 Крымчан поддержали на акции в Киеве

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Наша акция посвящена украинскому Крыму ... Именно этот день и именно памятник Тарасу Григорьевичу мы выбрали для того, чтобы обратиться в первую очередь к крымчанам и поддержать их сегодня, потому что они продолжают свой протест и во время оккупации", – сказала в выступлении на акции координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

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Она отметила, что для жителей свободной Украины день рождения Тараса Шевченко является праздником, а для крымчан это один из главных дней борьбы против российской оккупации.

Скрипник напомнила, что традиция выходить к памятнику Шевченко в разных городах Крыма в знак сопротивления оккупации началась с 9 марта 2014 года, когда оккупантами были похищены организаторы движения "евромайдан-Крым" Андрей Щекун и Анатолий Ковальский.

В акции приняли участие более сотни общественных активистов и неравнодушных киевлян. Они держали плакаты со строками Кобзаря "Боритесь – поборете" с именами украинских политзаключенных, "Вставайте, кандалы порвите", а также "Крым – это Украина", "Россия – тюрьма народов".

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Участники акции также принесли фотографии с дорогими им местам Крыма, которые разместили на импровизированной выставке.

Как сказал в комментарии Укринформу киевлянин Валентин Десятник, он ежегодно приходит на акцию солидарности с крымчанами в парке Шевченко.

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"Я знаю, что сейчас, в Шевченковы дни, это форма протеста против российской оккупации Крыма, и очень много людей, в том числе в оккупированном Крыму, выходят к памятнику Шевченко. Мы здесь также солидарны с ними и очень благодарны им за то, что они делают для Украины. А еще я здесь, чтобы сказать крымским татарам: "Спасибо за то, что вы нам показываете, каким нужно быть украинцам", – отметил он.