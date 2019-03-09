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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (21289) кандидат (929) НАТО (6258) Порошенко (16516) Евросоюз (12334)

 Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко огорчен тем, что программы многих кандидатов в президенты Украины не соответствуют требованиям Конституции – не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом Порошенко заявил на совете регионального развития Черкасской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", – сказал Порошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах

По мнению главы государства, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с Конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.

"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс страны в ЕС и НАТО. "Кто против – действует вопреки Конституции", – подчеркнул глава государства.

Также на Цензор.НЕТ: Мы освободились от культурной оккупации, и сегодня позиции украинского языка сильны как никогда, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3115693
 
   
 Топ комментарии
 
Где в ЕС и НАТО воруют так безбожно, как свин и подсвинки?
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Где в ЕС и НАТО воруют так безбожно, как свин и подсвинки?
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То есть, наш путь в кацапию. Да? Смотреть "сватов", иронию советской судьбы, жрать оливье под паленую водку Златогор и убеждать себя в том, что таёжный союз лучше, богаче и цивилизованнее ЕС? Ну а там, глядишь, и вновь пойдут "мышебратские" мечтания...
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так именно -- если так будем воровать, то ни нато , ни ес не увидим , а тупо вернемся в рашу
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Воровать - плохо. Безусловно. За это надо пересажать по максимуму... тысячи судеек, прокуроришек, чинуш, переаттестованных мусорков... желательно вместе с теми, кто пытался порешать и носил им конверты. У вас таких знакомых нет, кстати?
Но. Повыразительнее бы себя вели другие кандидаты в вопросах вступления Украины в НАТО
Пока картинка не самая радужная получается) Чего скрывают? Боятся, шо путин нападэ?
Та то ж только поганый Пэтро боится) Где эти храбрые бабушки и доблестные полковники с клоунами? Пускай смело и честно скажут. Уважив память всех павших героев, кто гибнет за Украину прямо сейчас! В эти годы. Чего молчат, суки? Ну да. Легко всех заклеймить термином "порохобот", а потом тупо нае*ать на очередной договорняк. Что тогда? Вектор внимания всея ЗРАДЫ сместится? Но... там от Украины может ничего уже не остаться.
Любой, кто будет сейчас прямо и открыто саботировать вступление Украины в НАТО достоин свержения путем вооруженного восстания. И хорошо бы расстрелять прямо на Майдане. За измену Украине. То же касается вопросов якшания с лугандандоскими террористами, вопросов аннексии Крыма.
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Я, кстати, ни слова плохого не говорю об Азове. Их русня боится как огня. Благодаря ним в том числе мы удержали врага на тех рубежах, что сейчас есть в ООС.
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Т. Е согласно вашей логике петюня и его крысиная шобла делает все чтобы нас не взяли ни в НАТО ни в ЕС!
Правильно - пошёл он нах..
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На пути Украины в ЕС и НАТО лежит камень по имени пэтя мальдивский,вот приберём этот камень и путь будет свободен !
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С путиным ? Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 8757Ты видать с именем путин ложишься и с именем путин встаёшь.. Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 8757А татуху с ху*лом выбил на левой груди ? Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 8757
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Украина будет в НАТО , так как другого пути у нас нет , при совершенно одичавшем соседе !
для этого нам необходимо сменить голову нашого колгоспу.
бо з такою корупцією туди не беруть.
Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО Были люди, с этим несогласные. Вот, например, из лидеров медведчуковской СДПУ(о) П.А.Порошенко был против

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html...
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Тимошенко зірвала поступ України в НАТО ще 10 років тому.
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То есть, несмотря на то, что я всю свою сознательную жизнь поддерживаю идеи и борьбу Степана Андреевича Бандеры... Восхищаюсь героизмом ОУН-УПА... Помогал в качестве волонтера АТОшникам, а до того активно участвовал в двух Майданах...
Мой путь в кацапию. Вы с такой логикой доведете страну до гражданской войны. Идиоты, подобные вам. Продолжайте в том же духе. Скоро будете после авиа-бомбежки кацапов кровавые ошметки детей своих в ведерко собирать. Если они у вас есть конечно.
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коли Румунію прийняли у НАТО та ЕС там була велика корупція і крали по чорному. Можна згадати як румуни грабували баржі з металобрухтом з України на Дунаї. І нічого зараз там стабілізувалася ситуація з корупцією. Інша справа що зрадоваті до НАТО не треба а у митний союз,
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В то время в Румынии был правильный прокурор, и звали его не Юрик, она и на президента завел дело Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 414
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За эти слова на площади, Петр Лексеич выбил бы тебе телефон, зубы, украл бы шапку и сделал бы сливу на носу. Ты герой!!!
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А тебя будут братушки с колорадками обнимать, когда ты националистов поведешь на пытку в подвалы захваченного путлер-ордынцами Киева? Это произойдет ровно после того, как вариант... когда зеля тот же даст указание военным уходить с "нулей" (ведь все "устали от вайны"), возвращаться в расположение частей. Как трактуется не выполнение приказов старших по званию? Схваете-проглотите? Ну или давай. Расскажи про "контрабанду на крови" или про Липецк. По старым методичкам.
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Курс на ЕС и НАТО - это то, чего больше всего боится кремль.
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Вот именно. Это нужно сохранить. Двигаться в этом направлении, и примерно ближе к концу 2020-х годов официально получить ПДЧ
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"Другие" кандидаты хотят остаться хорошенькими для путина. Мало ли, как повернутся события.
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Украина будет в НАТО , так как другого пути у нас нет , при совершенно одичавшем соседе !
для этого нам необходимо сменить голову нашого колгоспу.
бо з такою корупцією туди не беруть.
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ЧМО НА НАРЫ! Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 8571
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упрекнул... и быстро убежал из Черкасс от нацкорпуса...
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ох и весёлый же барин! правда и абсолютно вся остальная кандидоновская братия не скучнее ))
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Нет! Эту тварь в каменоломни, и пускай пахает до тех пор, пока не вернет все что украл.
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Ничего страшного их электорат в приподнятой брови или в оттопыренном мизинце узреют курс в ЕС и НАТО...
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А тогда войска паРаши вторглись на Донбасс?
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е@анько, они уже вторглись в Крым или в твоей методичке этого не было?

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Нет, в моей методички нет того, что через пять лет после Майдана кандидаты в президенты не указывают курс в ЕС.
А про вторжение в Крым - так они там присутствовали и США уверяли. что урегулируют ситуацию дипломатически. В этом тоже Порошенко виноват?
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Vova Holobutsky с Vova Golobutskyi.
14 ч. ·

До речі, це була одна з умов до вступу в НАТО -,купувати контрабасом металобрухт в Росії і продавати його українській арміі втридорого як запчастини, а родичі Бігуса з Росії все спортили.
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Их спонсоры скрепные не разрешили такие пункты....нормальный ход.. Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 1818
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Так они не хотят обмануть свой электорат, который мечтает о таёжном союзе...
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А где программа мальдивского фельдмаршала?
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А вони нікуди не йдуть, тому і пунктів немає.
Наприклад "новий курс" це поворот країни із заходу на схід, тобто знову до росії.
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А почему не сказал ,что вступим в ЕС и НАТО не через годы и века а через две недели ? Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 1353
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Яке ЄС, яке НАТО, чмо шоколадне, ти з України зробило рашу.
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Справедливости ради на Юлькиных бигмордах было, я под ними ходил недавно, читал. Другое дело, она их часто меняет.
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Мародера сегодня понесло,видать не очень у ляксееча справы
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Націоналістам вдалося прорвати кордон поліції, але Порошенко швидко стрибнув у машину та поїхав геть! Зараз націоналісти захопили сцену, де повинен був виступати Порошенко. Проплачену масовку Порошенка швидко завантажують у автобуси, які охороняє поліція. Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 7171
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Вот Черкасы
и не в западло тупые фейки постить?
Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 9971
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Відео як Педро злиняв від нацкорпуса в Черкасах
https://youtu.be/YAmthU14UaA
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сам то ты почему в своей программе не перечислил все требования Конституции? а это конституционно, что во время боевых действий ты, ахмет, коболев и вся твоя свита в шоколаде, а народ в умате от вашего воровства в армии?
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Какие нах наты и еэсы при таком уровне коррупции и казнокрадства,не будь идиотом?
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Хмелел Петро,
слеза катилась

По вышиванке на штаны.

А на груди его светилась

Медаль "За взятие взаймы"!

Еще два ордена безвиза

Теснились рядом на груди

И мелочь всякая - "За кризис",

Значок "Ну, Путин, погоди!"
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Какой смысл включать в программу то, что УЖЕ закреплено в основном Законе... надо двигаться дальше... или записывать в программы ВСЕ, что есть в Законах?. - типа, таки да, будем стремиться их соблюдать?..
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Нашел чем упрекать! И зачем он людей обманывает? Пока Крым контролирует Россия - нам дорога в НАТО закрыта. А с коррупцией Петра и его команды Евросоюз и на пушечный выстрел нас не подпустит.
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Ничего, они как и Порошенко, вполне могут принести извинения по этому поводу и все будет ок.
Или это уже не катит и что позволено Юпитеру, не позволено быку?
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Я уверен, что у многих сейчас начнется зрада и вопли - хгде ваши доказательства и.т.п - Я и мне подобные, воспринимают такой ливень бреда, как убогую попытку всепропальщиков, оправдать свою тупость. Читать до конца, даже если мозг начнет плавится. Если вы узнаете что то новое, фантастическое, это не значит что я рассказываю нереальные вещи - это значит что вы живете вне реальности.
Тем кто согласен с нижеуказанными заявлениями, но молчит об этом - Друзья, молчать об этом преступление...
Если оценивать правление Порошенко по 10 бальной шкале.
1 - Безвиз
2 - Восстановил Армию и ВПК Украины с нуля.
3 - Томос
4 - Возобновил, модернизировал и вывел в прибыль более 7 заводов среди которых
- Харьковский тракторный завод,
- Харьковский танкостроительный завод Малышева,
- Харьковский завод Электротяжмаш.
- Нефтеперерабатывающий завод - Карпатнефтехим
- НПК Искра
- Судостроительный завод Искра
- Судостроительный завод Паллада
Построено свыше 200 новых заводов.
За время независимости Украины, именно при Порошенко
5 - Построено рекордное количество новых дорог.
6 - Посажено рекордное количество коррупционеров - Информацию можно найти на сайте Минюст.
7 - Компания Нефтегаз, впервые вышла в прибыль перестав быть убыточной.
8 - Впервые были выиграны суды против российских корпораций. Нефтегаз, выиграл у Газпрома суму свыше 5 миллиардов долларов
9 - Полный вывод Украины, из экономической и энергетической зависимости от России. Более 50% экономики Украины, держится на рынках ЕС, США, Канады, Израиля, Саудовской Аравии, Турции, Пакистана, Индии. Это более широкие возможности для украинской экономики.
10 - Более 2 миллиардов гривен уплаты налогов от компании Рошен.
Далее выходим в плюс.
11 - Более 1 миллиарда гривен семья Порошенко вложила в благотворительный фонд Украины.
12 - Более 500 миллионов семья Порошенко выделила на Армию Украины.
13 - Система внедрение в украинскую политику системы Прозоро.
14 - Идеальная работа во внешней политике.
15 - Принуждение ВР голосовать за необходимые Украине законы.
Поэтому, оценка работы Порошенко, умными людьми оценивается в 10++++
Соотношение сделанного при Порошенко, наглухо закрывает то, что не сделано. Ни один из предыдущих президентов, не сможет сравнится с Порошенко по объему выполненных работ. Радикально говоря - Порошенко выполнил больше работы, чем все предыдущие президенты вместе взятые за 24 года. Кто не согласен - прошу перечислить все достижения предыдущих президентов, чтобы соотнести их работу, к работе Порошенко. Если нет что вспомнить о работе предыдущих президентов, тогда не пиз@ите о работе Порошенко потому что вы не имеете на это морального права.
PS: Для люмпенов, предателей и классических долб@*****, которые оценивают работу Порошенко по выполнению его обещаний, хочу пожалеть только одного - побольше мозгов вам товарищи "умственные паразиты". Почему умственные паразиты? Потому что вы существуете не за счет своих мыслей, а за счет чужих, выполняя роль советского радио - что влили вам в мозг, то вы и поете.
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Хорошо написано, но с чужого текста скопировано. Своего добавлено" пиз@ите" " классических долб@*****", "умственные паразиты". Это все написал, судя по высокому слогу, симпатик Гаранта. Только вот мысли у симпатика совсем не толерантные по отношению к оппозиции Петра. Вместо того, чтоб просто услышать и сделать выводы - оскорбления и грязь. Что говорит о том, что симпатик на одном уровне с теми, кого он пытается смешать с грязью.
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Красиво написал...
А теперь обьясни это 85%, которые слабо интересуются политикой и оценивают работу по литиков по своему карману.
Можешь начинать с пенсий, трудовому стажу, тарифам обвалу гривни и т.д )))
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А курс на мальдивы у низ эсть в праграме??

так он у них естььь!!!!!!!!!

у всех

урра!!!!
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Пэдро, в предвыборной программе можно написать что угодно, вот только в НАТО и ЕС принимают по делам, а не по декларируемому пустозвонству.
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Нашел чем упрекать! И зачем он людей обманывает? Пока Крым контролирует Россия - нам дорога в НАТО закрыта. А с коррупцией Петра и его команды Евросоюз и на пушечный выстрел нас не подпустит.
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Cобрание невыполненных обещаний Порошенко - как минимум 24 пункта.
Извиняться будем или как всегда?
А начиналось все с брусчатки по улице Глушевского...
Невыполненные обещания Порошенко или все началось с брусчатки
1) 26.01.2014: За сутки восстановить брусчатку на улице Грушевского и отремонтировать стадион "Динамо"
2) 31.03.2014: В случае избрания Президентом, в первую очередь внесет в Верховную Раду законопроект о парламентской оппозиции
3) 31.03.2014: В 2014 году выборы в ВРУ состоятся по открытым спискам
4) 31.03.2014: После избрания Президентом перекроет все оффшоры
5) 02.04.2014: Продать Roshen, если станет Президентом
6) 12.04.2014: Построить в Житомире фонтан «лучше винницкого»
7) 13.04.2014: Продать весь бизнес, кроме 5 канала
8) 13.04.2014: В ближайшее время конвертировать все валютные кредиты в гривну
9) 24.04.2014: В случае избрания президентом, одним из первых будет внесен законопроект о референдуме
10) 28.04.2014: Вернуть курс к отметке не выше 10 гривен за 1 доллар
11) 02.05.2014: В первую очередь посетить Донецк и Луганск после победы на выборах Президента
12) 10.05.2014: Достичь энергонезависимости через 2 года
13) 26.05.2014: АТО будет длиться несколько часов
14) 07.06.2014: Подписать новый международный договор, взамен Будапештского меморандума
15) 29.12.2014: Украина будет покупать уголь на Донбассе и в дальнейшем
16) 04.03.2015: На территории Донецкого аэропорта будет размещен пункт мониторинга ОБСЕ
17) 20.03.2015: Государственное управление делами будет сокращать свои расходы
18) 05.06.2015: Стратегия возвращения Крыма будет представлена в ближайшее время
19) 05.06.2015: В Украине будет открытый офис поддержки ООН
20) 10.07.2015: В ближайшее время завершатся операции по задержанию преступников, которые занимаются незаконной добычей янтаря
21) 04.10.2015: Перемещенные лица получат возможность голосовать на местных выборах
22) 01.11.2015: В ближайшее время будут обнародованы фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности за коррупцию
23) 10.03.2016: Вернуть Донбасс в течение года
24) 16.02.2017: Найти оптимальные пути разблокирования поставок угля с ОРДЛО
Петр Порошенко сегодня попросил прощения только за 13-е невыполненное обещание - закончить АТО за несколько часов.
24 августа, он может огласить весь список невыполненных обещаний и пообещать их выполнить до начала предвыборной президентской компании, т.е. до конца 2018 года.
Или извинение было, как обычно, просто предвыборной технологией?
Виктор Скаршевский
http://ua24ua.net/polnoe-sobranie-nevipolnennih-obeshchaniy-poroshenko-kak-minimum-24-punkta-izvinyatsya-budem/
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Разоблачение кремлевских мифов.
Предупреждение! Если вы, являетесь зрадофилом, советую держать свою голову двумя руками ибо информация, которую я вам предоставлю в этой статье, может попросту разорвать вам мозг.
Сказ о том, как Порошенко обещал остановить войну, но не выполнил обещания.
Об этом обещании, говорят многие жители Украины, яростно атакуя личность Порошенко.
Об этом, говорят жители Днипра, Харькова, Киева, Чернигова, Кропивницкого, Тернополя, Львова, Винницы, Одессы и других регионов но постойте; А разве в этих регионах идет война? Разве в вышеперечисленных регионах ездят российские танки, бронемашины? Разве эти регионы бомбит российская армия стирая целые поселки с лица земли?
На сколько мне известно, жители этих регионов, ходят на работу, в школу, гуляют с детьми, ходят в рестораны и пользуются другими социальными благами.
На сколько мне известно, жители вышеперечисленных регионов, не прячутся по подвалам во время бомбардировок и не соблюдают комендантский час.
Жители большей части Украины, сепаратиста в глаза не видели и знают о войне, только благодаря телевизору и интернету. Большинство, не знают что такое РПГ и АК, но регулярно атакуют Порошенко за то, что не остановил войну.
Так где вы видели войну, господа домоседы? По телевизору?
Какую войну собираются останавливать Тимошенко, Зеленский и другие кандидаты, в областях где войны нет? Какую войну собираются остановить Популисты в областях, куда не пустили российскую армию добровольцы, ВСУ, Порошенко и союзники Украины?
Порошенко остановил войну в вашем регионе, в вашем городе/поселке, в вашем доме нет войны. О какой войне вы везде орете, неужели о войне на Донбассе, где многие из вас никогда небыли и вряд ли собирались там быть?
Война, которую не остановил Порошенко, может заботить лишь жителей Донбасса, которые эту войну позвали.
Порошенко остановил войну и там где войны не хотели украинцы, ее нет. Порошенко, с 2014 года, делает все, чтобы не пустить войну в ваш дом. Проснитесь.
Если, тебе по телевизору рассказывают о войне, которую ты не видел в живую, выбрось этот телевизор, ибо твоим разумом манипулируют российские и пророссийские пропагандисты и больше никогда не обвиняй Порошенко в том, что он на самом деле выполнил.
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Невже петро хоче і Нато розікрасти?
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Ну не упрекать же их в повсеместном воровстве в оборонке?
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Кстати, если вспомнить все то, что наш быдло-люмпен рассказывает о достоинствах клована, в РФ это еще в большей мере присутствует в их аналоге - Гарике Бульдог Харламове. Он ведь тоже - шоумен, «актер», «продюсер», даже местами - певец и кто-то там еще. Причем, по каждому из этих пунктов он дает фору нашему кловану в тысячу процентов. Скажем так, даже визуально образ Харламова куда более презентабельнее. Оторванный и бесшабашный мачо, как не крути, смотрится бодрее, чем гунявое, согбенное и вечно извиняющееся чмо.

Но вот вопрос, если россияне считают, что именно с качествами нашего клована, кандидат должен иметь максимальные шансы, то почему же они себе такое ни разу не выбрали, хотя там такого добра - как грязи? Ответ прост. Они хотят, чтобы украинцы опустились ниже них и ушли под плинтус, вслед за позорным клованом. Они так хотят «опустить» украинцев, как опускают петухов на зоне. Это - их единственная цель, поскольку лишь унижая кого-то, они компенсируют свою ублюдочную ущербность. Они просто не выдерживают в соревновании по трудолюбию, изобретательности, предприимчивости и другому, что ценится в мире, и потому - только так могут самоутверждаться и чувствовать себя на высоте. Желающие подыграть Московии в этом, должны понимать, что они совершают акт самоопущения именно в арестантском понятии. Они «законтачиваются» через символ опущенности, который клован демонстрирует постоянно, извиняясь перед Кадыровым и анонсируя извинения перед Путиным. То есть, Москва из Украины хочет сделать не просто тюремную камеру, а «обиженку» или «петушатню».
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Відео як Педро злиняв від нацкорпуса в Черкасах
https://youtu.be/YAmthU14UaA
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ЕС и НАТО - это пустой звук.
Порошенке в этих делах не нада тратить деньги, напрягаться шо-то делать, напрягаться шо-то строить... Можно просто внести это пунктом в конституцию и не переставать про это болтать. Чем он сейчас и занимается...
Хто нас ждет в ЕэСе с такой коррупцией и бесправием? Кому мы там нужны с государственным ОПГ и полностью сгнившими институтами государства?
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Народе мій!.. Вже й вибори ген-ген!..
Останній раз повір моєму слову!
Як оберете - я продам «Рошен»,
й куплю вам Віру, Армію, і Мову!

🤗
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Як можна декларувати вступ до ЄС і НАТО і в цей же час безбожно красти?Фінансову систему можна порівняти з кровоносною системою людини.Як себе може відчувати країна,коли з неї висмоктують кров?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
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