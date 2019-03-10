 Боинг-737 разбился в Эфиопии: в самолете находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби", - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.

Авиакомпания Ethiopian Airlines компания подтвердила, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

"Предполагается, что на борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, однако сейчас мы уточняем список пассажиров этого рейса", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

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В сообщении отмечается, авиакомпания "на данный момент не располагает подтвержденной информацией о выживших или возможных жертвах".

"Сейчас ведутся поисковые и спасательные операции", - отметила авиакомпания.