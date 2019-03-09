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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17263) Черкассы (587) Блок Петра Порошенко (1593) Национальный корпус (145)

 За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП

События, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой партии "БПП "Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о действиях Нацкорпуса в Черкассах: Гнев о коррупционном преступлении справедлив, но он не может порождать другие преступления

"Имеем дело с очередной попыткой окунуть Украину в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно добивается российская машина пропаганды. Все с одной целью - свержение демократической проевропейской власти", - говорится в документе.

В партии подчеркивают, что "за подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

"Все время с начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Национальный корпус" в Черкассах пытался прорваться к выступающему со сцены Порошенко. ВИДЕО

Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности", - отмечают в БПП.

Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.

Источник: https://censor.net.ua/n3115712
 
 
 Топ комментарии
 
вальцманат - это и есть реванш режима януковича..
поросенко такой же, как и янукодло, только жаднее..
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Хто казав ,що за мальдивським не стоять кацапи За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 7432 За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 5132
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Конешно, конешно , а еще зеленіе человечки с Марса
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Більше для Путіна, ніж любі друзі Порошенка - мародери навколо УКРОБОРОНПРОМу, не зробив ніхто!!!
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Банда пэрдонуло так прямо с Кремля и России им позвонили и доложили кто что кому где и как.. дэбилье непроходимое как их "предводитель...мальдивский траст" .. За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 4071
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Порошенко рассекретил план заговора против Порошенко

За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 6964
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вальцманат - это и есть реванш режима януковича..
поросенко такой же, как и янукодло, только жаднее..
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пєтушарий, это ты про лолиту кокорину?
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Петушарий это Шарий.
Есть у нас такой беженец которого режим порошенко преследует за свободу слова.
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что шарий, что стець-пиндець - из одного инкубатора, где продаются и ненавидят Украину, ее народ и Патриотов..
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Порошенко :
член партии СДПУо Медведчука 1998 год
член парти Регионов 2001 год
Невестка Порошенко из Питера
Настоящий патриот Украины или россии
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Хто казав ,що за мальдивським не стоять кацапи За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 7432 За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 5132
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Я хренею с бпп...ну и дебилы ,правят этой страной...
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Яких обрали, такі і правлять. Які проблеми?
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«Tanya Adams
https://site.ua/tanyaadams/18521-takoe-smeshnoe-zavtra/
Такое смешное завтра.
Вы всё поймёте, поймёте потом.
Когда откроете кран, а там не будет воды.
Простой, обычной воды.
И не будет того, кто починит эту воду.
А когда выйдете в магазин за хлебушком, бородатытый ***** вам покажет дулом автомата в сторону дома. ****** обратно, хлебушек вчера....»
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Точно.
Даже не поймешь,а поверишь.
Вот так.
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А на Человеческом языке что сиё означает? Мы должны за вора голосовать "лишь бы не было войны"? Так война будет или не будет, независимо от Пети.
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Это ничего не значит не напрягайте извилину.
Просто очень точно написано каждый же считает себя пупом земли тут всем просто насрать на этого крыкуна.
Нет воды и еды.
Будет когда война закончится.
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удивительно - слово в слово, как порошенковские троли вещали 2-3 часа назад. я теряюсь в сомнениях - кто кому пишет методички???)))))))))))))))))))))))))) За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 5829
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Ну то самое, что петушата пєтушария тут вскукарекивают..
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***** до слез!
За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 487
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Вимагаю покарання,негайного,головного мародера ...
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гудок это разве не пророссийский реваншист, всю партию региотов поросенко собрал в своей будке бпп..
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ахметка гудок, он януковичем крутил вертел, теперь свинярчуком-поросенко крутит..
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Коррупция в Украине есть, с этим как-будто все согласны,
а вот коррупционеров - нет!...
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Пеця святой и это его первое чудотворение.
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А хидрант сегодня опять ретировался через задний проход
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В ускореном темпе.. даже гимн сократили ...
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Нацкорпус финансируется за выведенные деньги Привата - догадайтесь кем?...
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Не потрібно Людей провокувати до таких акцій. І Українці- це не бидло !!! А Ваша зневага до людей отримає гідну відсіч.
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Нема такої традиції в УКРАЇНСЬКИХ Президентів.
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Я маю на увазі УКРАЇНСЬКИХ Президентів, а не Дамбасську кремлівську підстілку.
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За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 3811КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ 43 мин.43 минуты назад
Кум Плокулол почти переобулся..
Завтра зах--рит хештег #Порохоботи_Підори

По-ходу, Петю предали все, даже ближайшие..
Это конец, беги, бл'ть!
За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 9689
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Беги Петя беги
ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ...




⚠Страшный БЕНДЕРовец @Realuran

Побег мародера ПорошенкоЗа сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 1481 https://youtu.be/dHlPa_nws9U
полная версия!
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Дикие обезьяны в Черкасах пробегали сегодня. Привет им передавай.
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"Действуй строго по закону,
значит действуй втихаря..."
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За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 9619

Аваков, не спишь....?
Слышишь какой на тебя наезд?...
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Кремлеботы так и мечтают чтоб петя побежал
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Ну сегодня он неплохо потренировался... За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП - Цензор.НЕТ 9640
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Житомир-вальцман на днях к вам едет-встретьте этого обрезанного как надо!
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так и не врубился: "пророссийские" это кто - нацкорпус или аваков с полицией...
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в ростов чешит под аплодисменты граждан Украины
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Кремляди от бесслилия опять сползают к тупым оскорблениям Порошенка
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ты так и не ответил. почему ты не приехал в Черкассы защитить хозяина?
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А как же мыролюбные перемирия? как же потужный щироукраинский реформизм?

Так не пойдет. отвечать им за все придется.
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а за поводом для этих акций стоит Барыга Петро Лексеич. Не давай повода, ворье, не будет акций протеста!!!!!!!!!!!!!!!
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В бессильной злобе лютуют красные комиссары,
и подсылают своих наймитов...
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ахаха..А кваков не стоїть..дуже смішно..
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Кругом руки Кремля... А красти під час війни Вас примушує чия рука..?
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Всё больше и больше агентов кремля окружает Петю. Все теснее и теснее сжимается кольцо московських провокаторов... А когда сожмется так, что Петя и шаг в сторону не ступит, может оказаться что агентом кремля был именно он..
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Конечно Порошенко сам должен ловить и расстреливать коррупционеров и стоять у них за спиной каждый рабочий день чтоб не воровали. А всем остальным можно расслабиться и ******.вать со своих диванов.
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Не добавить не убавить. Согласен полностью. Гадко было смотреть на так называемых националистов которые за миску баланды и обглоданный масел продались Кремлю!
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О как ольгинские в спам бегут... со скоростью 20 махов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП
 
 
 
 
 
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