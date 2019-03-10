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 Рогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко

В 2016 году, расследуя одно из сотен дел по "Укроборонпрому" военная прокуратура вышла на фирму "Оптимумспецдеталь". Реальным владельцем является Андрей Рогоза, а документальный владелец - его представитель.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

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По его словам, "Оптимумспецдеталь" - не фиктивна, а реальная фирма с серьезным офисом. В то же время, сопутствующая фирма "Ренал" - это инструментальный цех "с действующими станками и работниками, с испытательными стендами и всем, что необходимо для инструментального производства".

"Как теперь мне понятно, история этой фирмы практически показывает ту проблему, которая есть в "Укроборонпроме". А собственно: господин Рогоза, который имеет возможность доставлять нужные украинской армии детали и узлы из страны-агрессора, не мог пробиться с поставками на предприятие "Укроборонпром". К сожалению, скажу откровенно, что у каждого завода есть свои "любимые" фирмы. Как, к сожалению, у нас по всей стране это водится. И даже на конкурсах минимальная цена не означает победы. Поэтому, я так думаю, Рогоза нашел своего знакомого, и он это подтверждает, что он с ним знаком, - Виталия Жукова. У которого есть однокурсник по Киевскому институту международных отношений - Гладковский-младший. И Рогоза надеялся, что теперь он будет использовать такую ​​фамилию для того, чтобы побеждать в тендерах", - отметил Луценко.

Он напомнил, что не любая фирма может работать на "Укроборонпром", ей нужен допуск на поставки.

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"Ранее этот допуск давал сам концерн через свою службу безопасности. Не СБУ, а служба безопасности концерна. И, например, в 2014 году таких фирм-поставщиков было 500. В 2015 - 3700, 2016 - 4300. А в 2017 - 5700. Наконец, "Укроборонпром" издал приказ в 2018 году, которым передал ответственность за проверку доброчестности этих фирм вниз, на предприятия. Что, на мой взгляд, неправильно", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор сообщил, что у следствия есть переписка, Рогозы и Жукова, из которой очевидна осведомленность и Жукова, и Гладковского в том, что делает Рогоза.

"С точки зрения человеческой логики все понятно: они соучастники. С точки зрения юридической мы должны: а) ​​доказать подлинность этой переписки и б) получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда. Именно этим и занимается военная прокуратура. Мы передали телефоны на экспертизу в уполномоченный для этого орган (Киевский институт судебных экспертиз). В случае подтверждения подлинности я не исключаю, что могут быть другие подозрения, кроме Рогозы", - уведомил Луценко.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Читайте полное интервью: "Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"

Источник: https://censor.net.ua/n3115713
 
 
 Топ комментарии
 
хотят как с небесной сотней пять лет "расследовать"а там все забудут

Рогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко - Цензор.НЕТ 4004
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У цій країні взагалі є якісь закони, вони діють..? Чи все Своїм, Чужим таки Закон.
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чуток подкорректируйте!! и всё станет на свои места!!,,всё своим!!"и ,,закон тоже для своих" Рогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко - Цензор.НЕТ 7313 Рогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко - Цензор.НЕТ 1621
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Сколько зрадофильных спецов тут появилось по закупкам военного характера. Пытаются бредятину свою двигать и в куртки беркута даже одеваться под видом нацидиотов, а у Пороха рейтинг от этого только растет.
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Да он еле сегодня от своего рейтинга в Черкасах убежал
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А что плохого в том, что украинцы, скупают русню и русня вывозит любые запчасти с военных заводов РФ? Это преступление?
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Не дивно, що такі безідейні істоти захищають злочинний режим колаборанта парашенка. Про таких, як ти писав Шевченко:
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси
То отдасте!
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Я думаю почему Кремль по этому поводу как воды в рот набрал - Оказывается что Украина, спокойно осуществляла тайные закупки на военных заводах РФ и ни Путин, ни ФСБ об этом не знали. Так это уже Дно для РФ. Украина рулит в правильном направлении.
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выражайтесь правильно!!не ,,рулит" а ,,РАЗВОДИТ!!"в правильном направлении!! Рогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко - Цензор.НЕТ 1261
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А Бигус оказывается гнида - Украина могла получить любые запчасти и любое оборудование на военных заводах РФ, а Бигус, скот вонючий взял и тупо слил диверсионные действия Украины против РФ в СМИ
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Бігус отримав інфу з анонімної поштової скрині. А на рашке неможливо щось закуповувати військове щоб ФСБ не знало про це. Мабуть, фсб скинуло цю інфу Бігусу підклав свиню Пороху.
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«З москалями немає спільної мови» - казав Бандера! «Геть від москви!» -
сформулював Хвильовий! Але ж Jedem das Seine. - Кожному своє…
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следствию нужно получить доказательства, кроме переписки,
У вас були всі докази по брильянтовим прокурорам і де посадки? Що ми бачимо? Головного свідка вбито, Сакварелідзе і його команду звільнено бо вони пішли проти соєвої Системи, а злодюги-корупціонери продовжують спокійно працювати на шоколадного Юду! Пес брехливий, скоро повернешся за грати разом зі своїм хазяїном паРашеном !
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Во время ВМВ советские разведчики, покупали запчасти для советской армии, на военных заводах Германии. Все были награждены медалями за смелость и отвагу. Ты хот что нибудь понял?
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Я зрозумів, що ти, безпринципний вилюдку, пропонуєш нагородити героїв-злодюг-мародерів. Героїв України дати щурам, так? Згинь! Щезни! Гори у пеклі разом із ними і твоїм херантом-упирем!
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Навряд, вони так просто владу невіддадуть
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Якщо вести слідство з гідністю, як це робить нинішня генпрокуратура, то ніяких доказів ніколи отримати не вдасться...
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РЕБЯТА!!!!
.

А а у!!!
.
НУЖНО РАСПРОСТРЯНЯТ и ВЗЯТЬ за ШКУРКУ !!. 0собенно счасс..
ПРЕД ВЫБОРАМИ !!
,
РЕБЯТА !!
,
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Есть сайт - ВЛАСТИ НЕТ.__
.
Там ПОСТОЯННО ПООШРЯЮТ сепаров , и банят УКРАИНЦЕВ,,
,
Сегодня -- подкинули ОСКОРБИТЕЛЬНУЮ статью от """неизвесного "источника""..0х уж любят печатать " неизвестных " источникоф???.
Бойца АТО изнасиловал «смотрящий»:...
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ААУ!!
.
С б У ???!!
.Что за "источник "" """"""наш""""""город ??? . Кто такая АНАСТАСИЯ МОЛОДЦОВА ?
?? . Что за ""источник " ???
? . ЧТО ЗА САЙТ ???? , Почему боец был там ?
? . Почему УЖЭ ДОМА ?
?
? . ЕСТЬ СУДЬИ-- КОТОРЫЕ ОСУЖДАЮТ и ОСВОБОЖДАЮТ ?
?? , ЧТО ЗА САЙТ ??? , К ОТВЕТУ ВСЕХ !!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко
 
 
 
 
 
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