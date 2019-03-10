 Уроженца Николаева задержали на Луганщине с АК-74 и военным билетом "ЛНР", - пресс-центр ОС

Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею, наши защитники задержали неизвестного, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики", изданный в городе Алчевске, а также денежные знаки банка России, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы.
Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации - также город Стаханов Луганской области.
"Сейчас с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации и подробностей участия в боевых действиях против украинского народа", - говорится в сообщении.
Это какая уже по счету ополченочка?
Крысы бегут с корабля.
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А а у!!!
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НУЖНО РАСПРОСТРЯНЯТ и ВЗЯТЬ за ШКУРКУ !!. 0собенно счасс..
ПРЕД ВЫБОРАМИ !!
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РЕБЯТА !!
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ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Есть сайт - ВЛАСТИ НЕТ.__
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Там ПОСТОЯННО ПООШРЯЮТ сепаров , и банят УКРАИНЦЕВ,,
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Сегодня -- подкинули ОСКОРБИТЕЛЬНУЮ статью от """неизвесного "источника""..0х уж любят печатать " неизвестных " источникоф???.
Бойца АТО изнасиловал «смотрящий»:...
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ААУ!!
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С б У ???!!
.Что за "источник "" """"""наш""""""город ??? . Кто такая АНАСТАСИЯ МОЛОДЦОВА ?
?? . Что за ""источник " ???
? . ЧТО ЗА САЙТ ???? , Почему боец был там ?
? . Почему УЖЭ ДОМА ?
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? . ЕСТЬ СУДЬИ-- КОТОРЫЕ ОСУЖДАЮТ и ОСВОБОЖДАЮТ ?
?? , ЧТО ЗА САЙТ ??? , К ОТВЕТУ ВСЕХ !!
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