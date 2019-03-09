EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
  8136  205
Все про:символика (221) Муженко (306) 30 отдельная механизированная бригада (19) 58 отдельная мотопехотная бригада (27) 72 отдельная механизированная бригада (75) ВСУ (217)

 "Україна або смерть", - Муженко утвердил новую символику боевых бригад ВСУ. ФОТО

Начальник Генштаба Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. На рукавах военнослужащих одной из бригад появится череп.

Символика была утверждена накануне дня рождения Шевченко, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", – написал Муженко.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки. ФОТО

Согласно подписанному документу, утверждены нарукавные знаки нового образца для 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

На рукавах военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ появится череп и надпись "Україна або смерть".

Україна або смерть, - Муженко утвердил новую символику боевых бригад ВСУ 01
Україна або смерть, - Муженко утвердил новую символику боевых бригад ВСУ 02
Україна або смерть, - Муженко утвердил новую символику боевых бригад ВСУ 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Также на Цензор.НЕТ: В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете символики "Беркута"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в декабре прошлого года разразился связанный с символикой военных подразделений скандал. Тогда пресс-служба президента Петра Порошенко опубликовала фото главы государства в окружении военнослужащих десантно-штурмовых подразделений ВСУ. В Сети обратили внимание на шеврон одного из бойцов – на нем была изображена эмблема соединения войск СС – 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова" (3. SS-Panzer-Division "Totenkopf"). Сам десантник заявил, что "использовал шеврон по неосведомленности" и перепутал изображение – череп с костями – с пиратским флагом. Он принес извинения и выразил готовность понести наказание.

Источник: https://censor.net.ua/n3115690
 
   
 Топ комментарии
 
а смерть воинам? Или все-таки смерь Муженко?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
.Згинуть наші Порошенки
Як роса на сонці ..))
 показать весь комментарий
 
 
у кацапо-фашистов и зрадофильни сраки рвет!

не долго вам выть осталось "Україна або смерть", - Муженко затвердив нову символіку бойових бригад ЗСУ - Цензор.НЕТ 1917
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня, с утра, кацапы опубликовали эти доки, там, у них, не хило пердаки рвутся в комментах и до сих пор!

Значит все правильно сделано!!!
 показать весь комментарий
 
"Нам мертвым Эфиопия не нужна!"--знаете чьи это слова? Не стоило смерть лишний раз упоминать , она никуда и так не денется...
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Україна або смерть", - Муженко утвердил новую символику боевых бригад ВСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх