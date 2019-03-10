 Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Bloomberg.
По данным экспертов по кибербезопасности, российские тролли пытаются обойти введенные компаниями Facebook и Twitter меры по поиску и удалению фейкового контента, созданного хакерами для раскола американского общества в ходе президентской кампании 2016 года.
Теперь хакеры создают не контент, а генерируют фейковые аккаунты для распространения уже существующих сообщений. "Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они распространяют контент", - сказал директор по аналитическому анализу в FireEye Inc Джон Хультквист.
"Таким образом, он (контент. – Ред.) не обязательно фейковый, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого", - добавил он.
Старший исследователь угроз в Symantec Corp. Кэндид Вуэст говорит, что хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества аккаунтов в соцсетях, которые выглядят, как настоящие с подписчиками и лайками на странице.
Отмечается, что это не новая технология, однако с 2017 по 2018 год специалисты отметили превалирование случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей и переход к созданию массовых подписчиков-площадок.
"Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей", - сказал директор ФБР Кристофер Рэй. "Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти к 2020 году", - отметил он.
Глава политики кибербезопасности в Facebook Натаниэль Глейхер посетовал, что контроль этих попыток является "невероятно сложным балансом".
Пэтро еще от вчерашнего побега не отдышался)))
Поки що схоже на вкид.
Вот настоящий - https://znaj.ua/
Прочитав новину про те що Європа скасувала безвіз для України, як думаєте правда це чи ні?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У мене на роботі багато їздять до ЄС. Завтра вже я буду знати офіційно
Хіба не знаєте прийомчик рашка змі - чим абсурдніша брехня, тим більше їй вірять.
Смотрите в любой теме они пишут про пецю.
Их ничего больше не интересует от слова совсем.
Очевидно что это тролли.
Но их не банят потому что это не нужно ни кому.
До того ж для банів має бути привід, а не як комусь забажалось.
Вот да.
Признаюсь, что такого мата-перемата, как в роликах об Азербайджане в youtube от лахтинских "кавказцев" я не встречала.
Складывается ошущение, что на "кавказском" направлении у Пригожина работают самые отпетые уголовники.
народного гнева в ненавистной Омерике, как и потомки Сралина и Хрущева и т.д.
Все (ВСЕ!!!!) дети ГенСеков Совка
Тому маємо європейський вектор, Асоціацію, безвіз, відновлення незалежності нашої церкви, Стокгольмський арбітраж, антиросійську коаліцію, плани вступу до НАТО та ЄС тощо. Я переконаний, що це лише перші кроки, і що зупинитися на цьому шляху, перервати процес руйнації імперських амбіцій Москви для України та її громадян було б не просто втраченим шансом, але й злочинною легковажністю. Злочинною тому, що за будь-який компроміс, за найдрібнішу поступку агресорові платитимемо не лише ми, але й наступні покоління. Принаймні, історія однозначно вказує на це.
У цьому сенсі Порошенко - перший серед державних очільників, який не озирається на Росію, не запитує «а шо там, у моск…лєй?», не переймається реакціями кремлівських авантюристів, не піддається на тиск і провокації. Зрештою, я не бачу серед української політичної тусовки осіб, здатних втримати країну у війні проти велетенської агресивної машини упродовж п'яти років. Не тільки втримати, але й завдавати цьому монстру дошкульних ударів. При тому об'єднати світ проти «імперії зла», відродити армію і в умовах втрати значної частини економічного потенціалу поступово відбудовувати господарку.
Попри банальну істину, що, мовляв, народ має ту владу, на яку заслуговує, у випадку Порошенка маємо прецедент, коли значна частина народу, особливо так звані «еліти», не дотягують до рівня і масштабу керівника. Це - сумно, але не безнадійно. Гадаю, матимемо ще п'ять років, аби виправити цей недолік.
Ігор Гулик Блогер м.Львів
Что сделал бы ваш кандидат вместо перечисленного в посте выше?
Пэтю вообще выбрали в один тур потому что не было у нас президента,а лэгитимный сидел в московии.
Ты не устал еще пейсать.
Где ты был все эти пять лет?
Явно что не в Украине.
Тебе крест каменный поставлю не забуду)))
І ще... ето... відмовляються від договору по ракетах. Фашізды...
Хотя попадаются и те, у которых спрашиваешь: путин - *****?, а в ответ тишина.
Кому что.
Кому европа,а кому война.
Поэтому у нас с тобой разные интересы.
Ты еще Надю опять в президенты предложи.
Будем улыбаться преступникам и просить у них прощения.
Ты много, несоя, создал рабочих мест для беженцев и/или сохранил рабочих мест после разрыва большинства экономических связей с оккупированными территориями?
Только одна трудность это тотальное зубожиння.
Так как за фейки таких ботов начали массово банить то теперь просто репостят и распространяют информацию которая сеет рознь в обществе.
Впервые за годы независимости Украины то самое пассивное большинство медийщиков, которое готово выполнять любые указания собственников СМИ в их политических и бизнес-интересах (независимо от того, в оппозиции они или лояльны к власти), не препятствующее манипуляциям и фейкам, а часто и непосредственно создавая их, получило публичную поддержку. Лидер самого многочисленного украинского профессионального союза открыто заявил о том, что права журналистов не сопряжены с их ответственностью перед обществом за донесение достоверной, полной и сбалансированной информации, представление всех точек зрения.
Под удобным, но абсолютно манипулятивным лозунгом «нельзя делить журналистов на сорта» он де-факто провозглашает вседозволенность. Стыдиться за «джинсу» и манипуляции нечего! Любая дезинформация признаётся журналистской деятельностью, а отличие пропаганды от журналистики отрицается. Дискуссию о журналистских стандартах Сергей Томиленко предлагает сделать закрытой от общества, да и вообще отложить до более «спокойных времён».
Под основополагающий для демократии принцип плюрализма мнений и свободного рынка идей маскируется политика постправды - когда уже не только мнения и идеи, но и факты могут быть «альтернативными», и можно смело игнорировать или искажать те из них, которые не вписываются в заданную картинку реальности.
Чьё имя он просил оставить в тайне,
Мне рассказал, что вовсе не случайно
К России пиетет его исчез.
Он даже фото предоставил мне,
Где сразу видно: жизнь его - не сахар.
Ведь даже дома злобный русский хакер
Следит за ним, как снайпер на войне.
Тот хакер - хитроумнейший бандит:
То Карлсоном предстанет, то ребёнком,
То тестем дипломата, то котёнком…
И постоянно всё следит, следит…
Он мысли перехватывает все
И планы все выведывает лихо,
И действует к тому ж настолько тихо,
Что незаметным кажется совсем.
Но дипломат разоблачил его,
И в этом помогал ему психолог.
Хоть первый курс леченья был недолог,
Уменьшил хакеров он с трёх до одного.