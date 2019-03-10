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 Необходимо "надежное средство устрашения", - президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с агрессией РФ

Официальная Рига с 2014 года наблюдает "отчетливо агрессивную политику России по достижению геополитических целей".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом президент Латвии Раймондс Вейонис заявил в интервью немецкому изданию Spiegel Online, опубликованном в субботу, 9 марта.

Президент Латвии особо выделил необходимость "надежного средства устрашения", которое не позволит России "однажды напасть на еще одну европейскую страну".

Вейонис подчеркнул, что большинство этнических русских в Латвии живут в балтийской стране на протяжении нескольких поколений, и лишь небольшая часть из них уязвима для "попыток оказать влияние на страну из Москвы". Однако подобные попытки "ни в коем случае нельзя недооценивать", отметил латвийский президент. По его словам, российские власти "пытаются оказать очень сильное влияние на русскоязычные СМИ" в Латвии, распространяя через них свою пропаганду.

Президент Латвии выразил уверенность в том, что Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент, которые пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года. Кремль будет действовать, чтобы "усилить пророссийские силы в Парламенте ЕС и разделить Европу", заявил Вейонис.

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"Все демократы должны быть готовы к этому", - добавил он.

Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе. 8 марта под Ригой открыли штаб-квартиру многонационального подразделения "Север". Она была создана совместно Данией, Латвией и Эстонией при участии Великобритании, Канады и Литвы. Новая штаб-квартира пока не входит в структуру НАТО.

Подобная программа означает, что Латвия в случае конфликта не останется в одиночестве, подчеркнул латвийский президент. Однако Вейонис отметил, что Евросоюзу и НАТО следует в большей степени дополнять друг друга в вопросах обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3115719
 
   
 Топ комментарии
 
Самое хорошее средство устрашения - пара-тройка дивизионов "Гром-2", дислоцированных на северо-востоке Сумщины и Черниговщины, с увеличенным, до 700-1000км, радиусом действия (благо, Россия нам "руки развязала", выходом из РСМД). Кстати, и имя ей нужно "позвучнее", ведь "Гром-2" - название "техническое", и рассчитано на "экспортный" вариант, для "саудитов"... В ВОВ была "катюша"... А почему не может быть "Трембита"? Её голос веками оглашал Карпаты, возвещал о горе и радости, звал на бой! ("Альпенхорн" делал то же самое - в Швейцарии...). Недаром НКВДисты, при обысках, старались уничтожить трембиты - это была система звукового оповещения для боёвок УПА, кода которой "москали" не знали...
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турчинов не знал ничего....
сейчас расскажет как про Крым... - "Не было с кем воевать с 40 млн Украины - предали все"
Так и по поросягейту - "кругом все в его окружении воровали, набивали бабками карманы, перевозили контрабас по тройным ценам, сливали горючку, строили на ворованное коттеджи, вилы и яхты, купались в шампанском.... - НО турчинов не знал ничего"
Турчинов в это время ракеты строил... Необходимо "надежное средство устрашения", - президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с агрессией РФ - Цензор.НЕТ 8016
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"Надежное средство устрашения", у нас Порошенко вместо амбразуры, подойдет.
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Совет форумчанПравила форума
 
Україні від тих батальйонів ні холодно і не жарко. Потрібна серйозна ракетна програма України. А для цього потрібно, щоб кошти на зброю не розкрадали. До речі, а Турчинов якийсь чистенький . Шеф Свинарчука геть не в темі?
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Ракетные спецы шнурки да фонарики на базарах с лотков продают!
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Теперь ясно, чего вас Маск всухую уделывает. Ну ничего, мутный, ***** вам ещё мультиков покажет.
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турчинов не знал ничего....
сейчас расскажет как про Крым... - "Не было с кем воевать с 40 млн Украины - предали все"
Так и по поросягейту - "кругом все в его окружении воровали, набивали бабками карманы, перевозили контрабас по тройным ценам, сливали горючку, строили на ворованное коттеджи, вилы и яхты, купались в шампанском.... - НО турчинов не знал ничего"
Турчинов в это время ракеты строил... Необходимо "надежное средство устрашения", - президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с агрессией РФ - Цензор.НЕТ 8016
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ЬІмперія завжди вела таку політику, а Європа це тільки побачила. І то лише частково.
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Известный юморист, добряк Папаша-Мюллер-Гестапо, рекламировал Третью степень устрашения, помню. А всего их было четыре, вроде как.
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Самое хорошее средство устрашения - пара-тройка дивизионов "Гром-2", дислоцированных на северо-востоке Сумщины и Черниговщины, с увеличенным, до 700-1000км, радиусом действия (благо, Россия нам "руки развязала", выходом из РСМД). Кстати, и имя ей нужно "позвучнее", ведь "Гром-2" - название "техническое", и рассчитано на "экспортный" вариант, для "саудитов"... В ВОВ была "катюша"... А почему не может быть "Трембита"? Её голос веками оглашал Карпаты, возвещал о горе и радости, звал на бой! ("Альпенхорн" делал то же самое - в Швейцарии...). Недаром НКВДисты, при обысках, старались уничтожить трембиты - это была система звукового оповещения для боёвок УПА, кода которой "москали" не знали...
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Что бывает со странами, куда вмешивается раша.
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Это скорее результат того, когда ты *********** против США. Покойный Чавес начал, а Мадуро продолжи. Ну и вот! На днях США кирдык!
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Живуть на 2 долари в місяць
Продуктів в супермаркетах нема
В країні з найбільшими запасами нафти зупинилися нафтопереробні заводи
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Инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной ассамблеи (однопалатного венесуэльского парламента).11 дек. 2018 г.
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Да, не позавидуешь. Там ведь тепло, до ужаса, помню. И вот тут- тебе отменили не только холодильник, а и кондиционер. Кошмар.
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Похоже в Европе только у прибалтов есть яйца.
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Это у этого журналиста, который предложил? Ну, судя по половой принадлежности- должны быть. Вот с башкой у него- не очень. Он ведь ВСЕ суда предложил топить, которые направляются в рашку, в том числе чьи??? А все!
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У европы есть такое средство устрашения - СП2 называется, а если серьезно, то в данном вопросе Украина может расчитывать только на себя.
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Собаку во дворе для того и держат, чтоб тревожно гавкала. Поляки и прибалты сделали свою карьеру в ЕС в значительной мере на антисоветизме и антируссизме, это им дало и дает реальные деньги.
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Однако, все за такой счет пристроиться жить не могут. Украине уже не светит получать больше, чем она тратит на войну и бодание с РФ, как и не светят польские производственные инвестиции, первый перебежчик из вражеского лагеря ценен, стотысячного никто не замечает.
Мир разделен на господ и рабов, Старая Европа приблизила к господам Восточную Европу, создала из них буфер меж господами и теми, кого будут доить, больше в дворню им народа не нужно, Россию они будут к себе приближать только, если Китай слишком разовьется и оборзеет. а Украина - бесконечно малая величина.
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"Надежное средство устрашения", у нас Порошенко вместо амбразуры, подойдет.
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для начала, с прямой трансляцией по всему миру- отрубить гильётиной на их красной площади ботокс *****, ну и потом огласить весь остальной список членов и кандидатов в члены его политбюро на продолжение этого банкета ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНеобходимо "надежное средство устрашения", - президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с агрессией РФ
 
 
 
 
 
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