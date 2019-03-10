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 Сегодня на трех станциях столичного метрополитена возможны ограничения в работе в связи с проведением футбольного матча

Сегодня, 10 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо"(Киев) и "Арсенал" (Киев), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице метрополитена в Facebook.

"Сегодня, 10 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо"(Киев) и "Арсенал" (Киев), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: киевское "Динамо" на выезде крупно проиграло лондонскому "Челси"

Сегодня на трех станциях столичного метрополитена возможны ограничения в работе в связи с проведением футбольного матча 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115732
 
 
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Сейчас угадаю: Боксер подготовит запасной наземный транспорт, для развозки людей. Нет? А когда люди проездные в метро покупали - им не сообщали , что метро периодически не будет работать.. оплатите тогда такси людям, испытывающим неудобство по вашей вине.
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Їздив в святковий день у Будапештському метро 25 грудня торік. Так от він був порожній. І це лінія яка збудована аж у 19-му столітті.
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после чудненькой игры в ландоне нашего " флагмана " ажиотаж будя неимоверный , хотя бы вагонов хватило Сегодня на трех станциях столичного метрополитена возможны ограничения в работе в связи с проведением футбольного матча - Цензор.НЕТ 9736 !
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давно пора отказаться от метро, как от наследия проклятого камуняцкаго прошлаго, сделанного на крови, да еще и вагоны москальски -патрыоты на таких ездить не должны, на до всем пересаживаться на велосипеды и рикшей
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Пересядь на бутылку москаль,и узбагойся.
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глупо, на этом матче будет отсилы десяток тыщ народу, вместе с ментами и стюардами
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня на трех станциях столичного метрополитена возможны ограничения в работе в связи с проведением футбольного матча
 
 
 
 
 
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