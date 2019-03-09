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 Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде

Народный депутат Татьяна Чороновол подчеркнула, что для нее большая честь получить орден "За мужество".

В своем Facebook, пишет Цензор.НЕТ, она рассказала, как воспринимает награду:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Марчук, которую взрастил Портнов, будет решать, правильно ли были конфискованы в госбюджет активы Януковича, - Чорновол

"Это не орден за фронт (там объективно я только путалась под ногами). Это орден за Майдан. Тогда в моей жизни, маленького человечка-муравья, произошло сосредоточение воли, помыслов, действий с полным отключением инстинкта самосохранения, дало мне силы рано или поздно подтолкнуть исторический процесс.

Можете верить, можете нет - во времена Януковича я сознательно ходила по краю лезвия, провоцировала, сражалась с охранниками ВФЯ, вывешивала на блоги расследования, которые боялись печатать все без исключения СМИ, лазила через заборы в десятки межигорьев, пилила охотничьи вышки Яныка, разбивала машины СБУ, захватывала КГГА, жгла офис Партии регионов. Это все имело одну цель - вызвать огонь на себя, я осознавала, что без мучеников за идею, маленьких бабочек, летящих против большого пламени, никак не победить мощную властно-мафиозную машину Януковича, которая тянула мою страну в Россию. Я понимала, что для этой выбранной собственноручно роли я подходила идеально: уже известный журналист, женщина, человечек, в жизни которой невозможно было нарыть никакого компромата. Причем когда я натягивала эту роль на себя, я старалась не рисковать другими. За мной никто не стоял, более того я стремилась к одиночеству, потому что понимала, чему подвергаю людей, которые рядом.

И когда черный "Порше Каен" начал таранить меня на Бориспольской трассе, я знала, что моя миссия близка к успешному завершению и все, что мне осталось сделать - это подвести черту, чтобы моя смерть не выглядела, как несчастный случай, чтобы всем было понятно, что это убийство. Поэтому я не пыталась на "Авео" убежать от преследователей, потому что понимала, что на большой скорости я могу разбиться и это будет выглядеть, как авария. Также я не плакала, не кричала, не материлась, в моем видеорегистраторе - тишина, я хотела погибнуть достойно.

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И, верите или нет, но это правда, что последняя мысль в моей голове, перед тем, как отключиться под градом ударов убийц на Бориспольской трассе была такая: "Я своего достигла... общество не простит моей крови... Януковичу теперь конец". А для меня борьба с Януковичем в тот момент была борьбой за государственность Украины. И развитие событий показало, что была права.

Покушение на меня во время католического Рождества, на самом деле, мобилизовало Майдан, который на тот момент "расслабился" в предновогодний период, вызвало волну поддержки и возмущение за рубежом. Я действительно немножко толкнула исторический процесс, а дальше эстафету подхватили другие. То есть мое мужество вписано в историю Майдана. А то, что я "в танке не сгорела", то это не моя вина. Я только случайно осталась жива. А может неслучайно, всем, что меня пытались в те времена удержать я цитировала Багряного "Сміливі завжди мають щастя".

Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде 01

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Напомним, согласно указу главы государства №58/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня", народный депутат Татьяна Чорновол награждена орденом "За мужество" III степени.

Источник: https://censor.net.ua/n3115700
 
 
 Топ комментарии
 
Ты его продала скотина,раз взяла орден от мародера.Прийдут и к тебе.Такое не прощают.Петя уже бежал сегодня как трусливый пес от Украины.
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за героиццкий заглот у пашинского Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 2466
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её муж более достоин!!! Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 3663
и че таня делала героиЦЦкго на майдане? Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 3931
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Звизда. На Майдане еще светила, а в Раде затухла.
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Её побили за то,что выжрала чакушку в одну харю. Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 777
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Таня ,твой муж на фронте погиб за лучшую жизнь в Украине,а ты ворью продалась,которое у армии крысит,не стыдно ?
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Ее муж погиб не за лучшую жизнь,а за территориальную целостность и суверинитет.
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должна таблетки получать, а получила медальку
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за героиццкий заглот у пашинского Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 2466
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до речі є класичний твір Забужко "Польові дослідження з українського сексу" ...
може хтось спроможеться описати "дослідження сексу)))" в в.зраді?
танюха, жінка !!!)) тисячоліття і тд - це буде крутіше - шнобелівську) премію,
точно можна буде заробити !!! Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 1303 Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 4561 Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 4561
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Мужественная женщина. Смелая и честная.
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Ты его продала скотина,раз взяла орден от мародера.Прийдут и к тебе.Такое не прощают.Петя уже бежал сегодня как трусливый пес от Украины.
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нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде
Бедная девочка... ...видел я, как её ловили и били.
Но такая в "юли" не пробъётся... -- а жаль!
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в бордель пробьется - там геращенка ирка научит
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-- а ты такой честный и гордый -- шо ни на кого не работаешь, от социального пособоия отказываешься и даже милостыни не берёшь...! -- чем жив? -- неизвестно... *)
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Свинопетя отмедалил Таньку.
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Не читая, .эту **** ...... ще, слов не хватает.
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МРАЗЬ СОЕВО- КРОЛИЧЬЯ!
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Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 98Рональд‏ @sd100674 39 мин.39 минут назад
На премию Коболева можно было накормить 15 миллионов солдат и провести 6 тысяч операций на сердце

https://t.co/CIQ2MXQSh5

Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 7743
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За контракт который подписала Жулька по которому Украина переплатила 32 миллиарда сколько можно накормить солдат?
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Андрій Дзиндзя
4 год
Таке враження що у деяких зрадофілів відключили гугл на пошук призвіща "Чорновол". Тут деякі обурюються, за що Тетяну нагородили орденом за мужність. Так от, хочу нагадати, коли була загроза вторгнення у Маріуполь російських військ, а деякі підрозділи ЗСУ тікали з міста (потім дехто з них не погнушався отримати медалі за звільнення Маріуполя) Тетяна усе кинула, приїхала у Маріуполь, взяла автомат та не побоялася встати на захист міста! Також хочу нагадати, що саме Тетяна багато зробила задля захисту Бердянська, коли проросійська вата намагалася захопити місто та запросила росіян, на той час відомих як "чорні чоловічки". Тоді Чорновол зробила все,щоб саме туди були направлені сили, які згодом стануть полком "Азов". Це зараз всі такі хоробрі, і гавкати у бік влади вважається гарним тоном. А у той час, коли журналістів за таке вбивали, и всі нинішні "відомі" блогери мовчали у тряпочку, саме Чорновол не боялася і робила репортажі по фінансовим оборуткам Януковіча та його родини, пробиралася у Межгірря та на кримську дачу Януковича.

Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 8434
Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 8341
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Отвратная чувиха.
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там соєвого мародёра со сцены в Черкасах выгнали, а ты тут сидишь.. бєгом на защиту Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 7299
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Где выгнали? закончил выступление и уехал. Клоуны Московские специально так долго ехали!
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Орден за майдан? Тоесть орден за революцию и переворот? Ето что то новое в правовом поле. Не слыхал чтобы революционерам ордена власть вручала.
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А в нас що не день новини... Тільки для людей ніякого покращення немає.
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Зачем эти побрякушке? ... была представительнецей второй древнейшей профессии --- стала с Пашинским первой...
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Эх, почему у нас таких нет.
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это сейчас :""я хотела погибнуть достойно""", а в первом интервью в больнице 2014 на все вопросы : ""я намагалася втекти""...https://censor.net.ua************************************************************************************************
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Меня на яндекс кидает =спалился ленинградский пуйлопан
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когда кидает на яндекс - это шизофрения.. а патамуша виновата она - весна Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 3429
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Ужас,до чего мы докатились.Теперь все Чорноіли до десятого колена будут при власти независимо от ума забыв что ЧОРНОВИЛ пофукал из за своей амбиции Независимую Украину.
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Ви В'ячеслава звинувачуєте у тому, що Тетяна має таке прізвище?😐
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гвоздем соткой надо было к груди прибить..
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звизда таня с плешивым чмом пашинским тырила вместе
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Поздравляю с наградой. Успехов Вам Таня в Вашей тяжёлой борьбе с ордынской швалью и предателями Украины. Не зря воют на сайте-добре їм заливаєте сало під шкіру. Он як виють.
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Таня Цензор не читает
Таня бабки зашибает
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было, да, но Таня не железная, сломалась, пусть отдыхает
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штырит кацапню Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде - Цензор.НЕТ 2930.Как вам "ополченочка" вафлы винторогие????Кинула вас обоссанцев ,и вы теперь блеете
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да уж! майдан - лучшее, что могло случится со страной
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Это было очищение огнём шин и крещение кровью . Не верю, что все было напрасно
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Это награда за Одессу - сказал мой любимый жванецкий, получив награду от путана, теперь вот Таня Черновол получила награду от порошенко , крышевавшего воровство в оборонпроме - 'за майдан' (
А знаете, та пошли вы на хер!!
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Мабуть забули про те, як ваші друзі перехвалювали Жванецького? До речі, він отримав від путіна два ордени.
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Речь не об этом. Самое тяжелое для меня -разочаровываться в людях.
А Таня , мне кажется после потери мужа, у неё проблемы .
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Интересно, сколько папа-пашинский отстегнул за орден для своего маленького человека-муравья
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Я думаю пламенная революционерка заслужила орден.
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Тогда в моей жизни, маленького человечка-муравья, произошло сосредоточение воли, помыслов, действий с полным отключением инстинкта самосохранения, дало мне силы рано или поздно подтолкнуть исторический процесс. Источник: https://censor.net.ua/n3115700
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Брехня лише у тому, що ніякого історичного процесу вона не штовхала!Просто для Тетяни іноді краще мовчати, ніж говорити.😒
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"Это орден не за фронт, а за Майдан".

За лояльность к власть придержащим эта награда, и цена ей в связи с этим - грош.
Пэдро мог бы с таким успехом наградить её брозулеткой с изображением золототого тельца, или маммоны.
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Написана правда, але це художній твір, а не каяття людини. Справа у тому, що там нема розуміння своїх дій тих часів.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭто орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде
 
 
 
 
 
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