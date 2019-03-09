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 С начала суток враг обстрелял позиции ВСУ возле Крымского и Лебединского из 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - пресс-центр

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

С полуночи и до шести часов вечера 9 марта противник дважды нарушил режим прекращения огня, три раза применив при обстрелах вооружение, запрещенное минскими договоренностями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции в районе Лебединского из минометов калибра 120 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе Крымского из минометов калибров 120 и 82 мм.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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С начала суток враг обстрелял позиции ВСУ возле Крымского и Лебединского из 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - пресс-центр 01

Напомним, 8 марта российские оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115695
 
 
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потерь - НЕТ ! - главное за день!!!
спасибо что живые!
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Але ворог хитрий, розслаблятися не варто.
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вот этот нацкорпус и сюда или они на Порошенко запрограммированы...
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Такий бардак в країні, шматують і шматують
Я вже заплуталась хто за кого.
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это страшно. Видимо Америка была права, предупреждая о пропаганде и насилии в преддверии выборов. Просили не вестись на пропаганду и журналистам быть как никогда правдивыми
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В таких Темах, только Андрей Шевченко -- с Мариуполя -- имеет Право писать, говорить и мнение иметь!
...все остальные должны -- молча слухать и потылыцю чухать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг обстрелял позиции ВСУ возле Крымского и Лебединского из 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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