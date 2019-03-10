EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
  189  7
Все про:Закарпатье (1542) Москаль (1799) выходной (106)

 В честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье

Восьмидесятую годовщину Карпатской Украины будут праздновать и на государственном уровне.

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль на своем сайте сообщил, что подписал распоряжение о том, что пятница, 15 марта, на Закарпатье будет выходным днем, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило перенос трех рабочих дней в 2019 году: на Пасху будет 5 выходных, на Новый год - 4

"15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина". Это одна из самых значительных дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает того, чтобы быть выходным. Тем более, что в этом году у нас юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне, а на Закарпатье - с участием руководства государства", - заявил Москаль.

По распоряжению главы ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

Отметим, что такие распоряжения Геннадий Москаль выдавал и в предыдущие годы.

Также читайте: В Раде предлагают признать 15 декабря Днем духовного единства и сделать выходным

Источник: https://censor.net.ua/n3115714
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
комітет опору диктатурі‏ @14sbu88 3h3 hours ago

підсумок дня - порошенку чітко вказли, де його місце, а його місце - на параше
 показать весь комментарий
 
на параше будеш ты!!а потрох!!на своём месте!!(не боись!!)к стати!! ,,эт тоже своего рода",,підсумок дня" В честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9201 если быть точнее!!благодаря тебе!! день удался!! В честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9201 В честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье - Цензор.НЕТ 6513
 показать весь комментарий
 
Ужгород, Руська улица... Радостные возгласы от раша-туристов: "Смотри, в честь нас улицу назвали"...
А им то невдомёк, что украинцы в 19 веке не хотели называть себя на державный лад "малороссами". Поэтому называли себя русинами. Т.к. мова была у них руська...
А великороссы тоже были не всегда великороссами. До этого они были - москвинами...
А кто были эти москвины? - Да, подданые Московского царства: мордва, татары, чуваши, удмурты, башкиры... Ну, понятно, и без славян не обошлось...
А потом великороссы, то есть, бывшие москвины, назвали себя "русскими" - в честь легендарного скандинавского народа русь - дружины Рюрика...
Так, скажите, друзья - Руська улица - это про русских? Или всё-таки про украинцев?
 показать весь комментарий
 
 
не заморачивайся!!я точно знаю!! что русских ещё и в помине не было!! а улица ,,руська" в ужгороде быда!!(равно как и ,,корзо")
 показать весь комментарий
 
Геннадий Москаль на своем сайте сообщил, что подписал распоряжение о том, что пятница, 15 марта, на Закарпатье будет выходным Источник: https://censor.net.ua/n3115714 я пац сталом!! нет бы этот день рабочим сделать!!учитывая то что:365-ть дней там выходной!! В честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3740 В честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9111
 показать весь комментарий
 
А у нас Берлин -- первым в Германии, объявил 8 марта выходным днём... ...щас немецкие Дамы везде шквандал устроят -- в следующем году все гулять будем! ...*)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье
 
 
 
 
 
 вверх