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Все про:Администрация_Президента (1437) Нацполиция (9040) протест (4402) Национальный корпус (145)

 Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков

В результате столкновений у здания Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец. Среди участников акции пострадавших и задержанных нет. Представители "Нацкорпуса" едут в Черкассы, чтобы встретиться с Порошенко.

Об травмах правоохранителей сообщает отдел коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, другим оказали медицинскую помощь на месте. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении Нацполиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Свинарчуків - за ґрати!", - протест против коррупции в "Укроборонпроме" перерос в столкновения под АП (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Серьезно пострадавших и задержанных среди участников акции нет, – сообщил "Громадському" пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев.

"Если пострадавшие и есть, мы не будем хлюпать носом и кричать об этом, как это сейчас делают правоохранительные органы, которые в полной амуниции, а у них, оказывается, кто-то там пострадал", – сказал Чернышев.

Также Чернышев рассказал, что "Нацкорпус" едет в Черкассы, где с визитом находится президент Петр Порошенко. Националисты хотят получить от него ответ по привлечению к ответственности виновных в хищениях в оборонном секторе.

"Десятки автомобилей и автобусов с правоохранителями отправились из Киева в Черкассы, чтобы не допустить нашей встречи с президентом Порошенко. Соответствующие видео с длинными колоннами транспорта силовиков, которые следуют за нашими автомобилями, начали поступать от представителей НК, следующих в Черкассы. Кроме того, полиция без всяких на то причин, массово останавливает наши автомобили", – заявил Чернышев.

Напомним, сегодня, 9 марта, у здания Администрации Президента произошли столкновения. Участники акции "Свинарчуків Порошенко – за ґрати!" пытались пройти по улице Банковой. Когда дорогу им преградили силовики, митингующие стали бросать файеры и распылили слезоточивый газ.

Источник: https://censor.net.ua/n3115691
 
 
 Топ комментарии
 
Просто удивительно!
Лупят всегда протестующих, а страдают исключительно менты...
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а в это время в Черкассах...

Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 4795 БРАТИ ЯКОВЛЕВИ‏ @yakovlevu 5 мин.5 минут назад

#Порошенко злякавшись втік від націоналістів!

Ми тебе спіймаємо!
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Просто удивительно!
Лупят всегда протестующих, а страдают исключительно менты...
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вони , від такої роботи , страждають морально ... Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 9962
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Если бы менты их лупили то пострадавших "нацкорпуса" было бы в разы больше.
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Ну, я еще не видел, что бы после столкновений с ментами, были пострадавшие среди протестующих.
"Страдают" у нас только менты, т.к. нужны основания для ареста, а без "нанесения тяжких телесных..." не выходит.
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Порошенко в молодості мав успіхи в дзюдо на відміну від кіношного дзюдоіста-Х**ла. Порох не сц**ун.
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А ти мав успіхи лише в намотуванні язика на палку, тому тепер можеш так глибоко його всовувати в хазяйську дупу
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https://www.facebook.com/NatCorpsUA/videos/254384962174527/ - прямо сейчас в Черкасах
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а в это время в Черкассах...

Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 4795 БРАТИ ЯКОВЛЕВИ‏ @yakovlevu 5 мин.5 минут назад

#Порошенко злякавшись втік від націоналістів!

Ми тебе спіймаємо!
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Понятно) "националисты" тупо не добрались до Черкас...
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Lera Lera 039019b9 - мимо..., хотя мусора и блоковали....

Именно в Черкассах...

Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 2212 БРАТИ ЯКОВЛЕВИ‏ @yakovlevu 1 мин.1 минуту назад

Націоналістам вдалося прорвати кордон поліції, але Порошенко швидко стрибнув у машину та поїхав геть! Зараз націоналісти захопили сцену, де повинен був виступати Порошенко. Проплачену масовку Порошенка швидко завантажують у автобуси, які охороняє поліція.

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1104409191400333312



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Ой) не надо мне это идиотство -я еще с тячевских братцев насмеялась, с того что они в фб постили))))
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Lera Lera 039019b9 - ну почему же - смейся....

но вот мародеру - начальнику всех порохососов, явно не до смеха сейчас... Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 6275
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А почему ему не до смеха? Выступил и дальше поехал, а нацженам обосратым теперь только высеры в инете осталось писать -чем не повод посмеяться)))
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о ложь. Там была драка вплоть старшему менту личико разбили и все. Никто ни от кого не удирал, а нациков к Порошенко не пропустили. Это со страницы Фейса Черкассы. Дружба Народов и фото есть.
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https://twitter.com/yakovlevu

Да... - вот профиль...
Нормально открылся....
Там все найдете...
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лола прямо летучий голландец маланец.
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Що то за "націоналісти" ? Чому не на передку ?
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а почему все националисты должны быть на передовой? Эти пришли спросить с лолы о ее мыролюбных перемириях и безальтернативных реформах.
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Зараз начнеться скульож ********, "про пабітих защітніков соєвой честі".
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Как говорил когда-то Ельцин, выковыривая мясо из зубов...
Жесткий... силовик попался...
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Переживаю за мусаров, как бы с ими чё не ссучилось
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Правильно. Украина не рашка, и именно поэтому Порошенко ответит, за то, что его цепные псы - менты избивали и ставили на колени ветеранов АТО у Рады..
Під час зіткнень під АП постраждали три силовики - Цензор.НЕТ 8718
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С Черкасс это бвдло рошеновское смылось от Нацкорпуса.
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Садити крадіїв можливо будуть при наступному президенті.
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предлагаешь посадить офшорника зеленского ? ну, ты и зверь
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А , вдруг, офшорник Зеленский сразу посадит за решетку офшорника Коломойского - по заветам корейского президента... Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 4387
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...или бабушка с двухкомнатной квартиры посадит за решетку Ахметку, Беню и Фирташа...трех друзей....в пику Пороху, который их не посадил... Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 3563
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Среди " националистов" есть провокаторы которые подыгрывают не только внешнему врагу, но и внутренней пятой колонне. Аваков приложил тоже к этому руку. Им всем нужна дестабилизация и сдача страны. На выборах примите решение.
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Петрові не до цього. По ночах складає шмотки в чамодани.
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Да ты, номерной, не стесняйся. Пиши по русски. Тут все свои уже.
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А че смешно получилось, наверно -авакян вывел нацжен, а потом пригнал полицию, чтобы те нацжен отметелии... Цирк по авакянски)))))))) особенно смешная реакция у белецкого была, когда он полицию увидел -про решение суда, что то там лепетал)))))))))
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Представители "Нацкорпуса" едут в Черкассы, чтобы встретиться с Порошенко.
Ехали по Брайтону два автомобиля
В первом Ципперович был, а во втором был Миля.
Торопились очень -- чтоб в кабак успеть
Там оркестр в восемь, начинает петь!
...а шо ж они Пороха сразу -- на взлётной полосе не догнали? -- шо-то я, этого патриатизму не догоняю... ?
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********* драпануло из Черкасс, здорово напомнив витю легитимного. нечего ему ответить на реальные вопросы.
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Как же так, героический Мальдивский фельдмаршал.Сбежал с Черкасс ,все из-за панамских патриотов ,не вышли на антимайдан.
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Респект ПОЛИЦИИ и НАЦГВАРДИИ !
Как ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мера не дана.
Право нацкопуса заканчивается там,
где начинается право ГРАЖДАН УКРАИНЫ,
которые не разделяют идеологии,
а следовательно и действий нацкорпуса.
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Давайте объективно, о Белом Вожде. Факты говорят о следующем:

Первое столкновение с силовиками произошло в 13:30. Далее пошло по нарастающей и продолжалось аж 31 минуту! В 14:01 Вождь дал команду: прекратить акцию и выдвигаться в Черкассы. Вы полагаете, что он не понимал то, что они никуда не успеют?! Ну, на рандеву, с Порошенко. Хрена! Он всё прекрасно понимал. Я о том, что он- показушник. И всё тут.
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Агат мне тоже так кажется. И где они так быстро автобусы нашли. Всё былоспланировано заранее! Один вопрос меня тревожит за чьи деньги? Не за Московские?!
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Ну, тут я не берусь рассуждать. Не имею права такого. Нет никаких фактов, а предполагать можно всё что угодно.
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Так нету фактов и о корупции в оборонной сфере. Все на предположениях!
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Нет сейчас троли без номерков. Потому что регистрации на цензоре уже давно нет это купленные старые акаунты как у тебя!
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это реальный человек. вова это ты соевый гой.
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открою тебе маленький секрет - что бы ты не задавал больше глупых вопрос ( хотя других от тебя ожидать и не стоит ) - эти номерки индификатор гугл аккаунта - человек зашел с действующего аккаунта не скрываясь - а вот к таким поверам как ты действительно можно вопрос задать
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А чё, томосом прогнать нечистую силу, Петя не пробовал? Свынярчук обнулил баллы выторгованые за томос...пичальлька, да шыкаладники?
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Три пострадавших свинарчука - полицейских Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 1913
Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков - Цензор.НЕТ 7913
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Листовки печатали на Санкт-Петербурской фабрике госзнака? Если у меня были какие-то сомнения за кого голосовать то сейчас их нет только Порошенко!
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Знаем, знаем, что ольгинские агитируют тут за Порошенко, что бы тот и дальше мародёрствовал и обворовывал украинскую армию, подрывая её боеготовность в угоду пуйлу...
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Так если армия обворованная и не боеспособная как вы мокшане пытаетесь нам рассказать почему вы нас не можете победить и взять Харьков, Киев и Львов?
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Рашист, война ещё вернётся к вам... А пока, что вас конечно устраивает, что Порошенко является гарантом вашей оккупации Крыма и Донбасса.
Как только исчезнет ставленник пуйла Порошенко из Украины, так потом сразу будет отвоёван Донбасс у вас а потом вы - пуйловские оккупанты будете изгнаны и из Крыма.
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Порошенко уже давно сам себя канонизировал и причислил своё семейство к лику святых...

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Ну поставил себе цель в жизни и с успехом её достиг! Что не так?
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Это не цель, это богохульство... За такое, Бог его покарает...
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как бы его не канализировали в обозримом будущем
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А националисты что доехали? За 4 часа они что гиперпулом летели?
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во время столкновений из свынарчуків ніхто не постраждав ))
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"Если пострадавшие и есть, мы не будем хлюпать носом и кричать об этом, как это сейчас делают правоохранительные органы, которые в полной амуниции, а у них, оказывается, кто-то там пострадал", - сказал Чернышев.Источник:https://censor.net.ua/n3115691

Ты прав никто!
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Зуб даю - провокация, причем и за ментами, и за типа националистами стоит один кукловод. Да, если что - Петро не мой кандидат, ни в 14, ни тем более сейчас.
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Агрессор не жалеет денег вбрасывая их в Украину для предателей и антиукра с целью дестабилизации сейчас смешалось все и люди и кони то что нужно для врага. Нацкорпус в зону ООС вместе с авакянским сынком и рюкзаками. Арман мстит за рюкзаки оно злое и мстительное и ничтожное, мечтает остаться после выборов в кресле, беги арман беги в Италию или испанию
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Арсенчик поставил на Жульку и проиграл! Память у него куриная и забыл как кинула его Жулька в Харькове как использованный контрацептив!
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соя ну ка все вместе: бе-бе-беркут- вашимальчики.
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что за анонс здесь о беспорядках нациков и словах о том что их НЕ ЗАКОННО останавливают. Пора бы уже перестать ресурсу печатать заведомо провокационные тексты.Ждите лучше интервью с Гриценко, а то прощупивание почвы кто больше даст уже надоело. Больно откровенно.
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Ну накінець і Нац корпус щось хоче спитати у президента...Уявляю,яка буде реакція нашого Порошенка,який навіть на безобідне питання про Шарія кидається як скажений хапати за носи і зривати шапки...Та він тоді...просто втікне...
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кто такой этот петушарий? это прихвостень лолиты?
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Так я у Рамы и спрашиваю. А кто такая Лолита? Юлька?! Теперь я понимаю почему она хочет выглядить как нимфетка! Під час зіткнень під АП постраждали три силовики - Цензор.НЕТ 1019
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нет. йулька ( любимои) это внд капительман.
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У Зеленского мама Рима а бабушка Соломоновна. Тоже простые Украинские имена!
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не просто украинские а щироукраинские реформаторские имена.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время столкновений под АП пострадали трое силовиков
 
 
 
 
 
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