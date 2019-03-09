 Аваков о действиях Нацкорпуса в Черкассах: Гнев о коррупционном преступлении справедлив, но он не может порождать другие преступления

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

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"Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенные юноши хотели хардкора, а не справедливости и законности", - отметил он.

В связи с этим, "не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам". "Так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание. Выборный период – это состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков, осатаневших глоток и слезоточивого газа, схем-сеток и взаимной подлости. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.