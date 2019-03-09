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 Происшествия, За рубежом
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 Полковник ФСБ Гиркин продает свою золотую медаль за возвращение Крыма с портретом Путина в виде римского императора

Оккупант, бывший лидер незаконного вооруженного формирования "ДНР" Игорь Гиркин (псевдоним – Стрелков) выставил на продажу свою медаль за участие в оккупации Крыма.

Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал координатор движения "Новороссия" Михаил Полынков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Золотая медаль "В память воссоединения Крыма с Россией в 2014 г." с профилем Владимира Путина на аверсе и картой Крыма на реверсе оценена продавцом в один миллион рублей. Согласно описанию лота, награда вручалась Благотворительным фондом святителя Василия Великого лицам, внесшим наибольший личный вклад в крымские события 2014 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об "измене Ополченочки"

Медаль имеет порядковый номер четыре, кому принадлежат первые три – не сообщается. Благотворительный фонд Василия Великого учрежден российским предпринимателем Константином Малофеевым. Украина и Евросоюз обвиняли его в финансировании пророссийских сепаратистов на востоке Украины через эту организацию. На сайте фонда нет упоминаний о том, что он выдавал такую награду.

Полковник ФСБ Гиркин продает свою золотую медаль за возвращение Крыма с портретом Путина в виде римского императора 01
Скриншот: Twitter/Necro Mancer

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин, использующий псевдоним Игорь Иванович Стрелков, получил известность весной 2014 года. Возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил в апреле 2014-го города Славянск и Краматорск в Донецкой области. Позже Гиркин в одном из интервью признал, что он был тем, кто "нажал на спусковой крючок войны" на востоке Украины.

Перед этим он принимал участие в оккупацией Россией Крыма. По данным СМИ, Гиркин курировал переговоры оккупационного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова с российским руководством. По словам российского журналиста Олега Кашина, Гиркин также вел переговоры с украинским адмиралом-предателем Денисом Березовским, позже перешедшим на российскую сторону.

Также на Цензор.НЕТ: "Войной легче прикрыть свои провалы" - "Путина жестко на самокритику потянуло...", - террорист Гиркин прокомментировал выступление президента РФ. ВИДЕО

Михаил Полынков приводит комментарий Гиркина, в которой тот объясняет продажу медали материальными проблемами и тем, что не испытывает к ней пиетета, так как она не государственная, а изображенного на ней Путина он "откровенно презирает". Радио Свобода не удалось подтвердить подлинность комментария.

Источник: https://censor.net.ua/n3115688
 
 
 Топ комментарии
 
Еще один зубожив.
А как же сракальность,русский мир.
Дидываивали в конце концов?
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Дыркина замучила совесть. Медаль получил не заслуженно
Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3180
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лучше б ты тварь голову свою на продажу выставил... она тебе все равно не понадобится....
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То есть вариант "работать" не рассматривался...
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Нет новых заданий, прижали хвос *****.
Это Гиркин, больной имперец, так и сдохнет с воспалением головного мозга. Мой друг принимал участие в реконструкциях военных и видел этого удода, говорил: -Если б знал, о его роли в будущей войне, то замочил бы без раздумий.
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Куплю!!! За один доллар! Не по курсу - а конкретно за доллар! Продаст, ********?...
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Volodja2911 , она ( железяка ) , наверно потускнела из-за отсутствия позолоты , а натирать пастой Гои не перед кем ... . Так что не стоит и доллара
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" Принципиальный " поступок фсбешного выб..ядка ... . Вместо того , чтоб вернуть железяку тому , кто её дал , - выставил на продажу . Патриот однако Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 1434 Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 5276
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Гиркинд , напиши Ляшку , он тебя возьмет в свой гарем любимой женой . и даст на кусок хлеба .
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Михаил Торо , - самая лучшая карьера - военрук в школе . " Патриотическое " воспитание молодёжи , стабильная зарплата , бесплатный обед в столовой и разговоры о вяличии росийской империи ... .
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Мильчаков уже плодотворно работает в этом сегменте воспитательной программы...
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Купить в Киеве и попросить приехать лично за деньгами.
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Нужно было ещё ему трусы за оставление Славянск а выставить на продажу)))
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Есть сайт - ВЛАСТИ НЕТ.__
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Там ПОСТОЯННО ПООШРЯЮТ сепаров , и банят УКРАИНЦЕВ,,
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Сегодня -- подкинули ОСКОРБИТЕЛЬНУЮ статью от неизвесного источника...
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С б У ???!!
.Что за "источник "" """"""наш""""""город ??? . Кто такая АНАСТАСИЯ МОЛОДЦОВА ?
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? . ЧТО ЗА САЙТ ???? , Почему боец был там ?
? . Почему УЖЭ ДОМА ?
?
? . ЕСТЬ СУДЬИ-- КОТОРЫЕ ОСУЖДАЮТ и ОСВОБОЖДАЮТ ?
?? , ЧТО ЗА САЙТ ??? , К ОТВЕТУ ВСЕХ !!!!!!
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Это ж не медаль, а самоклёп...
Та медаль от МО рашки. А эту кто-то для дружбанов кустарным способом наклепал...
Той медали - грош цена.
А этой - полгроша...
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Эта шваль никак не определится...То я за Путина,то Путин говно..Он сам не знает чего он хочет.....Я все надеюсь что им всем Захарченко "позвонит" и попросит о встрече Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 1353 Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3226 Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3226
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолковник ФСБ Гиркин продает свою золотую медаль за возвращение Крыма с портретом Путина в виде римского императора
 
 
 
 
 
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