 Из-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Запорожской области.
"В связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон". В случае необходимости звоните на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора "Лайфсел"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в восстановлении связи будет сообщено дополнительно.
"ТОВ «ТриМоб» надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку під торговою маркою «ТриМоб». Єдиним засновником та учасником ТОВ «ТриМоб» є Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»."
http://3mob.ua/about-company
У нас РНБО не по этим делам....
У нас РНБО на схемах по воровству бюджета заточенное...
https://antikor.com.ua/articles/172738-na_tretij_god_vojny_v_ukraine_net_ni_edinogo_operatora_mobiljnoj_svjazi_kotoryj_ne_prinadlehit_rf_i_
На третий год войны в Украине нет ни единого оператора мобильной связи, который не принадлежит РФ и не прослушивается ФСБ
«До недавнего времени я думал, что единственная связь, которую не могут слушать сотрудники ФСБ - это Лайф, оказывается это не так.
А тарификация у "3Mob" посекундная, а не поминутная, как у остальных операторов, что тоже важно.
а не дай Бог горит? или авария? или сердце прихватило? где искать стационарный???
каким-то саботажем или диверсией попахивает
А у тебе руки з дупи.
А тарификация у "3Mob" посекундная, а не поминутная, как у остальных операторов, что тоже важно.
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
не связано ли это как-то с удорожанием услуг этих операторов?
типа - а смотрите, как вам без нас хреново...
ну как прочувствовали, жлобы? есть возражения против удорожания?
(с козырей пошли)
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
Адреса засновника: Густав Махлерплейн 2 (1082 МА) Амстердам, НІДЕРЛАНДИ
Лайфсел организован напрямую по SIP,посему и работает.