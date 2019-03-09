 "Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", - Порошенко о коррупционерах

Об этом Порошенко заявил на совете регионального развития в Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Чрезвычайно важное и очень непростое задание – прикрыть армию от политиканов, которые порочат пятилетние достижения всего оборонно-промышленного комплекса в надежде на то, что в огульной критике наберут себе хоть какие-то предвыборные баллы, оградить от попыток чиновников-коррупционеров, нечистых на руку коммерсантов обогащаться за счет военного бюджета. Заявляю – не дам! Каждый будет привлечен к ответственности… Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет", – сказал Порошенко.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Свинарчуків - за ґрати!", - протест против коррупции в "Укроборонпроме" перерос в столкновения под АП (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Он вновь подчеркнул, что ни фамилии, ни должности, ни знакомства не защитят и не прикроют коррупционеров.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
Также на Цензор.НЕТ: С 2014 года начаты 480 производств дел по нарушениям в "Укроборонпроме", вынесены приговоры в отношении 77 человек, - Луценко
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
... Будет бегать от народа, як Януковощ в своё время (сначала в Харьков смылся, потом в Ростов)...
а какой маршрут Порошенко?
Чи то зуби повипадали, чи вкрадене в пащу не влазе, чи чого його нести коли там наверху всі свої мафіозні посіпаки.
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.Ситуація нагадує листопад 2013 року ...
Щось назріває ..але зрив виборів на руку зараз ..барижним свинюкам !
...
пусть еХает к ******** гундяеву
Не видел? А зачем тогда тебе подчиняются силовые структуры с СБУ во главе? Они что, тоже не видели и не знали? Спят? Или в доле? И это во время войны!!!
Все все знали! Тебе, Петя даже письменно докладывали об этом!!! Но ты на рапорт забил болт. А теперь строишь из себя героя!
Не опять.. а снова (с)
Потом этим ртом хлеб кушать будешь
Остановись
Кроме Тупого Югика и Свинарчука тебе никто не верит
"Націоналістам вдалося прорвати кордон поліції, але Порошенко швидко стрибнув у машину та поїхав геть! Зараз націоналісти захопили сцену, де повинен був виступати Порошенко. Проплачену масовку Порошенка швидко завантажують у автобуси, які охороняє поліція."
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ЭТО ПЕРВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОРОШЕНКО О КОРРУПЦИИ И СДЕЛАНО ОНО ЗА 3 НЕДЕЛИ ДО ВЫБОРОВ
А ДО ЭТОГО ПОЧТИ ЗА 5 лет НАХОДЯСЬ НА САМОЙ ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО СКАЗАЛ ВСЕГО 3 раза НО НЕ О КОРРУПЦИИ А ПО ПОВОДУ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА В СТРАНЕ К КОТОРОМУ ЕГО ПРИНУЖДАЮТ АМЕРИКА и ЕС
И ВООБЩЕ О КАКОЙ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ МОЖНО ГОВОРИТЬ ЕСЛИ В БПП РУЛЯТ ТОП КОРРУПЦИОНЕРЫ: ГРАНОВСКИЙ и КОНОНЕНКО
Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко и Александр Грановский регулярно приезжают в администрацию президента и Службу безопасности Украины во время встреч президента Петра Порошенко с руководством СБУ, в частности с Василием Грицаком.
Об этом говорится в сюжете программы "Схемы", в котором журналисты показали несколько таких эпизодов.
Так, в ночь на 22 декабря 2016 года в полночь в центральное управление СБУ на улице Владимирской приехал президент. В то же время у СБУ журналисты заметили автомобили, которыми пользуются народные депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский.
15 февраля 2017 журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как в администрацию президента с разницей в семь минут подъехали депутат Грановский и председатель СБУ Василий Грицак и находились там примерно в течение часа. Оба покинули здание почти одновременно.
20 февраля журналисты заметили, как из администрации президента выезжали народный депутат Грановский, народный депутат Кононенко и председатель СБУ Грицак.
Кроме того, журналисты заметили, что 18 января 2017 года депутат Грановский находился в центральном управлении СБУ одновременно с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/02/24/7136318/
п.А, ты совсем или чуть чуть ух...л. Руки уже отрубил....и какой потребуется рот нет- РОТЯРА
что бы поместилось то,что наворовари,НА ГРАБИЛИ твои сотрудники...Так что в рту вечность будут носить....
https://youtu.be/YAmthU14UaA
НАБУ закрило провадження щодо незаконного збагачення Труханова
https://hromadske.ua/posts/nabu-zakrilo-provadzhennya-shodo-nezakonnogo-zbagachennya-truhanova-sap