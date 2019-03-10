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 Общество, Здоровье
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Все про:алкоголь (1441) Супрун Ульяна (458) вода (239)

 Алкоголь нужно запивать водой, а лучше не пить вообще, - Супрун

Алкогольные напитки следует запивать водой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 9 марта в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Есть вещи, которые всегда следует иметь с собой. Они понадобятся при любой погоде и настроении, но иногда могут и спасти в опасных для здоровья ситуациях. Среди них точно должна быть бутылка воды", - написала она.

Супрун отметила, что люди должны пить воду, как только испытывают жажду: "Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти и повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду. https://goo.gl/nQpvGd, https://bit.ly/2zGDnYI. Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость - скорее всего это жажда. Сама жажда должна заставлять нас пить воду, а не какие определенные нормы потребления воды в день. Кстати, одна из таких норм о 8 стаканов воды, которые мы должны пить - миф. https://goo.gl/xCBMXd"

Также она отметила, что вода безопаснее чем кофе или чай: "Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории и сахар, что для нас вредно. https://goo.gl/SXuNE3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антибиотики без рецепта продавать не будут - Супрун

"Воду нужно пить вместе с алкоголем. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой. https://goo.gl/JtNJtH. Или же пытаться отказаться от алкоголя вообще, потому что его безопасной дозы не существует. https://goo.gl/LaiqvK", - написала и.о. главы Минздрава.

Супрун добавила, что вода всегда пригодится, чтобы запить лекарство. К примеру, полный стакан улучшит усвоение лекарств. https://goo.gl/DYQDX5. 

"Но стоит быть осторожным и не пить из одной бутылки ни с кем, кроме исключительных ситуаций. Со слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, вирусы гриппа, свинки, простуды и других болезней. Поэтому не пейте из одной бутылки с незнакомыми людьми, и не пейте из нее повторно, если вы поделились водой с кем-то. https://goo.gl/GYNkE3

Иметь свою бутылку и заполнять ее водой не только здорово, но и полезно окружающей среды. Только представьте: около миллиона пластиковых бутылок продают в мире каждую минуту. https://goo.gl/GU5TkF. Если вы уже купили воду в пластике, то старайтесь сдавать бутылку и крышечку на реутилизацию.

Найдите место в сумке для бутылки с водой, и будьте внимательны к сигналам тела о жажде. Напоминать о питье чаще следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде", - резюмировала Супрун.

Также она добавила полезные ссылки на сообщения о воде:

- Сколько и какой температуры ее надо пить в жару, а также от которых напитков стоит отказаться https://goo.gl/eUGjmx
- Как привлечь ребенка пить больше воды и что ей предложить, если она требует взамен что-то вкусненькое https://goo.gl/56PF2L
- Можно запивать пищу водой и кому надо пить больше воды https://goo.gl/29JWQF
- Что произойдет, если перестать пить воду https://goo.gl/jTT7pg

Алкоголь нужно запивать водой, а лучше не пить вообще, - Супрун 01
Алкоголь нужно запивать водой, а лучше не пить вообще, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3115729
 
   
 Топ комментарии
 
на Супрун ополчилась ВСЯ!!!!!!! рыгонско-совковая медицинская мафия.
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Алкоголь нужно запивать водой...

А дим від цигарок занюхувати кокаїном...
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Вот, блин, а я, иногда, пивом запиваю...
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"Вітер в голові" тут не для читання, у нього задача стоїть якомога більше лайна на вентилятор накидати.
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Каждый житель козляндии знает что водку нужно запивать только водкой .! Алкоголь нужно запивать водой, а лучше не пить вообще, - Супрун - Цензор.НЕТ 1719 .
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Мы не в Италии... Тут всякая кухарка может стать светилом в медицине или генпрокурором без образования...
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У Супрун американское образование, что твоя бурса в подметки не годится. Украинское образование - дерьмо, поверьте мне, я знаю разницу между украинским и европейским.
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Украинское медобразование, не такое уж плохое...Немало врачей , с украинскими и русскими фамилиями, в Германии работает..От частных праксисов до больниц, санаториев и психушек..
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украинские и русские фамилии в Германии Алкоголь потрібно запивати водою, а краще не пити взагалі, - Супрун - Цензор.НЕТ 1765 рассмешил земляк
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Ты, чё в далёкой деревне обитаешь? Я живу в среднем городе, под 300 тыс. Немало врачей, из бывшего совка, здесь работают. И прибалтов встречал..
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Wikipedia: С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в
Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф
Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнером
этого медицинского центра, где работала до 2009 года.

Осенью 2013 года вместе с мужем Марко Супруном решили переехать на Украину

Раньше Вики писала. что с 2009 по 2013 бросив работу с мужем путешествовали по миру (сейчас почему-то это убрали)
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бросив работу с мужем путешествовали по миру (сейчас почему-то это убрали)

все правильно ибо путешествие удачно закончилось в Украине Алкоголь потрібно запивати водою, а краще не пити взагалі, - Супрун - Цензор.НЕТ 9941
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У мене кілька родичів, знайомих закінчили Київський медичний університет. Одна знайома працює в Нью-Йорку багато років... Не говоріть того, чого не знаєте.
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Але ж не одразу по закінченні? Я також знаю медиків, що переїхали по запрошенню у Британію, Німеччину, Ізраїль. Проте їм довелося попрацювати у нас, перед тим як їх помітили.
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А вона МД та молодший професор. Навіщо поширювати брехню?
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А Вам відомо про загальну програму, яку вивчають всі майбутні медики перед обранням спеціалізації? А тепер питання до Вас- що у Вас із прапорцем? Не хочете показувати країну, у якій живете?
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Почему она вызывает у меня такую антипатию? А запивать вкусно томатным соком. Водка чмо, лучше вино.
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Лучше бы ценами в аптеках занялась, недавно ребенок заболел так 100 гр сладенького сиропчика обошлись в 190 грн.
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??? А что это за сиропчик такой, и какая аптека??? Буквально вчера брал ребенку «доктор Мом» в аптеке за 80грн. 150 мл...
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А разве существует имунофлазит в дозировке 100? Вроде бы есть только 30 и 50 не?
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Какой алкоголь? Если самогон 60 градусов, то может и стоит. А хорошее красное вино пусть идиоты запивают.
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Закусывать нормально надо а запивать водой это фигня полная.
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Ну да . Эти американцы такие тупые ,, всё время разбавляют виски содовой . Алкоголь нужно запивать водой, а лучше не пить вообще, - Супрун - Цензор.НЕТ 2409 .
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ну нескажи, вот как пьёт например скандинавы, за вечер мешает всё пиво, вино, настоики, коньяк и виски (каждый напиток к своему блюду), да конечно качество алкоголя хорошое, но серовно, после такого коктеиля появление на следующии день головных болей как бы должно присутвовать, но нет, после празднование выпивает от несколько стаканов воды и нет, на второй день нет головных болей или сущнька в рту.
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Одно дело выпить воды после застолья а другое запивать каждую рюмку.
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ну это как кому удобней, запивать или закусить - тут согласен.
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Алкоголь - в любом виде - лучше всего закусывать картошкой - в любом виде, пюре, печеную и т.д. Картошка прекрасно абсорбирует алкоголь. Проверено)))) И Супрун тут не при чем))
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нах тогда пить, чтобы сразу абсорбировать?
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Она очень права, у этанола нелинейный процесс выведения из организма, тоесть когда все АДГ заняты, избыток, а он часто бывает, тк человек жрёт водку как не в себя, избыток этанола, который полярный, попадает в мозг. Запивая этиловый спирт водой можно немного смягчить этот процесс. Просто она училась не в бурсе украинской за взятки, а в США. Для незнающих - основы фармакокинетики.
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Супрун видно пообщалась с пецей и югиком и публично сообщила свои выводы.
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Вы поедьте на Кавказ и поговорите со старожилами кавказцами ,они по 100 лет живут без медицины и вино вёдрами пьют .
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Т.е. вы хотите сказать что они живут 100 лет ПОТОМУ ЧТО у них нет медицины и пьют ведрами вино? А если причина долгожительства все де не в этом, а в климатических условиях и чистоте воздуха и окружающих продуктов, то какую смысловую нагрузку несет ваш коментарий?
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иная медицина хуже болезни. Мы както с малым неделю ходили в новую поликлинику- врачи оказались не способны диагностировать корь. Каждый день с инфицированым ребёнком в очереди стояли пока врачи решали как лечить алергию с ангиной.
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Вы привели случай не корявой медицыны, а корявых специалистов. Проблема вашего конкретного случая была в том что слепые доктора не видели явных симптомов. Вот если бы диагностика была проведена своевременно и оперативно, проблемы в лечении не было бы априори, так что простите, но коментарий немного мимо.
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Медицина начинается с подготовки специалистов способных диагностировать. Если этого нет то, всё остальное понты.
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Это называется "Синдром выжившего".
Старожилы по 90 лет не могут свидетельствовать об умерших в 50 лет.
А средняя продолжительность жизни в тех странах 73 года.
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Вот именно, они пьют вино, а не водку, к тому же разбавляют вино водой. Добавьте к этому воздух и питание и все встанет на свои места. В Италии люди тоже долго живут, но за обедом или ужином пьют вино, разбавленное водой, и то в небольшом количестве. А крепких напитков вы за столом вообще не увидите. Крепкие напитки подают ПОСЛЕ обеда или ужина, да и пьют наперстками, а не стаканами. Это касается также любых празднеств - крестин, свадеб.
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Вы прямо как эта Супрун ,говорите о том ,о чём даже представления не имеете .Пьют кавказцы чачу ,а она 70 градусов .
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Если бы мне не довелося бывать на Кавказе и не в доме отдыха, а в сёлах то, я может быть и счёл ваши утверждения стоящими внимания. Тутовая водка, далеко не вино. Да и если вы попросите развести вино водою то, вас сочтут нездоровым.
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ПОЧЕМУ У АМЕРИКАНСКОЙ МЫМРЫ IQ < 45 ? ЭТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ СЛАБОУМИЕ ИЛИ ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ МАРИХУАНЫ?
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жаль что нет болшье букв, былобы еще убедительней.
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Вадик, который закончил с трудом ПТУ в селе будет гавкать на человека с ВО из цивилизованной страны. Ну ну, Гавкай, шавка, Гавкай
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Амосов говорил, по 50 гр. в день это отлично для здоровья.
Но кто такой Амосов по сравнению с Супрун?
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Кстати .Помню интервью Амосова смотрел с Гордоном .Он первый раз напился в 40 лет и никогда не курил .
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А давайте вообще вспомним 1890-1920е ! Вот это время! Лечение пытками и опиум и кокаин в аптеках! Максимум облучения из за ренгенснимка! Зачем вообще новшевства в медицине и уточняющие исследования? Давайте лечиться подорожником!!! Кто такая в конце концов эта Супрун? Мало того что лепечет что то поперек алкоголя так еще и морда страшная, такая логика да?
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Работа сердца и сосудов как-то изменилась за последние 50 лет?
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Нет не изменилась, но сравнивать работу сердца и сосудов даже просто у двух разных людей некоректно, не то что говорить а гипотетической пользе для сердечно-сосудистой системы в целом. А что за последние 50 лет стали выпускать алкоголь который не уничтожает клетки головного мозга и не вызывает общего отравления организма?
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А вот медицина становится всё хуже и хуже.
Врачи вместо того, чтобы рекомендовать вести здоровый образ жизни, рекомендуют лечиться.
Потому что на этом зарабатываются миллиарды.
Американцам не рекомендуют правильно питаться, для них выпускают специальные таблеточки для снижения холестерина.
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И в чем проблема? У нас на сигаретах уже треть пачки занимает предостережение что курить вредно, и как? Помогает? Кто то бросил курить увидев эту надпись? Нет!!! Люди понимают что надо бросить курить, когда уже легкие отказывают. Поэтому медицина и рекомендует лечиться. Толку с тех предупреждений если их никто не слушает, или слушают с пометкой «это все случится с дядей Васей, нотне со мной». Или вы видите в идеале систему, когда человек выплевывая свои легкие ползет в аптеку, а ему говорят - «лекарств нет, вам же рекомендовали вести здоровый образ жизни»
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Первый раз целиком и полностью поддерживаю Супрун.Тут и к доктору ходить не надо.Чтобы не было ожега или раздражения слизистой,хоть не большим глоточком,а запить надо.Давно когда-то один доктор посоветовал.
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Весь мир это давно знает, что алкогль в читсом виде не пьют, только наши буховые своки ерчничают.
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Так ещё професор Преображенский говорил=водка должна быть 40 градусов.
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Да нет, сказал именно 40 градусов .зайди в ютюбе посмотри .
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Ты хоть один раз посмотри фильм " Собачье сердце",интересный фильм .
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этот фильм нужно в украине показывать раз в неделю вместо полит. рекламы у нас 80% шариковых)))
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То остаточное явление от фронтовых 100 граммов спирта перед атакой.
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Запивать водой или соком водку , или же не запивать, это личное дело каждого . По крайней мере , от этого может и нет пользы , но оно точно не навредит . !! Алкоголь потрібно запивати водою, а краще не пити взагалі, - Супрун - Цензор.НЕТ 5500 .
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Этими словами Супрун разрушила всю медицинскую мафию, ввела страховую медицину и удешевила все лекарства в 4 раза. Теперь можно и назад петлять - в Америку.
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Этими словами Супрун учит диакрей как ты прописной истине, они про туалетную бумагу только недавно узанали.
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Сколько алкоголиков специалистов набежало.
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Наши пращуры не зря к самогону на стол всегда узвар или кисель подавали,помимо,сала,вареников,пирогов,холодца и разносолов всех видов.
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В Орде озаботились здоровьем лаптеногих.
Вслед за девятком яиц выпустили в продажу это
Алкоголь потрібно запивати водою, а краще не пити взагалі, - Супрун - Цензор.НЕТ 812
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Помню как в СССР повился настоящий Джин, и как его пили кривясь наш бомнд, с краками - какая гадость, воянет шишками. Ума не хватает понять что в чистом виде его никтоне пьет, как виски, водку и все остальное.
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"и повышает риски запора "- Уляночка ! Коли вже в тебе настане запор! Твоя словесна діарея - захитала вже всіх і вся ! Не будь малахольною кацапкою Малишевою!
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Это истинные и очень глубокие познания в медицине. Спасибо. Теперь я знаю всё! Алкоголь потрібно запивати водою, а краще не пити взагалі, - Супрун - Цензор.НЕТ 7937
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В Париже в парке в обеденный перерыв молодые клерки едят бутерброды запивая вином из бутылки.В музее провинциального французского города показан быт горожан в прошлые века соответствующими интерьерами и восковыми фигурами в соответствующих одеждах. Показаны проводы в школу в 1850 году девочки 10 лет с ранцем, из которого торчит бутылка вина. Средняя продолжительность жизни во Франции 81год.
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А мне больше понравилось начало этого абзаца: "Воду нужно пить вместе с алкоголем".
То есть, как я понял, если Вы решили выпить воды, добавьте в воду алкоголь. Алкоголь потрібно запивати водою, а краще не пити взагалі, - Супрун - Цензор.НЕТ 3124.
Для это бутылочку с алкоголем надо всегда носить с собой. .
А если серьёзно, такого количества банальностей в одной статье я давно не встречал.
Совет для Супрун: если у Вас спрашивают, как правильно пить воду или пользоваться туалетной бумагой, не давайте умных ответов. Будете глупо выглядеть.
Если у человека нет чувства юмора, у него должно быть хотя бы чувство, что у нет чувства юмора.(С)
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Cупрунша змішує психотропи з алкоголем, схоже.
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Эх, Ульянка, не пить, это, конечно, хорошо, но как? Послушаешь как наш типа херпрокурор-алкаш ворюг, мародерствующих на воюющей армии отмазываетот ответственности, и рука сама тянется или к сейфу оружейному ( нельзя, Хутин нападет!) или к пляшке, это можно, только запивать надо.
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Да-аа,супрунке уже крыша поехала окончательно.Видимо ей уже пора меньше бухать.Страну завалила а теперь вмесместо лекарств будут продавать воду да и то по рецептам лечащего врача.
Баба ***** народ дохнет а мы молчим...
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Я не святой.А вы что больны?Не бухают только трезвенники и язвенники да и то только если за свой счет...
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шо то не верица, шо петя вискарь водой запивает, грешит бобер супротив ульянкиных заповедей
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАлкоголь нужно запивать водой, а лучше не пить вообще, - Супрун
 
 
 
 
 
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