 В схемах с оборонными заказами участвовали сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ, - Луценко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко

"Схема коррупционная такая. Та же "Оптимумспецдеталь", мы это видим из документов, предлагает одному из бронетанковых заводов свои запчасти. По наименьшей цене, но, тем не менее, выигрывает другая фирма. Как это происходит? Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "Есть справочка из ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами". Но все, кто поставляет из России, это имеют! Не-не. "На вас справочка есть, а на них нет. Поэтому ваша цена нас не устраивает, нас устраивает больше". В результате Рогоза с компаньонами как-то получает справку из ГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать! Потому появляется такая же справка, будто "Оптимумспецдеталь" фиктивная... уже от СБУ! И они снова слетают с конкурса бронетанкового завода. Тогда они как-то получают через знакомых эсбэушников новую справку, что "Оптима" - не фиктивная фирма, а это была ошибка. Но опять они не допущены на конкурс! На этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности ... теперь от НАБУ", - рассказал генпрокурор.

Именно после этого, отметил Луценко, Андрей Рогоза начинает переписку с сотрудничавшим со следствием НАБУ Евгением Шевченко, который "начинает решать вопрос, как дать ответ от НАБУ", и добивается этого.

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При этом генпрокурор не сообщил, найдены ли в телефоне Жукова фамилии сотрудников ГФС, НАБУ, СБУ, или тех, с кем они контактировали для получения нужных Рогозе справок.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Читайте полное интервью: "Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"