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Все про:самолет (2187) Эфиопия (9) крушение (404)

 Боинг-737 разбился в Эфиопии: в самолете находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа

Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби", - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.

Авиакомпания Ethiopian Airlines компания подтвердила, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

"Предполагается, что на борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, однако сейчас мы уточняем список пассажиров этого рейса", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

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В сообщении отмечается, авиакомпания "на данный момент не располагает подтвержденной информацией о выживших или возможных жертвах".

"Сейчас ведутся поисковые и спасательные операции", - отметила авиакомпания.

Источник: https://censor.net.ua/n3115735
 
 
 Топ комментарии
 
ET-AVJ 737-8MAX, с завода 30.10.2018. Самолёту ПЯТЫЙ !!! месяц с завода только!!! Эфиопы за своим парком НОВЕЙШИХ !!! самолётов следят получше ..чем в Европе.... Какого чёрта нести бред...если нихрена не понимаешь!!!???
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Та навряд, це просто Африка в них весь час щось падає бо немає належного контролю за технікою.
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Та навряд, це просто Африка в них весь час щось падає бо немає належного контролю за технікою.
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ET-AVJ 737-8MAX, с завода 30.10.2018. Самолёту ПЯТЫЙ !!! месяц с завода только!!! Эфиопы за своим парком НОВЕЙШИХ !!! самолётов следят получше ..чем в Европе.... Какого чёрта нести бред...если нихрена не понимаешь!!!???
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Я на флайтрадар не заходив, тому не знав що з нових. А відносно катастроф літаків, то Африка попереду всіх. Виникає питання чому? Парк літаків в них значно менше ніж в Європі.
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Если Флайтрадар является для Вас **основным** средством для вброса подобных заявлений... то грош цена вашим мыслям!!! Объяснять даже бред в Вашем вопросе считаю просто бесперспективным для Вас. Не поймёте..... Чего стоит очередной бред.. .Володимир Волошин 55d42e7b А відносно катастроф літаків, то Африка попереду всіх. И Вы считаете что после подобного заявления Вы что то поймёте?
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А ти спец? То поясни не спецу. Я особисто статистику не веду, просто на слуху найчастіше аварії літаків відбуваються: Африка, Азія, Південна Америка. Якщо я і тут не правий, то інші факти будь ласка в студію, а не просте бла-бла-бла.
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могу Вам рассказать о странностях авиационной жизни!!! В Нигерии в 2012 году случилось 157 аварий и катастроф с самолётами вместимостью 12 человек и более.. В Непале!!!???? в этом же году 34.... в Пакистане 127 ... а в россии 93!!!! Сравните страны..их авиацию... и Ваше утверждение!!! Это Вам для раздумий!!!
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Прем'єр Ефіопії мусульманин? Дуже дивно Боинг-737 разбился в Эфиопии: в самолете находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа - Цензор.НЕТ 4850
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Тому, що Ефіопія переважно християнська країна, яка ненавидить інші віри.
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Одна из немногих стран, где существует госрелигия - древнехристанская. Поэтому и странно.
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примерно 1/3 населения мусульмане..
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Пилот отвлекся на любиміе бананы
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Кстати, в Эфиопии 90 млн человек. Рашка активно им в свое время помогала военной техникой и калашами
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кому только ссср не Боинг-737 разбился в Эфиопии: в самолете находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа - Цензор.НЕТ 2699 "помогал"" рыло своё засунули везде!!
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… Він сів до комп'ютера і набрав у Гуглі Ethiopia Eritrea 2012. Чому раніше йому ніколи не спадало на думку дізнатися, що там відбувається сьогодні? <…>
Режим Менгісту розвалився за півроку до розпаду СРСР. Польові командири TPLF i ELPF стали демократичними лідерами Ефіопії та нарешті незалежної Еритреї, було багато радощів і сподівань. У 1993-му дві країни ніби мирно розійшлися, а вже за п'ять років війна спалахнула знову. Формально вона почалася через якесь сільце, та було ясно, що Ефіопія усвідомила помилку й хоче повернути собі Асеб і вихід до моря. Історично порт, як і все узбережжя, входить до складу Еритреї. Щоправда, в процесі демаркації кордону був базар про спільне використання.
Цього разу радянські - пострадянські - найманці воювали вже за обидві сторони. Точніше, російські на Су-27 - за ефіопів, а українські на Міг-29 - за еритрейців. «Учора в бою збито ворожого МіГа. Хохол-пілот катапультувався. За домовленістю хохлу дали піти через лінію фронту до своїх… Росіяни вкотре довели: вони - господарі неба». Дивно, що відтоді ніхто - скажімо, білоруси з Wargaming - не створили такого авіашутера.
«…Якщо за Крим та порти на Чорному морі росіяни з українцями ще не воюють, то в битвах за еритрейські порти…». Коли це писалося? Жовтень 2000-го. Цікаво. До того ж не форум - електронна газета «Завтра».
Хоча Союз не припиняв постачати Менгісту зброєю аж до його втечі, для нової війни й Ефіопія, й Еритрея мусили терміново докуповувати важку техніку. «Росозброєння» по-братньому допомогло обом сестрам. Дещо підкинули колишні союзні республіки та соцкраїни - хто офіційно, хто по старих каналах. Результат - десятки тисяч загиблих і сотні тисяч біженців з обох боків. Урешті-решт миротворці ООН загасили пожежу, але згарище тліє й досі: «Ні миру, ні війни». - С. Сингаївський «Дорога на Асмару»
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Так Еритрея не мусульманська країна Боинг-737 разбился в Эфиопии: в самолете находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа - Цензор.НЕТ 7759
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Родился в семье мусульманина, принадлежащего к народу оромо, и его четвёртой жены, христианки из амхара. В 1991 году ещё подростком присоединился к силам повстанцев, действовавших против режима Менгисту Хайле Мариама...

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Тобто він змінив релігію, але не на державну. Чому залишив ім'я з Корану? Все рівно виникають питання.
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...Коротко мовлячи, епоха "розбомблених міст" минулася - почалась епоха "розбомблених мізків": "війн тонкого плану", в яких ментально завойована (з відповідно "розваленою" картиною світу в голові) жертва, на полегкість і втіху завойовникові, "ліквідуватиме" себе САМА. І найефективнішою зброєю масового нищення в 21-му століття буде вже не атомна бомба, якою Росія традиційно лякає світ (так, казали, СРСР свого часу "надував" гумові танки й ракети, щоб на фото з супутника виглядали як справжні!) - а цілком промислові, наразі ще грубі й недосконалі, технології доведення цілих країн до масового божевілля й масового самогубства - Оксана Забужко "І знов я влізаю в танк..." (Шевченківська премія-2019)
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возможно челвеческии фактор, но возможно и птицы - но исход печалный - R.I.P.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоинг-737 разбился в Эфиопии: в самолете находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа
 
 
 
 
 
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