 За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой партии "БПП "Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем дело с очередной попыткой окунуть Украину в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно добивается российская машина пропаганды. Все с одной целью - свержение демократической проевропейской власти", - говорится в документе.
В партии подчеркивают, что "за подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".
"Все время с начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов.
Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности", - отмечают в БПП.
Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.
поросенко такой же, как и янукодло, только жаднее..
Есть у нас такой беженец которого режим порошенко преследует за свободу слова.
член партии СДПУо Медведчука 1998 год
член парти Регионов 2001 год
Невестка Порошенко из Питера
Настоящий патриот Украины или россии
https://site.ua/tanyaadams/18521-takoe-smeshnoe-zavtra/
Такое смешное завтра.
Вы всё поймёте, поймёте потом.
Когда откроете кран, а там не будет воды.
Простой, обычной воды.
И не будет того, кто починит эту воду.
А когда выйдете в магазин за хлебушком, бородатытый ***** вам покажет дулом автомата в сторону дома. ****** обратно, хлебушек вчера....»
Даже не поймешь,а поверишь.
Вот так.
Просто очень точно написано каждый же считает себя пупом земли тут всем просто насрать на этого крыкуна.
Нет воды и еды.
Будет когда война закончится.
а вот коррупционеров - нет!...
Кум Плокулол почти переобулся..
Завтра зах--рит хештег #Порохоботи_Підори
По-ходу, Петю предали все, даже ближайшие..
Это конец, беги, бл'ть!
ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ...
⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠ @Realuran
Побег мародера Порошенко https://youtu.be/dHlPa_nws9U
полная версия!
значит действуй втихаря..."
Аваков, не спишь....?
Слышишь какой на тебя наезд?...
Так не пойдет. отвечать им за все придется.
и подсылают своих наймитов...