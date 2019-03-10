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 После столкновений в Черкассах в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы, - МВД. ВИДЕО

В результате столкновений между активистами националистических сил и полицейскими в Черкассах, по состоянию на утро воскресенья с разными травмами в медучреждения обратились 22 сотрудника полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Сегодня, 10 марта, по состоянию на 10:00 утра в больницу обратились 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что девятнадцать из них госпитализированы.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о действиях Нацкорпуса в Черкассах: Гнев о коррупционном преступлении справедлив, но он не может порождать другие преступления

Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.

Источник: https://censor.net.ua/n3115734
 
 
 Топ комментарии
 
А мне интересно, чего это полиция сталкивается с националистическими активистами?Полиция против украинской национальности или против Украины? Пусть бы она так сталкивалась с бандитами.
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а если бы ентих палицеских да в окопы на фронт ,
сколько бы обратилось в бальницу??

вопрос???
атвет - нисколько,
ибо оных там нету.
ниодного.

тут все сидят в новых петровцах,

ездят на кугуарах по асвальту под раду бить народ палками с криком лажисьбандера.

получают от ентаго удовольствие.
как беркутня, когда расстреливала народ на институтской 20 февраля 2014.

а особенно как в марте прошлого года,

когда атошников ставили на калени на снег под радой.
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Так им с минстеця спкскают установку, и запрещают импровизировать
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КАЦАРЫЛЫЙ ,это у вас энурез от бессилия.
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В будь-якій країні поліція буде охороняти президента. А хотів би порох , то цю купку "неповнолітніх" за 10хв би розігнали-упакували би.
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там где Петро, не только "Армия.Мова"...там еще и протесты, которые не остановить своей "карманной" полицией.
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армия, мова, вира - мармелад, леденец, зефир, три кондитерских принципа шоколадного халвомеса
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Не порушуйте самі закони(це щодо керманичів) і не брешіть цілодобово.. Та й не буде сутичок. У чому Вас душок тоді звинувачують
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действия коломойского в начале войны говорят как раз об обратном..
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В этой как и всех ситуациях главное кто первый обратится к врачам снимет побои и об этом заявит в СМИ тот и пострадавший значит можно возбуждать дело и как всегда это бравые херои Авакова
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Кияни вийшли на підтримку дій дій нацкорпусу? - ні?...а чому?
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вийшли відразу тисяч 300.

чи ти не мєсный ?
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Вроде и правильно все делает Нацкорпус. но в этой ситуации невозможно быть на их стороне. Штурмовики мочат полицию это вызывает отвратительные ассоцииации.., особенно когда посмотришь на морду Вдовина или других бородатых лидерок Нацкорпуса.
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аваков натравил свои нацдружины на своих полицейских. Казалось бы сюрреализм, но нет. Аваков помнится писал" милиционеры - не люди", и призывал мочить. Аваков уже давно включился за Тимошенко, так как на тот момент ее рейтинги были высокие, и всю ставку сделал на нее, а тут неожиданно рейтинг Пооршенко вырос, а откатить назад уже нельзя. Сейчас мы увидим борьбу МВД с Порошенко. Не забываем и про Матиоса, который пошел под Тимошенко
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Матиос подозрительная личность.
Не даром он пресовал атошников.
Не удивительно что под юлю пошел.
Дальше будет хуже.
Там не только изнасилованные мальчики появятся,а и сожранные русскоязычные младенцы.
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Ребята,надо быть объективными и не поддаватся эмоциям.А уж темболее не вестись на провокации.Слова"эти твари разграбили украинскую армию",правда на 50%.
1)Украинской армии до 2014,не было,как таковой!
2)Сейчас она одна из лучших в Европе!
3)"этих тварей"-которые не смотря на войну грабят новую украинскую армию, должно установить следствие и осудить суд!
4)Есть цывилизованные средства потребовать заведения дела(которое уже завели)и контролировать его ход,тем более общественной органицации.
5)Провокация чистейшей воды.Не знаю,скольких там использовали в темную,думаю большинство.
6)Реакция силовиков была просчитана и это удачно использовали,для нужного развития событий,по другому они себя вести просто не могли!
7)Предпологаю,что рассчитывали на более жёсткое развитие событий,но что-то не срослось.
8)Хорошая картинка для рашка ТВ!Именно та которой очень не хватает,для полноты картины.О том,что в Украине грядёт переворот до выборов.Все военные с фронта пришли убивать Порошенко!
А дальше можно и нужно вводить войска рашистские,чтобы помочь"угнетённым фашистско-бандеровским"режимом украинцам,срочно помочь и защитить!
Так шо перед тем,как устраивать побоище,надо думать мозгами,кто и что может поиметь с данной ситуации.И смотреть на развитие событий более глобально,у нас в стране война!И враг стоит с трех сторон,готовый на любую гадасть.
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Нехай сабаков і лікує своїх поллюцейських,раз натравив на них свою ж тітушню з поцкорпусу
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Аваков совсем с катушек слетел . Стравить обе , ему же подконтрольные , структуры между собой Після зіткнень у Черкасах в лікарню звернулися 22 поліцейські, 19 із них - госпіталізовано, - МВС - Цензор.НЕТ 8819 , надо быть полным кретином . А все бонусы от этого получил х.йло . Теперь вон уже пошло-поехало ,, паРашаСМИ уже с самого утра , трезвонит на весь мир о том что Украина дикая страна , в которой царит беспредел и анархия . Після зіткнень у Черкасах в лікарню звернулися 22 поліцейські, 19 із них - госпіталізовано, - МВС - Цензор.НЕТ 3024 .
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Шо характерно, только соевые смотрят параша тв 😀
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шпионят за врагом, ведь им не высылает планы деиствии, как некоторым, из очень ужь про"Украинских", шутам.
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Ссаные свинарчуки, вместо ******* ртом, как ваш хозяин, лучше бы встали всем своим отважным писательским коллективом и Ляксеича защитили от малолеток...вас же предупреждали, что его 9марта будут ловить по всей Украине
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а по сути.. молдаванско-армянская ария "А ты хто такой"!!!
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Начинайте их вешать уже,задержались они очень на этом свете...
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Админы Цензора! Закройте комментирование сайта, он переполнен российскими порохоботами!
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что куришь? летать не вздумай, к окну не подходи.
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какими коментами именно ? про трусливую моль которая боится людей ?
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пля писец ,,воины - патриоты" , а шо они не переживают шо в ВСУ некомплект или туда
,, воинам" нацкорпуса сцыкотно?
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вчора моль відмінила всі зустрічі і з позором втекла з Черкас...що це за презедент котрий втік від народу ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле столкновений в Черкассах в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы, - МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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