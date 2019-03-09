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 Происшествия, За рубежом
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 Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма

Оккупант, бывший лидер незаконного вооруженного формирования "ДНР" Игорь Гиркин (псевдоним – Стрелков) выставил на продажу свою медаль за участие в оккупации Крыма.

Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал координатор движения "Новороссия" Михаил Полынков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Золотая медаль "В память воссоединения Крыма с Россией в 2014 г." с профилем Владимира Путина на аверсе и картой Крыма на реверсе оценена продавцом в один миллион рублей. Согласно описанию лота, награда вручалась Благотворительным фондом святителя Василия Великого лицам, внесшим наибольший личный вклад в крымские события 2014 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об "измене Ополченочки"

Медаль имеет порядковый номер четыре, кому принадлежат первые три – не сообщается. Благотворительный фонд Василия Великого учрежден российским предпринимателем Константином Малофеевым. Украина и Евросоюз обвиняли его в финансировании пророссийских сепаратистов на востоке Украины через эту организацию. На сайте фонда нет упоминаний о том, что он выдавал такую награду.

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин, использующий псевдоним Игорь Иванович Стрелков, получил известность весной 2014 года. Возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил в апреле 2014-го города Славянск и Краматорск в Донецкой области. Позже Гиркин в одном из интервью признал, что он был тем, кто "нажал на спусковой крючок войны" на востоке Украины.

Перед этим он принимал участие в оккупацией Россией Крыма. По данным СМИ, Гиркин курировал переговоры оккупационного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова с российским руководством. По словам российского журналиста Олега Кашина, Гиркин также вел переговоры с украинским адмиралом-предателем Денисом Березовским, позже перешедшим на российскую сторону.

Также на Цензор.НЕТ: "Войной легче прикрыть свои провалы" - "Путина жестко на самокритику потянуло...", - террорист Гиркин прокомментировал выступление президента РФ. ВИДЕО

Михаил Полынков приводит комментарий Гиркина, в которой тот объясняет продажу медали материальными проблемами и тем, что не испытывает к ней пиетета, так как она не государственная, а изображенного на ней Путина он "откровенно презирает". Радио Свобода не удалось подтвердить подлинность комментария.

Источник: https://censor.net.ua/n3115688
 
   
 Топ комментарии
 
Еще один зубожив.
А как же сракальность,русский мир.
Дидываивали в конце концов?
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Кто и зачем выпустил эту гниду из Славянска и дал ему занять Донецк ,следствию ещё предстоит разобраться.
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Еще один зубожив.
А как же сракальность,русский мир.
Дидываивали в конце концов?
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не удивлюсь, если эту мядать Гиркин получил темной ночью от пашинскага и пороха, ну типа от путлера лично
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Психиатр что думает по этому поводу?
Или это у вас новая методичка лахтинская?
Ужас что творится.
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После истории со свиньями, насировыми, гонтаревыми, спецтехэкспортом - ничего не отвергаю
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Дыркина замучила совесть. Медаль получил не заслуженно
Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3180
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"Ольгинские". Вынуть язык из ж**ы слабо ?!
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лучше б ты тварь голову свою на продажу выставил... она тебе все равно не понадобится....
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Ему может и нет, а вот нам - так точно. Голова Гиркина - это его пенсионные накопления на безбедную старость в европейской тюрьме.
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Ему всё равно свою голову долго не носить - слишком много знает, а КГБ о предателях не забывает.
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Кацапотвари два плюс два сложить не могут?
Прийдется применить ядерные гуманитарные ковровые бомбардировки.
Чисто в санитарных целях - для освобождения территорий от бешенных животных
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Почему он ещё жив? Загадка пятилетия.
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Это орган для рекламы террористов?...
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херово вышло у усатого полового возомнившего себя особой приближенной к амператорскому дому - Гогенцолернов Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4536 принятому им по тупости за Романофых Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4536
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Вообще-то, Романовы - не "Гогенцоллерны", а "Гольштейн-Готторпы"... Это разные ветви немецких князей... Родственность между ними - чисто номинальная...
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не то что кацапам преподносит медам Багратиони то как раз крон прунц Гогенцолерн по мечу а не по куделю Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4996 тут подробней Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4996
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Перед тем, как тебе написать, я немного информацию в голове "освежил", при помощи Интернет... Реально, они все свои династические права "просрали", что те, что другие... Последний Гогенцоллерн, (который Вильгельм Второй), Гитлера поздравил с "канцлерством" и что-то "заикнулся" относительно "восстановления монархии". Гитлер его (заочно), обозвал его "выжившим из ума дураком"... То же самое - и теперешние "Романовы"
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Игорек,обратись к тем,кто тебя из Славянска выпустил.Может помогут(по старой памяти). Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4822
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Кто и зачем выпустил эту гниду из Славянска и дал ему занять Донецк ,следствию ещё предстоит разобраться.
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пля не в Донецке не сидел восток и прочие жоплоты Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 2236
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Откуда они вообще могли взяться в Донецке если граница на замке?
Только из Славянска припереться.
Это же очевидно
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Под каким камнем вы пролежали последние пять лет?
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Дык пАлководец великий валерик свет викторович, он же мистер "керамические зубы" и выпустил, дабы доложить о взятии Славянска.
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Діди у секонді жебракували тепер онуки побєдітєлі жебракують.
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А как вам это?
Медалью за возвращение Крыма в 2014 году награждён в 2014 году генерал-майор в отставке Юрий Васильевич Михайленко - тесть министра иностранных дел Украины Павла Климкина, проживающий в Крыму (Климкин женился на дочери Михайленко в 2015 году)[20].
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0%C2%BB
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Дочь Плешивого живёт в гейропейской Голландии.
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И отпрыски кремлёвских мразей все живут на вражеском Западе.
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Здохни как шакал ! тебя даже собакой обозвать невозможно !
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толька медаль, нет не надо, если вместе сголовой гиркина, тогда и в аукцион можно выставлять.
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не он как свидетель пойдёт в Гаагу Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9652 ну и как военный преступник - не кто ему не списал протестантов расстрелянных в Славянске убитых за украинские взгляды Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3870
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Поэтому как говорил Станиславский "не верю".
Что там еще за выступления против путина если они в одной лодке.
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Он поехавший напрочь монархист причём тупой хотя остатки Романовых- печальное зрелище вырожденцев Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3016 Корона Российской Империи. Два "императора"
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Не, до Гааги оно не дотянет по-любому! Новичка в расеи много.
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ну тогда до Гааги пускай носит, но чтоб он небыл хозаином тои головы, просто пусть присматривает, чтоб кто то не спёр.
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на медальке цорь пу в образе цезаря с венком на башке
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Вообще Нидерландам советую выставить щедрое ему вознагрждение, чтобы более конкретно рассказал, кто сбил Боинг и кто отдавал приказ.
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Цензор, ты пиши правильно: "Стрелков, в девичестве Гиркин". Там знаешь сколько кадыровцев шастало?
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А, точно, я позабыл. Этот гад много где наследил, а сейчас комедию ломает.
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приятно читать и статью и особенно комментарии! пока что ни одного платного бабЮЛИНОГО наваЗЕлиниого Дрища с вилами не появилось. может перерыв на ужин?
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вони в палатках сидять, агітацію проводять.
а хтось в фейсбуці підзаробляє.
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Кто-нибудь видел этот кошмар??? Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4351 Настоятельно рекомендую к просмотру!!! Там Фйло в виде Римского Императора, по моему. Шиза, отчетливая.

https://www.numismat.ru/au.shtml?au=123&descr=&per=0&material=0&nominal=0&lottype=0&ordername=5&orderdirection=ASC&num=12&lot=382
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а шо москва 3й рим и другому не быть - воте крест на жопе Злодостанова Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 6420
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А ведь точно, о третьем. Я и забыл. Може в этом и есть фишка??? Интересно, кто-нибудь купит?
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купят чего бы не купить Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 6234 но куйло в облике цезаря малофев совсем поехал - пгм головного мосха
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а погиб бы тогда мог памятник получить))))))))
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"Денег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма" - не удивляюсь, и вообще в Кацапстане осталось мало адекватных двуногих, в основном, безнадёжный, дремучий совок, биомусор.
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Ідейний дебіл прозрів від голоду ? Кушать нєчєво ?
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нехай радіє, що легко відбувся, а мав бути десь в канаві присипаний.
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Ну давай миллион и я возьму эту медадью
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Ахахах))) Скоро буде на звалищі Ашана за просрочку давитися)
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У херкина денег нет? ну так, держись, как вещает медвепут.
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Якщо порівнювати путлера та гіркина,' то гіркин більш небезпечний, тому що ідейний, він розстрілював по наказу сталіна 227 "ні кроку назад" у Славянську чим і вихвалявся. У путлера є якись гальма це його гроші за кордоном, а ось у гіркина гальм нема.
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У Гіркіна нема організації. Тому його насильницька смерть або арешт - питання середньострокової перспективи.
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екс голова "лнр" Болотов так у себе в хаті в москві попив кави і помер від "сердцевого нападу". Фсб усе підробляє під самогубство чи прикру випадковість.
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....приезжай в УКРАИНУ , покайся !!! расскажи как , кто и где ПЛАНИРОВАЛОСЬ в ГААГЕ отсидишь положенный срок , а потом в МОНАСТЫРЬ молиться за ПОКАЛЕЧЕННЫЕ судьбы ((((
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а ты вместе с за лупой продай...мож дороге обойдется...
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А пару лет назад дефилировал на относительно новом Мерседесе с молодкой под руку.
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Вангую-скоро гиркину захарченко позвонит...
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Зразковий зрадо*б по рашинські. Працює на Україну. Вносить рокол, паніку і роздрай в ряди вати і свсобак. Такаж зрадоговенна мразь тільки в наших рядах працює на корсить кремля. І має бути витравлена всіма доступними засобами.
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тобі ще днів 20 психувати... далі бояра і забвєніє
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за тридцать сребреников... Они всё продают... Страна продажных. Пора стерха продать.
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Не обманивайтесь.
Презирать ху#йла вовсе не означает воспилать любовью к украинцам.
Єто враг, коварний и хитрий, злой, подлий, жестокий и беспощадний на совести которого десятки и сотни жизней лучших синов и дочерей Украини.
Єто кацапский имперец, ненавидящий нашу независимость и нашу свободу всей своей рабской душой
Сейчас он делает расчет на вишедшего из тюрьми Квачкова и прочий сброд в надежде отомстить за свои обиди или свалить ху#ла
Пустое. Империя зла будет разрушена. Украина вистоит.
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Через місяць Петро буде свою медаль від Путіна "за окупацію Донбасу" продавати.
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...недолго сердешному нищенствовать то осталось, у царя новичка достаточно и бошировы-петровы не перевелись еще... бежать то некуда, даже в дыныры и там на к капсону с захаром отправят и без новичка.... Грошей немає, а Путіна зневажаю, - терорист Гіркін виставив на продаж медаль за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2190
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Генпрокуратура выкупит как вещдок....
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Золота стерліна має 8 грам і коштує 270 євро.Монетне золото має найвищу пробу-22 карат,або 900 проба.А чисте золото це 24 карат.Медальне золото є нижче по пробі,максимум 18 карат.Гіркін,б...ь,вистав фото того ідіота,який купе твою ****** за 13500 євро(міл.руб.)
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эта новость настолько прекрасна, что похожа на фейковую
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДенег нет, а Путина презираю, - террорист Гиркин выставил на продажу медаль за оккупацию Крыма
 
 
 
 
 
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