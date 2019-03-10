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 Враг за сутки трижды нарушил перемирие на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

9 марта российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции украинских сил из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела подразделений украинских войск:

- из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная;

- из стрелкового оружия - в границах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станицае Луганская.

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"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Напомним, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

Враг за сутки трижды нарушил перемирие на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115718
 
 
 Топ комментарии
 
Иосиф Пиночет‏ @Jose_Pinoche 11 ч.11 часов назадЕще
В начале февраля на кладбище #Дебальцево зарыли 18 "антифашистов" из числа местных.
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Как хорошо, что никто не пострадал. А нарушение перемирия террористами уженикого не удивляет
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А в честь чого перемир'я оголосили, хто знає ?
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Вони на 8-ме його оголошували.
Невже, під Міжнародний Жіночий День ?
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Може і так. Я і не знала, що в нас якесь перемир'я - знову.
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Донецкий_Хунтик‏ @war_explorer 4 мин.4 минуты назадЕщеВ ответ @hochu_dodomuМусор уберут.
Дворников с зарплатой в 3000 р в месяц огромное количество.
Как по мне не количество мусора говорит о п......
Уходит с города бизнес окончательно.даже те кто уже открывался после рф оккупации.перспектив нет.
Будет одна сплошная казарма
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Доведут до голода, дадут в руки автомат и скажут чтобы шли за едой в Киев...
И крутит это немчура - нацики обоссанные... просто моксве, исполнителю, это тоже выгодно...
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Не хотел даже родне звонить, на МКР Восточный, но не выдержал, позвонил. Да, в последнее время прилетает неслабо, иной раз, говорят- стены дрожат. Пожилые люди, впечатлительные, потом всю ночь не спят. К хорошему, то есть, к тишине- привыкли быстро. Щас- снова хреново стало.
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Иосиф Пиночет‏ @Jose_Pinoche 11 ч.11 часов назадЕще
В начале февраля на кладбище #Дебальцево зарыли 18 "антифашистов" из числа местных.
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Как хорошо, что никто не пострадал. А нарушение перемирия террористами уженикого не удивляет
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Победы нашим героям. Вот только зрадоба не отписывается в этих темах! Стесняется наверное! Враг за сутки трижды нарушил перемирие на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3061
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А им за это не платят... Вот если-бы кто-то из наших ребят пострадал - набежали-бы толпой, на ходу штаны срывая, "кактусы" раскладывать, обвиняя во всём "Пороха", который "наживается на войне"...
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Донецк.
Обстрел украми мотодрома.
Ой, не... это горели покрышки. НО подожгли их укроДРГ
Враг за сутки трижды нарушил перемирие на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7257
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Добре що Воїни України не постраждали!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки трижды нарушил перемирие на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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