 Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сегодня, около шести утра, пограничный наряд отделения инспекторов "Фальков" наткнулся на группу лиц, которые направлялись в сторону границы. За несколько сотен метров от государственной границы, пытаясь задержать нарушителей, пограничникам пришлось осуществить два предупредительных выстрела вверх. Контрабандисты бросили свои ноши и прибегли к бегству, оставив коробки, в которых было почти 5 тыс. пачек сигарет.
Кроме того, на участке этого же отделения инспекторов пограничниками было выявлено еще почти 4,5 тысячи пачек сигарет различных марок. Табачные изделия пограничники нашли недалеко от границы, где была замечена группа контрабандистов. Последние, чтобы избежать ответственности, также бросили товар и прибегли к бегству. Убегая правонарушители не реагировали ни на команды пограничников, ни на предупредительные выстрелы вверх. Сейчас их поиски продолжаются.
Обнаруженые почти 9 500 пачек сигарет будут переданы в ГФС.
і ці мавпи мене банять за критику чинного гаранта ((
Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник
президента
Но текст тоже забавный, то есть погранцы не преследовали преступников, их интересовал тока товар))
со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет