 Алкоголь нужно запивать водой, а лучше не пить вообще, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 9 марта в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Есть вещи, которые всегда следует иметь с собой. Они понадобятся при любой погоде и настроении, но иногда могут и спасти в опасных для здоровья ситуациях. Среди них точно должна быть бутылка воды", - написала она.
Супрун отметила, что люди должны пить воду, как только испытывают жажду: "Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти и повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду. https://goo.gl/nQpvGd, https://bit.ly/2zGDnYI. Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость - скорее всего это жажда. Сама жажда должна заставлять нас пить воду, а не какие определенные нормы потребления воды в день. Кстати, одна из таких норм о 8 стаканов воды, которые мы должны пить - миф. https://goo.gl/xCBMXd"
Также она отметила, что вода безопаснее чем кофе или чай: "Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории и сахар, что для нас вредно. https://goo.gl/SXuNE3.
"Воду нужно пить вместе с алкоголем. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой. https://goo.gl/JtNJtH. Или же пытаться отказаться от алкоголя вообще, потому что его безопасной дозы не существует. https://goo.gl/LaiqvK", - написала и.о. главы Минздрава.
Супрун добавила, что вода всегда пригодится, чтобы запить лекарство. К примеру, полный стакан улучшит усвоение лекарств. https://goo.gl/DYQDX5.
"Но стоит быть осторожным и не пить из одной бутылки ни с кем, кроме исключительных ситуаций. Со слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, вирусы гриппа, свинки, простуды и других болезней. Поэтому не пейте из одной бутылки с незнакомыми людьми, и не пейте из нее повторно, если вы поделились водой с кем-то. https://goo.gl/GYNkE3
Иметь свою бутылку и заполнять ее водой не только здорово, но и полезно окружающей среды. Только представьте: около миллиона пластиковых бутылок продают в мире каждую минуту. https://goo.gl/GU5TkF. Если вы уже купили воду в пластике, то старайтесь сдавать бутылку и крышечку на реутилизацию.
Найдите место в сумке для бутылки с водой, и будьте внимательны к сигналам тела о жажде. Напоминать о питье чаще следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде", - резюмировала Супрун.
Также она добавила полезные ссылки на сообщения о воде:
- Сколько и какой температуры ее надо пить в жару, а также от которых напитков стоит отказаться https://goo.gl/eUGjmx
- Как привлечь ребенка пить больше воды и что ей предложить, если она требует взамен что-то вкусненькое https://goo.gl/56PF2L
- Можно запивать пищу водой и кому надо пить больше воды https://goo.gl/29JWQF
- Что произойдет, если перестать пить воду https://goo.gl/jTT7pg
Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф
Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнером
этого медицинского центра, где работала до 2009 года.
Осенью 2013 года вместе с мужем Марко Супруном решили переехать на Украину
Раньше Вики писала. что с 2009 по 2013 бросив работу с мужем путешествовали по миру (сейчас почему-то это убрали)
все правильно ибо путешествие удачно закончилось в Украине
вот такой короче
Старожилы по 90 лет не могут свидетельствовать об умерших в 50 лет.
А средняя продолжительность жизни в тех странах 73 года.
Но кто такой Амосов по сравнению с Супрун?
Врачи вместо того, чтобы рекомендовать вести здоровый образ жизни, рекомендуют лечиться.
Потому что на этом зарабатываются миллиарды.
Американцам не рекомендуют правильно питаться, для них выпускают специальные таблеточки для снижения холестерина.
Вслед за девятком яиц выпустили в продажу это
То есть, как я понял, если Вы решили выпить воды, добавьте в воду алкоголь. .
Для это бутылочку с алкоголем надо всегда носить с собой. .
А если серьёзно, такого количества банальностей в одной статье я давно не встречал.
Совет для Супрун: если у Вас спрашивают, как правильно пить воду или пользоваться туалетной бумагой, не давайте умных ответов. Будете глупо выглядеть.
Если у человека нет чувства юмора, у него должно быть хотя бы чувство, что у нет чувства юмора.(С)
Баба ***** народ дохнет а мы молчим...