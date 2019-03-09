 "Україна або смерть", - Муженко утвердил новую символику боевых бригад ВСУ. ФОТО

Символика была утверждена накануне дня рождения Шевченко, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", – написал Муженко.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки. ФОТО

Согласно подписанному документу, утверждены нарукавные знаки нового образца для 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

На рукавах военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ появится череп и надпись "Україна або смерть".







Читайте на Цензор.НЕТ: Также на Цензор.НЕТ: В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете символики "Беркута"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в декабре прошлого года разразился связанный с символикой военных подразделений скандал. Тогда пресс-служба президента Петра Порошенко опубликовала фото главы государства в окружении военнослужащих десантно-штурмовых подразделений ВСУ. В Сети обратили внимание на шеврон одного из бойцов – на нем была изображена эмблема соединения войск СС – 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова" (3. SS-Panzer-Division "Totenkopf"). Сам десантник заявил, что "использовал шеврон по неосведомленности" и перепутал изображение – череп с костями – с пиратским флагом. Он принес извинения и выразил готовность понести наказание.