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 Аваков о действиях Нацкорпуса в Черкассах: Гнев о коррупционном преступлении справедлив, но он не может порождать другие преступления

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что по итогам событий в Черкассах возбуждено уголовное производство, а нарушители должны понести наказание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Национальный корпус" в Черкассах пытался прорваться к выступающему со сцены Порошенко. ВИДЕО

"Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенные юноши хотели хардкора, а не справедливости и законности", - отметил он.

В связи с этим, "не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам". "Так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание. Выборный период – это состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков, осатаневших глоток и слезоточивого газа, схем-сеток и взаимной подлости. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.

Источник: https://censor.net.ua/n3115708
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас многие с удивлением наблюдают за тем, как министр внутренних дел откровенно включился в предвыборную кампанию и делает очень рискованные маневры. Многие просто не могут подобрать слов для оценки его действий, а собственно говоря почему? На самом деле, Аваков все эти годы демонстрировал одну и ту же позицию и оставался на месте лишь потому, что был плодом компромисса правящей коалиции.
В тот момент, когда вспыхнул первый скандал вокруг «нацжон», а по сути - штурмовых отрядов и нулевой реакции руководства МВД, стало понятно, что министр готовится к выборам и это - его личный актив, который он пустит в нужный момент. Или у кого-то были мысли о том, что нацжоны были созданы для противостояния агрессору или чего-то подобного? Ничего подобного, это - отряды погромщиков, чьи художества мы сейчас и наблюдаем.
Собственно говоря, у него было две реальных возможности сыграть под выборы. Либо сохранить лицо, а вместе с ним - остатки авторитета, либо включиться в предвыборную игру. По сути, если он это делает открыто, то должен уйти в отпуск, но он сыграл гибридно. В этой ситуации самое неприятное даже не это.
Если он решил играть на бабулю - его дело, к сожалению, разрушить коалицию из-за его изгнания - тоже нельзя, но он стал играть против Пороха, за бабушку, клована и кого угодно. Это значит, что его действия укладываются в заявления Путина и МИД РФ о том, что они хотят кого угодно, только не Пороха.
Такая ситуация напоминает знаменитое стояние Юлия Цезаря у реки Рубикон. Он его перешел и теперь понимает, что выигрыш Пороха одновременно станет и окончанием его карьеры, со всеми вытекающими последствиями, а для нацжон и всех остальных это означает плотное знакомство с той же самой Нацполицией и другими правоохранительными органами. Оно и понятно, поскольку очень многое ушло в туман именно потому, что эти структуры являются для него карманными.
В любом случае, тут удивляться нечему. Все развивается ровно так, как и должно. Каждый делает свой выбор и этот выбор определит его судьбу. Кстати, именно «нацжоны» - хороший показатель. Они были собраны потому, что у министра нет уверенности в том, что находящаяся в его подчинении Нацполиция и Нацгвардия лояльны лично к нему, а не к Украине. Будь это иначе, не пришлось бы возиться с этой публикой, тратиться на экипировку и прочее.
В общем, нас ждет много интересного перед выборами, и все это надо видеть и запоминать, чтобы ничего не забыть и не допускать старых ошибок. И это касается всех, начиная сверху и до самого простого обывателя, которому не равнодушна судьба страны.
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Аваков унижает полицейских, кидая против них своих титушек и запрещая жестко отвечать. Гнев о коррупционном преступлении справедлив, но он не может порождать другие преступления, - Аваков о действиях Нацкорпуса в Черкассах - Цензор.НЕТ 5853
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Ооо) авакян всех за идиотов считает...
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Нет не знал, не все ж такие умные и доверенные Бени как Вы.
Тогда почему "Аваков поставил на юлю и проиграл" ? Если "Зеля и Юль это проекты Бени" ?
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Я щось не зрозуміла...
Аваков особисто вирішує будуть проти когось карні справи чи ні ?
А ХТО він такий ?
царьок якийсь прилаштований...
Де в цій країні ЗАКОН ??? ДЕ ?!
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это к кому вопрос? к лоле кокориной?
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А нехай Поросєнко відправе у відставку Авакова,по закону))
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Странно когда менты ставили на колени добробатов под ВР, Вы его всячески защищали.
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ОООООО..Єто какие преступления??? Створювати дамбрабати тіпа на вибари???
Призначати "вамбатами" людей з кримінальним минулим без військової освіти ???
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Порох везде создал "сетки", спецом под выборы. За них ругала посол Йованович и зам. госсека САШ Хейл. Но пете пох. он продолжает вваливать в свои "сетки" деньги и гастролировать по уставшей от него Украине. Ухватился за власть мертвой хваткой бультерьера, не может отпустить
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На зеленского даже аваков не готов поставить или же он стратегически пока работает на обоих (точнее на одного коломоху) а там как говорица война план покажет.
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Пете выгодна заварушка, ибо потом он может вернуться к плану "А" - военному положению! Ни ПС, ни С14, ни Братство ни Свобода сегодня в протестах против коррупции замечены не были! Получается непонятно - они "за" или "против" наказания коррупционеров? Ответ знает Петя, но он никому об этом не скажет!
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Обычно со своей политсилой приходят их руководители, или у руководителей есть дела поважнее? Вчера Корчинский отлично справлялся с феминистками, а сегодня - ветром сдуло! Это касается и остальных!
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это уже не важно. время для мыролюбца сегодня очень ускорилось. каких то 20 дней , и все. для него все.
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«Праведный гнев о коррупционном преступлении» !!що ти верзеш міністр задрипаний? «Преступление» треба в суді доводити і для цього президент дав наказ розпочати розслідування. Аваков - некомпетентний нездара думає що люди не бачать що він зрадник. Авакова у відставку!
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Чувак Аваков,гнев порождает не только преступления.Но и ожидает наказаний за преступления.А поскольку наказаний, за гнев, порождающий преступления нема,то и волна гнева справедливости будет рости Гнів щодо корупційного злочину справедливий, але він не може породжувати інші злочини, - Аваков про дії "Нацкорпусу" в Черкасах - Цензор.НЕТ 5669
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вот и для наказания преступников нужен другой президент, не это ссыкло Аваков про дії "Нацкорпусу" в Черкасах: Гнів щодо корупційного злочину справедливий, але він не може породжувати інші злочини - Цензор.НЕТ 8308
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Ну и где нацкорпус? На ментов надежды нет - прогнили давно. А эти бравые ребята только салютики пускать годны? Пацана АТОшника посадили в тюрму за задержание сепара, а доблестные менты решили унизить.


Начальство связано с убийцей по кличке "Полоса": раскрыты новые детали изнасилования в тюрьме участника АТОСуббота, 09 марта 2019, 13:57

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Начальство Бердянской исправительной колонии №77 "связано" с рецидивистом-убийцей, который незаконно находится в колонии для незначительных и преступлений средней тяжести, по кличке "Полоса", который насилует и издевается над заключенными.
Об этом сообщает журналист Ольга Решетилова в Facebook.
"После того, как мне написали эту историю, я сразу обратилась к нескольким правозащитникам, которые занимаются пенитенциарной системой. Все, как один, сказали, что проблема Бердянской исправительной колонии №77 существует уже несколько лет, пройдены все возможные инстанции - безрезультатно", - написала журналистка.
Она добавила, что также неофициально обращалась к представителям офиса Уполномоченного по правам человека и в Минюст, где одинаково "не видят проблемы". "Это просто воры в законе качают ситуацию", - процитировала Решетилова ответ ведомств.
Но, как напомнила журналист, Бердянская исправительная колония №77 имеет минимальный уровень безопасности.
"Здесь содержатся мужчины, впервые совершившие преступление - незначительный или средней тяжести. Средний возраст заключенных от 18 до 27 лет. То есть "воров в законе" там просто не может быть. Хотя нет, есть одно исключение. Непонятно по каким причинам здесь содержится некий Сергей Мирошниченко (погоняло "Полоса"). Рецидивист, это уже его третья ходка за убийство", - рассказала женщина.
Она также сообщила, что по словам осужденных, "Полоса" является правой рукой администрации, смотрящим и тем, кто превращает жизнь содержащихся в ад. Именно на него указывает Александр, осужденный атошник, как на своего насильника.
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У БПП назвали тих, хто стоїть за сутичками у Черкасах та Києві
Події, які відбулися 9 березня в Києві і Черкасах, не можуть залишитися без належної політичної оцінки і без відповідних рішучих дій з боку правоохоронних органів.
Про це заявили в прес-службі партії БПП "Солідарність".
"Маємо справу з черговою спробою занурити України в хаос. Агресор і реваншисти протягом п'яти років намагалися і намагаються використати для цього будь-які засоби: кидання гранат в нацгвардійців, провокування на вулицях Києва сутичок з правоохоронцями, блокування вулиць тощо. Саме такого відеоряду традиційно прагне російська машина пропаганди. Все з однією метою - повалення демократичної проєвропейської влади", - йдеться у заяві.
У партії вважають, що за подібними акціями стояли і стоять проросійські реваншисти і олігархи-втікачі.
"Весь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною і незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити або зламати України зсередини. Усіх, хто хоче на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство і залити наші вулиці кров'ю українців, повинні зупинити рішучі дії правоохоронних органів", - відзначили в БПП.
У партії також вимагають покарати учасників нападу на поліцейських в Києві та на мирне зібрання громадян в Черкасах "і зупинити провокації, які вчиняються проти нашої державності".https://gazeta.ua/articles/politics/_u-bpp-nazvali-tih-hto-stoyit-za-sutichkami-u-cerkasah-ta-kiyevi/890205
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то есть власти можно беспредельничать, а НЕвласти низзяяя.... интересная постановка вопроса.
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Нацкопус этот шит белыми нитками путинской пропаганды. Как раз завтра и кисельтв и другие минимум час уделят этому событию в праймтайм)))
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Коломоха тоже на 1+1 время уже забил в пидсумках тыжня)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков о действиях Нацкорпуса в Черкассах: Гнев о коррупционном преступлении справедлив, но он не может порождать другие преступления
 
 
 
 
 
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