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Все про:Львов (3400) ОГА (1415) погода (2522)

 Мощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА. ФОТОрепортаж

Ночью в воскресенье, 10 марта, из-за порывов шквального ветра в двухэтажном доме на улице Рыбной, 5 сорвало крышу. Никто из людей не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба Львовской ОГА.

Отмечается, что при этом была повреждена крыша на двух соседних домах, а также припаркованный рядом автомобиль. 

Мощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА 01

По словам главы Галицкой районной администрации Андрея Зозули, который находится на месте происшествия, что коммунальные службы уберут упавшие элементы крыши, а дом накроют временным покрытием.

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"Ситуация находится под контролем Галицкой районной администрации", - добавили в ведомстве.

Мощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА 02
Мощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА 03
Мощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА 04
Мощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА 05
Мощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА 06

Источник: https://censor.net.ua/n3115733
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот,обещали ураган в Киеве,а он во Львове крыши посрывал.Опять шось попутали наши метеорологи!
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Я так чекаю на поривчастий вітер! На дереві перед моїм балконом вже кілька днів застрягла у гілках дохла ворона. Дістати вудкою та збити камінням неможливо. Сусід пропонував перестрілити гілку з мисливського карабіна, але з міркувань безпеки треба стріляти з балкона іншої конкретної квартири, де господаря зараз нема.
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Ничегошная такая себе икебана из вороны,гггыыыггыыгы,звыняйтэ за чёрный юмор!Прям каламбурчЕГ получился,классический!
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Та вона сама злетіла. Дерево старе, у Львові постійні дощі - усе прогнило.
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хто ще не бачив як моль втікала із Черкас .відео повно на ютубі
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Ну вот,обещали ураган в Киеве,а он во Львове крыши посрывал.Опять шось попутали наши метеорологи!
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Я так чекаю на поривчастий вітер! На дереві перед моїм балконом вже кілька днів застрягла у гілках дохла ворона. Дістати вудкою та збити камінням неможливо. Сусід пропонував перестрілити гілку з мисливського карабіна, але з міркувань безпеки треба стріляти з балкона іншої конкретної квартири, де господаря зараз нема.
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Нажаль з 2008 року ми живемо без кота. Бо нема кому залишити під час від'їзду. А колись мій кіт з якоюсь приблудною подругою стрибнули з вікна на найближчу гілку того дерева (мабуть вона не була готова до сексу). Ворона же висить на дальній гілці. Її трохи поклювали сородички, але не скинули на землю.
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Ничегошная такая себе икебана из вороны,гггыыыггыыгы,звыняйтэ за чёрный юмор!Прям каламбурчЕГ получился,классический!
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То Порошенко виноват... Мстит Садовому, что не отказался от выборов в его пользу... А метеорологи не "попутали"... Они, просто, временами, "ошибаются со временем и местом...".
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совковая крыша, гнилое дерево... это войны. ой ) эхо СССР ))))
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У Києві зараз вітерець та дощик. Погода не з приємних
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У нас такая же фигня.А ещё вон на перекрестке один джип в другой въехал.Аж три наряда полиции приехало из-за двух помятых бамперов.К нам во двор когда волга прилетела,расквасив перед этим ланос,всего один наряд приезжал.А тут,ты смотри...
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Австріяки і поляки будували а Україна засрала все і не доглядає за старими будовами , Львів стоїть весь облуплений.
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Ну всё!Пора предъявлять претензии к ЕС.А то понастроить понастроили,а ремонтировать не кому.Хай своих ремонтников присылают.Интересно с нашим ЖД вокзалом всё нормально?А то его немцы после войны строили...
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Але героїчний мер зранку до ночі розповідає байки про свої досягнення. Все у жалюгідному стані. Звісно, австріяки гади - будівлі ледве 150 років без ремонту простояли. На Вірменській кабель електричний з 1902 року, латають постійно, але ще служить!
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на фоне вчерашних событий в Черкассах и в Киеве че б не поговорить о погоде ?
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Про "нацжон"? Так це,скоріше, про "осіб з низькою соціальною..."
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Это возмутительно, это враждебная погода!
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путен с моря дул, путен с моря дул - нагонял бяду
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жиденьким обделался? какие то то у тебя жиденькие неожиданности
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМощный ветер сорвал крышу с двухэтажного дома во Львове, повредив соседние дома и автомобиль, - ОГА. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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