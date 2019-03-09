 Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО

Об этом Порошенко заявил на совете регионального развития Черкасской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", – сказал Порошенко.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах
По мнению главы государства, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с Конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.
"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", – отметил Порошенко.
Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс страны в ЕС и НАТО. "Кто против – действует вопреки Конституции", – подчеркнул глава государства.
Также на Цензор.НЕТ: Мы освободились от культурной оккупации, и сегодня позиции украинского языка сильны как никогда, - Порошенко
Но. Повыразительнее бы себя вели другие кандидаты в вопросах вступления Украины в НАТО
Пока картинка не самая радужная получается) Чего скрывают? Боятся, шо путин нападэ?
Та то ж только поганый Пэтро боится) Где эти храбрые бабушки и доблестные полковники с клоунами? Пускай смело и честно скажут. Уважив память всех павших героев, кто гибнет за Украину прямо сейчас! В эти годы. Чего молчат, суки? Ну да. Легко всех заклеймить термином "порохобот", а потом тупо нае*ать на очередной договорняк. Что тогда? Вектор внимания всея ЗРАДЫ сместится? Но... там от Украины может ничего уже не остаться.
Любой, кто будет сейчас прямо и открыто саботировать вступление Украины в НАТО достоин свержения путем вооруженного восстания. И хорошо бы расстрелять прямо на Майдане. За измену Украине. То же касается вопросов якшания с лугандандоскими террористами, вопросов аннексии Крыма.
Правильно - пошёл он нах..
для этого нам необходимо сменить голову нашого колгоспу.
бо з такою корупцією туди не беруть.
Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО Были люди, с этим несогласные. Вот, например, из лидеров медведчуковской СДПУ(о) П.А.Порошенко был против
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html...
Мой путь в кацапию. Вы с такой логикой доведете страну до гражданской войны. Идиоты, подобные вам. Продолжайте в том же духе. Скоро будете после авиа-бомбежки кацапов кровавые ошметки детей своих в ведерко собирать. Если они у вас есть конечно.
для этого нам необходимо сменить голову нашого колгоспу.
бо з такою корупцією туди не беруть.
https://youtu.be/YAmthU14UaA
А про вторжение в Крым - так они там присутствовали и США уверяли. что урегулируют ситуацию дипломатически. В этом тоже Порошенко виноват?
14 ч. ·
До речі, це була одна з умов до вступу в НАТО -,купувати контрабасом металобрухт в Росії і продавати його українській арміі втридорого як запчастини, а родичі Бігуса з Росії все спортили.
Наприклад "новий курс" це поворот країни із заходу на схід, тобто знову до росії.
и не в западло тупые фейки постить?
https://youtu.be/YAmthU14UaA
Хмелел Петро,
слеза катилась
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!
Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",
Значок "Ну, Путин, погоди!"
Или это уже не катит и что позволено Юпитеру, не позволено быку?
Тем кто согласен с нижеуказанными заявлениями, но молчит об этом - Друзья, молчать об этом преступление...
Если оценивать правление Порошенко по 10 бальной шкале.
1 - Безвиз
2 - Восстановил Армию и ВПК Украины с нуля.
3 - Томос
4 - Возобновил, модернизировал и вывел в прибыль более 7 заводов среди которых
- Харьковский тракторный завод,
- Харьковский танкостроительный завод Малышева,
- Харьковский завод Электротяжмаш.
- Нефтеперерабатывающий завод - Карпатнефтехим
- НПК Искра
- Судостроительный завод Искра
- Судостроительный завод Паллада
Построено свыше 200 новых заводов.
За время независимости Украины, именно при Порошенко
5 - Построено рекордное количество новых дорог.
6 - Посажено рекордное количество коррупционеров - Информацию можно найти на сайте Минюст.
7 - Компания Нефтегаз, впервые вышла в прибыль перестав быть убыточной.
8 - Впервые были выиграны суды против российских корпораций. Нефтегаз, выиграл у Газпрома суму свыше 5 миллиардов долларов
9 - Полный вывод Украины, из экономической и энергетической зависимости от России. Более 50% экономики Украины, держится на рынках ЕС, США, Канады, Израиля, Саудовской Аравии, Турции, Пакистана, Индии. Это более широкие возможности для украинской экономики.
10 - Более 2 миллиардов гривен уплаты налогов от компании Рошен.
Далее выходим в плюс.
11 - Более 1 миллиарда гривен семья Порошенко вложила в благотворительный фонд Украины.
12 - Более 500 миллионов семья Порошенко выделила на Армию Украины.
13 - Система внедрение в украинскую политику системы Прозоро.
14 - Идеальная работа во внешней политике.
15 - Принуждение ВР голосовать за необходимые Украине законы.
Поэтому, оценка работы Порошенко, умными людьми оценивается в 10++++
Соотношение сделанного при Порошенко, наглухо закрывает то, что не сделано. Ни один из предыдущих президентов, не сможет сравнится с Порошенко по объему выполненных работ. Радикально говоря - Порошенко выполнил больше работы, чем все предыдущие президенты вместе взятые за 24 года. Кто не согласен - прошу перечислить все достижения предыдущих президентов, чтобы соотнести их работу, к работе Порошенко. Если нет что вспомнить о работе предыдущих президентов, тогда не пиз@ите о работе Порошенко потому что вы не имеете на это морального права.
PS: Для люмпенов, предателей и классических долб@*****, которые оценивают работу Порошенко по выполнению его обещаний, хочу пожалеть только одного - побольше мозгов вам товарищи "умственные паразиты". Почему умственные паразиты? Потому что вы существуете не за счет своих мыслей, а за счет чужих, выполняя роль советского радио - что влили вам в мозг, то вы и поете.
А теперь обьясни это 85%, которые слабо интересуются политикой и оценивают работу по литиков по своему карману.
Можешь начинать с пенсий, трудовому стажу, тарифам обвалу гривни и т.д )))
так он у них естььь!!!!!!!!!
у всех
урра!!!!
Извиняться будем или как всегда?
А начиналось все с брусчатки по улице Глушевского...
Невыполненные обещания Порошенко или все началось с брусчатки
1) 26.01.2014: За сутки восстановить брусчатку на улице Грушевского и отремонтировать стадион "Динамо"
2) 31.03.2014: В случае избрания Президентом, в первую очередь внесет в Верховную Раду законопроект о парламентской оппозиции
3) 31.03.2014: В 2014 году выборы в ВРУ состоятся по открытым спискам
4) 31.03.2014: После избрания Президентом перекроет все оффшоры
5) 02.04.2014: Продать Roshen, если станет Президентом
6) 12.04.2014: Построить в Житомире фонтан «лучше винницкого»
7) 13.04.2014: Продать весь бизнес, кроме 5 канала
8) 13.04.2014: В ближайшее время конвертировать все валютные кредиты в гривну
9) 24.04.2014: В случае избрания президентом, одним из первых будет внесен законопроект о референдуме
10) 28.04.2014: Вернуть курс к отметке не выше 10 гривен за 1 доллар
11) 02.05.2014: В первую очередь посетить Донецк и Луганск после победы на выборах Президента
12) 10.05.2014: Достичь энергонезависимости через 2 года
13) 26.05.2014: АТО будет длиться несколько часов
14) 07.06.2014: Подписать новый международный договор, взамен Будапештского меморандума
15) 29.12.2014: Украина будет покупать уголь на Донбассе и в дальнейшем
16) 04.03.2015: На территории Донецкого аэропорта будет размещен пункт мониторинга ОБСЕ
17) 20.03.2015: Государственное управление делами будет сокращать свои расходы
18) 05.06.2015: Стратегия возвращения Крыма будет представлена в ближайшее время
19) 05.06.2015: В Украине будет открытый офис поддержки ООН
20) 10.07.2015: В ближайшее время завершатся операции по задержанию преступников, которые занимаются незаконной добычей янтаря
21) 04.10.2015: Перемещенные лица получат возможность голосовать на местных выборах
22) 01.11.2015: В ближайшее время будут обнародованы фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности за коррупцию
23) 10.03.2016: Вернуть Донбасс в течение года
24) 16.02.2017: Найти оптимальные пути разблокирования поставок угля с ОРДЛО
Петр Порошенко сегодня попросил прощения только за 13-е невыполненное обещание - закончить АТО за несколько часов.
24 августа, он может огласить весь список невыполненных обещаний и пообещать их выполнить до начала предвыборной президентской компании, т.е. до конца 2018 года.
Или извинение было, как обычно, просто предвыборной технологией?
Виктор Скаршевский
http://ua24ua.net/polnoe-sobranie-nevipolnennih-obeshchaniy-poroshenko-kak-minimum-24-punkta-izvinyatsya-budem/
Предупреждение! Если вы, являетесь зрадофилом, советую держать свою голову двумя руками ибо информация, которую я вам предоставлю в этой статье, может попросту разорвать вам мозг.
Сказ о том, как Порошенко обещал остановить войну, но не выполнил обещания.
Об этом обещании, говорят многие жители Украины, яростно атакуя личность Порошенко.
Об этом, говорят жители Днипра, Харькова, Киева, Чернигова, Кропивницкого, Тернополя, Львова, Винницы, Одессы и других регионов но постойте; А разве в этих регионах идет война? Разве в вышеперечисленных регионах ездят российские танки, бронемашины? Разве эти регионы бомбит российская армия стирая целые поселки с лица земли?
На сколько мне известно, жители этих регионов, ходят на работу, в школу, гуляют с детьми, ходят в рестораны и пользуются другими социальными благами.
На сколько мне известно, жители вышеперечисленных регионов, не прячутся по подвалам во время бомбардировок и не соблюдают комендантский час.
Жители большей части Украины, сепаратиста в глаза не видели и знают о войне, только благодаря телевизору и интернету. Большинство, не знают что такое РПГ и АК, но регулярно атакуют Порошенко за то, что не остановил войну.
Так где вы видели войну, господа домоседы? По телевизору?
Какую войну собираются останавливать Тимошенко, Зеленский и другие кандидаты, в областях где войны нет? Какую войну собираются остановить Популисты в областях, куда не пустили российскую армию добровольцы, ВСУ, Порошенко и союзники Украины?
Порошенко остановил войну в вашем регионе, в вашем городе/поселке, в вашем доме нет войны. О какой войне вы везде орете, неужели о войне на Донбассе, где многие из вас никогда небыли и вряд ли собирались там быть?
Война, которую не остановил Порошенко, может заботить лишь жителей Донбасса, которые эту войну позвали.
Порошенко остановил войну и там где войны не хотели украинцы, ее нет. Порошенко, с 2014 года, делает все, чтобы не пустить войну в ваш дом. Проснитесь.
Если, тебе по телевизору рассказывают о войне, которую ты не видел в живую, выбрось этот телевизор, ибо твоим разумом манипулируют российские и пророссийские пропагандисты и больше никогда не обвиняй Порошенко в том, что он на самом деле выполнил.
Но вот вопрос, если россияне считают, что именно с качествами нашего клована, кандидат должен иметь максимальные шансы, то почему же они себе такое ни разу не выбрали, хотя там такого добра - как грязи? Ответ прост. Они хотят, чтобы украинцы опустились ниже них и ушли под плинтус, вслед за позорным клованом. Они так хотят «опустить» украинцев, как опускают петухов на зоне. Это - их единственная цель, поскольку лишь унижая кого-то, они компенсируют свою ублюдочную ущербность. Они просто не выдерживают в соревновании по трудолюбию, изобретательности, предприимчивости и другому, что ценится в мире, и потому - только так могут самоутверждаться и чувствовать себя на высоте. Желающие подыграть Московии в этом, должны понимать, что они совершают акт самоопущения именно в арестантском понятии. Они «законтачиваются» через символ опущенности, который клован демонстрирует постоянно, извиняясь перед Кадыровым и анонсируя извинения перед Путиным. То есть, Москва из Украины хочет сделать не просто тюремную камеру, а «обиженку» или «петушатню».
https://youtu.be/YAmthU14UaA
Порошенке в этих делах не нада тратить деньги, напрягаться шо-то делать, напрягаться шо-то строить... Можно просто внести это пунктом в конституцию и не переставать про это болтать. Чем он сейчас и занимается...
Хто нас ждет в ЕэСе с такой коррупцией и бесправием? Кому мы там нужны с государственным ОПГ и полностью сгнившими институтами государства?
Останній раз повір моєму слову!
Як оберете - я продам «Рошен»,
й куплю вам Віру, Армію, і Мову!
🤗