 Рогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, "Оптимумспецдеталь" - не фиктивна, а реальная фирма с серьезным офисом. В то же время, сопутствующая фирма "Ренал" - это инструментальный цех "с действующими станками и работниками, с испытательными стендами и всем, что необходимо для инструментального производства".
"Как теперь мне понятно, история этой фирмы практически показывает ту проблему, которая есть в "Укроборонпроме". А собственно: господин Рогоза, который имеет возможность доставлять нужные украинской армии детали и узлы из страны-агрессора, не мог пробиться с поставками на предприятие "Укроборонпром". К сожалению, скажу откровенно, что у каждого завода есть свои "любимые" фирмы. Как, к сожалению, у нас по всей стране это водится. И даже на конкурсах минимальная цена не означает победы. Поэтому, я так думаю, Рогоза нашел своего знакомого, и он это подтверждает, что он с ним знаком, - Виталия Жукова. У которого есть однокурсник по Киевскому институту международных отношений - Гладковский-младший. И Рогоза надеялся, что теперь он будет использовать такую фамилию для того, чтобы побеждать в тендерах", - отметил Луценко.
Он напомнил, что не любая фирма может работать на "Укроборонпром", ей нужен допуск на поставки.
"Ранее этот допуск давал сам концерн через свою службу безопасности. Не СБУ, а служба безопасности концерна. И, например, в 2014 году таких фирм-поставщиков было 500. В 2015 - 3700, 2016 - 4300. А в 2017 - 5700. Наконец, "Укроборонпром" издал приказ в 2018 году, которым передал ответственность за проверку доброчестности этих фирм вниз, на предприятия. Что, на мой взгляд, неправильно", - подчеркнул Луценко.
Генпрокурор сообщил, что у следствия есть переписка, Рогозы и Жукова, из которой очевидна осведомленность и Жукова, и Гладковского в том, что делает Рогоза.
"С точки зрения человеческой логики все понятно: они соучастники. С точки зрения юридической мы должны: а) доказать подлинность этой переписки и б) получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда. Именно этим и занимается военная прокуратура. Мы передали телефоны на экспертизу в уполномоченный для этого орган (Киевский институт судебных экспертиз). В случае подтверждения подлинности я не исключаю, что могут быть другие подозрения, кроме Рогозы", - уведомил Луценко.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".
7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси
То отдасте!
сформулював Хвильовий! Але ж Jedem das Seine. - Кожному своє…
У вас були всі докази по брильянтовим прокурорам і де посадки? Що ми бачимо? Головного свідка вбито, Сакварелідзе і його команду звільнено бо вони пішли проти соєвої Системи, а злодюги-корупціонери продовжують спокійно працювати на шоколадного Юду! Пес брехливий, скоро повернешся за грати разом зі своїм хазяїном паРашеном !
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А а у!!!
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НУЖНО РАСПРОСТРЯНЯТ и ВЗЯТЬ за ШКУРКУ !!. 0собенно счасс..
ПРЕД ВЫБОРАМИ !!
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РЕБЯТА !!
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ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Есть сайт - ВЛАСТИ НЕТ.__
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Там ПОСТОЯННО ПООШРЯЮТ сепаров , и банят УКРАИНЦЕВ,,
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Сегодня -- подкинули ОСКОРБИТЕЛЬНУЮ статью от """неизвесного "источника""..0х уж любят печатать " неизвестных " источникоф???.
Бойца АТО изнасиловал «смотрящий»:...
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ААУ!!
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С б У ???!!
.Что за "источник "" """"""наш""""""город ??? . Кто такая АНАСТАСИЯ МОЛОДЦОВА ?
?? . Что за ""источник " ???
? . ЧТО ЗА САЙТ ???? , Почему боец был там ?
? . Почему УЖЭ ДОМА ?
?
? . ЕСТЬ СУДЬИ-- КОТОРЫЕ ОСУЖДАЮТ и ОСВОБОЖДАЮТ ?
?? , ЧТО ЗА САЙТ ??? , К ОТВЕТУ ВСЕХ !!