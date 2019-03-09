 Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков

Об травмах правоохранителей сообщает отдел коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, другим оказали медицинскую помощь на месте. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении Нацполиции.

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Серьезно пострадавших и задержанных среди участников акции нет, – сообщил "Громадському" пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев.

"Если пострадавшие и есть, мы не будем хлюпать носом и кричать об этом, как это сейчас делают правоохранительные органы, которые в полной амуниции, а у них, оказывается, кто-то там пострадал", – сказал Чернышев.

Также Чернышев рассказал, что "Нацкорпус" едет в Черкассы, где с визитом находится президент Петр Порошенко. Националисты хотят получить от него ответ по привлечению к ответственности виновных в хищениях в оборонном секторе.

"Десятки автомобилей и автобусов с правоохранителями отправились из Киева в Черкассы, чтобы не допустить нашей встречи с президентом Порошенко. Соответствующие видео с длинными колоннами транспорта силовиков, которые следуют за нашими автомобилями, начали поступать от представителей НК, следующих в Черкассы. Кроме того, полиция без всяких на то причин, массово останавливает наши автомобили", – заявил Чернышев.

Напомним, сегодня, 9 марта, у здания Администрации Президента произошли столкновения. Участники акции "Свинарчуків Порошенко – за ґрати!" пытались пройти по улице Банковой. Когда дорогу им преградили силовики, митингующие стали бросать файеры и распылили слезоточивый газ.