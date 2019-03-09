 Аваков о действиях Нацкорпуса в Черкассах: Гнев о коррупционном преступлении справедлив, но он не может порождать другие преступления

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенные юноши хотели хардкора, а не справедливости и законности", - отметил он.
В связи с этим, "не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам". "Так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание. Выборный период – это состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков, осатаневших глоток и слезоточивого газа, схем-сеток и взаимной подлости. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете", - подчеркнул Аваков.
Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.
Тогда почему "Аваков поставил на юлю и проиграл" ? Если "Зеля и Юль это проекты Бени" ?
Аваков особисто вирішує будуть проти когось карні справи чи ні ?
А ХТО він такий ?
царьок якийсь прилаштований...
Де в цій країні ЗАКОН ??? ДЕ ?!
Призначати "вамбатами" людей з кримінальним минулим без військової освіти ???
Начальство связано с убийцей по кличке "Полоса": раскрыты новые детали изнасилования в тюрьме участника АТОСуббота, 09 марта 2019, 13:57
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Начальство Бердянской исправительной колонии №77 "связано" с рецидивистом-убийцей, который незаконно находится в колонии для незначительных и преступлений средней тяжести, по кличке "Полоса", который насилует и издевается над заключенными.
Об этом сообщает журналист Ольга Решетилова в Facebook.
"После того, как мне написали эту историю, я сразу обратилась к нескольким правозащитникам, которые занимаются пенитенциарной системой. Все, как один, сказали, что проблема Бердянской исправительной колонии №77 существует уже несколько лет, пройдены все возможные инстанции - безрезультатно", - написала журналистка.
Она добавила, что также неофициально обращалась к представителям офиса Уполномоченного по правам человека и в Минюст, где одинаково "не видят проблемы". "Это просто воры в законе качают ситуацию", - процитировала Решетилова ответ ведомств.
Но, как напомнила журналист, Бердянская исправительная колония №77 имеет минимальный уровень безопасности.
"Здесь содержатся мужчины, впервые совершившие преступление - незначительный или средней тяжести. Средний возраст заключенных от 18 до 27 лет. То есть "воров в законе" там просто не может быть. Хотя нет, есть одно исключение. Непонятно по каким причинам здесь содержится некий Сергей Мирошниченко (погоняло "Полоса"). Рецидивист, это уже его третья ходка за убийство", - рассказала женщина.
Она также сообщила, что по словам осужденных, "Полоса" является правой рукой администрации, смотрящим и тем, кто превращает жизнь содержащихся в ад. Именно на него указывает Александр, осужденный атошник, как на своего насильника.
Події, які відбулися 9 березня в Києві і Черкасах, не можуть залишитися без належної політичної оцінки і без відповідних рішучих дій з боку правоохоронних органів.
Про це заявили в прес-службі партії БПП "Солідарність".
"Маємо справу з черговою спробою занурити України в хаос. Агресор і реваншисти протягом п'яти років намагалися і намагаються використати для цього будь-які засоби: кидання гранат в нацгвардійців, провокування на вулицях Києва сутичок з правоохоронцями, блокування вулиць тощо. Саме такого відеоряду традиційно прагне російська машина пропаганди. Все з однією метою - повалення демократичної проєвропейської влади", - йдеться у заяві.
У партії вважають, що за подібними акціями стояли і стоять проросійські реваншисти і олігархи-втікачі.
"Весь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною і незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити або зламати України зсередини. Усіх, хто хоче на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство і залити наші вулиці кров'ю українців, повинні зупинити рішучі дії правоохоронних органів", - відзначили в БПП.
У партії також вимагають покарати учасників нападу на поліцейських в Києві та на мирне зібрання громадян в Черкасах "і зупинити провокації, які вчиняються проти нашої державності".https://gazeta.ua/articles/politics/_u-bpp-nazvali-tih-hto-stoyit-za-sutichkami-u-cerkasah-ta-kiyevi/890205