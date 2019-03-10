 Боинг-737 разбился в Эфиопии: в самолете находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби", - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.
Авиакомпания Ethiopian Airlines компания подтвердила, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
"Предполагается, что на борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, однако сейчас мы уточняем список пассажиров этого рейса", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.
В сообщении отмечается, авиакомпания "на данный момент не располагает подтвержденной информацией о выживших или возможных жертвах".
"Сейчас ведутся поисковые и спасательные операции", - отметила авиакомпания.
Режим Менгісту розвалився за півроку до розпаду СРСР. Польові командири TPLF i ELPF стали демократичними лідерами Ефіопії та нарешті незалежної Еритреї, було багато радощів і сподівань. У 1993-му дві країни ніби мирно розійшлися, а вже за п'ять років війна спалахнула знову. Формально вона почалася через якесь сільце, та було ясно, що Ефіопія усвідомила помилку й хоче повернути собі Асеб і вихід до моря. Історично порт, як і все узбережжя, входить до складу Еритреї. Щоправда, в процесі демаркації кордону був базар про спільне використання.
Цього разу радянські - пострадянські - найманці воювали вже за обидві сторони. Точніше, російські на Су-27 - за ефіопів, а українські на Міг-29 - за еритрейців. «Учора в бою збито ворожого МіГа. Хохол-пілот катапультувався. За домовленістю хохлу дали піти через лінію фронту до своїх… Росіяни вкотре довели: вони - господарі неба». Дивно, що відтоді ніхто - скажімо, білоруси з Wargaming - не створили такого авіашутера.
«…Якщо за Крим та порти на Чорному морі росіяни з українцями ще не воюють, то в битвах за еритрейські порти…». Коли це писалося? Жовтень 2000-го. Цікаво. До того ж не форум - електронна газета «Завтра».
Хоча Союз не припиняв постачати Менгісту зброєю аж до його втечі, для нової війни й Ефіопія, й Еритрея мусили терміново докуповувати важку техніку. «Росозброєння» по-братньому допомогло обом сестрам. Дещо підкинули колишні союзні республіки та соцкраїни - хто офіційно, хто по старих каналах. Результат - десятки тисяч загиблих і сотні тисяч біженців з обох боків. Урешті-решт миротворці ООН загасили пожежу, але згарище тліє й досі: «Ні миру, ні війни». - С. Сингаївський «Дорога на Асмару»
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Тобто він змінив релігію, але не на державну. Чому залишив ім'я з Корану? Все рівно виникають питання.