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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Нацполиция (9040) Порошенко (16516) столкновения (443) Черкассы (587) Национальный корпус (145) Нацдружины (19)

 "Национальный корпус" в Черкассах пытался прорваться к выступающему со сцены Порошенко. ВИДЕО

Представители "Национального корпуса", устроившие днем столкновения у здания Администрации президента, попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петро Порошенко.

Соответствующее видео выложено на странице "Нацкорпуса" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что активисты "Нацкорпуса" оказались в центре города, когда Порошенко уже закончил свое выступление, и звучал гимн.

Молодые люди попытались прорваться к сцене, но на их пути встали полицейские. Представители "Нацкорпуса" зажгли фаеры. В это время кортеж Президента проехал за спинами полицейских.

Читайте на Цензор.НЕТ: Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса

Протестующие перегородили дорогу, перекрывая путь полицейским машинам. Правоохранители применили слезоточивый газ.

"Де відрубані руки Гладківського?", – скандировали представители "Нацкорпуса".

После этого один из протестующих взобрался на сцену, с которой 15 минут назад выступал Порошенко, и обратился к жителям Черкасс, которые еще оставались на площади. Он обвинил Президента в попустительском отношении к "мажорам-коррупционерам", которые "спускают краденые деньги на проституток".

"Враг номер один в этой стране – это тот, кто зарабатывает на войне", – заявил мужчина, призвав горожан присоединиться к акции гражданского неповиновения.

Также на Цензор.НЕТ: "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Выступив со сцены, члены "Нацкорпуса" рассеялись по площади. Судя по видео, полицейские не пытались их задержать.

Напомним, ранее сегодня "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Источник: https://censor.net.ua/n3115698
 
   
 Топ комментарии
 
Петя будет цепляться за власть до последнего вздоха
Будет цепляться за власть зубами, когтями, рваными носками. Он переплюнет и Янека, и Путина. Всех
Сколько еще дров успеют наломать эти потворы, всеми силами хватающиеся за соломину.
Только одно приходит на ум, что утешает: жадность фраера сгубила.
Петя даже если останется один, будет драться за власть до последнего вздоха. Просто так ее не отдаст.
Крыса...
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Вата бурлит...Видят что безсильны.Давай Порох!
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Мальдивский главнокомандующий даже не стал гимн слушать? Позороще, однако...
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Я тоже не ожидал что все поголовно люляботы будут топить за клоуна. Это очень странно что жюляботы видят конкурента в Порошенко, а вот в клоуне они конкурента не видят!!! , он у них свой человек. Хотя если верить рейтингам то именно клоун главный конкурент бабе Жюле...Но когда все жюляботы начали активно топить за клоуна стало ясно - эта одна банда и чавкает с одного корыта.
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Все они одна шайка - лейка, финансируются большей частью за московские деньги. Коломойский , поддерживая их, хочет,чтобы ему отдали Приватбанк, на Украину ему наплевать. Справка: госбюджету Украины пришлось заплатить 160млд. грн.,чтобы оставить банк на плаву после "художеств" Коломойского.
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Короч. Черкащане опозорили мальдивского гланокомандующего. еще раз доказав, что Черкаси - город козацкой слави, не дав пьяной свинье даже гимн послушать. Горжусь своим городом!!!!
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Черкасы стояли и слушали его открыв рот, крича :"Героям слава") так что мокши опять мимо...
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БРАТИ ЯКОВЛЕВИ‏ @yakovlevu 1 ч.1 час назад

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Мусор : «Мета візиту до Черкас?» Активіст : « Обісцять президента!»
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Нэ втоплююсь, плюйте и дальше. ПОРОШЕНКО - РВОТА.
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Енті "патріоти" більш схожі на поцреотов!
Забагато представників лохторату зелі/юлі/вілки/бойки путають патріотизм з ідіотізмом.
Про запоребрікових взагалі сказати нічого окрім "Зовсім здуріли зі своїм пукіним!".
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Порошенко правильно сделал, что убежал от людей... Он же не железный, постоянно получать по морде от людей...
На Майдане ему били морду майдановцы, тут в Черкассах хотели бить... и так постоянно...
Его хотят бить за его воровство и мародёрство, а он не может остановиться и не воровать, ибо это у него на генетическом уроне... Отец его воровал ещё в советские времена, за что и получил тюремный срок... Он в отца пошёл, и ворует... Сын его туда же.
Поэтому, Порошенко всегда боится и подсознательно ждёт удара, за своё воровство.
Беги Петя, беги...

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Москва, а кто же еще.
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Порох 2019!

у Юльки и Авакова уже агония!
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У Пороха агония. Бежит от людей... Где он, живой ещё?
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бірига тікав як сцикун!
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А шо в Черкасах головного хряка в стойло хотіли загнати...утік
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- сказал сокамерник по зоне, выбирая себе петуха
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пэтя скоро со свинарчуками будет кукарекать на нарах
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Якби в країні проводились би справжні реформи,в першу чергу-судова,нічого б цього і близько не було.А була б всебічна підтримка людей.Влада сама провокує такі дії і крити ії нічим. Кругом все прогнивше і брехливе.Люди не вірять брехні і не вірять в справедливість і невідворотність покарання.Хіба в цьому їх можна звинувачувати? І кацапня тут тільки використовує ситуацію.Так що,сидіти і мовчати,бо ***** нападе?
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Треба скинутись хлопцям на нормальних гучномовець
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Порохоботы в край двинулись мозгами. У них уже нацкорпус титушки проплаченные пуйлом, и ветераны АТО - неправильные ветераны и титушня, и "Азов" теперь тоже титушня. Вы понимаете что вы натурально поехавшие?
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КАНДИДАТІВ БАГАТО А БАРИГА ОДИН!!! ГЛОСУЙМО ЗА ПОРОШЕНКО НЕ СТЕСНЯМОСЯ, В ОЧЕРЕДЬ СУ@НЫ ДЕТИ "Національний корпус" у Черкасах намагався прорватися до Порошенка, який виступав зі сцени в центрі міста - Цензор.НЕТ 4323

"Національний корпус" у Черкасах намагався прорватися до Порошенка, який виступав зі сцени в центрі міста - Цензор.НЕТ 3773
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тут видно як злодій тікає від людей які прийшли спитати як можна під час війни мародерити армію?
https://ukranews.com/news/618719-v-cherkassah-lider-natskorpusa-zalez-na-kapot-kortezha-poroshenko
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Короч. Черкащане опозорили мальдивского гланокомандующего. еще раз доказав, что Черкаси - город козацкой слави, не дав пьяной свинье даже гимн послушать. Горжусь городом!!!!

"Національний корпус" у Черкасах намагався прорватися до Порошенка, який виступав зі сцени в центрі міста - Цензор.НЕТ 8736
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Масква вами тоже гордится и расчитывает на вас.
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Значит Порошенко слишком мягкий президент для Украины. Это называется распустил.
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А Я ГЛОСУЮ ЗА ЛЯШКО!!! "ЛЯШКО ВРОТНЕБРАВ!!!"
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ти перший з початку президентської компанії, який за Ляшка. Навіть якщо пошуткував - все одно похвально!
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это ваш выбор, если , конечно, вы
не плесень ******** гундяева
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в крыму люди сразу прогнали барыгу и теперь живут спокойно без войны и лживых обещаний
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херої, побили поліцію і людей після мітингу

Хто знає, де знаходиться штаб нацжон, він має бути спалений.
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Так він там виступав у Черкасах? чи втік зразу?
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Вопрос к "Национальному Корпусу" - чего вы так рвёте задницу за Зеленского?
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он еще не успел разочаровать переможных ожиданий
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У Києві відбулися зіткнення Нацкорпусу і поліції: фото та відео https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/u-kievi-vidbulisya-zitknennya-natskorpusu-i-politsii-foto-ta-video-masshtabnogo-protestu.htm
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что же эти горе-герои не показали как их под забором ялозили.
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"Національний корпус" у Черкасах намагався прорватися до Порошенка, який виступав зі сцени в центрі міста - Цензор.НЕТ 3570БРАТИ ЯКОВЛЕВИ‏ @yakovlevu 37 мин.37 минут назад
Націоналісти прийшли до Черкаської ОДА ! Президент продовжує тікати від людей, які хочуть поставити йому запитання !

"Національний корпус" у Черкасах намагався прорватися до Порошенка, який виступав зі сцени в центрі міста - Цензор.НЕТ 7426

БРАТИ ЯКОВЛЕВИ‏ @yakovlevu 16 мин.16 минут назад
У Черкасах націоналісти вшанували хвилиною мовчання загиблих Героїв!

"Національний корпус" у Черкасах намагався прорватися до Порошенка, який виступав зі сцени в центрі міста - Цензор.НЕТ 7214
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Кремлядь в бешенстве, что ставленник пуйла Порошенко пролетает на выборах...
Кидают всех ольгинских на защиту мародёра Порошенко
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АВаков никак не угомонится?С понтом это не он лохов накручивает?Херовые это игры..А если бы кто то из лохов да вдруг прорвался бы к гаранту,и получил бы как и положено пулю между глаз?Аваков эту х..ню просчитвал?Ему надо перед Воной ******************
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"Мы создали беспрецедентную модель агитаторов. Всех их мы можем отслеживать онлайн в режиме реального времени. Только на сегодняшний день их 60 тысяч, планируем привлечь до 100 тысяч по всей стране", - похвастался на закрытой встрече с журналистами высокопоставленный член штаба Порошенко, пишет Украинская правда.
Порохобот, 30 срібняків вкрадених свінарчуками вистачає?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Национальный корпус" в Черкассах пытался прорваться к выступающему со сцены Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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