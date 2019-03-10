 Мощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба Львовской ОГА.

Отмечается, что при этом была повреждена крыша на двух соседних домах, а также припаркованный рядом автомобиль.

По словам главы Галицкой районной администрации Андрея Зозули, который находится на месте происшествия, что коммунальные службы уберут упавшие элементы крыши, а дом накроют временным покрытием.

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"Ситуация находится под контролем Галицкой районной администрации", - добавили в ведомстве.









