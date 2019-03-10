 Уроженца Николаева задержали на Луганщине с АК-74 и военным билетом "ЛНР", - пресс-центр ОС

Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею, наши защитники задержали неизвестного, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики", изданный в городе Алчевске, а также денежные знаки банка России, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы.

Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации - также город Стаханов Луганской области.

"Сейчас с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации и подробностей участия в боевых действиях против украинского народа", - говорится в сообщении.

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