EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  2219  73
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (317) Госпогранслужба (3205) контрабанда (1707) сигареты (592)

 Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией. ФОТО

В Черновицкой области пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 9,5 тыс. пачек сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией 01

Сегодня, около шести утра, пограничный наряд отделения инспекторов "Фальков" наткнулся на группу лиц, которые направлялись в сторону границы. За несколько сотен метров от государственной границы, пытаясь задержать нарушителей, пограничникам пришлось осуществить два предупредительных выстрела вверх. Контрабандисты бросили свои ноши и прибегли к бегству, оставив коробки, в которых было почти 5 тыс. пачек сигарет.

Смотрите: На границе с Польшей пограничники изъяли более 2000 пачек контрабандных сигарет из тайника, оборудованного в микроавтобусе. ВИДЕО

Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией 02

Кроме того, на участке этого же отделения инспекторов пограничниками было выявлено еще почти 4,5 тысячи пачек сигарет различных марок. Табачные изделия пограничники нашли недалеко от границы, где была замечена группа контрабандистов. Последние, чтобы избежать ответственности, также бросили товар и прибегли к бегству. Убегая правонарушители не реагировали ни на команды пограничников, ни на предупредительные выстрелы вверх. Сейчас их поиски продолжаются.

Смотрите также: Пограничники на Закарпатье со стрельбой задержали двух водолазов, приплывших из Румынии и пытавшихся убежать. ВИДЕО+ФОТО

Обнаруженые почти 9 500 пачек сигарет будут переданы в ГФС.

Источник: https://censor.net.ua/n3115738
 
   
 Топ комментарии
 
Боги заголовка! Просто БОГИ!
 показать весь комментарий
 
Пачки отстреливались, поранив двух пограничников.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пачки отстреливались, поранив двух пограничников.
 показать весь комментарий
 
 
Да нет, Саша, какие к черту боги. Обычный непрофессионализм, это сейчас везде и процветает.
 показать весь комментарий
 
 
Тролять погранців, герич пропускають без черги, а за цигарками бігають зі стреляниною.
 показать весь комментарий
 
 
полиция задержала на месте преступления нож.НОЖ находится под следствием Прикордонники зі стріляниною затримали 9,5 тис. пачок контрабандних сигарет біля кордону з Румунією - Цензор.НЕТ 1542......А если серьезно то погранцы итак знают тех кто бросил курево на дороге.Тут ведь как-людей не поймали,сигареты конфисковали и....продали как конфискат тем же ходокам(своего рода мзда).Зато как красиво все преподнесли.Тут вам и борьба с контрабасом и конфискация,ну типа "не зря хлеб кушают".Да бог с ними с сигаретами.Когда на границе стоят такие "коммерсанты" вместо воинов,то невольно задумываешься о том что на пятом году войны ничего не изменилось.
 показать весь комментарий
 
 
Оглавление просто шикарное.И шо все 9,5 тысячь пачек сигарет отстреливались от погранцов самостоятельно и одновременно?!Шо делается,прям не сигареты,а армия убийц(в прямом и переносном смысле)
 показать весь комментарий
 
 
Контрабандисты ... прибегли к бегству

і ці мавпи мене банять за критику чинного гаранта ((
 показать весь комментарий
 
 
2 пакунка сигарет отловили - оптовики однака Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией - Цензор.НЕТ 530
 показать весь комментарий
 
 
Яр, а ты видишь там сигареты? А они есть! Ну классика же.
 показать весь комментарий
 
Цікавить мене одне питання: куди дівають цю контрабанду?
 показать весь комментарий
 
 
слыхал в савецкие времена такое выражение - "Закрома Родины"? так вот, фсьо уходит в шоколадные закрома родины
 показать весь комментарий
 
Это что-то новое в пищевой промышленности - табак с шоколадом... И каковы вкусовые качества? Сами пробовали? Или это "для красного словца", насчёт "шоколадных закромов"? По методичке такое указание - Порошенко "обсирать"? (Можно подумать, при том же Кравчуке, Кучме или Ющенко не "контрабасили"... Да ещё побольше...). Вы мне пса дворового напоминаете - тот тоже, перед каждой "вертикальной поверхностью", автоматически, "ногу задирает"... А Вы - перед каждым неприятным случаем, происходящим на территории Украины...
 показать весь комментарий
 
Это твой фотопортрет? Тогда понятен твой предыдущий комментарий... Он прекрасно иллюстрирует уровень твоего умственного развития... Что и требовалось доказать...
 показать весь комментарий
 
Что ты - "троляка цапская", как люди тут пишут...
 показать весь комментарий
 
подавляющее большинство людей здесь пишут шо порохоботы паскуды грязные
 показать весь комментарий
 
То тебе "мерещится"...Не "подавляющее большинство людей" - "тролли" - не люди. А насчёт "грязности" - то ты давно в зеркало не смотрел... Как раз больше всего грязью и дерьмом именно "ольгинцы" и "зраднюки" швыряются...
 показать весь комментарий
 
это троляка цапская.в статье где в Виннице нашли бомбы времен второй мировой он бы написал что это шоколадные происки" Я таких говнометов просто отправляю в спам.Пусть там флудят
 показать весь комментарий
 
 
Не домовились. Героїн легше провозиться ще й без черги, а з цигарками не вийшло. Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией - Цензор.НЕТ 1533
 показать весь комментарий
 
 
"со слов Заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталия Маякова контрабанда в Украине декриминализирована.",- Непонятно вообще почему людей задерживают? Или одним можно а другим нельзя? даже оружием с россией во время войны торговать можно если оружие в разобранном виде оно не оружие - со слов Заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталия Маякова.
 показать весь комментарий
 
***,воров и коррупционеров некому задерживать,а на торговцев сигаретами с паршивыми двумя коробками так целый батальон бравой солдатни нашли.
 показать весь комментарий
 
 
Не,ну шо за люди,шо вы начинаете?!Там целых 9,5 тысчь пачек и все отстреливались.Этож целое вооружённое формирование,шоб вы понимали...
 показать весь комментарий
 
 
хоть "на покурить" себе заработали... ну и заголовок эпический - "цензор жжот".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо опять не хотят пахать на порохню за хлеб и жкх Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией - Цензор.НЕТ 8336
 показать весь комментарий
 
 
ты путь сигарет понимаешь? ведь по сути то именно на его и пашит - контрабанда в ЕС а не на оборот, хотя я тобой уже не удивляюсь.
 показать весь комментарий
 
Лафа погранцям. Сигарети ніколи не купують.
 показать весь комментарий
 
 
И сколько будет продолжаться эта игра в поддавки на границе, Аваков?
 показать весь комментарий
 
 
а причем Аваков? он вроде не курит.. Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией - Цензор.НЕТ 8775
 показать весь комментарий
 
Нук так, между прочим,поинтересуйся, кому в Украине подчиняются погранцы сейчас.
 показать весь комментарий
 
Цигикал Петро Олександрович
Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией - Цензор.НЕТ 5223
 показать весь комментарий
 
Шутник ты, я не спросил кто командует, кому подчиняется ДПС. Гугли дальше.
 показать весь комментарий
 
дміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику президента Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией - Цензор.НЕТ 6411
 показать весь комментарий
 
Ну молодец, понял, при чем тут Аваков? И не спорь со старшими.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе, "для информации" - в верхнем течении Десны, вчера, четырём придуркам "оцень рыбки захотелось"... Вылезли на остатки льда, на течении... Двое успели выгрести, а двое - "с раками знакомятся"... (Товарищ, который фото плотвы присылал, сообщил - его друг дежурит в МЧС. Поставили поперек реки сеть, запустили водолазов...).
 показать весь комментарий
 
Не, я на льду осторожен, пару раз у берега провалился и все, хватило. И это в основнм на ставках, а на реке! Я в детстве рос на Припяти так знаю, что такое река, хоть летом, хоть зимой.
 показать весь комментарий
 
 
Уже "яйца седеют", а единственный раз провалился, ещё подростком... И то, по грудь... Ниже было дно... Хватило...
 показать весь комментарий
 
Аваков в этом случае просто курьер-вниз указания, вверх бабло
 показать весь комментарий
 
 
Заголовок убойній.
Но текст тоже забавный, то есть погранцы не преследовали преступников, их интересовал тока товар))
 показать весь комментарий
 
 
Да, и обрати внимание, сумки не раскрыты на фото, может там вообще запчасти к самолетам?
 показать весь комментарий
 
 
А зачем преследовать того, кто завтра опять принесёт как не бациллы - так денюжку, чтоб бациллы не расстреливали.
 показать весь комментарий
 
то есть крышуем контрабанду? берем мзду и исполнителей-преступников не трогаем? это по-рашеновски!
 показать весь комментарий
 
Это по "простий нарід". Бо погранцы ж тоже "простий нарід" и покаахметовнесидит они этому государству ничего не должны. А платёжки какие им барИга приносит, видеі? То-то же!
 показать весь комментарий
 
контробандисты или сбежали или откупились, но это неважно, товар задержан и будет продан ясно через кого ну и патроны надо списать же.. Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией - Цензор.НЕТ 8305
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас со 2-го кв. газ опять поднимут - сигареты валом повалят.
 показать весь комментарий
 
 
а при задержание те пачки не сопротевлялись?

со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет
 показать весь комментарий
 
 
ночь темно и не видно, пачки на нарушителей были пхожи..
 показать весь комментарий
 
 
вот что 84 кг героина животворящие с погранцами делают
 показать весь комментарий
 
Пачки классно бегают! Наверное - строем. Редакторы Цензор - респект, вы - алени.
 показать весь комментарий
 
Зараз на контрабандистів спишуть стопіцот тисяч набоїв!
 показать весь комментарий
 
Контрабандисти вже покарані матеріально - не знаю яка фінансова схема контрабанди, але за ці цигарки хтось поніс збитки, не по 3 грн. їх же придбали на реалізацію.
 показать весь комментарий
 
можливо навіть дешевше, їх же не з магазину брали після оплати всіх акцизів та зборів)))
 показать весь комментарий
 
То цигарки ще й бігають ? Може і літають )))))
 показать весь комментарий
 
 
та хоч не відстрілювались у відповідь і то добре
 показать весь комментарий
 
 
простежити шлях цих цигарок.Вони таки потраплять до ЕС,тільки піздніше Прикордонники зі стріляниною затримали 9,5 тис. пачок контрабандних сигарет біля кордону з Румунією - Цензор.НЕТ 2271.Там де е кордон там існуе контрабанда,в кожній краіні,навіть в США.От в ЕС кордони прибрали і зник контрабас( ну в класичному вигляді).
 показать весь комментарий
 
Контрабанда стала массовым явлением. Кто же ее крышует? Неужели криминал? А может люди из СБУ....
 показать весь комментарий
 
судя по заголовку, скоро погранцы, будут отбивать атаки сигаретных банд, под предводительством атаманов Мальборо, Парламент, Бонда и Кента, а подстрекать их всех будет, коварная баба, по кличке Прима, графиня Гламур, родом из Прилук.
 показать весь комментарий
 
ты смотри...поступили как с чиновниками-коррупционерами: предупредительный выстрел, бабки арестовали и спичку тянут -сообщать наверх или по карманам рассовать...спичка еще ниразу не подводила...
 показать весь комментарий
 
оказывается со слов Заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталия Маякова контрабанда в Украине декриминализирована. Это он сказал когда ему задали вопрос о контрабанде оружия во вражескую Россию и из России. Более того он сказал что карается только контрабанда оружия а оружие в разобранном виде уже не оружие. Почему тогда задержали людей с контрабандными сигаретами? Двойные стандарты?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх