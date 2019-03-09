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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7378) Порошенко (16516) Черкасщина (573)

 "Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не даст коррупционерам обогащаться за счет бюджета и заставит их вернуть все украденные средства.

Об этом Порошенко заявил на совете регионального развития в Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чрезвычайно важное и очень непростое задание – прикрыть армию от политиканов, которые порочат пятилетние достижения всего оборонно-промышленного комплекса в надежде на то, что в огульной критике наберут себе хоть какие-то предвыборные баллы, оградить от попыток чиновников-коррупционеров, нечистых на руку коммерсантов обогащаться за счет военного бюджета. Заявляю – не дам! Каждый будет привлечен к ответственности… Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", – сказал Порошенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Свинарчуків - за ґрати!", - протест против коррупции в "Укроборонпроме" перерос в столкновения под АП (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он вновь подчеркнул, что ни фамилии, ни должности, ни знакомства не защитят и не прикроют коррупционеров.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Также на Цензор.НЕТ: С 2014 года начаты 480 производств дел по нарушениям в "Укроборонпроме", вынесены приговоры в отношении 77 человек, - Луценко

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115687
 
   
 Топ комментарии
 
"Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах

А в зубах, потому шо руки уже отрублены?
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Оці повернуть кожну копійку ?

"Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах - Цензор.НЕТ 6307
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Чи може воно поверне кожну копійку?

"Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах - Цензор.НЕТ 29
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Да, мародёр смылся сейчас из Черкасс, как только приехал туда Нацкопус.
... Будет бегать от народа, як Януковощ в своё время (сначала в Харьков смылся, потом в Ростов)...
а какой маршрут Порошенко?
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заставишь вернуть?!! ну допустим. а в турме хто за воровство сидеть будет?!! электик Николай за кражу 10 метров кабеля? или бомж Петрович за кражу мешка картошки?...
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Легко бути чесним і важко бути брехлом. Міг би реформувати судову систему, посадити корупціонерів, і колишніх і теперішніх, і мати повагу всіх українців...А схоже можуть самого посадити,і не факт,що через ті самі корумповані суди.
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смешно звучат из уст олигарха-коррупционера слова о борьбе с олигархами и коррупцией. смешно и жалко.
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эх, соевоголовый, где же ты раньше был????????? теперь это голимые отмазки! не более!!!
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Щось ні греця не несуть.
Чи то зуби повипадали, чи вкрадене в пащу не влазе, чи чого його нести коли там наверху всі свої мафіозні посіпаки.
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так где же отрубанные руки свиней, которые разворовывали оборонный бюджет?
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.Ситуація нагадує листопад 2013 року ... "Кожну копійку, вкрадену з бюджету, в зубах принесуть і повернуть до бюджету", - Порошенко про корупціонерів - Цензор.НЕТ 8772
Щось назріває ..але зрив виборів на руку зараз ..барижним свинюкам !
...
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Поздравляю вас, господа! Если Путин читает всю фигню, которая здесь написана, он аплодирует.
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пусть нюхает кабаку папуасов твой блохастый карлик,
пусть еХает к ******** гундяеву
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ой баимся, баимся, баимся - взмолились коррупционеры ))
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Олеее оле оле Порошенко, лучше всех!
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Порошенко, не истери как баба а готовься к нарам
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млять когда уже кацапам интернет перекроют а то местные дурачки со зрадой рады старатся подпевать
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ну а в чем же еще принести, руки-то отрубаны?
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Эта завтра на весь Киев очередь выстроится, с копейками в зубах? Ну-ну... Будем посмотреть.
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Верю, но деньги вперед. Сначала деньги потом выборы и ни минутой раньше.
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кто ответит за такую нереформированную судебную систему, которая выпускает коррупционеров на свободу за мизерный (по сравнению с украденным) залог. и вообще как можно выпускать под залог человека укравшего огромные деньги и ли вязвшего крупную взятку? порох, почему за 5 лет не реформировал эту уродскую паразитскую судебную систему?!!!! Ответ один. Тебе и твоему окружению это не пошло бы на пользу, поэтому ты ничего не сделал в этом отношении
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ту ламану копійку нехай несуть в зубах прямо в Париж - до бюро мір і вагів і оформляють там як еталон ціни слова ПОПи...
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Циничное брехло, если бы не журналисты так бы Свинарчуки и дальше грабили.
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в зубах несущих..? так как руки отрубанные же
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раскукарекался ... на вору шапка горит
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Знают взрослые и дети, лучше Порошенко нету.
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Петя, а как ты умудрился не заметить, что у тебя под носом твои друзья и соратники тырили миллиарды?
Не видел? А зачем тогда тебе подчиняются силовые структуры с СБУ во главе? Они что, тоже не видели и не знали? Спят? Или в доле? И это во время войны!!!
Все все знали! Тебе, Петя даже письменно докладывали об этом!!! Но ты на рапорт забил болт. А теперь строишь из себя героя!
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Он вновь подчеркнул, что ни фамилии, ни должности, ни знакомства не защитят и не прикроют коррупционеров.



Не опять.. а снова (с)
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Ну нельзя до такой степени киздеть
Потом этим ртом хлеб кушать будешь
Остановись
Кроме Тупого Югика и Свинарчука тебе никто не верит
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....та боится что его бабки растащили...фсё.
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Цілком справедливо...Тільки президент має право красти з бюджету...
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Вот сегодня в Черкасах. Теплая встреча соевого мародера.

"Націоналістам вдалося прорвати кордон поліції, але Порошенко швидко стрибнув у машину та поїхав геть! Зараз націоналісти захопили сцену, де повинен був виступати Порошенко. Проплачену масовку Порошенка швидко завантажують у автобуси, які охороняє поліція."

"Кожну копійку, вкрадену з бюджету, в зубах принесуть і повернуть до бюджету", - Порошенко про корупціонерів - Цензор.НЕТ 2086
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Шевченківський край проти мародерів!
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"Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах

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ЭТО ПЕРВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО О КОРРУПЦИИ И СДЕЛАНО ОНО ЗА 3 НЕДЕЛИ ДО ВЫБОРОВ

А ДО ЭТОГО ПОЧТИ ЗА 5 лет НАХОДЯСЬ НА САМОЙ ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО СКАЗАЛ ВСЕГО 3 раза НО НЕ О КОРРУПЦИИ А ПО ПОВОДУ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА В СТРАНЕ К КОТОРОМУ ЕГО ПРИНУЖДАЮТ АМЕРИКА и ЕС

И ВООБЩЕ О КАКОЙ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ МОЖНО ГОВОРИТЬ ЕСЛИ В БПП РУЛЯТ ТОП КОРРУПЦИОНЕРЫ: ГРАНОВСКИЙ и КОНОНЕНКО

Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко и Александр Грановский регулярно приезжают в администрацию президента и Службу безопасности Украины во время встреч президента Петра Порошенко с руководством СБУ, в частности с Василием Грицаком.
Об этом говорится в сюжете программы "Схемы", в котором журналисты показали несколько таких эпизодов.
Так, в ночь на 22 декабря 2016 года в полночь в центральное управление СБУ на улице Владимирской приехал президент. В то же время у СБУ журналисты заметили автомобили, которыми пользуются народные депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский.
15 февраля 2017 журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как в администрацию президента с разницей в семь минут подъехали депутат Грановский и председатель СБУ Василий Грицак и находились там примерно в течение часа. Оба покинули здание почти одновременно.
20 февраля журналисты заметили, как из администрации президента выезжали народный депутат Грановский, народный депутат Кононенко и председатель СБУ Грицак.
Кроме того, журналисты заметили, что 18 января 2017 года депутат Грановский находился в центральном управлении СБУ одновременно с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

"Кожну копійку, вкрадену з бюджету, в зубах принесуть і повернуть до бюджету", - Порошенко про корупціонерів - Цензор.НЕТ 7410

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/02/24/7136318/
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"Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах"
п.А, ты совсем или чуть чуть ух...л. Руки уже отрубил....и какой потребуется рот нет- РОТЯРА
что бы поместилось то,что наворовари,НА ГРАБИЛИ твои сотрудники...Так что в рту вечность будут носить....
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Відео як Педро злиняв від нацкорпуса в Черкасах
https://youtu.be/YAmthU14UaA
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И ведь принесут!!!Нарик не даст соврать-лично проследит,чтобы все принесли,что полагается,все проценты и откаты
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Странный ты Петя. Все знал о телефонных разговорах и источниках финансирования Саакашвили, а о Гладковском, который был всегда под рукой и на виду - НИЧЕГО!
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У разі схвалення Верховною Радою нового закону, який запровадить кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, старі справи все одно будуть закриті, а їхні фігуранти уникнуть покарання
НАБУ закрило провадження щодо незаконного збагачення Труханова
https://hromadske.ua/posts/nabu-zakrilo-provadzhennya-shodo-nezakonnogo-zbagachennya-truhanova-sap
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах
 
 
 
 
 
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