 Враг за сутки трижды нарушил перемирие на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции украинских сил из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела подразделений украинских войск:
- из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная;
- из стрелкового оружия - в границах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станицае Луганская.
"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Напомним, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.
Невже, під Міжнародний Жіночий День ?
Дворников с зарплатой в 3000 р в месяц огромное количество.
Как по мне не количество мусора говорит о п......
Уходит с города бизнес окончательно.даже те кто уже открывался после рф оккупации.перспектив нет.
Будет одна сплошная казарма
И крутит это немчура - нацики обоссанные... просто моксве, исполнителю, это тоже выгодно...
В начале февраля на кладбище #Дебальцево зарыли 18 "антифашистов" из числа местных.
Обстрел украми мотодрома.
Ой, не... это горели покрышки. НО подожгли их укроДРГ
https://eprostir.org/2019/03/09/henotsyd-naroda-ordo-yly-vse-ukradeno-do-nas/