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 Уроженца Николаева задержали на Луганщине с АК-74 и военным билетом "ЛНР", - пресс-центр ОС

Военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил, которая выполняет боевые задачи на Северодонецком направлении, 9 марта заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении нашей позиции.

Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею, наши защитники задержали неизвестного, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики", изданный в городе Алчевске, а также денежные знаки банка России, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы.

Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации - также город Стаханов Луганской области.

"Сейчас с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации и подробностей участия в боевых действиях против украинского народа", - говорится в сообщении.

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Уроженца Николаева задержали на Луганщине с АК-74 и военным билетом ЛНР, - пресс-центр ОС 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3115715
 
 
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Да.
Это какая уже по счету ополченочка?
Крысы бегут с корабля.
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якщо мушка з калаша у нього є на автоматі, то вставити та провернути.)
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РЕБЯТА!!!!
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А а у!!!
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НУЖНО РАСПРОСТРЯНЯТ и ВЗЯТЬ за ШКУРКУ !!. 0собенно счасс..
ПРЕД ВЫБОРАМИ !!
,
РЕБЯТА !!
,
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Есть сайт - ВЛАСТИ НЕТ.__
.
Там ПОСТОЯННО ПООШРЯЮТ сепаров , и банят УКРАИНЦЕВ,,
,
Сегодня -- подкинули ОСКОРБИТЕЛЬНУЮ статью от """неизвесного "источника""..0х уж любят печатать " неизвестных " источникоф???.
Бойца АТО изнасиловал «смотрящий»:...
.
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ААУ!!
.
С б У ???!!
.Что за "источник "" """"""наш""""""город ??? . Кто такая АНАСТАСИЯ МОЛОДЦОВА ?
?? . Что за ""источник " ???
? . ЧТО ЗА САЙТ ???? , Почему боец был там ?
? . Почему УЖЭ ДОМА ?
?
? . ЕСТЬ СУДЬИ-- КОТОРЫЕ ОСУЖДАЮТ и ОСВОБОЖДАЮТ ?
?? , ЧТО ЗА САЙТ ??? , К ОТВЕТУ ВСЕХ !!
.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУроженца Николаева задержали на Луганщине с АК-74 и военным билетом "ЛНР", - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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