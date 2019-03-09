 Конституционный суд Молдовы признал результаты парламентских выборов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протокол ЦИК Молдовы с итогами парламентских выборов направляют в Конституционный суд на утверждение

"Конституционный суд признал результаты состоявшихся в Молдове парламентских выборов и мандаты депутатов парламента, избранных как по одномандатным округам, так и по национальным округам (по партийным спискам. - Ред.)", - говорится в решении инстанции.

Наряду с этим, конституционная инстанция отвергла как необоснованные иски избирательного блока ACUM об отмене результатов голосования по нескольким одномандатным округам.

В соответствии с законодательством, президент Молдовы должен подписать указ о назначении даты первого заседания парламента Молдовы 10-го созыва.

Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

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Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 - по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.