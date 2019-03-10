 Из-за технических неисправностей в Запорожской области не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с двух мобильных операторов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Запорожской области.

"В связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон". В случае необходимости звоните на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора "Лайфсел"", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в восстановлении связи будет сообщено дополнительно.