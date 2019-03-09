 Во время столкновений под АП пострадали трое силовиков

Об травмах правоохранителей сообщает отдел коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, другим оказали медицинскую помощь на месте. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении Нацполиции.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Свинарчуків - за ґрати!", - протест против коррупции в "Укроборонпроме" перерос в столкновения под АП (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Серьезно пострадавших и задержанных среди участников акции нет, – сообщил "Громадському" пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев.
"Если пострадавшие и есть, мы не будем хлюпать носом и кричать об этом, как это сейчас делают правоохранительные органы, которые в полной амуниции, а у них, оказывается, кто-то там пострадал", – сказал Чернышев.
Также Чернышев рассказал, что "Нацкорпус" едет в Черкассы, где с визитом находится президент Петр Порошенко. Националисты хотят получить от него ответ по привлечению к ответственности виновных в хищениях в оборонном секторе.
"Десятки автомобилей и автобусов с правоохранителями отправились из Киева в Черкассы, чтобы не допустить нашей встречи с президентом Порошенко. Соответствующие видео с длинными колоннами транспорта силовиков, которые следуют за нашими автомобилями, начали поступать от представителей НК, следующих в Черкассы. Кроме того, полиция без всяких на то причин, массово останавливает наши автомобили", – заявил Чернышев.
Напомним, сегодня, 9 марта, у здания Администрации Президента произошли столкновения. Участники акции "Свинарчуків Порошенко – за ґрати!" пытались пройти по улице Банковой. Когда дорогу им преградили силовики, митингующие стали бросать файеры и распылили слезоточивый газ.
Лупят всегда протестующих, а страдают исключительно менты...
"Страдают" у нас только менты, т.к. нужны основания для ареста, а без "нанесения тяжких телесных..." не выходит.
БРАТИ ЯКОВЛЕВИ @yakovlevu 5 мин.5 минут назад
#Порошенко злякавшись втік від націоналістів!
Ми тебе спіймаємо!
Именно в Черкассах...
БРАТИ ЯКОВЛЕВИ @yakovlevu 1 мин.1 минуту назад
Націоналістам вдалося прорвати кордон поліції, але Порошенко швидко стрибнув у машину та поїхав геть! Зараз націоналісти захопили сцену, де повинен був виступати Порошенко. Проплачену масовку Порошенка швидко завантажують у автобуси, які охороняє поліція.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1104409191400333312
но вот мародеру - начальнику всех порохососов, явно не до смеха сейчас...
Сутички продовжуються в Черкасах!
Поліція заважає активістам пройти! @yakovlevu
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1104408730643451905
Да... - вот профиль...
Нормально открылся....
Там все найдете...
голландецмаланец.
Жесткий... силовик попался...
Ехали по Брайтону два автомобиля
В первом Ципперович был, а во втором был Миля.
Торопились очень -- чтоб в кабак успеть
Там оркестр в восемь, начинает петь!
...а шо ж они Пороха сразу -- на взлётной полосе не догнали? -- шо-то я, этого патриатизму не догоняю... ?
Как ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мера не дана.
Право нацкопуса заканчивается там,
где начинается право ГРАЖДАН УКРАИНЫ,
которые не разделяют идеологии,
а следовательно и действий нацкорпуса.
Первое столкновение с силовиками произошло в 13:30. Далее пошло по нарастающей и продолжалось аж 31 минуту! В 14:01 Вождь дал команду: прекратить акцию и выдвигаться в Черкассы. Вы полагаете, что он не понимал то, что они никуда не успеют?! Ну, на рандеву, с Порошенко. Хрена! Он всё прекрасно понимал. Я о том, что он- показушник. И всё тут.
Как только исчезнет ставленник пуйла Порошенко из Украины, так потом сразу будет отвоёван Донбасс у вас а потом вы - пуйловские оккупанты будете изгнаны и из Крыма.
Ты прав никто!