 "Национальный корпус" в Черкассах пытался прорваться к выступающему со сцены Порошенко. ВИДЕО

Соответствующее видео выложено на странице "Нацкорпуса" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, что активисты "Нацкорпуса" оказались в центре города, когда Порошенко уже закончил свое выступление, и звучал гимн.
Молодые люди попытались прорваться к сцене, но на их пути встали полицейские. Представители "Нацкорпуса" зажгли фаеры. В это время кортеж Президента проехал за спинами полицейских.
Читайте на Цензор.НЕТ: Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Нацполиции, - Аваков о заявлениях Нацкорпуса
Протестующие перегородили дорогу, перекрывая путь полицейским машинам. Правоохранители применили слезоточивый газ.
"Де відрубані руки Гладківського?", – скандировали представители "Нацкорпуса".
После этого один из протестующих взобрался на сцену, с которой 15 минут назад выступал Порошенко, и обратился к жителям Черкасс, которые еще оставались на площади. Он обвинил Президента в попустительском отношении к "мажорам-коррупционерам", которые "спускают краденые деньги на проституток".
"Враг номер один в этой стране – это тот, кто зарабатывает на войне", – заявил мужчина, призвав горожан присоединиться к акции гражданского неповиновения.
Также на Цензор.НЕТ: "Свинарчуків Порошенка за ґрати!" - Нацкорпус приехал к Гладковскому и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Выступив со сцены, члены "Нацкорпуса" рассеялись по площади. Судя по видео, полицейские не пытались их задержать.
Напомним, ранее сегодня "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
Еще
Мусор : «Мета візиту до Черкас?» Активіст : « Обісцять президента!»
Забагато представників лохторату зелі/юлі/вілки/бойки путають патріотизм з ідіотізмом.
Про запоребрікових взагалі сказати нічого окрім "Зовсім здуріли зі своїм пукіним!".
На Майдане ему били морду майдановцы, тут в Черкассах хотели бить... и так постоянно...
Его хотят бить за его воровство и мародёрство, а он не может остановиться и не воровать, ибо это у него на генетическом уроне... Отец его воровал ещё в советские времена, за что и получил тюремный срок... Он в отца пошёл, и ворует... Сын его туда же.
Поэтому, Порошенко всегда боится и подсознательно ждёт удара, за своё воровство.
Беги Петя, беги...
у Юльки и Авакова уже агония!
https://ukranews.com/news/618719-v-cherkassah-lider-natskorpusa-zalez-na-kapot-kortezha-poroshenko
не плесень ******** гундяева
Хто знає, де знаходиться штаб нацжон, він має бути спалений.
Націоналісти прийшли до Черкаської ОДА ! Президент продовжує тікати від людей, які хочуть поставити йому запитання !
БРАТИ ЯКОВЛЕВИ @yakovlevu 16 мин.16 минут назад
У Черкасах націоналісти вшанували хвилиною мовчання загиблих Героїв!
Кидают всех ольгинских на защиту мародёра Порошенко
Порохобот, 30 срібняків вкрадених свінарчуками вистачає?