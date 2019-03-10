EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1520  98
Все про:телефон (192) Запорожская область (651) ГСЧС (1974)

 Из-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС

В связи с техническими неисправностями, на территории Запорожской области с утра воскресенья временно не работают экстренные номера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Запорожской области.

"В связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон". В случае необходимости звоните на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора "Лайфсел"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели переведены на усиленный режим несения службы: сейчас дежурят 7 тыс. человек, в случае необходимости силы увеличат до 14 тыс., - ГСЧС

Отмечается, что в восстановлении связи будет сообщено дополнительно.

Источник: https://censor.net.ua/n3115721
 
 
 Топ комментарии
 
Забули дописати, хто знищив "Укртелеком"...
 показать весь комментарий
 
Меня и всю мою семью Киевстар 8 марта уже порадовал сообщение о переводе на более дорогие тарифы. Стараются.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стаціонарні телефони вивели з ладу, а тепер взялись за мобільні.
 показать весь комментарий
 
Забули дописати, хто знищив "Укртелеком"...
 показать весь комментарий
 
 
То це ПП Ахмєтову "Укртелеком" віддав, брехунчику?
 показать весь комментарий
 
 
отдали при хаме..а пэдро не дружбан ахмета..?
 показать весь комментарий
 
 
О, підмога прибігла... Мабуть якісь документи принесла...
 показать весь комментарий
 
странно есть нормальная Компания Интертелеком CDMA стандарт связи голосовые разговоры городской + мобильный номер или наоборот и всего от 25 гривен.. в свете того- что ВСЕ GSM операторы Лайф-Водафон и Киевстар задрали тарифы на 120-200% закрыли или закрывают дешевые тарифы все... их тарифы рассчитаны только на смартфоны и планшеты а простые звонки исчезают как вид-- ОТДЕЛЬНО ИМЕЮ ВВИДУ то Интертелеком кому нужны ТОЛЬКО звонки + СМС--- пока остается ЕДИНСТВЕННЫМ доступным оператором в Украине.. ЭТО факт ---а не РЕКЛАМА...
 показать весь комментарий
 
Розмова йшла про "Укртелеком". Є щось за темою?
 показать весь комментарий
 
А хто знищив? Я от бачу що Укртелеком існує, і заснував мобільного оператора «ТриМоб» з найкращими на сьогодні тарифами в Україні.

Через технічні несправності в Запорізькій області не працюють екстрені номери "101", "102", "103" і "112" із двох мобільних операторів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4576

"ТОВ «ТриМоб» надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку під торговою маркою «ТриМоб». Єдиним засновником та учасником ТОВ «ТриМоб» є Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»."
http://3mob.ua/about-company



 показать весь комментарий
 
На папері існує. А як у реалі з дроповим зв'язком - поцікавтесь
 показать весь комментарий
 
 
Третійрік батькам у обласному центрі "ремонтують" лінію
 показать весь комментарий
 
Ви щось неабияк наплутали. Яким макаром "лінія, яку ремонтують 3 роки", до мобільного зв'язку, про котрий тема?
 показать весь комментарий
 
Единый номер экстренных служб. Типа 911 в США
 показать весь комментарий
 
 
Надо было вызвать полицию. Звоню на 112. Девушке объясняю, что нужен приезд полиции. Она мне: звоните на 102. Вот и единый экстренный. Кстати, я с Харькова.
 показать весь комментарий
 
 
Честно, я за работу 112 ничего не знаю. Знаю, что это единый номер экстренный и все. К счастью,наверное, не приходилось пользоваться. У нас еще до общего номера недоросли, им видно проще по старинке(
 показать весь комментарий
 
А я попробовал первый раз и облом. Харьков был одним из первых, кто ввел 112. Если не ошибаюсь 50 линий. А работать не хотят. Ведь оператор должен переадресовать, а она кофе пьет или ногти накрашивает. Оно ей надо. Хотел пожаловаться, но не знаю, кому. Ведь не скандалист я, а понимаю по своему опыту, что человек звонит в полицию, скорую, пожарную не просто так. Бывает каждая секунда дорога. А эти ************ на телефоне ни хрена не понимают.
 показать весь комментарий
 
 
Очень нужный номер получается( Видно придется как раньше звонить по 101, 102, 103 в случае беды (если на тот момент сбоя не будет).
 показать весь комментарий
 
Не только в Запорожской области не работает, у нас в Мариуполе тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, у нас как всегда- хромает "Скорая". И такое- пару раз в месяц. А с остальным- пока не так трагично.
 показать весь комментарий
 
Так я и не говорю, что трагично Из-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6235 Просто у нас "скорая" сразу сообщает о проблемах, а остальные дольше подтягиваются. Такое уже не раз было.
 показать весь комментарий
 
Я помню, что было какое-то этому объяснение, на 0629. Но, не помню- какое именно.
 показать весь комментарий
 
Я помню только, что постоянно рассказывают о повреждении линии. А что там именно неясно. Кстати, 101 у нас уже подтянулись и сообщили уже что у них тоже короткий номер не работает. Так что это видно у нас общие проблемы с Запорожской областью.
 показать весь комментарий
 
Потому как условно не русня только Лайф. И то условно. Хоть бы одного оператора не русню в Украину завели.
 показать весь комментарий
 
 
Валентина, говорят МТС просто как-то получил разрешение Водафон использовать для своей сети в Украине их имя и всё.
 показать весь комментарий
 
 
знаю этот Водафон с 2001 и имела много проблем что в Португалии, что в Германии. Но жалобы действуют на них и в строну клиента. Пришлось писать в офис Лондон, получила скидку 50% на Интернет на 2 года и много чего еще. Использовала скидку и не стала больше продлять контракт. Там в пакете ВСЕГДА должен быть сервис по обслуживанию клиентов. Здесь он работает, в Украине не знаю,Хорошего дня и скоростного Интернета.
 показать весь комментарий
 
 
Досі існує ризик що маскофський МТС може бачити логи з'єднань українських абонентів водафона. Окрім Номера А, Номера Б, часу, записується номер базової станції та азимут (тобто груба прив'язка на місцевості). Якщо абонент телефонує іншому абоненту мтс, останній теж може потрапити у "розробку". Скільки обстрілів по наших військовцях у зоні АТО було зроблено за наводкою від мтс-водафона, поки офіцери не навчили солдатів правилам безпечного користування гаджетами.
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю хто і що бачить. Якщо в когось із друзів вкрадуть дорогий гаджет, я через свої канали дістаю логи "історії" гаджету (за IMEI) і потерпіла сторона передає їх слідчому з райвідділку. У слідчих очі лізуть на лоба від такої деталізації.
 показать весь комментарий
 
Если вор не дурак и не нарик, сразу перешивает с левым емеем. Тогда все до лампочки. Менты и сами запрашивают детализацию, но только когда девайсы угоняют у увадаемых людей
 показать весь комментарий
 
Не все так просто, як вважають "чайники" і самі же менти. А ті "фахівці" (не базарні) які можуть це зробити у топових гаджетах, давно відомі кому потрібно. В одному з випадків з моїми друзями за даними логів накрили саме такого умільця на "робочому місці". Конкретики не повідомляю, але "безпечники" моб. компаній знають як це вичислити.
 показать весь комментарий
 
Alexandr Slavich - статья за 2017 год, но я не слышал что бы что то поменялось...

У нас РНБО не по этим делам....
У нас РНБО на схемах по воровству бюджета заточенное...

https://antikor.com.ua/articles/172738-na_tretij_god_vojny_v_ukraine_net_ni_edinogo_operatora_mobiljnoj_svjazi_kotoryj_ne_prinadlehit_rf_i_

На третий год войны в Украине нет ни единого оператора мобильной связи, который не принадлежит РФ и не прослушивается ФСБ

«До недавнего времени я думал, что единственная связь, которую не могут слушать сотрудники ФСБ - это Лайф, оказывается это не так.

Из-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7169
 показать весь комментарий
 
 
Я давно не использую телефон для каких-то деловых или особо личностных целей. Мой разговор может прослушиваться не только рашкой, но и любым лицом, которое хочет нарыть компромат и шантажировать. Официально - нет. Но за деньги - да.
 показать весь комментарий
 
Для того что "слушать" любую связь, нет необходимости иметь доступ к контенту провайдера. То есть и российского провайдера, и , допустим, французского можно с одинаковым успехом"слушать" имея необходимое оборудование.
 показать весь комментарий
 
Есть украинский мобильный оператор: "3Mob". Купите сим-карту, помогите развиваться сети.
 показать весь комментарий
 
В містах покриття є. За межами міст поки що проблема. Але проросійским операторам-монополістам необхідно створювати українську конкуренцію, а то ті задавлять тарифами.
 показать весь комментарий
 
 
В любом случае, даже за городом, без связи не останетесь. Просто за городом звонки на номера "3Mob" будут считаться как звонки на другого оператора (национальный роуминг): вместо 10 копеек за 60 сек. будет 30 копеек за 60 сек.
А тарификация у "3Mob" посекундная, а не поминутная, как у остальных операторов, что тоже важно.
Через технічні несправності в Запорізькій області не працюють екстрені номери "101", "102", "103" і "112" із двох мобільних операторів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5812
 показать весь комментарий
 
А зачем мне 10 коп. за 60 секунд (!!!), если у меня за 400 грн. в год безлимит внутри сети? Так в чем преимущество этого 3моба?
 показать весь комментарий
 
херасе неисправности... и дайте угадаю - никто не за что не отвечает? странное совпадение также то, что киевстар и мтс одновременно... наводит на интересные подозрения....
 показать весь комментарий
 
 
А сталось те, що стаціонарний не працює ще з осені. Тепер виведуть з ладу мобільні і буде дупа. Залишимось без зв"язку, а в цей час почнеться наступ (не дай Бог). Совпадєніє? Не думаю.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не все так плохо. Когда у нас в Мариуполе даже обстрел был в 2015 сеть не работала больше из-за перегрузов (все родственникам звонили и знакомым), а не из-за поломок. Совсем связь не исчезала.
 показать весь комментарий
 
Да нет 112 транслируется исправно и без сбоев,это вам не ментура которая как всегда констатирует исключительно последствия а не предупреждает преступления.
 показать весь комментарий
 
класс! обалдеть
а не дай Бог горит? или авария? или сердце прихватило? где искать стационарный???
каким-то саботажем или диверсией попахивает
 показать весь комментарий
 
 
На местных новостных порталах поищите. У нас городские сайты выкладывают запасные телефоны.
 показать весь комментарий
 
 
Так мне хату тушить,или в огне по сайтах шарить номер искать??? Или пока к соседу попросится к компу подсесть? Как поступить? Может эти номера себе на пузе наколоть на всяк случай? Видишь сколько вопросов,хоть на один ответь!
 показать весь комментарий
 
А я при чем? Я в таком же положении. У меня спец секретной линий тоже нет Из-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7351 Но если хата еще не горит, то можно пошарить по сайтам, чтоб на будущее быть готовым.
 показать весь комментарий
 
И тебя это положение устраивает?Тогда и телефончик похоронного бюро запиши,на всяк случай.Пока дозвонишься,уже как раз пора будет и к хоронителям звонить.А может лучше сразу?
 показать весь комментарий
 
Что вы так разнервничались? Меня многое не устраивает, но я и не такое в своем городе переживала и привыкла уже не паниковать по мелочам Из-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6267 Вы не знаете что мы пережили с 2014. И панику, и звуки боев и каких только слухов не было, и тушенку с мукой закупали, и окна заклеивали и подвалы готовили. Так что теперь я уже спокойно отношусь ко всему, тем более к неработающим временно коротким номерам.
 показать весь комментарий
 
 
У меня есть стационарный. Ни разу не пригодился, правда, за годы. Но! Он таки есть!
 показать весь комментарий
 
 
Так там не только стационарные. Недавно при похожей проблеме на 0629 выкладывали и мобильные по скорой, каждый район вроде. Я же так понимаю проблема именно в экстренных линиях, мобильные другие номера норм работают.
 показать весь комментарий
 
 
Ты их все знаешь? А там операторы,или это рабочие телефоны где тебя тупо пошлют? Дай Бог тебе вечно звонить на длинные....
 показать весь комментарий
 
Вони у мене записані у телефоні.
А у тебе руки з дупи.
 показать весь комментарий
 
Дебилизмом попахивает,соево-супруныхиным....
 показать весь комментарий
 
Нужно тогда абонентную плату за апрель месяц уменьшить на 26 грн
 показать весь комментарий
 
Меня и всю мою семью Киевстар 8 марта уже порадовал сообщение о переводе на более дорогие тарифы. Стараются.
 показать весь комментарий
 
 
И меня уже предупредили, мол, что ж ты, родной наш Александр, тратишь всего 35 грн в месяц(вернее теперь же 4недели, а не месяц)? А давай-ка мы тебе 55грн абонплату сделаем!
 показать весь комментарий
 
 
Да, сейчас за 28 дней берут( Я так понимаю, что с апреля у них минимальная абонплата 50-55 грн будет на Киевстар. У меня и так 55 была, теперь 75 будет.
 показать весь комментарий
 
 
Да! Минимум 55. В ФБ им уже таких буёв нагнули, мол, сделайте, *****, хотя бы модин тариф без эбаного интернет-пакета. Чисто для звонков за тридцатку. Бабушкам-дедушкам в основном нах не нужен тот мобильный интернет. Нет, ***. Дежурные ответы ни о чём, а дешевле 55 у нас для вас нет.
 показать весь комментарий
 
 
Им только нажива интересна. Люди им не нужны. Действительно могли бы сделать более щадящий тариф для "звонилок". Старшей части моей семьи это тоже очень актуально.
 показать весь комментарий
 
 
Стоит купить "старшим" сим-карты от украинского оператора "3Mob". Там самые выгодные сейчас тарифы на мобильную связь в Украине. Картинку с тарифами приводить не буду - уже пару раз её привел в этой теме. Покрытие украинского оператора "3Mob" в основном охватывает города, но за городом без связи также не окажетесь: просто за городом звонки на номера "3Mob" будут считаться как звонки на другого оператора (национальный роуминг): вместо 10 копеек за 60 сек. будет 30 копеек за 60 сек.
А тарификация у "3Mob" посекундная, а не поминутная, как у остальных операторов, что тоже важно.

http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
 показать весь комментарий
 
Навернае ***** калидор пачнёт прабивать, голосуем запитра!
 показать весь комментарий
 
 
нужна какта ***** дазванитца и саабщить, чьтобы не прабивал калидор и паабещать ему на каленях , чьто мы все прогаласуем запитра!
 показать весь комментарий
 
 
Пообещать на коленях? Я даже зная какого ЗЕ даже упрашивать это сделать не придётся.
 показать весь комментарий
 
 
таквотаночьто!!! зе значит будит премьерминистром культуры Украины.и прилегающих раёнав!!!
 показать весь комментарий
 
Ничего, я дам вам парабеллум! Будем отстреливаться и отходить в горы Из-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7777
 показать весь комментарий
 
ой, а действительно!
не связано ли это как-то с удорожанием услуг этих операторов?
типа - а смотрите, как вам без нас хреново...
ну как прочувствовали, жлобы? есть возражения против удорожания?
(с козырей пошли)
 показать весь комментарий
 
 
Когда кстати нацианализируют русский мудафон и киевсрак?
 показать весь комментарий
 
 
Ну да обязательно при ******* газовщице или при голубце Выпуклые или Бойке. Ой забыл про Клоуненцкого.
 показать весь комментарий
 
 
Український мобільний оператор "3Mob" з найвигіднішими на сьогодні тарифами в Україні:

Через технічні несправності в Запорізькій області не працюють екстрені номери "101", "102", "103" і "112" із двох мобільних операторів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 789

http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
 показать весь комментарий
 
Ахметова считаешь украинцем? Погоди в тримоб.
 показать весь комментарий
 
Платити кожні 28 днів по мінімуму 50(Водафон)-75(Київстар) гривен (незалежно, користувався зв'язком чи ні), відправляючи гроші майже напряму в столицю Мордору - для Вас кращий варіант, видко.
 показать весь комментарий
 
"ненавязчиво" предлагают переходить на "Лайфсел" Через технічні несправності в Запорізькій області не працюють екстрені номери "101", "102", "103" і "112" із двох мобільних операторів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6284
 показать весь комментарий
 
Ненавязчиво проходи мимо ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А.
Адреса засновника: Густав Махлерплейн 2 (1082 МА) Амстердам, НІДЕРЛАНДИ
 показать весь комментарий
 
Вообще нехороший факт. Хотелось бы, чтобы это была какая-то поломка. Но если это проверка отключения мобильных оперваторов экстренных номеров или вообще всех. Это хаос, паника, Разлад банковской структуры (платежи). Вот ченм должна заниматься СБУ, а не ловить взяточников. Ловить премтупников должна полиция. А преступления, которые могут угрожать безопасности государства, должны решать компетентные органы. Интересно, в СБУ есть отдел по киберпреступлениям?
 показать весь комментарий
 
 
В Запорожской области экстренные номера "101", "102", "103" и "112" снова доступны с мобильного для пользователей "Киевстар" и "Водафон".
 показать весь комментарий
 
 
Схоже хтось рижий переграє в "короля донбасу".
 показать весь комментарий
 
Опять узел спец.служб Укртелеком навернулся
Лайфсел организован напрямую по SIP,посему и работает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх