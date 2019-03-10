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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
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Все про:Facebook (255) выборы (21289) Россия (72227) США (14740) хакер (738) Twitter (82) кибербезопасность (339)

 Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg

Российское Агентство интернет-исследований, известное как фабрика троллей РФ, меняет стратегию вмешательства в выборы в США в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Bloomberg.

По данным экспертов по кибербезопасности, российские тролли пытаются обойти введенные компаниями Facebook и Twitter меры по поиску и удалению фейкового контента, созданного хакерами для раскола американского общества в ходе президентской кампании 2016 года.

Теперь хакеры создают не контент, а генерируют фейковые аккаунты для распространения уже существующих сообщений. "Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они распространяют контент", - сказал директор по аналитическому анализу в FireEye Inc Джон Хультквист.

"Таким образом, он (контент. – Ред.) не обязательно фейковый, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ предупредила попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на госучреждения перед выборами. ФОТО

Старший исследователь угроз в Symantec Corp. Кэндид Вуэст говорит, что хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества аккаунтов в соцсетях, которые выглядят, как настоящие с подписчиками и лайками на странице.

Отмечается, что это не новая технология, однако с 2017 по 2018 год специалисты отметили превалирование случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей и переход к созданию массовых подписчиков-площадок.

"Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей", - сказал директор ФБР Кристофер Рэй. "Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти к 2020 году", - отметил он.

Глава политики кибербезопасности в Facebook Натаниэль Глейхер посетовал, что контроль этих попыток является "невероятно сложным балансом".

Источник: https://censor.net.ua/n3115722
 
 
 Топ комментарии
 
Хіба вони не втручаються? На Цензорі таких вистачає Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 288
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если ты с друзьями тут,значит вы тут все таки есть,спасаете рядового Петю крысу
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Ага.. российские троли особняк Гладковскому подкинули... И кучу фирм прокладок...
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Это зрадофил-ветеран, стебётся, выеживается.
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Если нет ОФИЦИАЛЬНОГО заявления руководства ЕС и Украины , то это 100% кацапский фейк . К тому же , нет никаких причин его отменять . Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8968 .
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шо? Прям в сию минуту объявлять??
Пэтро еще от вчерашнего побега не отдышался))) Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 592
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Он ушел, чтобы не подскользнуться на сопляках- провокаторах, которых бы его телохранители размазали бы по асфальту...
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Не млять,, через два года объявишь .! Как Бигус . .
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"Украинцы рискуют потерять безвизовый режим .....". Надо быть точным в этих делах, а не вести себя как бот.
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С петей информационно бороться надо чесно, а не соевыми методами.
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Лить грязь и постить кацапские фейки у несоевых называется бороться?
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достаточно известный сайт..информация недоверия у меня не вызвала..
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для вас и "Срана" и "Зеркальце недельки" авторитетны, и дубинский журна.люх авторитет...)))
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и ешь при этом Рошенки - хороший мальчик...)(с)
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Етот гурман ********** только Якутский крафтовьій гумен.

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Еще один подгавкиватель - зрадофил, сорен твой напарник уже сообщил эту "новость". Можете по стопарику накатить за удавшуюся "утку"😛
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информация из открытых источников..
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Де у тих znajйок посилання на заяву представників ЄС?
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Тож поки що це більш на "вкид" схоже? Тим паче, що тои ресурс розмістив це два дня тому і будь то правдою, то про це розповідали би вже з кожної праски, погодьтеся.
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Це лайно вже протухло кілька місяців тому. ЕС збирається ввести таку практику стосовно усіх громадян інших країн
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Поширює це якийсь сайт znaj.ua. Тільки окрім гучного заголовка ніякої мови в самій статті про відміну безвізу нема. Мова про якусь перевірку за 7євро, але ніяких посилань на ті ж структури ЄС, які маче це впроваджують.
Поки що схоже на вкид.
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Я просто запитав, але бруду на мене вилили багато. Як це по кацапському.....
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Та знють тут усі про такі "просто запитав"...
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вообще то это и называется провокацией ,причем не в тему
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а тут, гибридная война идет, 5 год - шо тут удивительного - только не надо писать - шо ты не знал,хорошо))
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Знаю що війна йде проти руської *********, і набагато краще про це знаю чим ти.
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не провоцируй и не получишь ответ - это просто
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За выдумки... Если ходят слухи, то надо самому их проверять или говорить об источнике слуха, а не постить на форум с невинным видом.
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Так сам этот сайт фейковый . Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5695 . Клон .! Это то о чём говорят американцы .

Вот настоящий - https://znaj.ua/
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soren

Прочитав новину про те що Європа скасувала безвіз для України, як думаєте правда це чи ні?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У мене на роботі багато їздять до ЄС. Завтра вже я буду знати офіційно Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3552
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Алі, "новині" вже 2 дні. Якби було правдою вже би гвалт стояв.
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Та ні, це вброс, тут з цім питанням не усе так просто, гебеяві тут працюють...
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Со злом надо бороться его же методами . Глухая оборона ( всего лишь поиск и удаление кацапских акк ) эффекта не даст . Нужна мощная фабрика американских троллей , и массированные кибератаки на кацапов . Нужна новая - " радио свобода" времён ссср . .
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Ага, а то в современных "ВВС" и " радио свобода" сидят филиалы рашенские и уже их дискредитировали наполовину.
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ВВС уже у британському суді вмочили у їхнє ж лайно з брехливою статтєю. Теба ще й РС вмочити.
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Голос Америки не опубликовал мой пост, в начале 2014 года, в котором я спросил - по законам чьей страны в Крыму был проведён референдум, но зато великодуховные и сракальные рассуждения там были опубликованы...
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Кстати и Евроньюс показала "благородных борцов за независимость" в виде впопахчленца с двустволкой и... в новенькой форме и экипировке из "военторга"...
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паРаша всюду всунула своих агентов влияния...
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...Нам треба робити велику медійну реформу й розкуркулювати наших олігархів, щоб повернути українському народу його інформаційне поле. У нас, як у держави, задача підвищеної трудності. Нам треба в 21 столітті вигравати війну, маючи на своїй власній території, у тилу, гру проти себе. Маючи противника не на порозі навіть, а в себе в ліжку. А це безпрецедентні умови. Говорити, які ми погані й дурні, є сенс тільки тоді, коли розуміти всі умови, у які нас поставлено. Постукаємо по дереву і подивимося, як воно все відбуватиметься на цих виборах. Насправді, як говорив Гуска у п'єсі Куліша, «нам треба їх передихати». Тільки тоді, коли там, у Росії, почне тріщати, тільки тоді ми побачимо, які метастази в нас насправді фінансуються звідти. Тільки тоді повилазять із-за спин олігархів всі ті марії столярови, які в дійсності нас контролюють. Тоді відбудеться відсихання метастазів. От тоді ми дуже здивуємося, які тут у нас гнізда цих гельмінтів. Як просякнуті ними наші структури. І це не тільки в нас, це й на Заході так. Тільки Захід енергійніше од нас вовтузиться, і зараз по цілому світу починають ці метастази на яв вилазити. Так що й вибори ці треба «передихати». Фори, фори нам треба, ще кілька років фори. Нам потрібний час. Час на нашу стійкість. Немає такої трибуни, з якої можна це пояснити людям. - О. Забужко opinionua.com/2019/03/08/oksana-zabuzhko-i-tut-ya-vityagayu-svij-avtomat-kalashnikova-j-kazhu-ax-vi-zh-kurvi-vam-pamyat-povidrubuvalo/
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І як цьому протистояти ? Рашисти хитають країни зсередини. Досвід маніпулювання свідомістю вони відпрацювали на українцях - їм вдалось відхопити Крим і частину Донбасу, а зараз вони формують настрої виборців. Європейські країни також під впливом прихованої ватяної пропаганди.
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В борьбе со злом, лучшее оружие, это правда.
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Тільки в правду мало хто вірить.
Хіба не знаєте прийомчик рашка змі - чим абсурдніша брехня, тим більше їй вірять.
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особенно от таких как ты - "правда очень правдива"...!
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Кто будет этому противостоять?
Смотрите в любой теме они пишут про пецю.
Их ничего больше не интересует от слова совсем.
Очевидно что это тролли.
Но их не банят потому что это не нужно ни кому.
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Банять. Але вони виникають знову ізнову.
До того ж для банів має бути привід, а не як комусь забажалось.
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Найкращий вихід щоб гугл та фейсбук забрали свої сервери з рашки та відкликали персонал у нейтральні країни, а так вони ще адмініструють контент.
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Нужная тема, сейчас в ней все кацатролли и повылазят. Каждый отметится, дабы поднять своё ЧСВ. Хотя их и так сразу видно и чутно, смердят уж очень. Это они думают, что замаскировались и их никто не раскусит . Я вот, например, сразу вижу кацапов, я их по акценту узнаю.
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Еще мягко сказанно.Ни на один кавказский сайт попасть невозможно.Или ругаются с тобой подставные "кавказцы"(??? -сколько их там) или выскакивают пересленные после руско-турецкой войны 1877г.арабохаи(эрМэн-муж я ворованное слово с азэрогречского МанУша-Я сознание), которые пишут какие они древние кавказцы.Самих кавказцев НЕТУ В СЕТИ(Заблокированно).хотя пишут всякие общества Дербенда,Единый Кавказ,Кавказец Я и т.д.Праздник Рождения Кавказа 21 марта, А СВЯЗАТЬСЯ С НИМИ НЕ ДАЮТ.А ведь нам надо знать некоторые чудеса природы,которые произойдут в этот день-например ЭрУнУлу(Ромул) основал Анар(ЯнЭр-горящий муж с одэри)-наоборот РИМ.
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".Или ругаются с тобой подставные "кавказцы"(??? -сколько их там)"

Вот да.
Признаюсь, что такого мата-перемата, как в роликах об Азербайджане в youtube от лахтинских "кавказцев" я не встречала.
Складывается ошущение, что на "кавказском" направлении у Пригожина работают самые отпетые уголовники.
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В роликах почти кругом крутяться 2 арабохая(эр мэн?-ворованное слово).Один выдает себя за славянина-другой за одэра и они -УБЛЮДКИ- ругаясь начинают стравливать народы. КАВКАЗЦЫ СО МНОЙ ОЧЕНЬ ХОРОШО.СКОРО Я ПОКАЖУ КУДА КАЖДЫЙ ГОД СПУСКАЕТЬСЯ ОмурАтаЯнан(Жизни тец Горящий) ХРАМ МУЛТАН В КРЕПОСТИ БАКИНСКОЙ-он же Батя,Владимир,Адам 21 МАРТА. И ВЕСЬ КАВКАЗ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ с Украиной и Россией с Беларусью.21марта-5957г.от сотв.нашей солн.системы.
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Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5666Смешно, что потомки хутина будут также прятаться от
народного гнева в ненавистной Омерике, как и потомки Сралина и Хрущева и т.д.
Все (ВСЕ!!!!) дети ГенСеков Совка
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Серед усіх українських президентів часів новітньої незалежності саме Порошенко підняв планку українських завдань до рівня стратегії, і наразі успішно їх втілює. «Геть від Москви!», - гасло, актуальне не тільки для України, у ньому зосереджена головна мета - усунути віковічну національну загрозу, зруйнувати саму імперію, перетворити її на прогнозованого і стабільного сусіда, з яким можна вести справи. Не брататися, не довіряти, а саме вести справи.

Тому маємо європейський вектор, Асоціацію, безвіз, відновлення незалежності нашої церкви, Стокгольмський арбітраж, антиросійську коаліцію, плани вступу до НАТО та ЄС тощо. Я переконаний, що це лише перші кроки, і що зупинитися на цьому шляху, перервати процес руйнації імперських амбіцій Москви для України та її громадян було б не просто втраченим шансом, але й злочинною легковажністю. Злочинною тому, що за будь-який компроміс, за найдрібнішу поступку агресорові платитимемо не лише ми, але й наступні покоління. Принаймні, історія однозначно вказує на це.

У цьому сенсі Порошенко - перший серед державних очільників, який не озирається на Росію, не запитує «а шо там, у моск…лєй?», не переймається реакціями кремлівських авантюристів, не піддається на тиск і провокації. Зрештою, я не бачу серед української політичної тусовки осіб, здатних втримати країну у війні проти велетенської агресивної машини упродовж п'яти років. Не тільки втримати, але й завдавати цьому монстру дошкульних ударів. При тому об'єднати світ проти «імперії зла», відродити армію і в умовах втрати значної частини економічного потенціалу поступово відбудовувати господарку.

Попри банальну істину, що, мовляв, народ має ту владу, на яку заслуговує, у випадку Порошенка маємо прецедент, коли значна частина народу, особливо так звані «еліти», не дотягують до рівня і масштабу керівника. Це - сумно, але не безнадійно. Гадаю, матимемо ще п'ять років, аби виправити цей недолік.

Ігор Гулик Блогер м.Львів
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петрлексеич, вы утомили.
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Утомляет то, что сделал Порошенко? Надо было меньше?

Что сделал бы ваш кандидат вместо перечисленного в посте выше?
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5 лет делал, делал и опять: ***** нападет. Что же пеця делал то? Реторический вопрос. Язык, Томос - народу, бабло - себе. Сколько об этом говорено-переговоренно, но соя не читатель, соя писатель.
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Слушай пейсатель.
Пэтю вообще выбрали в один тур потому что не было у нас президента,а лэгитимный сидел в московии.
Ты не устал еще пейсать.
Где ты был все эти пять лет?
Явно что не в Украине.
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Еще одна рыба с 5сек памятью.
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Ты даже не представляешь какая у меня память.
Тебе крест каменный поставлю не забуду)))
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Мацковские Фейкалии здалеку чути по сморіду и штибу.Тхне!
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Кто бы раньше мог подумать что Америка тоже способна впасть в параноидальный маразм.
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это ты только под прокси впал...\как у вас погодка в Лахте...?\
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А ще там негрів лінчують.
І ще... ето... відмовляються від договору по ракетах. Фашізды...
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Девки то питерские как, цены сбросили для работников пропаганды?
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У мериканців нема досвіду як розпізнати кац.троляк. На ЦН їх вже навчились відрізняти на раз-два.
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А пеця лакмусовая бумага. Кто против пеци, тот агент кремля.
Хотя попадаются и те, у которых спрашиваешь: путин - *****?, а в ответ тишина.
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Расскажите - что "Пеця" сделал не так, отражая агрессию паРаши, восстанавливая последствия агрессии и на пути в ЕС и НАТО?
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Мне ближе:что пеця сделал так в экономике, когда 3млн. уехало из Украины. А то получиться так, что некому будет "защищать европу в Украине", соя
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А мне ближе что ***** сделало в Украине.
Кому что.
Кому европа,а кому война.
Поэтому у нас с тобой разные интересы.
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А кто сказал, что мне по пути с пецей? В тюрьму Барыгу.
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Порошенко перечислил личных средств на армию больше, чем ты получишь за посты, пиши ты их хоть тысячу лет.
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А кто сказал что мне по пути с Дубинским.
Ты еще Надю опять в президенты предложи.
Будем улыбаться преступникам и просить у них прощения.
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Так, несоя, ты хочешь сказать, что как только в Украине возникли трудности из-за агрессии паРаши и появились беженцы с оккупированных территорий, то патриоты бежали от "Пеци"?
Ты много, несоя, создал рабочих мест для беженцев и/или сохранил рабочих мест после разрыва большинства экономических связей с оккупированными территориями?
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Да нет у него трудностей в связи с агрессией.
Только одна трудность это тотальное зубожиння.
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Кто против пеци,-тот просто идиот . А агент ******* тот кто против Украины . Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5757 .
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Все это обкатывается в Украине в первую очередь! Тут сотни и тысячи ботов, ботоферм Пригожина, как из РФ так и из созданных россиянами ботоферм в ОРДЛО, через фейсбук, твиттер и другие соц сети сеют рознь, влияют на общественное мнение. Именно рознь среди людей, что бы ненавидели друг друга и готовы были на радикальные действия.
Так как за фейки таких ботов начали массово банить то теперь просто репостят и распространяют информацию которая сеет рознь в обществе.
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Недели две назад здесь появилась толпа под флажками EU...
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Я с 2005 года на цензоре. Такого количества троллей из за поребрика как в последнее время не помню.
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Не звизди. Раньше кацапы заходили на Цензор под своим флагом и тролили свободно. Их немеряно тут было.
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А теперь в РФ сайт Цензор.НЕТ заблокирован по всей стране.
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Взагалі то це туфта. Перед виборами політично перейняті активізуються, тому що це хоч якийсь шанс змінити країну на краще. Он аж 80 кандидатів активізувалось, з надією усунуті чмошного клептомана з президентства.
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Так тролі рогаті тут як випердеши, усе запаскудили, видаючи себе за патріотів... смерть ворогам України та путін-*****!!!!
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Резюме. Что произошло на самом деле?
Впервые за годы независимости Украины то самое пассивное большинство медийщиков, которое готово выполнять любые указания собственников СМИ в их политических и бизнес-интересах (независимо от того, в оппозиции они или лояльны к власти), не препятствующее манипуляциям и фейкам, а часто и непосредственно создавая их, получило публичную поддержку. Лидер самого многочисленного украинского профессионального союза открыто заявил о том, что права журналистов не сопряжены с их ответственностью перед обществом за донесение достоверной, полной и сбалансированной информации, представление всех точек зрения.

Под удобным, но абсолютно манипулятивным лозунгом «нельзя делить журналистов на сорта» он де-факто провозглашает вседозволенность. Стыдиться за «джинсу» и манипуляции нечего! Любая дезинформация признаётся журналистской деятельностью, а отличие пропаганды от журналистики отрицается. Дискуссию о журналистских стандартах Сергей Томиленко предлагает сделать закрытой от общества, да и вообще отложить до более «спокойных времён».

Под основополагающий для демократии принцип плюрализма мнений и свободного рынка идей маскируется политика постправды - когда уже не только мнения и идеи, но и факты могут быть «альтернативными», и можно смело игнорировать или искажать те из них, которые не вписываются в заданную картинку реальности.
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Один ведущий дипломат ЕС,
Чьё имя он просил оставить в тайне,
Мне рассказал, что вовсе не случайно
К России пиетет его исчез.

Он даже фото предоставил мне,
Где сразу видно: жизнь его - не сахар.
Ведь даже дома злобный русский хакер
Следит за ним, как снайпер на войне.

Тот хакер - хитроумнейший бандит:
То Карлсоном предстанет, то ребёнком,
То тестем дипломата, то котёнком…
И постоянно всё следит, следит…

Он мысли перехватывает все
И планы все выведывает лихо,
И действует к тому ж настолько тихо,
Что незаметным кажется совсем.

Но дипломат разоблачил его,
И в этом помогал ему психолог.
Хоть первый курс леченья был недолог,
Уменьшил хакеров он с трёх до одного.
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Российские тролли сейчас атакуют этот сайт. Уже месяц, как внезапно Цензор превратился в клоаку российской фабрики троллей..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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