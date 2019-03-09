 Это орден не за фронт, а за Майдан, - нардеп Чорновол рассказала, как отнеслась к госнаграде

В своем Facebook, пишет Цензор.НЕТ, она рассказала, как воспринимает награду:

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"Это не орден за фронт (там объективно я только путалась под ногами). Это орден за Майдан. Тогда в моей жизни, маленького человечка-муравья, произошло сосредоточение воли, помыслов, действий с полным отключением инстинкта самосохранения, дало мне силы рано или поздно подтолкнуть исторический процесс.

Можете верить, можете нет - во времена Януковича я сознательно ходила по краю лезвия, провоцировала, сражалась с охранниками ВФЯ, вывешивала на блоги расследования, которые боялись печатать все без исключения СМИ, лазила через заборы в десятки межигорьев, пилила охотничьи вышки Яныка, разбивала машины СБУ, захватывала КГГА, жгла офис Партии регионов. Это все имело одну цель - вызвать огонь на себя, я осознавала, что без мучеников за идею, маленьких бабочек, летящих против большого пламени, никак не победить мощную властно-мафиозную машину Януковича, которая тянула мою страну в Россию. Я понимала, что для этой выбранной собственноручно роли я подходила идеально: уже известный журналист, женщина, человечек, в жизни которой невозможно было нарыть никакого компромата. Причем когда я натягивала эту роль на себя, я старалась не рисковать другими. За мной никто не стоял, более того я стремилась к одиночеству, потому что понимала, чему подвергаю людей, которые рядом.

И когда черный "Порше Каен" начал таранить меня на Бориспольской трассе, я знала, что моя миссия близка к успешному завершению и все, что мне осталось сделать - это подвести черту, чтобы моя смерть не выглядела, как несчастный случай, чтобы всем было понятно, что это убийство. Поэтому я не пыталась на "Авео" убежать от преследователей, потому что понимала, что на большой скорости я могу разбиться и это будет выглядеть, как авария. Также я не плакала, не кричала, не материлась, в моем видеорегистраторе - тишина, я хотела погибнуть достойно.

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И, верите или нет, но это правда, что последняя мысль в моей голове, перед тем, как отключиться под градом ударов убийц на Бориспольской трассе была такая: "Я своего достигла... общество не простит моей крови... Януковичу теперь конец". А для меня борьба с Януковичем в тот момент была борьбой за государственность Украины. И развитие событий показало, что была права.

Покушение на меня во время католического Рождества, на самом деле, мобилизовало Майдан, который на тот момент "расслабился" в предновогодний период, вызвало волну поддержки и возмущение за рубежом. Я действительно немножко толкнула исторический процесс, а дальше эстафету подхватили другие. То есть мое мужество вписано в историю Майдана. А то, что я "в танке не сгорела", то это не моя вина. Я только случайно осталась жива. А может неслучайно, всем, что меня пытались в те времена удержать я цитировала Багряного "Сміливі завжди мають щастя".

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Напомним, согласно указу главы государства №58/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня", народный депутат Татьяна Чорновол награждена орденом "За мужество" III степени.