ОПЕРАТОР МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ДАЛ ИМ ЭТУ ПЕРЕПИСКУ? Это чистый криминал.
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Типа первую и вторую серии расследования ты не видел или просто придуряешься?
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Кум президента РФ Путіна і лідер промосковського громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук дав інтерв'ю британському виданню The Independent, у якому висловив підтримку лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко на майбутніх виборах президента України.https://3oko.com.ua/medvedchuk-pidtverdyv-scho-kandydatura-tymoshenko-vybir-kremlya/?fbclid=IwAR09d2Hhbf9H8Bw-rMcSHoIhycjlGX82Xxg7Qlsnjq_GXhBOgLfWwJiRfYA
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Это пишут не британцы!

The Independent - владельцем это издания является россиянин Лебедев, это, наверное, то, что владел одним из крупных банков России.Просто оно для зарегистрировано в Британии для ведения информациооной войны.
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Юра, ты же сам неделю назад трындел, что уголовные дела по этим фактам возбУждены вроде как ещё с 2016-2017 гг. Скажи пожалуйста, кто мешал тебе (до Бигуса) дать этим делам ход и по их результатам внести те "полезные изменения", о которых ты сейчас трындишь? Почему это надо сделать только тогда, когда агенты параши (или Матиоса, или Бени, или Юли, или какая разница чьи) раскопали этот материал и выложили в сеть? Нам что, теперь им спасибо сказать за то, что благодаря им хоть что-то сдвинулось? Благодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко - Цензор.НЕТ 2411
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журналисты вообще-то по хорошему не должны заниматься расследованием
этим должны заниматься соответствующие органы и специалисты
но так как наша страна - страна парадоксов...
где расследованием занимаются журналисты, а с экранов и первых полос не слазят следователи и прокуроры...
где растут "закрома" но не Родины, а отдельных родын-кланов,
где войска вооружают всем миром а генералитет прихватывает по несколько квартир-дилянок-авто и себе и в семью...
где миллионам пенсионерам добавляют 162 грн а некоторым особо одаренным платят миллионы из пустого бюджета...
где свой газ, добытый в соседнем районе считают как Роттердамский...
где одним - Законы...а другим - блага...
я люблю тебя... Украина! наша - с голубым небом и ароматным хлебом, ибо другой - нет!
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Этим занимался ген прокурор и набу по истечению времени и за отсутствием реакции информация была слита журналистам аккурат перед выборами
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Бигус в курсе дела, а правоохранительные органы и спецслужбы - нет. Маразм! Полная импотенция!
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Почему не в курсе, просто они умеют тайну хранить а Бигус болтун ..))) Благодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко - Цензор.НЕТ 93
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В 14 году цирк уехал в ростов,а клоуны остались.
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Один Бигус заменяет десяток Юриков, плокулола даже на философию потянуло , который день сидит, репу чешет, думу думает - ну как-же отмазывать эту шоблу ?
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Хорошая мина при плохой игре.) Вскрылась только оборонка, а ведь подобный схематоза абсолютно во всех сферах жизни страны. На одной так называемой "реструктуризации банковской сферы" кто-то миллиарды сделал. Та короче...
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Решением СНБО под председательством Порохатого Шоколатье персоналу Укроборонпрома, замешанному в хищениях, предписано впредь делать тоже самое с угрюмым выражением морды лица. Ходатайствовать перед ПЦУ об установлении перед зданием Укроборонпрома мобильной часовни для оперативного отпущения грехов и об назначении авторитетного служителя культа, максимально соответствующего квалификационным требованиям: «Чрево+глас+влас».
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То, что написал почитай завтра утром на свежую голову.
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Прибереги полезные советы для любимой бабушки.
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Благодаря журналистскому расследованию о хищениях в оборонной отрасли Украины были приняты решения об изменениях в деятельности госконцерна "Укроборонпром".
 Поддерживаю Луценко.
На ошибках учатся. Журналистское расследование выявило слабые места, где возможна коррупция.
Нужно учесть этот опыт, чтобы не пропал зря и перенести не только на Укроборонпром, но и на весь госсектор.
Например прозрачность, введение автоматизированных систем в конкурсах, торгах, уменьшающих участие человека, посредников, возможность журналистских расследований, увеличение наказания за преступные действия и т.д.
И все это нужно закрепить законодательно.
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їм руки повідрубали, а ногами вони ще не навчилися
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Комскомольский выпердыш Луценко виляет как шлюха жопой .
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Соевые весь цензор застали, что Бигус кацапский фейкометчик и фсеврет на деньги коломойского. А тут вон оно как.
Оказывается врал не Бигус, а *******. Впрочем, как всегда.
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Це усе винна демократія, на усе очі зачинялись.... у нас треба жерстко усе робити, а не скиглити...
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Изменения призваны заткнуть "утечку" и поглубже спрятать концы.
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Бигус расследует, Юра пишет, между рюмками
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Так разворовывание сегодня называется "ручным управлением"! Ну, не знал. А сегодня они с полиграфом ищут не тех, кто крал, а тех, кто предал покрывательство воровства огласке.
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журналисты занимаются расследованием, а Генпрокурор сальными шуточками. Занялся бы свидоцтвом о своем юробразовании.
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Порошенко организовал сеть подкупа избирателей по всей стране на сумму 1.5 млрд. из гос. бюджета - "сетки", за которые петьке уже отвесили американский посол и зам. госсека США Хейл. Юрика Луценко волнуют журналисты слившие свиногейт, который больно ударил по рейтингу свинобарыги Благодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко - Цензор.НЕТ 4486
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Ти не тільки хамло, а іще і брехун---чи за гроші все можна писати?
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Та что они там поменяют??? В ВР сколько лет уже не могут на отпечаток пальца перейти при кнопкодавстве...
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Потрібно меньше балаболити, а більше працювати. Хто мішав і мішає Луценко це розслідувати на протязі двух років. Бо він не здатний навести лад в прокуратурі,яка є сама одна з найкорумпованіших структур--прокури кришують кримінал, самі є хабарниками і нікого не посадили їх.
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Кто, нарушив закон, посадил кума без образования в кресло генпрокурора? Кто несёт ответственность за алкаша Луценко?
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Уважаемые журналисты, очень прошу - задайте при случае Ю.Луценко вопрос: Верит ли он в существование Бабы Яги, ведьм, кикимор и прочей женоподобной нечисти на территории Украины? Завдяки розслідуванню Бігуса ухвалено низку рішень про зміни в "Укроборонпромі", - Луценко - Цензор.НЕТ 6531
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они к нему по вечерам приходят, а одна кикимора у него даже на ПМЖ осталася
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Смотрю на Юрку и думаю: Вот когда тебя, поца позорного, опустили? То-ли еще в детстве, то-ли в тюряге? А может быть самоопущенец? Наверное такое тоже иногда бывает. Завдяки розслідуванню Бігуса ухвалено низку рішень про зміни в "Укроборонпромі", - Луценко - Цензор.НЕТ 9796
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убрать безлдипломного с обьязательным возвратом полученных монет с кармана народа и поставить того , кто провел "благодаря расследование..."журналисты делают расследование того ,что покрывает бездипломный генпрокурор....
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..и все же...врежет после всего этого Порошок булавой житрожопым друганам, или в очередной раз проглотит пил.юльку...Когда то, при мало, но немного похожей ситуации, пришлось уволить в один день чел. 30... и все сразу наладилось...все ударно заработали, никаких интрижек и словоблудия...несколько лет тишь и благодать кругом стояла. А тут уж сильно зажрались друганы евонные бестолковые ...только булава на место поставить шваль эту может. Или затопчут его, а жаль, много Петро для страны добрых дел успел сделать....
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луценко рулит оборонпромом, аж времени нет ...
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короче порохло и его кодляк забрехались
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..Так зміни...
Свині на криси ! Завдяки розслідуванню Бігуса ухвалено низку рішень про зміни в "Укроборонпромі", - Луценко - Цензор.НЕТ 6003
Шило на мило !
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Простых людей за бронежилеты через границу прессовали, а тут уже оправдывает непростых дельцов, мол, такое время было, нужно было любыми способами Завдяки розслідуванню Бігуса ухвалено низку рішень про зміни в "Укроборонпромі", - Луценко - Цензор.НЕТ 3229
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Генплокулол на пятом году войны случайно протрезвел и узнал,что мы в состоянии войны?Пусть еще своему куму-Барыге расскажет об этом.может мародерничать меньше станет
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Кстати, с одной стороны говорит спасибо за расследование, с другой активно ищут сотрудничающих с ним, чтобы наказать по-полной Понятно, что следователи не должны сливать информацию, но что если честные люди в системе есть, и они, не найдя способы изнутри бороться, ломают систему вот так.
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Тупой уже занимается изменениями в Укродоронпроме??
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Ситуацію з Югиком лаконічно описує старий анекдот:
Штирлиц порол чушь. Чушь тихонько повизгивала.
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Все з- під палки.Коли люди масово вимагають,тоді в країні щось робиться.Про розкрадання в оборонці було відомо 2 роки тому.Поміняли людей на своїх інших і все зам'яли. Завдяки розслідуванню Бігуса ухвалено низку рішень про зміни в "Укроборонпромі", - Луценко - Цензор.НЕТ 3486
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко
 
 
 
 
 
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