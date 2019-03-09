 Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма

Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал координатор движения "Новороссия" Михаил Полынков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Золотая медаль "В память воссоединения Крыма с Россией в 2014 г." с профилем Владимира Путина на аверсе и картой Крыма на реверсе оценена продавцом в один миллион рублей. Согласно описанию лота, награда вручалась Благотворительным фондом святителя Василия Великого лицам, внесшим наибольший личный вклад в крымские события 2014 года.

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Медаль имеет порядковый номер четыре, кому принадлежат первые три – не сообщается. Благотворительный фонд Василия Великого учрежден российским предпринимателем Константином Малофеевым. Украина и Евросоюз обвиняли его в финансировании пророссийских сепаратистов на востоке Украины через эту организацию. На сайте фонда нет упоминаний о том, что он выдавал такую награду.

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин, использующий псевдоним Игорь Иванович Стрелков, получил известность весной 2014 года. Возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил в апреле 2014-го города Славянск и Краматорск в Донецкой области. Позже Гиркин в одном из интервью признал, что он был тем, кто "нажал на спусковой крючок войны" на востоке Украины.

Перед этим он принимал участие в оккупацией Россией Крыма. По данным СМИ, Гиркин курировал переговоры оккупационного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова с российским руководством. По словам российского журналиста Олега Кашина, Гиркин также вел переговоры с украинским адмиралом-предателем Денисом Березовским, позже перешедшим на российскую сторону.

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Михаил Полынков приводит комментарий Гиркина, в которой тот объясняет продажу медали материальными проблемами и тем, что не испытывает к ней пиетета, так как она не государственная, а изображенного на ней Путина он "откровенно презирает". Радио Свобода не удалось подтвердить подлинность комментария.