 После столкновений в Черкассах в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы, - МВД. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.
"Сегодня, 10 марта, по состоянию на 10:00 утра в больницу обратились 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что девятнадцать из них госпитализированы.
Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.
чи ти не мєсный ?
Не даром он пресовал атошников.
Не удивительно что под юлю пошел.
Дальше будет хуже.
Там не только изнасилованные мальчики появятся,а и сожранные русскоязычные младенцы.
1)Украинской армии до 2014,не было,как таковой!
2)Сейчас она одна из лучших в Европе!
3)"этих тварей"-которые не смотря на войну грабят новую украинскую армию, должно установить следствие и осудить суд!
4)Есть цывилизованные средства потребовать заведения дела(которое уже завели)и контролировать его ход,тем более общественной органицации.
5)Провокация чистейшей воды.Не знаю,скольких там использовали в темную,думаю большинство.
6)Реакция силовиков была просчитана и это удачно использовали,для нужного развития событий,по другому они себя вести просто не могли!
7)Предпологаю,что рассчитывали на более жёсткое развитие событий,но что-то не срослось.
8)Хорошая картинка для рашка ТВ!Именно та которой очень не хватает,для полноты картины.О том,что в Украине грядёт переворот до выборов.Все военные с фронта пришли убивать Порошенко!
А дальше можно и нужно вводить войска рашистские,чтобы помочь"угнетённым фашистско-бандеровским"режимом украинцам,срочно помочь и защитить!
Так шо перед тем,как устраивать побоище,надо думать мозгами,кто и что может поиметь с данной ситуации.И смотреть на развитие событий более глобально,у нас в стране война!И враг стоит с трех сторон,готовый на любую гадасть.
,, воинам" нацкорпуса сцыкотно?