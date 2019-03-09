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 Путинские байкеры из "Ночных волков" планируют мотопробег к пятилетию незаконного "референдума" в Крыму

Прокремлевский байкерский клуб "Ночные волки" собирается отметить пятилетие проведение "референдума", призванного легализовать оккупацию Крыма, мотопробегом до горы Госфорта.

Байкеры намерены начать пробег в центре Симферополя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Затем колонна планирует проехать вдоль строящейся трассы "Таврида" до Севастополя. На Сапун-горе будет сформирована объединенная колонна, которая затем проедет по центру Севастополя. Окончание маршрута – гора Госфорта, где "Ночные волки" ежегодно проводят байк-шоу.

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На площадке у горы Гасфорта планируют устроить концерт в движущихся декорациях байк-шоу, воздушный вальс парапланов, ожидается выступление танцевальных коллективов. Вход на шоу "Ночных волков" 16 марта 2019 года обещают сделать бесплатным.

Кроме того, по данным крымских СМИ, на гору Госфорта привезут "самый большой российский флаг", якобы внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее российский триколор уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом.

С концертом перед гостями планируют выступить преданные Путину музыканты: Александр Маршал, Сергей Скачков и группа "Земляне", Глеб Корнилов, группа "Декабрь".

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Организаторы ожидают, что участие в пробеге примут около 200 представителей мотоклуба "Ночные волки"

На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел незаконный "референдум" о статусе полуострова, который должен был легализовать оккупацию АРК в глазах мировой общественности. Выполнить эту задачу не удалось – оккупация так и не получила международного признания. Это не помешало президенту России Владимиру Путину 18 марта объявить о "присоединении" Крыма к РФ.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3115686
 
 
 Топ комментарии
 
Косметички розовые пусть не забудут...😀
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Житель Владимира скончался 8 марта во время конкурса по поеданию блинов. Несчастный случай произошел у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе. Путинские байкеры из "Ночных волков" планируют мотопробег к пятилетию незаконного "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 2189
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пыню не забудьте взять с собой Путинские байкеры из "Ночных волков" планируют мотопробег к пятилетию незаконного "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 8244
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Может ***** задуматься и устроить теракт на этом мероприятии (обвинив Украину, ясное дело)?
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не повешалось....
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками 😊
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пробег ? ну готовтесь бежать ))) на старт, внимание, марш ! )))
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Та хай почекають, ось прийде Юля- і по Києву покатаються.
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Житель Владимира скончался 8 марта во время конкурса по поеданию блинов. Несчастный случай произошел у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе. Путинские байкеры из "Ночных волков" планируют мотопробег к пятилетию незаконного "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 2189
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О! Ватета вот, все ватета - кул !
Предводитель бешеных волков - хЫрург Заднойобов умеет поклон сцарю давать .
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Мотопробег. Сомнительное удовольствие. Как-то прохладно. Да и ваааще, что это за байкеры? Лежат под властью, в политических шоу участвуют. Полная хрень!
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НУ звеняй им свой мотоклюб надо отстраивать после пожара
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А-а-а-а, так они погорельцы. Ну, всё правильно. Бог не фрайер, кое что видит.
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ну бывает но если в борделе чёто не то то меняют шлюх а не мебель двигают Путинские байкеры из "Ночных волков" планируют мотопробег к пятилетию незаконного "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 7603
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А в России такие же "байкеры", как и "казаки"... В отличие от "запорожцев", "донские", "кубанские", "уральские", "семиреченские", "сибирские", "забайкальские" казаки, всегда "под властью лежали...".
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путинские ездуны затевают, вот это все затевают, непонятно, что затевают. Гимном этого мотопробздега будет песня группы Ленинград "Ехай на.."
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Скорейшей им встречи с кобзоном и задорновым.
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Косметички розовые пусть не забудут...😀
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главное чтобы розовые косметички не забыли Путинские байкеры из "Ночных волков" планируют мотопробег к пятилетию незаконного "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 8009
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К сожалению, нет, поедут в обход Украины. Искренне жаль.
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Путинские байкеры из "Ночных волков"
Не правильно - после посещения ВВП "Ночные волки" сменили название на "Дурные Вовки!...
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Антон, толерантнее, "ночные телки",мечта кадыровцев.
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Прокремлевские "Ночные волки"
-- *********** "Ночные вовки"
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Мальчики хотят напомнить кремлевскому папику, о том что у них помада и туш заканчивается.
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Начнется тепло, везде загремят эти тарахтелки.
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То есть это первые и единственные туристы в этом году в Крыму Путинские байкеры из "Ночных волков" планируют мотопробег к пятилетию незаконного "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 5345 .
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Т.е. по мосту они ехать не будут? Он упал что ли?
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в это время у кацапов. "Во Владимире скончался мужчина, принимавший участие в конкурсе по поеданию блинов". Походу, естественный отбор, в популяции слапатыедов, процветает.
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тут недавно одни ванька об палубу шмякнулся на чф - 200й
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В прошлом году, в течение недели, в одной только Волгоградской области, двое салом подавились насмерть... Пенсионерка, и мужчина 45 лет... Не воспринимает нормально кацапский организм украинский национальный продукт...
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Как говорила одна дура "у меня челюсть не так устроена, что бы на мове гаварить". А тут сало!
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Я это интервью слушал... Это курва старая, в Ялте его давала...
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Сочуствую. Крепкие у тебя нервы, я холерик, взорвался бы сразу. Поэтому в молодости и в снайпера не взяли, хотя зрение было под 150%! На табличке видел ряд ниже красной черты свободно, издевался над окулистами. Это наследственное, отец еще лучше видел.
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Я до сих пор такое читаю... А вот вблизи - "уже всё!...
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Пусть референдумщики предатели поцелуют их в зад на этом пробеге.
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У ************ разве шо пробег по междупопию у друг друга !
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Стареет ссыкливое гавно залдостановское. Покататься по оккупированной территории под охраной - за налоги 146% крымнашескотов - не штука. Ты, Саша , вот со своими сосками обоего пола - да на вражьих US байках - прокатись в Кырым из Сеньковки - до Армянска - через Украину - Слабо, тупорожий герой ?
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Розовые редикюльчики , сумочки, косметички уже приготовили?
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це гарна думка ...
алє треба скласти списки ...
, щоб упорядкувати і облєгчити роботу по забороні в'їзду до Европи !
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Шпилит Путька райсиянина в жопу и приговоривает:
"А правда ,Ваня, херово, что на Украине бЕндеровцы?"﻿
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Совсем обнаглел говноед соловьев на ТВ России.Раньше он оскорблял историю 2-х древнейших в мире стран Киевскую Русь(ЭрУш-муж сознания,духа) и ИндоПэриджана , а теперь перешел на народы эти.Ублюдок,которого спонсируют мебельные смотрящие от Кремля варжапетян и к., перед праздником тыкал в лицо политологу Ковтуну из Украины и кричал "ВЫ (страна) уроды и тупые" ???? А по радио уже изрыгался про историю одэров (Др.Пэрсии не было????? ). Ублюдок продающий все за деньги не знает, что эр мэния-другое называние Др. Персии (Эр Мэн=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан) где все цари были одэры в Дербенде .Так назвали по 2-му массонскому,антиодерскому проекту в 1927г. Его осла вечером никто не слушает,вот и засунул себя в дневную передачу. ТАКИЕ ВЫРОДКИ И НЕ ДАЮТ РОССИИ ОТМЕЧАТЬ СВОИ ПРАЗДНИКИ ИЗ Базанты на Масленницу.21 марта ЭрЯнУлу(Ромул)-спускается на Кавказ и в башнях АхырЯнУлу(конец горящего древнего=Ромул)=Кремле в Никольской башне,ПэриУлу(Фрола=Иезус) и Куретной (конец отца горящего) должны зажигаться огни из Кавказа.Непонятно почему Ковтун не долбанул его там, или хотябы не обругал.Если Ковтун покинет его передачу,то соловей -гнида вообще превратиться в МУСОР НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ.
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Весна... Скоро начнут бесноваться дЄдывАИвалЄ на костях миллионов солдат ВОВ...
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Цензор, а что это а "новость"? Это то, о чем надо писать на сайте, рядом с сообщением о обстреле наших войск на Донбассе например? Да вы там *********, что ли?
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Найсмішніша новина про цих любителів косметичок: неповнолітніх злочинців з Колими пришлють на перевиховання до задньоприводного хірурга і його банди. Цікаво, хто кого і чого навчить...
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