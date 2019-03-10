 В честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль на своем сайте сообщил, что подписал распоряжение о том, что пятница, 15 марта, на Закарпатье будет выходным днем, пишет Цензор.НЕТ.
"15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина". Это одна из самых значительных дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает того, чтобы быть выходным. Тем более, что в этом году у нас юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне, а на Закарпатье - с участием руководства государства", - заявил Москаль.
По распоряжению главы ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.
Отметим, что такие распоряжения Геннадий Москаль выдавал и в предыдущие годы.
підсумок дня - порошенку чітко вказли, де його місце, а його місце - на параше
А им то невдомёк, что украинцы в 19 веке не хотели называть себя на державный лад "малороссами". Поэтому называли себя русинами. Т.к. мова была у них руська...
А великороссы тоже были не всегда великороссами. До этого они были - москвинами...
А кто были эти москвины? - Да, подданые Московского царства: мордва, татары, чуваши, удмурты, башкиры... Ну, понятно, и без славян не обошлось...
А потом великороссы, то есть, бывшие москвины, назвали себя "русскими" - в честь легендарного скандинавского народа русь - дружины Рюрика...
Так, скажите, друзья - Руська улица - это про русских? Или всё-таки про украинцев?