 Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде

В своем Facebook, пишет Цензор.НЕТ, она рассказала, как воспринимает награду:
"Это не орден за фронт (там объективно я только путалась под ногами). Это орден за Майдан. Тогда в моей жизни, маленького человечка-муравья, произошло сосредоточение воли, помыслов, действий с полным отключением инстинкта самосохранения, дало мне силы рано или поздно подтолкнуть исторический процесс.
Можете верить, можете нет - во времена Януковича я сознательно ходила по краю лезвия, провоцировала, сражалась с охранниками ВФЯ, вывешивала на блоги расследования, которые боялись печатать все без исключения СМИ, лазила через заборы в десятки межигорьев, пилила охотничьи вышки Яныка, разбивала машины СБУ, захватывала КГГА, жгла офис Партии регионов. Это все имело одну цель - вызвать огонь на себя, я осознавала, что без мучеников за идею, маленьких бабочек, летящих против большого пламени, никак не победить мощную властно-мафиозную машину Януковича, которая тянула мою страну в Россию. Я понимала, что для этой выбранной собственноручно роли я подходила идеально: уже известный журналист, женщина, человечек, в жизни которой невозможно было нарыть никакого компромата. Причем когда я натягивала эту роль на себя, я старалась не рисковать другими. За мной никто не стоял, более того я стремилась к одиночеству, потому что понимала, чему подвергаю людей, которые рядом.
И когда черный "Порше Каен" начал таранить меня на Бориспольской трассе, я знала, что моя миссия близка к успешному завершению и все, что мне осталось сделать - это подвести черту, чтобы моя смерть не выглядела, как несчастный случай, чтобы всем было понятно, что это убийство. Поэтому я не пыталась на "Авео" убежать от преследователей, потому что понимала, что на большой скорости я могу разбиться и это будет выглядеть, как авария. Также я не плакала, не кричала, не материлась, в моем видеорегистраторе - тишина, я хотела погибнуть достойно.
И, верите или нет, но это правда, что последняя мысль в моей голове, перед тем, как отключиться под градом ударов убийц на Бориспольской трассе была такая: "Я своего достигла... общество не простит моей крови... Януковичу теперь конец". А для меня борьба с Януковичем в тот момент была борьбой за государственность Украины. И развитие событий показало, что была права.
Покушение на меня во время католического Рождества, на самом деле, мобилизовало Майдан, который на тот момент "расслабился" в предновогодний период, вызвало волну поддержки и возмущение за рубежом. Я действительно немножко толкнула исторический процесс, а дальше эстафету подхватили другие. То есть мое мужество вписано в историю Майдана. А то, что я "в танке не сгорела", то это не моя вина. Я только случайно осталась жива. А может неслучайно, всем, что меня пытались в те времена удержать я цитировала Багряного "Сміливі завжди мають щастя".
Напомним, согласно указу главы государства №58/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня", народный депутат Татьяна Чорновол награждена орденом "За мужество" III степени.
и че таня делала героиЦЦкго на майдане?
може хтось спроможеться описати "дослідження сексу)))" в в.зраді?
танюха, жінка !!!)) тисячоліття і тд - це буде крутіше - шнобелівську) премію,
точно можна буде заробити !!!
Бедная девочка... ...видел я, как её ловили и били.
Но такая в "юли" не пробъётся... -- а жаль!
На премию Коболева можно было накормить 15 миллионов солдат и провести 6 тысяч операций на сердце
https://t.co/CIQ2MXQSh5
4 год
Таке враження що у деяких зрадофілів відключили гугл на пошук призвіща "Чорновол". Тут деякі обурюються, за що Тетяну нагородили орденом за мужність. Так от, хочу нагадати, коли була загроза вторгнення у Маріуполь російських військ, а деякі підрозділи ЗСУ тікали з міста (потім дехто з них не погнушався отримати медалі за звільнення Маріуполя) Тетяна усе кинула, приїхала у Маріуполь, взяла автомат та не побоялася встати на захист міста! Також хочу нагадати, що саме Тетяна багато зробила задля захисту Бердянська, коли проросійська вата намагалася захопити місто та запросила росіян, на той час відомих як "чорні чоловічки". Тоді Чорновол зробила все,щоб саме туди були направлені сили, які згодом стануть полком "Азов". Це зараз всі такі хоробрі, і гавкати у бік влади вважається гарним тоном. А у той час, коли журналістів за таке вбивали, и всі нинішні "відомі" блогери мовчали у тряпочку, саме Чорновол не боялася і робила репортажі по фінансовим оборуткам Януковіча та його родини, пробиралася у Межгірря та на кримську дачу Януковича.
Таня бабки зашибает
А знаете, та пошли вы на хер!!
А Таня , мне кажется после потери мужа, у неё проблемы .
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Брехня лише у тому, що ніякого історичного процесу вона не штовхала!Просто для Тетяни іноді краще мовчати, ніж говорити.😒
За лояльность к власть придержащим эта награда, и цена ей в связи с этим - грош.
Пэдро мог бы с таким успехом наградить её брозулеткой с изображением золототого тельца, или маммоны.